Выпуск Cozystack 1.0, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes

Доступен выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack 1.0, построенной на базе Kubernetes. Проект нацелен на предоставление готовой платформы для хостинг-провайдеров и фреймворка для построения частных и публичных облаков. Платформа устанавливается напрямую на серверы и охватывает все аспекты подготовки инфраструктуры для предоставления управляемых сервисов. Cozystack позволяет запускать и предоставлять кластеры Kubernetes, базы данных и виртуальные машины. Код платформы доступен на GitHub и распространяется под лицензией Apache-2.0.

Платформа включает свободную реализацию сетевой инфраструктуры (fabric) на базе Kube-OVN, и использует Cilium для организации сервисной сети, MetalLB для анонса сервисов наружу. Хранилище реализовано на LINSTOR, где предлагается использование ZFS в качестве базового слоя для хранилища и DRBD для репликации. Имеется преднастроенный стек мониторинга на базе VictoriaMetrics и Grafana. Для запуска виртуальных машин используется технология KubeVirt, которая позволяет запускать классические виртуальные машины прямо в контейнерах Kubernetes и уже имеет все необходимые интеграции с Cluster API для запуска управляемых Kubernetes-кластеров внутри "железного" Kubernetes-кластера. В рамках платформы можно по клику разворачивать Kafka, FerretDB, PostgreSQL, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и другие сервисы.

В версии 1.0 добавлена поддержка режима Generic Kubernetes, позволяющего превратить любой существующий Kubernetes-кластер в полноценное облако со всей функциональностью Cozystack: хранилищем Linstor, сетью Kube-OVN, виртуализацией KubeVirt, DBaaS и разными сервисами, которые развёртываются по клику (Kafka, Cilium, Grafana, Victoria Metrics и т. д.). Убрана привязка к дистрибутиву Talos Linux - Cozystack теперь можно установить поверх любого дистрибутива Linux.

Не привязанный к Talos Linux режим Generic Kubernetes можно использовать при наличии в компании жёстких требований к выбираемым дистрибутивам Linux, отсутствии желания изучать специфику работы с Talos Linux, необходимости задействования отсутствующих в Talos драйверов, модулей ядра или системных пакетов, а также при потребности задействовать Cozystack в уже существующих кластерах Kubernetes. Подготовлена инструкция по установке Cozystack в связке с Ubuntu (Debian) и k3s (kubeadm, RKE2).

В новой версии также значительно изменена архитектура (развёртывание на базе HelmRelease заменено на декларативную модель пакетов, управляемую через cozystack-operator), предоставлен полноценный инструментарий для резервного копирования и восстановления, переработана архитектура управления виртуальными машинами (приложение virtual-machine заменено на связку vm-disk + vm-instance), предоставлена возможность создания территориально разнесённых кластеров (используется Kilo и cilium-kilo), добавлена поддержка развёртывания управляемых сервисов с MongoDB, Qdrant, Harbor, NATS и MariaDB.



