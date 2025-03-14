Проект Cozystack принят в организацию CNCF

Участники технического комитета организации CNCF (Cloud Native Computing Foundation), входящей в состав Linux Foundation, утвердили принятие проекта Cozystack, развивающий платформу для построения приватных облаков и PaaS. Cozystack получил статус sandbox-проекта CNCF. Разработчиками Cozystack начат процесс интеграции с инфраструктурой CNCF.

Платформа Cozystack распространяется под лицензией Apache 2.0 и позволяет на имеющемся оборудовании построить облако для развертывания "cloud native" и открытых инструментов: управляемых кластеров Kubernetes, DBaaS (база данных как сервис), SaaS (приложение как сервис) и виртуальных машин на базе KubeVirt. Также Cozystack предоставляет готовый стек для мониторинга и оповещений, построенный с использованием Victoria Metrics, Victoria Logs, Grafana и Alerta. Cozystack можно использовать для предоставления сервисов, управляемых Kubernetes, построения геораспределенных кластеров и организации работы баз данных, развёрнутых на отдельном оборудовании (bare metal).

Некоммерческая организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation), входит в состав Linux Foundation и курирует cloud native-проекты, такие как Kubernetes, Etcd, Envoy, Prometheus, Cilium, Istio, K3s и FluxCD. Для получения статуса основного проекта CNCF проекту предстоит пройти стадии "Sandbox", "Incubating" и "Graduated". CNCF Sandbox является своеобразной точкой входа для проектов, которые хотят присоединиться к CNCF и стать его частью.

Переход проекта в CNCF даёт пользователям Cozystack гарантию, что платформа всегда будет доступна под лицензией Apache 2.0 и её не постигнет участь таких проектов, как Mongo, Redis, Terraform и Vault, лицензии на которые были изменены на проприетарные. Кроме того, включение проекта в CNCF позволит привлечь новых разработчиков и пользователей, сделать управление проектом более прозрачным.



