The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект Cozystack принят в организацию CNCF

14.03.2025 10:50

Участники технического комитета организации CNCF (Cloud Native Computing Foundation), входящей в состав Linux Foundation, утвердили принятие проекта Cozystack, развивающий платформу для построения приватных облаков и PaaS. Cozystack получил статус sandbox-проекта CNCF. Разработчиками Cozystack начат процесс интеграции с инфраструктурой CNCF.

Платформа Cozystack распространяется под лицензией Apache 2.0 и позволяет на имеющемся оборудовании построить облако для развертывания "cloud native" и открытых инструментов: управляемых кластеров Kubernetes, DBaaS (база данных как сервис), SaaS (приложение как сервис) и виртуальных машин на базе KubeVirt. Также Cozystack предоставляет готовый стек для мониторинга и оповещений, построенный с использованием Victoria Metrics, Victoria Logs, Grafana и Alerta. Cozystack можно использовать для предоставления сервисов, управляемых Kubernetes, построения геораспределенных кластеров и организации работы баз данных, развёрнутых на отдельном оборудовании (bare metal).

Некоммерческая организация CNCF (Cloud Native Computing Foundation), входит в состав Linux Foundation и курирует cloud native-проекты, такие как Kubernetes, Etcd, Envoy, Prometheus, Cilium, Istio, K3s и FluxCD. Для получения статуса основного проекта CNCF проекту предстоит пройти стадии "Sandbox", "Incubating" и "Graduated". CNCF Sandbox является своеобразной точкой входа для проектов, которые хотят присоединиться к CNCF и стать его частью.

Переход проекта в CNCF даёт пользователям Cozystack гарантию, что платформа всегда будет доступна под лицензией Apache 2.0 и её не постигнет участь таких проектов, как Mongo, Redis, Terraform и Vault, лицензии на которые были изменены на проприетарные. Кроме того, включение проекта в CNCF позволит привлечь новых разработчиков и пользователей, сделать управление проектом более прозрачным.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.aenix.io/cozystac...)
  2. OpenNews: Первый выпуск свободной PaaS-платформы Cozystack на базе Kubernetes
  3. OpenNews: Разработка распределённого хранилища etcd переведена в организацию CNCF
  4. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.0, системы управления кластером изолированных контейнеров
  5. OpenNews: Выпуск Cozystack 0.22, открытой PaaS-платформы на базе Kubernetes
Автор новости: tym83
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62877-cozystack
Ключевые слова: cozystack, cncf, aenix
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 14/03/2025 [ответить]  
    		• +6 +/
    Я считаю что это бесчеловечно делать из коз стейки. Козочки хорошие.
     

  • 1.2, Аноним (1), 11:08, 14/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:31, 14/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Правильная лицензия, а не эта ваша вирусная.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 11:43, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хотя бы, от патентотроллей защищает.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:32, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, гпл воровать не позволяет, поэтому неправильная. А тут украсть изи - поэтому правильная. Точнее, не просто украсть изи, а оно для этого и создано - это уже изи в квадрате.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:25, 14/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    Скоро страйк получат, что не пишут на безопасном языке и отправятся оранжевую спецодежду примерять.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру