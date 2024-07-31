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Выпуск СУБД Redis 7.4, переведённый на проприетарные лицензии

31.07.2024 13:02

Опубликован релиз СУБД Redis 7.4, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. В отличие от систем хранения в оперативной памяти, таких как Memcached, Redis хранит БД не только в памяти, но на диске, что гарантирует сохранность БД в случае аварийного завершения работы.

Redis 7.4 объявлен как первая версия, распространяемая с новыми условиями лицензирования - вместо ранее применявшейся лицензии BSD код теперь доступен под проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1). Желающие продолжить использование кода под лицензией BSD могут воспользоваться проектами Valkey (форк, развиваемый при участии Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap), Redict (форк от автора пользовательской оболочки Sway и языка Hare), Garnet (СУБД от Microsoft, совместимая с Redis) или KeyDB (высокопроизводительный форк Redis 5 от Snapchat).

Лицензии SSPL и RSAL приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов). Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

СУБД Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl.

Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке.

Ключевые изменения в функциональности Redis 7.4:

  • Добавлена возможность ограничения времени жизни отдельных полей в хэшах, структурах для хранения сгруппированных коллекций записей в формате ключ-значение. В отличие от назначения времени жизни ключу предложенное изменение позволяет выставлять не только общее время жизни для всех связанных полей, но и индивидуальные значения времени жизни отельных полей, что может использоваться, например, для обеспечения более короткого жизненного цикла токенов аутентификации, по сравнению с другими данными сеанса.
  • Предложены новые типы данных bfloat16 и float16, оптимизированные для использования в приложениях машинного обучения и позволяющие сократить потребление памяти по сравнению с ранее доступными типами float32 и float64. При использовании в хэшах новые типы дают возможность сократить потребление памяти в векторных БД на 47%, уменьшить задержки извлечения данных на 59% и сократить время создания индексов на 58% по сравнению с типом float64.
  • Упрощено использование вторичных индексов. При запросе информации из вторичных индексов теперь можно не экранировать отдельные спецсимволы, такие как "@" и ".", а использовать двойные кавычки для обрамления порции данных. Также значительно улучшено индексирование пустых и отсутствующих полей - для создания индексов и формирования запросов, учитывающих наличие полей, предложены новое ключевое слово INDEXMISSING и функция ismissing(). Добавлены новые операторы INTERSECT и DISJOINT для упрощения поиска геопространственных данных. Добавлены возможности для анализа потребления памяти индексом.
  • Добавлена поддержка фильтров для отсеивания элементов в добавляемых наборах данных, например, при периодической загрузке в БД данных от датчиков можно добавить фильтр для игнорирования значений, отличие времени которых от предыдущего значения меньше определённого порогового значения.
  • Прекращена поддержка триггеров и функций на языке JavaScript, предложенных в прошлом выпуске.


  1. Главная ссылка к новости (https://redis.io/blog/announci...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 7.0
  3. OpenNews: Выпуск Redict 7.3.0, форка СУБД Redis
  4. OpenNews: Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap основали Valkey, форк СУБД Redis
  5. OpenNews: СУБД Redis переходит на проприетарную лицензию. Обсуждение удаления Redis из Fedora
  6. OpenNews: Microsoft открыл код хранилища Garnet, совместимого с Redis
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61632-redis
Ключевые слова: redis
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:19, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KeyDB лучше Valkey? Что из этого можно использовать в качестве drop-in замены для Redis?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:51, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработка KeyDB практически прекратилась с прошлого года https://github.com/Snapchat/KeyDB/graphs/commit-activity

    Релиз 6.3 привнес существенную деградацию производительности, которую никто не планирует чинить https://github.com/Snapchat/KeyDB/issues/470

    Так что близкие к оригиналу варианты редиса выглядят более предпочтительными.

     

  • 1.3, Аноний III (?), 13:19, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. "

    я не согласен с этим положением, я протестую

     
     
  • 2.24, голос из леса (?), 16:58, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "мы вас услышали" (C)
     
  • 2.26, Аноним (26), 17:30, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >я не согласен с этим положением

    Используй Redis 6-й ветки. Тебе точно нужны новые фичи 7-й?

     

  • 1.4, Wed (??), 13:24, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Существуют такие решения, как KeyDB и Tarantool, которые могут полностью заменить проприетарный Redis.


     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:52, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модно самописный сделать там логики на несколько сот строк.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:13, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > несколько сот строк

    Лол, среднестатистический проект на голом пхп и хранилище на файлах будет максимум на пару сот строк))

     
  • 2.12, Аноним (10), 13:54, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последнем релизе KeyDB существенно замедлили, после чего разработку свернули.
     

  • 1.6, Аноним (15), 13:32, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.7, Аноним (7), 13:33, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nextcloud завязан на redis и теперь при переходе на Memcached он лочит файлы.
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 14:24, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно было брать его в принципе. Тормозное слишком. Ну реально медленно работает. Memcached не помогает.
     
  • 2.27, Аноним (27), 18:03, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема продолжать использовать редис?
     
     
  • 3.29, Аноним (7), 19:21, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    об этом я не думал ну и продолжаю использовать редис
     

  • 1.13, Соль земли (?), 13:59, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Четыре форка! Мощно...
     
  • 1.19, КО (?), 15:03, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Access denied
    Классный опенсурсный дистр, мне понравился
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 18:09, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР ¯\_(ツ)_/¯
    Есть вероятность что сайт блочится изнутри, а не снаружи.
    Возможно тебе просто не повезло)
     

  • 1.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:42, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новые типы данных bfloat16 и float16 <...> дают возможность сократить потребление памяти в векторных БД на 47%, уменьшить задержки извлечения данных на 59% и сократить время создания индексов на 58% по сравнению с типом float64

    А bfloat8 и float8 ващще в космос бы улетели. А bfloat4 и float4 - это просто был бы мгновенный варп на другой конец Вселенной. А bfloat2 и float2 и вовсе повернули бы время вспять.
    > Прекращена поддержка триггеров и функций на языке JavaScript, предложенных в прошлом выпуске

    Что, вот прямо любых функций на языке JavaScript? Круто!

     

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