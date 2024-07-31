Выпуск СУБД Redis 7.4, переведённый на проприетарные лицензии

Опубликован релиз СУБД Redis 7.4, относящейся к классу NoSQL-систем. Redis предоставляет функции для хранения данных в формате ключ/значение, расширенные поддержкой структурированных форматов данных, таких как списки, хэши и множества, а также возможностью выполнения на стороне сервера скриптов-обработчиков на языке Lua. В отличие от систем хранения в оперативной памяти, таких как Memcached, Redis хранит БД не только в памяти, но на диске, что гарантирует сохранность БД в случае аварийного завершения работы. Redis 7.4 объявлен как первая версия, распространяемая с новыми условиями лицензирования - вместо ранее применявшейся лицензии BSD код теперь доступен под проприетарными лицензиями RSALv2 (Redis Source Available License v2) и SSPLv1 (Server Side Public License v1). Желающие продолжить использование кода под лицензией BSD могут воспользоваться проектами Valkey (форк, развиваемый при участии Amazon, Google, Oracle, Ericsson и Snap), Redict (форк от автора пользовательской оболочки Sway и языка Hare), Garnet (СУБД от Microsoft, совместимая с Redis) или KeyDB (высокопроизводительный форк Redis 5 от Snapchat). Лицензии SSPL и RSAL приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, что не позволяет считать их открытыми или свободными. По своим целям обе лицензии походят друг на друга, а отличия сводится к тому, что лицензия SSPL основана на копилефт лицензии AGPLv3, а лицензия RSAL основана на пермиссивной лицензии BSD. Лицензия RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения, за исключением случаев, когда эти приложения является коммерческими или используются для предоставления управляемых платных сервисов). Лицензия SSPL дополнительно содержит требование поставки под той же лицензией не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. СУБД Redis поддерживает транзакции, позволяющие выполнить за один шаг группу команд, гарантируя непротиворечивость и последовательность (команды от других запросов не могут вклиниться) выполнения заданного набора команд, а в случае проблем позволяя откатить изменения. Все данные в полном объёме кэшируются в оперативной памяти. Клиентские библиотеки доступны для большинства популярных языков, включая Perl, Python, PHP, Java, Ruby и Tcl. Для управления данными предоставляются такие команды, как инкремент/декремент, стандартные операции над списками и множествами (объединение, пересечение), переименование ключей, множественные выборки и функции сортировки. Поддерживается два режима хранения: периодическая синхронизация данных на диск и ведение на диске лога изменений. Во втором случае гарантируется полная сохранность всех изменений. Возможна организация master-slave репликации данных на несколько серверов, осуществляемая в неблокирующем режиме. Доступен также режим обмена сообщениями "публикация/подписка", при котором создаётся канал, сообщения из которого распространяются клиентам по подписке. Ключевые изменения в функциональности Redis 7.4: Добавлена возможность ограничения времени жизни отдельных полей в хэшах, структурах для хранения сгруппированных коллекций записей в формате ключ-значение. В отличие от назначения времени жизни ключу предложенное изменение позволяет выставлять не только общее время жизни для всех связанных полей, но и индивидуальные значения времени жизни отельных полей, что может использоваться, например, для обеспечения более короткого жизненного цикла токенов аутентификации, по сравнению с другими данными сеанса.

Предложены новые типы данных bfloat16 и float16, оптимизированные для использования в приложениях машинного обучения и позволяющие сократить потребление памяти по сравнению с ранее доступными типами float32 и float64. При использовании в хэшах новые типы дают возможность сократить потребление памяти в векторных БД на 47%, уменьшить задержки извлечения данных на 59% и сократить время создания индексов на 58% по сравнению с типом float64.

Упрощено использование вторичных индексов. При запросе информации из вторичных индексов теперь можно не экранировать отдельные спецсимволы, такие как "@" и ".", а использовать двойные кавычки для обрамления порции данных. Также значительно улучшено индексирование пустых и отсутствующих полей - для создания индексов и формирования запросов, учитывающих наличие полей, предложены новое ключевое слово INDEXMISSING и функция ismissing(). Добавлены новые операторы INTERSECT и DISJOINT для упрощения поиска геопространственных данных. Добавлены возможности для анализа потребления памяти индексом.

Добавлена поддержка фильтров для отсеивания элементов в добавляемых наборах данных, например, при периодической загрузке в БД данных от датчиков можно добавить фильтр для игнорирования значений, отличие времени которых от предыдущего значения меньше определённого порогового значения.

Прекращена поддержка триггеров и функций на языке JavaScript, предложенных в прошлом выпуске.



