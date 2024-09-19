Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.11.0

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.11.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0. Инструмент можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут защищены, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп. Можно связывать анонимизацию сущностей БД в разных таблицах по различным правилам и работать с разово-сгенерированными данными с помощью глобальных переменных. В новой версии: В фильтры добавлены новые переменные "Raw column data type" и "Regex's capturing groups", позволяющие использовать регулярные выражения с группами захвата для различных типов данных в столбцах.

Реализована генерация значений для типизированных данных. Теперь, когда политика безопасности столбца настроена на рандомизацию значений ячеек, эти значения автоматически генерируются в соответствии с их типами данных. Ранее все типы обрабатывались одинаково, с этим обновлением добавили классификацию (например, для столбцов MySQL с типами date и datetime).



