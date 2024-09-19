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Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.11.0

19.09.2024 12:17

Опубликован nxs-data-anonymizer 1.11.0 - инструмент для анонимизации дампа баз данных PostgreSQL и MySQL/MariaDB/Percona. Инструмент написан на языке Go и выпускается под лицензией Apache License 2.0.

Инструмент можно использовать через неименованные каналы (pipe) в командной строке для перенаправления дампа из исходной БД непосредственно в целевую БД с необходимыми преобразованиями. В зависимости от типа сущностей в настройках безопасности инструмент анонимизирует столбцы для таблиц с правилами, описанными в разделе filters. Если таблица не содержит никаких правил, данные все равно будут защищены, так как анонимайзер не включит их в результирующий дамп. Можно связывать анонимизацию сущностей БД в разных таблицах по различным правилам и работать с разово-сгенерированными данными с помощью глобальных переменных.

В новой версии:

  • В фильтры добавлены новые переменные "Raw column data type" и "Regex's capturing groups", позволяющие использовать регулярные выражения с группами захвата для различных типов данных в столбцах.
  • Реализована генерация значений для типизированных данных. Теперь, когда политика безопасности столбца настроена на рандомизацию значений ячеек, эти значения автоматически генерируются в соответствии с их типами данных. Ранее все типы обрабатывались одинаково, с этим обновлением добавили классификацию (например, для столбцов MySQL с типами date и datetime).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/nixys/nxs-d...)
  2. OpenNews: Релиз инструмента анонимизации баз данных nxs-data-anonymizer 1.9.0
  3. OpenNews: Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  5. OpenNews: Вышел Datanymizer, анонимайзер чувствительных данных
  6. OpenNews: Релиз инструмента резервного копирования nxs-backup 3.11.0
Автор новости: nixys
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61887-anonymizer
Ключевые слова: anonymizer, database
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.7, Аноним (7), 13:08, 19/09/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по тому как админ яростно трет комменты про армянскую фирму что-то тут не чисто.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:08, 19/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 13:32, 19/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вай, дарахой, ти чяго такой зилой, а? Мы тебе принесли нардЫ, чЯбурэк и сирерэдство ананимизации, а ти пилюешься!
     

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