Новая версия Raspberry Pi OS

Проект Raspberry Pi представил новую версию дистрибутива Raspberry Pi OS 2026-04-13 (Raspbian). Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 13 и содержит около 35 тысяч пакетов в репозитории. Среда рабочего стола базируется на композитном сервере labwc, использующем библиотеку wlroots от проекта Sway. Для загрузки подготовлены три сборки: сокращённая (537МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.2 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (1.9 ГБ). Сборки доступны для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), построенное на пакетной базе Debian 12. Ключевые изменения: По умолчанию отключён режим выполнения утилиты sudo без ввода пароля - любые разрешённые операции через sudo теперь требуют ввода пароля текущего пользователя. После успешного ввода пароля в течение 5 минут sudo не требует повторного подтверждения действий.

Выполнение привилегированных операций в конфигураторе Control Centre также теперь требуют ввода пароля текущего пользователя для подтверждения.

В конфигуратор Control Centre в секцию системных настроек и в утииту raspi-config добавлены опции для возвращения старого поведения.

В конфигуратор Control Centre добавлена вкладка для редактирования основного меню. Поставка отдельного редактора меню alacarte прекращена.

Для запуска приложений из основного меню задействована утилита gtk-launch.

Операции завершения работы и ручного запуска программ реализованы в меню через внешние приложения-обработчики, вместо использования встроенной функциональности.

Для панели реализованы новые плагины со списком задач и лаунчером.

По умолчанию в пакет с браузером Chromium предустановлены дополнения uBlock Origin Lite и h264ify. В систему добавлен пакет libpam-gnome-keyring для использования системного пароля при разблокировке доступа к встроенному в Chromium менеджеру паролей.

Вместо автоматического запуска сервиса обнаружения принтеров (cups-browsed), он теперь вручную запускается и останавливается через конфигуратор Control Centre.

В конфигуратор добавлена опция для показа на рабочем столе домашнего каталога вместо каталога с документами.

Из поставки по умолчанию исключён звуковой сервер Pulseaudio, поддержка которого также удалена из утилиты raspi-config. В мастер начальной настройки добавлены возможности для управления мультимедийным сервером Pipewire.

Ядро Linux обновлено до версии 6.12.75.



