Релиз опрерационной системы FRANK OS 1.0

13.02.2026 23:33 (MSK)

Выпущена первая версия FRANK OS - операционной системы для компьютеров на базе микроконтроллера RP2350, основанной на FreeRTOS. Операционная система поддерживает окружение рабочего стола с оконным пользовательским интерфейсом, обеспечивает частичную совместимость с интерфейсом POSIX. Исходный код написан на языке C и доступен под лицензией GPL-3.0+.

Из оборудования поддерживаются клавиатуры и мыши с интерфейсом PS/2, карты памяти Secure Digital, вывод изображения на DVI-мониторы. Возможна работа на платах Raspberry Pi Pico 2 и FRANK M2. Операционная система позволяет запускать исполняемые файлы в формате ELF и обеспечивает совместимость с приложениями для Murmulator OS 2.

При помощи планировщика задач из FreeRTOS реализована вытесняющая многозадачность с разделением задач для ввода, композитинга, USB и приложений. Предоставляется среда рабочего стола с поддержкой перекрывающихся окон, меню, панелью задач c меню Strat, перемещением объектов мышью. В поставку входят такие программы, как графический файловый менеджер, многоконный эмулятор терминала, интерактивная командная оболочка. В качестве файловой системы используется FAT32.



Обсуждение
  • 1, Аноним (1), 23:52, 13/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Если посмотреть историю коммитов, то вся ОС написана Claude. Просто к слову :)
     
     
  • 2, Аноним (1), 23:54, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там даже у коммитов без Claude видно, что все нейронка писала

    // Convert RGB888 to RGB565
    static inline u16 rgb888_to_rgb565(uint32_t rgb888) {

     

  • 3, Аноним (1), 23:57, 13/02/2026 [ответить]  
    		• +/
    Если честно, не понимаю, зачем такие проекты на Opennet. Сейчас с нейросетями можно такую ОС сделать за день, и да, именно такие же проекты каждую неделю выходят на r/osdev, можете посмотреть. В чём ценность данной ОС? Зачем это публиковать на Opennet?
     
     
  • 4, НяшМяш (ok), 23:59, 13/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас с нейросетями можно такую ОС сделать за день

    Вот она и сделала, вот и выложили на опеннейросеть.ру

     
