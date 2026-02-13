Релиз опрерационной системы FRANK OS 1.0

Выпущена первая версия FRANK OS - операционной системы для компьютеров на базе микроконтроллера RP2350, основанной на FreeRTOS. Операционная система поддерживает окружение рабочего стола с оконным пользовательским интерфейсом, обеспечивает частичную совместимость с интерфейсом POSIX. Исходный код написан на языке C и доступен под лицензией GPL-3.0+.

Из оборудования поддерживаются клавиатуры и мыши с интерфейсом PS/2, карты памяти Secure Digital, вывод изображения на DVI-мониторы. Возможна работа на платах Raspberry Pi Pico 2 и FRANK M2. Операционная система позволяет запускать исполняемые файлы в формате ELF и обеспечивает совместимость с приложениями для Murmulator OS 2.

При помощи планировщика задач из FreeRTOS реализована вытесняющая многозадачность с разделением задач для ввода, композитинга, USB и приложений. Предоставляется среда рабочего стола с поддержкой перекрывающихся окон, меню, панелью задач c меню Strat, перемещением объектов мышью. В поставку входят такие программы, как графический файловый менеджер, многоконный эмулятор терминала, интерактивная командная оболочка. В качестве файловой системы используется FAT32.