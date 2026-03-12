В ядрах для платформы Android включена оптимизация AutoFDO

Компания Google подвела итоги включения оптимизации AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization) при сборке ядра Linux для платформы Android. AutoFDO использует результаты профилирования c информацией о частоте выполнения различных участков кода для повышения производительности часто выполняемых операций. Оптимизация AutoFDO задействована при сборке ядра Linux 6.12 для Android 16 и 6.6 для Android 15, и также будет включена при сборке ядра 6.18 для Android 17. Профили производительности для AutoFDO сформированы на основе запуска 100 популярных приложений из набора C-Suite (Android App Compatibility Test Suite) и симуляции взаимодействия пользователя с этими приложениями.

Ранее оптимизация AutoFDO уже применялась в Android при сборке системных библиотек и исполняемых файлов в пользовательском пространстве, и в среднем позволила ускорить запуск программ на 4% и сократить время загрузки на 1%. При этом оптимизация AutoFDO до недавних пор не применялась для ядра Linux, на выполнение компонентов которого по статистике Google в Android тратится 40% процессорного времени.

В проведённых тестах включение AutoFDO для ядра привело к сокращению времени загрузки на 2.1%, ускорению первого запуска программ на 4.3%, повышению эффективности системных вызовов на 9.3%, сокращению времени выполнения mmap-транзакций Binder на 12.3%, HwBinder на 20% и Binder RPC на 21.7%.