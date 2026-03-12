The OpenNET Project / Index page

В ядрах для платформы Android включена оптимизация AutoFDO

12.03.2026 09:12 (MSK)

Компания Google подвела итоги включения оптимизации AutoFDO (Auto-Feedback-Directed Optimization) при сборке ядра Linux для платформы Android. AutoFDO использует результаты профилирования c информацией о частоте выполнения различных участков кода для повышения производительности часто выполняемых операций. Оптимизация AutoFDO задействована при сборке ядра Linux 6.12 для Android 16 и 6.6 для Android 15, и также будет включена при сборке ядра 6.18 для Android 17. Профили производительности для AutoFDO сформированы на основе запуска 100 популярных приложений из набора C-Suite (Android App Compatibility Test Suite) и симуляции взаимодействия пользователя с этими приложениями.

Ранее оптимизация AutoFDO уже применялась в Android при сборке системных библиотек и исполняемых файлов в пользовательском пространстве, и в среднем позволила ускорить запуск программ на 4% и сократить время загрузки на 1%. При этом оптимизация AutoFDO до недавних пор не применялась для ядра Linux, на выполнение компонентов которого по статистике Google в Android тратится 40% процессорного времени.

В проведённых тестах включение AutoFDO для ядра привело к сокращению времени загрузки на 2.1%, ускорению первого запуска программ на 4.3%, повышению эффективности системных вызовов на 9.3%, сокращению времени выполнения mmap-транзакций Binder на 12.3%, HwBinder на 20% и Binder RPC на 21.7%.



Обсуждение (31)
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я со своим 6.1-android14 в пролёте. А в более ранних версиях нельзя его использовать?
     
     
  • 2.3, doesnm2 (?), 09:53, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    я вообще на android 13 (перешел с android 10)
    обновления путем покупки нового телефона немного достали
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:45, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сократить время загрузки на 1%

    В пределах статистической погрешности и на пределе чувств.

     
  • 3.29, Аноним (29), 14:12, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берите Google Pixel или Samsung, у них самая длительная поддержка.
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 09:58, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    По идее: хоть для ведроида 2.3 пересобери ядро с этой информацией профилировщика - будет прирост.
    По факту: Васян (или его забугорный аналог Jonh Smith или Xi Hiang) на 4пда соберет - если сможет - будешь доволен как слон от того, что тело начало летать.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:03, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Нет, нельзя. Забей, прирост всего 4% и только при запуске программ. И эти мизерные проценты всё равно будут сожраны плохим софтом
     
     
  • 3.18, Bob (??), 12:43, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    при запуске только ТОП 100 программ, в мире)

    по идеи - надо дать нагоняй разрабам всякого мусора и заставлять pwa / lite версии пилить. Как у Android GO. и META.

    А не вот эти монструозные конструкции с чёрт пойми чего.

     

  • 1.2, Tron is Whistling (?), 09:40, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что за костылей таких нагородили, что ядерного времени "40%"? Куча кривой синхронизации?
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:06, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в Android все взаимодействия между activities даже внутри одного приложения идут через binder. Там получается что все данные через ядро передаются.
     
     
  • 3.32, Tron is Whistling (?), 14:53, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю. Было понятно, что ССЗБ, но андроид не ковырял.
     

  • 1.4, Жироватт (ok), 09:55, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    20% оптимизаций дают 80% прироста производительности.
    80% оптимизаций дают 20% прироста производительности.
    Гугло уже на второй стадии.
     
     
  • 2.20, Bob (??), 12:46, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это видно по их GMS в системе )
     
     
  • 3.23, Жироватт (ok), 13:16, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервисы - не совсем про ту оптимизацию
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:03, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А в чем суть этой оптиизации то? Ну ок, напрофилировали, выяснили что вот этот кусок кода выполняется чаще чем тот. Как эта информация используется дальше - они по разному компилируются или что?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:11, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кэширование результатов..

    часто прогеры пишут чтото типа for(i = 0; i < count(li); i++) обычно копиляторы это предусматривают чтобы count не пересчитывал каждый раз кол-во элементов li, но это частный случай, всего заранее не предусмотришь.

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 12:49, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чтобы count не пересчитывал

    Как же далеко сишникам до Паскаля.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:30, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо, да - эта "профилированная инфа" потом используется для ПЕРЕкомпиляции этих же сорсов под оптимизированный поток исполнения.

    Другой вопрос, зачем столько сложностей... опять "лезут с телеметрией в трусы" ради 5% скорости - нет никакого смысла. Лучше бы своё фуфло переписали, достали уже эти активити, бесконечные суспенды и абсолютно идиотская архитектура.

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 15:25, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, реально, а как ты планируешь обеспечивать энергоэффективность моб девайса да без суспенда?
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:34, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суть сначала создать проблему, а потом её героически решить. Иначе как показать начальству что ты работаешь и тебе надо платить зарплату и бонусы?
     

  • 1.8, opennetuser (ok), 10:06, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это распространяется только на гугловые смартфоны?
    Промто у меня самсунг s24fe, 16 андройд, но там ядро 6.1.138.
    То есть пока самсунг не возьмет нужное ядро, оптимизаций не будет. А не факт, что самсунг захочет брать конкретное ядро.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 10:14, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это оптимизация при сборки, не важно ядро или не ядро, там же написано про приложения, и уж тем более не важно какое ядро, просто напишите самсунгу что хотите чтобы они тоже включили оптимизацию даную, мб проканает))
     
     
  • 3.22, Bob (??), 12:50, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как эти жлобы будут новые девайсы продавать?)


    Вот так накрохоборить пяток "оптимизаций" и хобаджа - целых 20% производительности.

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:14, 12/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, IMBird (ok), 12:20, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самсунг после обновлений не может работать быстрее, только сильнее тормозить. Классику знать надо.
    Эппл кстати тоже.
     
     
  • 3.31, Аноним (29), 14:16, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мантра любителей китаефонов с рекламой, слежкой и кучей другого.
     
     
  • 4.33, азнонмзм (?), 15:13, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самсунге есть и реклама и слежка и куча блоатвари предустановленной от мс. Да и обновления, ухудшающие камеры в момент выхода новой линейки - не секрет
    Сказать то что хотел?

     
     
  • 5.36, Аноним (29), 15:59, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лапшу вашу себе оставьте, с 2018 перешёл с айфонов на самсунги и бед не знаю.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:15, 12/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.17, Аноним (-), 12:34, 12/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    MicroG слили свои приватные ключи, LoL.

    https://github.com/lineageos4microg/l4m-wiki/wiki/December-2025-security-issue

     
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:10, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахаха!
    "... we apologise"

    Впрочем, а что они еще могут.
    Будет смешно, если окажется, что кучу копротивленцев сломали через "MicroG, который не следит в отличие от вашего гугёла!".

     
     
  • 3.35, Аноним (34), 15:36, 12/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имхо, настоящее сопротивление не юзает сервисы гугла
     

