В ядрах для платформы Android включена оптимизация AutoFDO

1.1, Аноним (1), 09:39, 12/03/2026
Я со своим 6.1-android14 в пролёте. А в более ранних версиях нельзя его использовать?
2.3, doesnm2 (?), 09:53, 12/03/2026
+5
|
я вообще на android 13 (перешел с android 10)
обновления путем покупки нового телефона немного достали
3.19, Аноним (19), 12:45, 12/03/2026
+/–
|
> сократить время загрузки на 1%
В пределах статистической погрешности и на пределе чувств.
3.29, Аноним (29), 14:12, 12/03/2026
+/–
Берите Google Pixel или Samsung, у них самая длительная поддержка.
2.5, Жироватт (ok), 09:58, 12/03/2026
–1
|
По идее: хоть для ведроида 2.3 пересобери ядро с этой информацией профилировщика - будет прирост.
По факту: Васян (или его забугорный аналог Jonh Smith или Xi Hiang) на 4пда соберет - если сможет - будешь доволен как слон от того, что тело начало летать.
2.7, Аноним (7), 10:03, 12/03/2026
+6
|
Нет, нельзя. Забей, прирост всего 4% и только при запуске программ. И эти мизерные проценты всё равно будут сожраны плохим софтом
3.18, Bob (??), 12:43, 12/03/2026
+/–
|
при запуске только ТОП 100 программ, в мире)
по идеи - надо дать нагоняй разрабам всякого мусора и заставлять pwa / lite версии пилить. Как у Android GO. и META.
А не вот эти монструозные конструкции с чёрт пойми чего.
2.13, Аноним (-), 11:06, 12/03/2026
+2
|
Так в Android все взаимодействия между activities даже внутри одного приложения идут через binder. Там получается что все данные через ядро передаются.
1.4, Жироватт (ok), 09:55, 12/03/2026
+6
|
20% оптимизаций дают 80% прироста производительности.
80% оптимизаций дают 20% прироста производительности.
Гугло уже на второй стадии.
1.6, Аноним (6), 10:03, 12/03/2026
+2
|
А в чем суть этой оптиизации то? Ну ок, напрофилировали, выяснили что вот этот кусок кода выполняется чаще чем тот. Как эта информация используется дальше - они по разному компилируются или что?
2.9, Аноним (9), 10:11, 12/03/2026
+1
|
кэширование результатов..
часто прогеры пишут чтото типа for(i = 0; i < count(li); i++) обычно копиляторы это предусматривают чтобы count не пересчитывал каждый раз кол-во элементов li, но это частный случай, всего заранее не предусмотришь.
3.21, Аноним (19), 12:49, 12/03/2026
+1
|
> чтобы count не пересчитывал
Как же далеко сишникам до Паскаля.
2.12, Аноним (12), 10:30, 12/03/2026
+1
|
Видимо, да - эта "профилированная инфа" потом используется для ПЕРЕкомпиляции этих же сорсов под оптимизированный поток исполнения.
Другой вопрос, зачем столько сложностей... опять "лезут с телеметрией в трусы" ради 5% скорости - нет никакого смысла. Лучше бы своё фуфло переписали, достали уже эти активити, бесконечные суспенды и абсолютно идиотская архитектура.
3.34, Аноним (34), 15:25, 12/03/2026
+/–
|
не, реально, а как ты планируешь обеспечивать энергоэффективность моб девайса да без суспенда?
2.15, Аноним (15), 11:34, 12/03/2026
+/–
|
Суть сначала создать проблему, а потом её героически решить. Иначе как показать начальству что ты работаешь и тебе надо платить зарплату и бонусы?
1.8, opennetuser (ok), 10:06, 12/03/2026
+/–
|
Это распространяется только на гугловые смартфоны?
Промто у меня самсунг s24fe, 16 андройд, но там ядро 6.1.138.
То есть пока самсунг не возьмет нужное ядро, оптимизаций не будет. А не факт, что самсунг захочет брать конкретное ядро.
2.10, Аноним (9), 10:14, 12/03/2026
+1
|
это оптимизация при сборки, не важно ядро или не ядро, там же написано про приложения, и уж тем более не важно какое ядро, просто напишите самсунгу что хотите чтобы они тоже включили оптимизацию даную, мб проканает))
3.22, Bob (??), 12:50, 12/03/2026
+/–
|
А как эти жлобы будут новые девайсы продавать?)
Вот так накрохоборить пяток "оптимизаций" и хобаджа - целых 20% производительности.
2.16, IMBird (ok), 12:20, 12/03/2026
+/–
|
Самсунг после обновлений не может работать быстрее, только сильнее тормозить. Классику знать надо.
Эппл кстати тоже.
3.31, Аноним (29), 14:16, 12/03/2026
+/–
|
Мантра любителей китаефонов с рекламой, слежкой и кучей другого.
4.33, азнонмзм (?), 15:13, 12/03/2026
+/–
|
На самсунге есть и реклама и слежка и куча блоатвари предустановленной от мс. Да и обновления, ухудшающие камеры в момент выхода новой линейки - не секрет
Сказать то что хотел?
5.36, Аноним (29), 15:59, 12/03/2026
+/–
|
Лапшу вашу себе оставьте, с 2018 перешёл с айфонов на самсунги и бед не знаю.
2.27, Аноним (-), 14:10, 12/03/2026
+/–
|
Ахаха!
"... we apologise"
Впрочем, а что они еще могут.
Будет смешно, если окажется, что кучу копротивленцев сломали через "MicroG, который не следит в отличие от вашего гугёла!".
