The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Представлен бэкенд TPDE-LLVM, работающий в 10-20 раз быстрее LLVM в режиме без оптимизации

06.06.2025 14:16

Исследователи из Мюнхенского технического университета опубликовали инструментарий TPDE и основанный на нём бэкенд компилятора для LLVM - TPDE-LLVM, обеспечивающий генерацию машинного кода для архитектур x86-64 и AArch64 на основе промежуточного представления кода LLVM-IR. При тестировании TPDE-LLVM оказался быстрее бэкенда LLVM -O0 (генератор кода без оптимизаций) в 10-20 раз при том же уровне производительности результирующего машинного кода и увеличении размера на 10-30%. Наработки проекта опубликованы под лицензией Apache 2.0.

TPDE-LLVM изначально нацелен на обеспечение компиляции с минимальными задержками и уровнем качества, соответствующим режиму сборки без оптимизаций ("-O0"). Проектом предоставляется утилита для обособленного запуска tpde-llc, библиотека для интеграции в приложения (например, для реализации функциональности JIT-компилятора) и патчи для интеграции с Clang и Flang.

Проект может использоваться в качестве базового компилирующего компонента для JIT или для создания неоптимизированных сборок. TPDE-LLVM сосредоточен только на скорости компиляции и не пытается конкурировать с оптимизирующими бэкендами LLVM, которые по сравнению с TPDE-LLVM работают существенно медленнее, но позволяют генерировать более быстрый и компактный машинный код (примерно в 2 раза быстрее и в 2 раза меньше по размеру).

TPDE-LLVM использует для генерации кода три стадии:

  • Чистка и подготовка промежуточного представления LLVM;
  • Анализ информации о циклах и использовании переменных;
  • Формирование машинного кода.

Отмечается, что при участии авторов TPDE в ветки LLVM 19 и 20 уже добавлены оптимизации, позволившие ускорить работу штатного бэкенда LLVM на 18% на платформе x86-64 и на 13% на платформе ARM64. По мнению авторов TPDE, в будущем малой кровью можно будет ускорить бэкенд LLVM ещё возможно на 10-20%, но дальнейшее повышение производительности потребует значительных изменений. При этом даже при значительной переработке маловероятно, что существующий бэкенд LLVM удастся ускорить в 10 раз.

На текущем этапе развития среди целей проекта TPDE заявлено обеспечение поддержки промежуточного представления кода LLVM, полученного фронтэндом Clang в режимах оптимизации "-O0" и "-O1". Обработка промежуточного представления, созданного в режиме "-O2", пока не гарантируется из-за отсутствия поддержки в TPDE векторных операций. Частично поддерживается промежуточный код от Flang и компилятора Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.llvm.org/t/t...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 20
  3. OpenNews: Выпуск Tinygo 0.34, компилятора языка Go на базе LLVM
  4. OpenNews: Опубликованы результаты аудита безопасности кодовой базы LLVM
  5. OpenNews: Проект LLVM меняет схему нумерации версий
  6. OpenNews: Проект Minotaur развивает оптимизатор векторных инструкций для LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63368-tpde
Ключевые слова: tpde, llvm, compile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:14, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это компиляция быстрее или что даёт?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:15, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    дает итоговый файл в два раза толще, и работающий медленнее.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > при том же уровне производительности результирующего машинного кода и увеличении размера на 10-30%
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 15:46, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > LLVM -O0 (генератор кода без оптимизаций)
     

  • 1.2, Аноним (3), 15:14, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну то есть по простому, делают быстро, но итоговая программа работает в 2 раза медленней. И занимает в 2 раза больше места.
    Вдруг кому то нужно именно такое.
    Для быстрой разработки.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:44, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что код без оптимизации будет работать примерно всегда. А вот с оптимизацией не всегда. И опять же левый компилятор это не тот компилятор, который нужен разработчику.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:55, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    идея чтобы при разработке не ждать по часу каждый билд (а только 30 минут)
    когда основная часть написана - можно уже  прогнать с оптимизациями и проверить релизный билд
     
  • 2.12, anonnn (?), 16:06, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоесть хром такой потому что бьі стро собирается?
     
     
  • 3.13, анони (?), 16:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты остерегайся тут писать, раз у тебя даже русскую раскладку запретили
     

  • 1.4, Аноним (9), 15:34, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что насчет linking??
     
  • 1.5, freehck (ok), 15:35, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно, этот инструментарий имеет смысл, если нужно запускать недолго живущие маленькие приложения, распространяемые в форме LLVM-IR. Но вообще штука сильно нишевая.
     
  • 1.10, НяшМяш (ok), 15:56, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Онанимы походу никогда не слышали про debug сборки. Впрочем чего ожидать от кекспертов опеннета.
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 16:01, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > debug сборки

    собираю debug сборки c -Ofast

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру