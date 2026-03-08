Продемонстрировано превращение Sony PlayStation 5 в игровой ПК с Linux

|
1.2, Аноним (2), 10:31, 08/03/2026
Вот теперь можно в бладборн играть на ней в 4к@60 в эмуляторе плойки 🤣
3.30, Аноним (30), 11:56, 08/03/2026
>Всё во что там можно реально играть это в браузер.
Там из коробки даже браузера нету. Дикость в 2026 году.
1.4, AleksK (ok), 10:36, 08/03/2026
Запуск линукса там не удивителен сам по себе, всё-таки там стоит обычный проц от AMD. Самое сложное это обход защиты загрузчика. Очень долго его взломать не могли уже конец жизненно цикла этого поколения.
2.7, Аноним (7), 10:39, 08/03/2026
Это только начало. Игр до сих пор нет толком. PlayStation 6 отложат, запомните этот твит. Будет кризис комплектующих и чипов.
4.17, Аноним (17), 11:05, 08/03/2026
> игр столько, что хватит до пенсии
Фильмов в Индии снимают несколько сотен в год, но это не значит, что их все надо смотреть.
4.24, Аноним (7), 11:32, 08/03/2026
Это Astrobot то? :D
Вот например играю в спортивные симуляторы: PS5 версии от PS4 практически не отличаются. Только сейчас начали бросать пастген. Тот же WWE 2k25 был под PS4, а вот 2k26 вышел уже только под PS5. Но тем не менее, до текущего момента игр системселлеров до сих пор не так много. Вот выйдет GTA VI и какой-нибудь Росомаха, тогда будет смысл.
3.16, Анонимный Анон (?), 11:04, 08/03/2026
>Игр до сих пор нет толком
Братан, ну давай расскажи каких игорь тебе не хватает на PS5, я запишу и передам список в Sony и во все студии. У меня в каждой игростудии работает по одному двоюродному племяннику брата жены.
4.23, Аноним (7), 11:25, 08/03/2026
Большинство игр доступны и на PS4 и PC. А тех игр, ради которых консоль покупать хочется, их нет. Я бы давно купил иначе. Я необязательно говорю про эксклюзивы, достаточно очень крупных качественных тайтлов, которые заставят купить консоль, и где на ПК опыт игры будет хуже.
4.26, Аноним (30), 11:53, 08/03/2026
>Братан, ну давай расскажи каких игорь тебе не хватает на PS5
тех что были на ps1,ps2,ps3.
2.32, Аноним (32), 12:00, 08/03/2026
> Запуск линукса там не удивителен сам по себе, всё-таки там стоит обычный
> проц от AMD. Самое сложное это обход защиты загрузчика. Очень долго
> его взломать не могли уже конец жизненно цикла этого поколения.
В сети продавались тушки от PS5, как раз в теме про линуксы проплывали, насколько я понял, если сами тушки (потроха коробки) брать, то там плясок с загрузчиком нет и стоит она дешевле, но тут же тема про установку на готовое устройство.
3.33, AleksK (ok), 12:10, 08/03/2026
> В сети продавались тушки от PS5, как раз в теме про линуксы
> проплывали, насколько я понял, если сами тушки (потроха коробки) брать, то
> там плясок с загрузчиком нет и стоит она дешевле, но тут
> же тема про установку на готовое устройство.
Ты про bc250? Это не совсем ps5, это готовая плата для майнинга. Но по нынешним временам особого смысла её покупать нет.
1.5, Аноним (5), 10:36, 08/03/2026
Все нормальные рабочие места, похоже ИИ себе забрал. Людям только осталось, всякой ненужной фигнёй заниматься.
1.9, Геймер (?), 10:50, 08/03/2026
Лёгким движением руки сони плэйстэйшэн превращается... превращается плэйстэйшен сони... в элегантный линукс-десктоп!
К статистике пользователей линукс на ПК автоматически прибавляем всех обладателе соньки 5.
2.12, iPony128052 (?), 10:55, 08/03/2026
С чего бы это? Массово эти всё равно заниматься не будут.
Даже пользователи Steam Deck этим самым десткопноым линуксом активно не пользуются. Хотя им для этого чуть ли не одну кнопку нажать, чтобы перейти в десктопный KDE сеанс.
3.18, Геймер (?), 11:10, 08/03/2026
Будет Сонька не только игровой десктоп, но и сервер. Чел, который может поставить убунту на плэйстэйшен, без проблем поставит и всю корзину игровых серверов для Linux - например LGSM. Красота для дома, для семьи!
1.19, devl547 (ok), 11:11, 08/03/2026
Ладно бы ещё BC-250, который стоит для своей начинки очень и очень гуманно.
Но полноценная плойка, да ещё и со старой прошивкой - это прям на вес золота будет.
1.20, Аноним (20), 11:15, 08/03/2026
Ну это он зря конечно, сони любит агриться на таких умельцев, ждём судебной драмы и публичного покаяния Энди Нгуена.
2.28, Аноним (-), 11:54, 08/03/2026
> Ну это он зря конечно, сони любит агриться на таких умельцев, ждём судебной
> драмы и публичного покаяния Энди Нгуена.
А Steam - это просто оплеуха такая, очень красивая. DRMщики проспонсирули менее DRMный стор, альтернативный, красиво :)
И кстати там в соседней новости написано про утчеку bootrom ключей - нафиг те сложности с эксплойтами? Кто-то может объяснить?
2.31, Аноним (31), 11:58, 08/03/2026
Этот умелец уже давно занимается этими вещами, как минимум со времен PS Vita. Причем последние годы он официально продает Сони найденные уязвимости через HackerOne, некоторые из которых он публикует после того как Сони дает добро.
1.21, Аноним (21), 11:20, 08/03/2026
Демонстрируется все-таки не превращение, это не гарри поттер. Скорее демонстрируется использование плейстешн как пк (игрового или нет).
1.22, Аноним (22), 11:21, 08/03/2026
Теперь на СтимДек осталось установить Убунту и можно меряться попугаями.
1.25, Аноним (31), 11:46, 08/03/2026
> с версиями прошивок двухгодичной давности (1.xx-2xx)
Это не двухгодичная, а пятигодичная - 3.00 вышла в апреле 2021.
|