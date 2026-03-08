The OpenNET Project / Index page

Продемонстрировано превращение Sony PlayStation 5 в игровой ПК с Linux

08.03.2026 10:11 (MSK)

Энди Нгуен (Andy Nguyen), исследователь безопасности, работающий в Google, объявил о портировании Linux для Sony PlayStation 5 и продемонстрировал превращение данной игровой консоли в полноценный игровой ПК с Ubuntu 24.04.4, способный выполнять Steam и запускать современные 3D-игры. Производительности подготовленного Linuх-окружения оказалось достаточно для запуска игры GTA5 с включённой трассировкой лучей (режим "High RT") при разрешении 1440p и частоте обновления 60 кадров в секунду.

В подготовленной системе на базе ядра Linux 6.19 полностью работает звук и видео с качеством 4K через HDMI, а также поддерживаются все USB-порты. Рабочая конфигурация запущена с выставлением для CPU частоты 3.2 GHz, а для GPU - 2.0 GHz. Отмечается, что частота может быть дополнительно разогнана до 3.5 GHz для CPU и 2.23 Ghz для GPU, но в этому случае игровая консоль PS5 Slim быстро перегревалась.

Для обхода верификации загрузчика и загрузки Linux-дистрибутива вместо штатной прошивки задействован эксплоит Byepervisor, работающий только с версиями прошивок двухгодичной давности (1.xx-2xx) и эксплуатирующий две уязвимости в гипервизоре. Для поддержки GPU AMD, специфичного для PlayStation 5, подготовлен патч для Mesa, который предложен для включения в основной состав Mesa.

В Sony Playstation 5 используется APU AMD со встроенным сопроцессором PSP (Platform Security Processor), обеспечивающим управление ключами. На первой стадии загрузки запускается доступный только на чтение код из BootROM, использующий корневые ключи для верификации загрузчика по цифровой подписи, жёстко прошитые на этапе производства чипа. Если верификация прошла успешно, на второй стадии запускается загрузчик (Bootloader), который отвечает за запуск и верификацию ядра ОС или гипервизора.

При использовании эксплоита Byepervisor вмешательство в работу для запуска Linux производится на стадии гипервизора. На первом этапе для запуска собственных исполняемых файлов в формате ELF на уровне основной прошивки применяется эксплоит UMTX, эксплуатирующий WebKit при обработке web-контента, или эксплоит, эксплуатирующий уязвимость в обработчике BD-J при вставке специально оформленного диска Blu-ray. На втором этапе через загрузчик запускается эксплоит byepervisor.elf, переводящий систему в состояние восстановления прошивки.



Обсуждение (28)
  • 1.2, Аноним (2), 10:31, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот теперь можно в бладборн играть на ней в 4к@60 в эмуляторе плойки 🤣
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:58, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Всё во что там можно реально играть это в браузер.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:56, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всё во что там можно реально играть это в браузер.

    Там из коробки даже браузера нету. Дикость в 2026 году.

     

  • 1.4, AleksK (ok), 10:36, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запуск линукса там не удивителен сам по себе, всё-таки там стоит обычный проц от AMD. Самое сложное это обход защиты загрузчика. Очень долго его взломать не могли уже конец жизненно цикла этого поколения.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:39, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это только начало. Игр до сих пор нет толком. PlayStation 6 отложат, запомните этот твит. Будет кризис комплектующих и чипов.
     
     
  • 3.11, сонибой (?), 10:51, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Омич, ты? Там игр столько, что хватит до пенсии
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 11:05, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > игр столько, что хватит до пенсии

    Фильмов в Индии снимают несколько сотен в год, но это не значит, что их все надо смотреть.

     
  • 4.24, Аноним (7), 11:32, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Astrobot то? :D
    Вот например играю в спортивные симуляторы: PS5 версии от PS4 практически не отличаются. Только сейчас начали бросать пастген. Тот же WWE 2k25 был под PS4, а вот 2k26 вышел уже только под PS5. Но тем не менее, до текущего момента игр системселлеров до сих пор не так много. Вот выйдет GTA VI и какой-нибудь Росомаха, тогда будет смысл.
     
  • 3.14, cnjzxir (?), 10:58, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она, ога. Верим, я поверив
     
  • 3.16, Анонимный Анон (?), 11:04, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Игр до сих пор нет толком

    Братан, ну давай расскажи каких игорь тебе не хватает на PS5, я запишу и передам список в Sony и во все студии. У меня в каждой игростудии работает по одному двоюродному племяннику брата жены.

     
     
  • 4.23, Аноним (7), 11:25, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинство игр доступны и на PS4 и PC. А тех игр, ради которых консоль покупать хочется, их нет. Я бы давно купил иначе. Я необязательно говорю про эксклюзивы, достаточно очень крупных качественных тайтлов, которые заставят купить консоль, и где на ПК опыт игры будет хуже.
     
  • 4.26, Аноним (30), 11:53, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Братан, ну давай расскажи каких игорь тебе не хватает на PS5

    тех что были на ps1,ps2,ps3.

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:00, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Запуск линукса там не удивителен сам по себе, всё-таки там стоит обычный
    > проц от AMD. Самое сложное это обход защиты загрузчика. Очень долго
    > его взломать не могли уже конец жизненно цикла этого поколения.

    В сети продавались тушки от PS5, как раз в теме про линуксы проплывали, насколько я понял, если сами тушки (потроха коробки) брать, то там плясок с загрузчиком нет и стоит она дешевле, но тут же тема про установку на готовое устройство.

     
     
  • 3.33, AleksK (ok), 12:10, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В сети продавались тушки от PS5, как раз в теме про линуксы
    > проплывали, насколько я понял, если сами тушки (потроха коробки) брать, то
    > там плясок с загрузчиком нет и стоит она дешевле, но тут
    > же тема про установку на готовое устройство.

    Ты про bc250? Это не совсем ps5, это готовая плата для майнинга. Но по нынешним временам особого смысла её покупать нет.

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:36, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все нормальные рабочие места, похоже ИИ себе забрал. Людям только осталось, всякой ненужной фигнёй заниматься.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:46, 08/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.9, Геймер (?), 10:50, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лёгким движением руки сони плэйстэйшэн превращается... превращается плэйстэйшен сони... в элегантный линукс-десктоп!

    К статистике пользователей линукс на ПК автоматически прибавляем всех обладателе соньки 5.

     
     
  • 2.12, iPony128052 (?), 10:55, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это? Массово эти всё равно заниматься не будут.

    Даже пользователи Steam Deck этим самым десткопноым линуксом активно не пользуются. Хотя им для этого чуть ли не одну кнопку нажать, чтобы перейти в десктопный KDE сеанс.

     
     
  • 3.18, Геймер (?), 11:10, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет Сонька не только игровой десктоп, но и сервер. Чел, который может поставить убунту на плэйстэйшен, без проблем поставит и всю корзину игровых серверов для Linux - например LGSM. Красота для дома, для семьи!
     

  • 1.19, devl547 (ok), 11:11, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ладно бы ещё BC-250, который стоит для своей начинки очень и очень гуманно.
    Но полноценная плойка, да ещё и со старой прошивкой - это прям на вес золота будет.
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:15, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну это он зря конечно, сони любит агриться на таких умельцев, ждём судебной драмы и публичного покаяния Энди Нгуена.
     
     
  • 2.28, Аноним (-), 11:54, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну это он зря конечно, сони любит агриться на таких умельцев, ждём судебной
    > драмы и публичного покаяния Энди Нгуена.

    А Steam - это просто оплеуха такая, очень красивая. DRMщики проспонсирули менее DRMный стор, альтернативный, красиво :)

    И кстати там в соседней новости написано про утчеку bootrom ключей - нафиг те сложности с эксплойтами? Кто-то может объяснить?

     
  • 2.31, Аноним (31), 11:58, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот умелец уже давно занимается этими вещами, как минимум со времен PS Vita. Причем последние годы он официально продает Сони найденные уязвимости через HackerOne, некоторые из которых он публикует после того как Сони дает добро.
     
     
  • 3.34, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 12:11, 08/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю, на вите сцене он много чего сделал
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:20, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Демонстрируется все-таки не превращение, это не гарри поттер. Скорее демонстрируется использование плейстешн как пк (игрового или нет).
     
  • 1.22, Аноним (22), 11:21, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь на СтимДек осталось установить Убунту и можно меряться попугаями.
     
  • 1.25, Аноним (31), 11:46, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с версиями прошивок двухгодичной давности (1.xx-2xx)

    Это не двухгодичная, а пятигодичная - 3.00 вышла в апреле 2021.

     
  • 1.29, Аноним (29), 11:55, 08/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А поддержка HDMI откуда, разве копирасты её не запретили?
     

