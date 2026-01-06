The OpenNET Project / Index page

Утечка BootROM-ключей Sony Playstation 5

06.01.2026 10:13

В открытый доступ попал набор данных, в котором были найдены BootROM-ключи для игровой приставки Sony Playstation 5, применяемые для расшифровки и верификации начального загрузчика. При помощи данных ключей можно сформировать изменённый загрузчик, успешно проходящий верификацию, и применить его для запуска модифицированного варианта прошивки или загрузки Linux-дистрибутива вместо штатной прошивки. Ключи также могут способствовать разработке эмуляторов и обходу защиты от запуска пиратских копий игр.

Содержимое BootROM не может быть изменено программно или через обновление прошивки, поэтому уязвимость рассматривается как аппаратная проблема, которая останется во всех уже выпущенных приставках. Устранение проблемы возможно только через выпуск новых APU с новыми BootROM-ключами. Ранее похожие проблемы с ключами уже возникали приставках Nintendo Switch и Sony Playstation 3.

В Sony Playstation 5 используется APU AMD со встроенным сопроцессором PSP (Platform Security Processor), обеспечивающим управление ключами. На первой стадии загрузки запускается доступный только на чтение код из BootROM, использующий корневые ключи для верификации загрузчика по цифровой подписи, жёстко прошитые на этапе производства чипа. Если верификация прошла успешно, на второй стадии запускается загрузчик (Bootloader), который отвечает за запуск и верификацию ядра ОС или гипервизора.

Наличие BootROM-ключей позволяет расшифровать загрузчик, который до этого представлял собой чёрный ящик, и изучить используемые в нём механизмы обеспечения безопасности. Используемые ранее методы компрометации Sony Playstation 5, основанные на поиске уязвимостей в ядре и системных программах, сравниваются с умением взламывать замки, в то время как получение BootROM-ключей преподносится как получение универсального мастер-ключа. При этом BootROM-ключи лишь предоставляют полномочия для запуска кода на стадии загрузчика, но не решают проблему размещения необходимого кода.

Для успешной компрометации приставки требуется дополнительный вектор атаки, позволяющий получить доступ к системе. Для устройств с прошивкой 12.00 в качестве такого вектора может использоваться диск с ретро-игрой "Star Wars: Racer Revenge", содержащей уязвимость в обвязке с эмулятором Sony Playstation 2 (эмулятор используется для запуска игры, изначально созданной в 2002 году для приставок PlayStation 2). В коде загрузки сохранённых игровых сеансов имеется ошибка, приводящая к переполнению буфера при обработке специально оформленных save-файлов. Данное переполнение можно использовать для выполнения кода на уровне системы вне эмулятора.

Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:34, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Самое время купить PS5?
     
  • 1.2, KhabMan (ok), 12:38, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, сможет ли это событие сделать БУ приставки дороже новых?)
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:38, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты свою БУ приставку обновишь, дороже она точно не станет. Так что не обновляйтесь.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:38, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как шиз по теме готов сказать, что новость полная фигня

    1) Игра по Star Warsам вообще тут не причём, её просто смогли взломать для Mastercore эксплойта. Это взлом юзерленда и к сливу "ключей" никакого отношения не имеет.

    2) Ключи не слили. Один фанат Beat Saber смог лишь найти сиды и сам ROM, от которых пользы в данный момент нет.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:42, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да и вообще тратить время на игрульки такое себе. Подписки ps plus достаточно. А тут еще не обновляться и сидеть без интернета
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 12:47, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тут еще не обновляться и сидеть без интернета

    Вот тут вы ошибаетесь

    1) Взломы ПС4 и ПС5 настолько свежие, что можно купить новую консоль в магазине и сразу же взломать систему.

    2) Интернет спокойно работает, а мультиплеер доступен на кастомных серверах от сообщества (LSO, PSLAN, EZFN)

     
  • 3.12, Xo (?), 13:37, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, ещё тратить время на сериалы, кино такое себе. Тра та та та та...
    А какое твоё дело вообще до того, кто как распоряжается своим временем, о учитель...
     
  • 3.14, Энтомолог_русолог (ok), 13:39, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и вообще тратить время на игрульки такое себе

    Предпочитаешь бухать в подворотне?
    Играть в игры это совершенно нормально. Кто-то играет в идиотский футбол, кто-то в игры на компах или приставках. Игры создали человечество, как таковое, а писать «тратить время на игрульки» может только слабоумный

     
  • 2.10, Аноним (10), 13:06, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде кроме сидов там и сам ключ https://www.psdevwiki.com/ps5/Keys#PS5_ROM_Keys
     
     
  • 3.15, Аноним (13), 13:39, 06/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обращай на него внимание, это сотрудник Sony.
     

  • 1.6, Мемоним (?), 12:46, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве такие ответственные ключи не должны храниться в специальных шифровальных агрегатах, из которых они никогда не извлекаются?
    https://ru.ruwiki.ru/wiki/Модуль_аппаратной_безопасности
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:02, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ключ для шифрования еще можно понять утекает и беда ибо симметричный, а вот с какого бодуна ключ верификации у них симметричный - не понятно.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:10, 06/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не было ни одной Плестейшон, после самой первой версии. Но очень интересно!
     

