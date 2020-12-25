Компания Sony опубликовала Linux-драйвер для игрового контроллера PlayStation 5 DualSense

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|3.5, Козлетто (?), 09:40, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Только разработчикам freebsd от этого ни жарко,ни холодно. Т.к. ванильный freebsd на нём не запустится из-за отсутствие разных блобов и проприетарных патчей. Лицензия bsd это позволяет. Пусть страдают!
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|3.6, хацкер (ok), 09:41, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОС для четвёртой плойки вроде на 9ой версии базировалась, но это не фря, не путайте
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|3.19, Я (??), 11:05, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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обратной совместимости с фрёй пурейстейшон ос не имеет форк достаточно сильно отошёл от фряхи ещё в прошлом поколении и сейчас соотносится с фряхой примерно также как ядро макоси.
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|2.10, Ivan_83 (ok), 09:56, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он USB, значит очень легко заедет в webcamd, даже ребута не потребуется.
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|1.8, Аноним (8), 09:52, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Реализовано большинство доступных в DualSense функций, включая ...тачпад
это будет работать только в поддерживаемых играх (читай: нигде) или эмулировать курсор мыши?
Вообще интересно, есть ли хоть один линуксо-совместимый геймпад с сенсорным экраном (чтобы не только пальцетыкать, а и выводить на него полезную информацию). Для эмуляции того же 3дс, к примеру, было бы офигенно
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|2.9, Аноним (8), 09:53, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а еще можно было бы на сенсор биндить те кнопки, которых геймпаду не хватает. Опять же, говоря про эмуляцию старых консолей где их бывало чуточку больше чем в нынешних геймпадах
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|1.11, Аноним (11), 10:43, 25/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще не понимаю, зачем к компу подключать геймпеды, кроме как для игр в эмуляторах/виртуализаторах. Клавиатура + мышь - наиболее удобное управление для Action/adventure и FPS и гонок ("консольные жанры", в смысле что более-менее подходят к управлению геймпедом), не говоря уже о "PC-шных".
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|3.14, Аноним (14), 10:49, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто клаву нельзя на пуза положить и елозить мышью, например, по собственным булкам.
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|2.13, Аноним (14), 10:48, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем, что порт сделан парой смузихлебов в процессе гомосексуального полового акта и клавомышь в нем работает максимально ущербно, например?
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|2.15, Sacra (?), 10:54, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Файтинги (примеров не будет, я не ценитель), игры заточенные под геймпад и работающие через жопу на клаво\мыши (Nioh, Dead Space и Dark Souls сразу вспомнились, ты можешь пройти их на клавомыши, но только через боль), платформеры навроде Super Meat Boy или новомодного Dead Cells, гонки или игры где есть неплохое вождение, навроде GTA, те же сингл плеерные шутеры для стримов проходят на гейпаде не просто так, а потому что так комфортнее и картинка не дерганая как хрен пойми что, исключение только серия метро, там и так все как в "масле" ну и прочее в таком духе. Тут скорее я не понимаю, почему есть люди, которые говорят, что "только клава мышь и ничего нам больше не надо".
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|2.16, Аноним (16), 10:58, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В случае, если это медиасервер. По идее можно сделать набор на основе экранной клавиатуры и акселерометра.
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|2.20, Я (??), 11:09, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот только почти все экшн адвенчуры и даже большинство современных FPS делают под геймпады в первую очередь.. целится не так удобно, но это перестало быть столь существенной частью геймплея. и всё.
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|2.21, Я (??), 11:11, 25/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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никому, но при прочих равных опенсурс решения проще поддерживать.
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