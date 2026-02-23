The OpenNET Project / Index page

Доступен Lakka 6, дистрибутив для создания игровых консолей

23.02.2026 09:47 (MSK)

После двух лет разработки представлен релиз дистрибутива Lakka 6.1 (выпуск 6.0 был пропущен), позволяющего превратить ПК, телеприставки или одноплатные компьютеры в полноценную игровую консоль для запуска ретроигр. Проект является модификацией дистрибутива LibreELEC, изначально рассчитанного на создание домашних кинотеатров. Сборки Lakka формируются для платформ i386, x86_64 (GPU Intel, NVIDIA или AMD), Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, Odroid и т.д. Для установки достаточно записать дистрибутив на SD-карту или USB-накопитель, подключить геймпад и загрузить систему.

В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch, обеспечивающий эмуляцию широкого спектра устройств и поддерживающий такие расширенные возможности, как многопользовательские игры, сохранение состояния, улучшение качества изображения старых игр при помощи шейдеров, перемотка игры назад, горячее подключение геймпадов и видео стриминг. Среди эмулируемых консолей: Atari 2600/7800/Jaguar/Lynx, Game Boy, Mega Drive, NES, Nintendo 64/DS, PCEngine, PSP, Sega 32X/CD, SuperNES и т.д. Поддерживаются геймпады от уже имеющихся игровых приставок, включая Playstation 3, Dualshock 3, 8bitdo, Nintendo Switch, XBox 1 и XBox360.

В новом выпуске:

  • Системное окружение обновлено до пакетной базы LibreELEC 12.2 (прошлая ветка была основана на LibreELEC 11).
  • Пакет RetroArch обновлён до версии 1.22.2.
  • Обновлены версии эмуляторов и игровых движков. В состав включены новые движки:
    • amiarcadia - игровые консоли Arcadia 2001 / Interton / Emerson
    • amiberry - Commodore Amiga / CD32
    • anarch - Doom-engine
    • ardens - Arduboy
    • b2 - BBC Micro
    • bsnes_jg - Super Nintendo
    • clownmdemu - Sega Mega Drive / Genesis
    • dice - эмулятор для старых аркадных игр
    • doublecherrygb - Nintendo Game Boy / Game Boy Color
    • doukutsu_rs - Cave Story
    • gam4980 - Handheld LCD
    • geargrafx - PC Engine / TurboGrafx‑16
    • gearlynx - Atari Lynx
    • holani - Alari Lynx
    • lrps2 - Sony Playstation 2
    • m2000 - Casio PV-1000 / PV-2000
    • melondsds - Nintendo DS
    • noods - Nintendo DS
    • panda3ds - Nintendo 3DS
    • pd777 - Bandai Pippin / PD
    • pzretro - PZ Retro
    • skyemu - Nintendo Game Boy Advance / DS
    • tamalibretro - Tamagotchi
    • virtualxt - IBM PC/XT
  • Для плат Raspberry Pi добавлена отдельная сборка, созданная специально для подключения к ЭЛТ-телевизорам. В сборке применены оптимизации вывода при подключении через аналоговый порт, добавлена преднастроенная поддержка разрешений 240p и 480i, изменены настройки RetroArch для аутентичного поведения на ЭЛТ-телевизорах.
  • Добавлен новый скрипт для настройки во время первого запуска. Пользователь может добавить параметры подключения к беспроводной сети в файл wifi-config.txt и переопределить параметры RetroArch в файле retroarch-overrides.txt, и данные изменения будут применены при первой загрузке.
  • Пакет Mesa обновлён до версии 25.1.9.
  • Ядро Linux обновлено до ветки 6.18 (ранее применялась ветка 6.1). Для плат Raspberry Pi используется ядро 6.12.66 так как в ветке 6.18 наблюдаются проблемы со стабильностью.


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В недавней теме про Wine писали что Sony Playstation 5 заработает 19 марта. Можно верить или нет инсайдерам с Opennet?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:27, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот как они собрались играть в Death Stranding 2. Интересно, насколько конскими должны быть требования у такого эмулятора?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:02, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вангую что требования будут такими же, как и у остальных игр

    Другой вопрос в пользователях - нужно недюжинное отсутствие вкуса, чтобы даже запустить это, не говоря уже о старте игрового процесса

     
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:33, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты не понял, линуксер. Эмуляция. Нужно эмулировать приставку. Там кастомное железо. И оно на пару порядков мощнее кор 2 дуо.
     
  • 2.6, cnjzxir (?), 11:32, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит плойка пятая. Работает плойка пятая. 19 число не жду. Или ты о чем?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:00, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе пятая плойка? Они ломаются?
     
     
  • 4.13, Аноним (24), 12:23, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня две четвёрки, обычная и прошка и так же две пятёрки - ни одна не ломалась. И две нинки - они не ломаются тоже 😅
     
  • 2.27, AleksK (ok), 14:55, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На опеннете все такие одаренные? Death Strending 2 19 марта выходит на пк в стиме. Именно это тебе и писали. Оно перестанет быть эксклюзивом PS5. Ну и так как эти долбоклюи решили заблочить её для России, то у нас она выйдет на торрентах. Качай да запускай через portproton.
     
     
  • 3.29, Аноним (1), 15:00, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так бы сразу и сказал.
     
     
  • 4.30, AleksK (ok), 15:06, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так бы сразу и сказал.

    Там был вопрос а когда можно будет на линуксе поиграть в DS2, я и ответил 19 марта. Я даже предположить не мог что кто подумает об эмуле PS5. Хотя эмуль то кажется делают.

     

  • 1.3, Аноним (4), 11:24, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для общего развития. Dualshock 3 - это геймпад от Playstation 3.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:28, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геймпады новее тоже поддерживаются. Наверное даже из коробки системных инпут-библиотек.
     
     
  • 3.14, Аноним (24), 12:27, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >включая Playstation 3, Dualshock 3

    я об этом

     
  • 2.8, Аноним (10), 11:48, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так лучше пока не придумали.
     
     
  • 3.15, Аноним (24), 12:31, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как так? Dualshock 4 интереснее. DualSense с его виброй и адаптивными триггерами - это уже вообще новый уровень. А DualSense Edge - это вершина песни.
     
     
  • 4.16, Аноним (24), 12:33, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю к мною вышесказанному, что в этом свете игра с клавы просто сосёт. Кроме игр заточенных конкретно на клаву, канешь.
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 14:10, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего особенного, на самом деле.
    Эти адаптивные курки - первое, что отключается в настройках, ибо бесполезно и жрет батарейку
    Вибрации тоже ненужны, т.к. не дают ничего и на самом деле игнорируются уже минут через 10 от начала использования.

    И так мы приходим к проблеме отсутствия кнопок. Берешь такой reforger на ps5 и начинаешь заучивать комбосы почище морталкомбатов, чисто чтоб фонарик какой достать

     
     
  • 6.25, Аноним (24), 14:37, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эти адаптивные курки - первое, что отключается в настройках, ибо бесполезно и жрет >батарейку
    >Вибрации тоже ненужны, т.к. не дают ничего и на самом деле игнорируются уже минут через 10 >от начала использования.
    >И так мы приходим к проблеме

    И так мы переходим к проблеме писанины с кор 2 дуо.

     

  • 1.11, Аноним (10), 12:08, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в ветке 6.18 наблюдаются проблемы со стабильностью

    LTS уже не тот.

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:19, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch

    Вот с этого и надо было начинать: нужен RetroArch, а не очередной дристр.

     
     
  • 2.17, Аноним (24), 12:36, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По функциям похож на тот, что в нинке. Сохранение в любом месте, перемотка назад - вот это вот. И старые "непроходимые" хиты начинают играть новыми красками.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:52, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rom'ы консолей включены в образ дистрибутива или надо искать самому на варезниках?
     
     
  • 2.20, kepp (?), 13:13, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все как в торрент качалках. Оффициально - это под ISO Линуксов. А фильмы итд - уже самому
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:23, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    От создателей 4% рынка дисктопов, с 100500 дистрибутивов!
     
     
  • 2.28, AleksK (ok), 14:57, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого рынка? Овощного? Для овощей только винда продается.
     

  • 1.26, Аноним (24), 14:41, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >для создания игровых консолей

    А в Администрации Президента бьются какой уже год? Третий? А решение вот оно! Но! Англосаксонское. А нужно своё. Посконное.

     

