Доступен Lakka 6, дистрибутив для создания игровых консолей

2.4 , Аноним ( 4 ), 11:27, 23/02/2026 Так вот как они собрались играть в Death Stranding 2. Интересно, насколько конскими должны быть требования у такого эмулятора?

3.22 , Аноним ( 22 ), 14:02, 23/02/2026 Вангую что требования будут такими же, как и у остальных игр Другой вопрос в пользователях - нужно недюжинное отсутствие вкуса, чтобы даже запустить это, не говоря уже о старте игрового процесса

4.24 , Аноним ( 24 ), 14:33, 23/02/2026 Нет, ты не понял, линуксер. Эмуляция. Нужно эмулировать приставку. Там кастомное железо. И оно на пару порядков мощнее кор 2 дуо.

2.6 , cnjzxir ( ? ), 11:32, 23/02/2026 Стоит плойка пятая. Работает плойка пятая. 19 число не жду. Или ты о чем?

3.10 , Аноним ( 10 ), 12:00, 23/02/2026 Зачем тебе пятая плойка? Они ломаются?

4.13 , Аноним ( 24 ), 12:23, 23/02/2026 У меня две четвёрки, обычная и прошка и так же две пятёрки - ни одна не ломалась. И две нинки - они не ломаются тоже 😅

2.27 , AleksK ( ok ), 14:55, 23/02/2026 На опеннете все такие одаренные? Death Strending 2 19 марта выходит на пк в стиме. Именно это тебе и писали. Оно перестанет быть эксклюзивом PS5. Ну и так как эти долбоклюи решили заблочить её для России, то у нас она выйдет на торрентах. Качай да запускай через portproton.

3.29 , Аноним ( 1 ), 15:00, 23/02/2026 Так бы сразу и сказал.

4.30 , AleksK ( ok ), 15:06, 23/02/2026 > Так бы сразу и сказал. Там был вопрос а когда можно будет на линуксе поиграть в DS2, я и ответил 19 марта. Я даже предположить не мог что кто подумает об эмуле PS5. Хотя эмуль то кажется делают.


