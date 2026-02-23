Доступен Lakka 6, дистрибутив для создания игровых консолей

|
|1.1, Аноним (1), 11:23, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
В недавней теме про Wine писали что Sony Playstation 5 заработает 19 марта. Можно верить или нет инсайдерам с Opennet?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 11:27, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так вот как они собрались играть в Death Stranding 2. Интересно, насколько конскими должны быть требования у такого эмулятора?
|
|
|
|3.22, Аноним (22), 14:02, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вангую что требования будут такими же, как и у остальных игр
Другой вопрос в пользователях - нужно недюжинное отсутствие вкуса, чтобы даже запустить это, не говоря уже о старте игрового процесса
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 14:33, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет, ты не понял, линуксер. Эмуляция. Нужно эмулировать приставку. Там кастомное железо. И оно на пару порядков мощнее кор 2 дуо.
|
|2.6, cnjzxir (?), 11:32, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Стоит плойка пятая. Работает плойка пятая. 19 число не жду. Или ты о чем?
|
|
|
|
|
|4.13, Аноним (24), 12:23, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня две четвёрки, обычная и прошка и так же две пятёрки - ни одна не ломалась. И две нинки - они не ломаются тоже 😅
|
|2.27, AleksK (ok), 14:55, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На опеннете все такие одаренные? Death Strending 2 19 марта выходит на пк в стиме. Именно это тебе и писали. Оно перестанет быть эксклюзивом PS5. Ну и так как эти долбоклюи решили заблочить её для России, то у нас она выйдет на торрентах. Качай да запускай через portproton.
|
|
|
|
|
|4.30, AleksK (ok), 15:06, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так бы сразу и сказал.
Там был вопрос а когда можно будет на линуксе поиграть в DS2, я и ответил 19 марта. Я даже предположить не мог что кто подумает об эмуле PS5. Хотя эмуль то кажется делают.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 11:28, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Геймпады новее тоже поддерживаются. Наверное даже из коробки системных инпут-библиотек.
|
|
|
|3.15, Аноним (24), 12:31, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как так? Dualshock 4 интереснее. DualSense с его виброй и адаптивными триггерами - это уже вообще новый уровень. А DualSense Edge - это вершина песни.
|
|
|
|4.16, Аноним (24), 12:33, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добавлю к мною вышесказанному, что в этом свете игра с клавы просто сосёт. Кроме игр заточенных конкретно на клаву, канешь.
|
|
|
|5.23, Аноним (22), 14:10, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего особенного, на самом деле.
Эти адаптивные курки - первое, что отключается в настройках, ибо бесполезно и жрет батарейку
Вибрации тоже ненужны, т.к. не дают ничего и на самом деле игнорируются уже минут через 10 от начала использования.
И так мы приходим к проблеме отсутствия кнопок. Берешь такой reforger на ps5 и начинаешь заучивать комбосы почище морталкомбатов, чисто чтоб фонарик какой достать
|
|
|
|6.25, Аноним (24), 14:37, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Эти адаптивные курки - первое, что отключается в настройках, ибо бесполезно и жрет >батарейку
>Вибрации тоже ненужны, т.к. не дают ничего и на самом деле игнорируются уже минут через 10 >от начала использования.
>И так мы приходим к проблеме
И так мы переходим к проблеме писанины с кор 2 дуо.
|
|1.12, Аноним (12), 12:19, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В основе Lakka лежит эмулятор игровых консолей RetroArch
Вот с этого и надо было начинать: нужен RetroArch, а не очередной дристр.
|
|
|
|2.17, Аноним (24), 12:36, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По функциям похож на тот, что в нинке. Сохранение в любом месте, перемотка назад - вот это вот. И старые "непроходимые" хиты начинают играть новыми красками.
|
|1.19, Аноним (19), 12:52, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Rom'ы консолей включены в образ дистрибутива или надо искать самому на варезниках?
|
|
|
|2.20, kepp (?), 13:13, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все как в торрент качалках. Оффициально - это под ISO Линуксов. А фильмы итд - уже самому
|
|1.26, Аноним (24), 14:41, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>для создания игровых консолей
А в Администрации Президента бьются какой уже год? Третий? А решение вот оно! Но! Англосаксонское. А нужно своё. Посконное.
|