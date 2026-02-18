The OpenNET Project / Index page

Копилефт лицензия CCAI, учитывающая применение для обучения AI-моделей

18.02.2026 15:55 (MSK)

Группа исследователей из Йельского университета предложила (PDF) новый тип открытых лицензий CCAI (Contextual Copyleft), расширяющий применение копилефта к генеративным AI-моделям. Идея CCAI в том, что использование содержимого под данной лицензией в качестве данных для машинного обучения приводит к распространению условий копилефта на результирующие генеративные AI-модели. Предполагается, что новая лицензия может способствовать снижению злоупотреблений в AI-проектах и предотвращению появления фиктивных AI-моделей, которые формально преподносятся как открытые, но из-за скрытия исходных данных и инструментария для обучения, привязаны к производителю.

CCAI определяет, что любое распространение и публикация точных копий или изменённых производных работ, распространяемых под лицензией CCAI, должно осуществляться под теми же лицензионными условиями без наложения дополнительных ограничений. Данное требование распространяется на любую AI-модель, набор данных или AI-систему, при обучении которых использовалось ПО под лицензией CCAI или результат его работы. В контексте обучения генеративных AI-моделей CCAI требует раскрытия исходного кода модели, детального описания задействованных при обучении данных, параметров, весов и архитектуры модели.

Лицензию CCAI также можно использовать как дополнительное требование, прикрепляемое к существующим копилефт-лицензиям, таким как AGPLv3. Указанное требование расширяет действие лицензии на обучающие наборы данных, код и весовые коэффициенты модели в соответствии с критериями открытости AI-систем, сформулированными организацией Open Source Initiative (OSI). Код, распространяемый под подобном лицензией, может использоваться для обучения AI-модели только при условии, что всем пользователям будет предоставлено описание обучающего набора данных, код для обучения модели и обученная AI-модель.

Текст прикрепляемого дополнительного требования: "При использовании программного обеспечения для обучения, оптимизации или создания любой модели машинного обучения или генеративной AI-системы, любая результирующая модель, набор данных или система должны публиковаться на условиях, не ужесточающих требования настоящей лицензии. Подобное требование охватывает предоставление доступа к коду для проведения обучения, описанию данных, использованных при обучении, параметров и архитектуры модели. Предоставление доступа к модели или результату её работы по сети считается распространением и является основанием для выполнения накладываемых лицензией обязательств".

Обсуждение (17)
  • 1.1, Аноним (1), 16:05, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давайте пойдем дальше:
    пусть каждый разработчик который посмотрел в копилефтный код и хотя бы чему-то научился - всю оставшуюся жизнь пусть пишеть только копилефтный код!

    А то чего это они?!

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:16, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие как ты обыяно орут, что за труд человека нужно платить, когда дело касается корпоративных решений, при этом утверждают, что опенсорс должден быть бесплатным т.к. человек сам всё открыл. Но у них всё меняется, когда их любимые корпорации начинают паразитировать на их труде

    Тут решили сделать справидливо, плати за пользование чужим трудом

     
     
  • 3.4, мелстрой (?), 16:22, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я не считаю что программисты заслуживают оплаты. Обычно это обезьяна с печатной машиной, что реализует идеи с бумаги/головы в коде
     
  • 3.5, Аноним (5), 16:24, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опенсорс должден быть бесплатным

    Про это орут фанатики опенсорса, не нужно меня с ними сравнивать.
    А про бесплатность задавай вопросы Штyльмaнy и его "Платить программистам не перестанут, просто плата станет меньше."

    > Тут решили сделать справидливо, плати за пользование чужим трудом

    Справедливо, что подсмотрев одну строчку, ты должен все писать также?
    До такого даже гопари в 90х не опускались.

     
     
  • 4.11, Аркагоблин (?), 16:48, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сидеть на сайте посвященному open source и ненавидеть его, топя за закрытость и ©®™. Это уже какой-то мазохизм
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 16:51, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э?
    Так опенсорс это не только раковый жпл и прочие коммунцкие копилефты.
    Они появились позже, после того как обиженный жизнь борода решил опубликовать комми Манифест.
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:53, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сидеть на сайте посвященному open source

    Опенсорс != копилефт

    > и ненавидеть его

    Я люблю опенсорс и мне глубоко противен копилефт и прочие запретительные лицензии.

    > топя за закрытость

    Топя за Свободу, а не за ограничения копилефта.

     
     
  • 6.19, Аркагоблин (?), 17:06, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так я тоже не люблю копилефт, но судя по тому комментарию человек топил за платность
     
  • 2.7, Аноним (7), 16:28, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая идея.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:48, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчик субъектен, в состоянии принимать решения и нести юридическую ответственность.
     
     
  • 3.18, Аноним (17), 16:54, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчик субъектен

    Допустим.

    > в состоянии принимать решения и нести юридическую ответственность.

    Спорное утверждение. Для этого нужно быть дееспособным.
    А многие разработчики настолько аутисты, что их дееспособность вызывает вопросы.

     

  • 1.2, Аноним (2), 16:05, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересный подход. Почему бы и нет
     
  • 1.6, Аноним (5), 16:25, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Лицензию CCAI также можно использовать как дополнительное
    > требование, прикрепляемое к существующим копилефт-лицензиям,

    А разве на семейство GPL можно накладывать дополнительные требования?

     
     
  • 2.10, Аноним (15), 16:40, 18/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно, как минимум в AGPL (по нему есть решение, но думаю другие попадут под прецедент)
    Недавно суд был.
    theregister.com/2025/03/04/free_software_foundation_agplv3/
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:28, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, это уже новый уровень копилефтной шизы!
    До такого даже комми из FSF не додумались.

    Что дальше? Если запустил софтину, то должен открыть всё железо?

     
  • 1.9, Аноним (9), 16:30, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если я прочитаю код линукс, научусь как писать на СИ, то теперь мне весь код писать до ЖоПэЭль?

    Интересный ход.
    Правда судебные решения уже решили что обученное не получает лицензию исходника.
    Удачки им доказать обратное.

     
  • 1.16, Аноним (16), 16:51, 18/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее дело Cal'ом не назовут!
     

