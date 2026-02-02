Первый публичный релиз ANet, стека для создания защищённых туннелей

Проект ANet (ANet Secure Transport Protocol) развивает альтернативный стек для организации защищённых туннелей, предназначенный для объединения частных сетей в условиях, когда стандартные решения (WireGuard, OpenVPN) в силу разных обстоятельств не применимы. Проект позиционируется не как очередной форк WireGuard, а как «Сеть Друзей» (Friends-to-Friends VPN) с упором на принцип "безопасность через неясность", использование зарекомендовавших себя криптоплгоритмов и автономную работу в режиме "Dead Man's Hand". В ANet используется собственный транспортный протокол ASTP (ANet Secure Transport Protocol), обеспечивающий полное сквозное шифрование, устойчивый к высокой потере пакетов и неотличимый от случайного UDP-трафика. Код написан с нуля на языке Rust и распространяется под лицензией MIT, но с явным запретом на форки под GPL ("Denied Licenses: GPL-2.0, GPL-3.0"). Основные особенности: Криптография: ChaCha20/Poly1305 для потока, X25519 для Ephemeral DH, Ed25519 для аутентификации. Никаких legacy-алгоритмов и «костылей для совместимости с Windows XP».

Транспорт: QUIC-подобный обвес поверх UDP, но с собственным фреймингом: каждый пакет оборачивается в шифрованный "envelope" со случайным добавочным заполнением и jitter-ом (от 0 до N наносекунд), что маскирует процесс согласования соединения под белый шум.

Распределённая архитектура: cервер авторизации (anet-auth) проверяет fingerprint-клиента (SHA256 от открытого ключа на базе Ed25519), но сам туннель поднимается по PSK (pre-shared key), полученным через 4-фазный handshake (DH + double ratchet). Если auth-сервер падает — сеть продолжает работать на заранее загруженных ключах (failover до полного локального режима).

Поддерживаемые платформы: Linux (TUN), Windows (Wintun), macOS (utun), Android (VpnService через JNI). Есть GUI на egui (Rust-native), и TUI для headless-серверов. Предоставляются бинарные сборки. В отличии от WireGuard c узнаваемым handshake (Magic number + Noise Protocol) и OpenVPN с характерным TLS-отпечатком, в протоколе ASTP каждый пакет начинается со случайной затравки (nonce 12 байт), за которым идёт шифротекст переменной длины с добавочным заполнением до ближайшего размера блока (настраивается). Для внешнего наблюдателя трафик неотличим от случайного. ANet преподносится как попытка вернуть в VPN "физичность" эпохи флоппинет (HDD у друга), но в цифре: PSK (pre-shared keys), ручное управление маршрутами, "zero-knowledge proof" через fingerprint. Проект сопровождается кодексом поведения (Code of Conduct), подготовленным в соответствии с принципом "радикальной честности". В правилах прописано "право на посыл" (право послать любого разработчика при плохом коде), "зеркальный ответ" (жалобы на токсичность игнорируются), первостепенность кода (неважно, кто автор, а важно качество кода) и бан за попытки навязывания политкорректности.



