Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2026.1.0

2.13 , дезинсектор ( ? ), 02:21, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Её уже ремастерили-переремастерили, портировали-обпортировались. Сейчас она кажется на всех платформах уже есть. На ps5 можно за 85 лир поиграть.

