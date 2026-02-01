The OpenNET Project / Index page

Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2026.1.0

01.02.2026 21:27 (MSK)

После года разработки опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2026.1.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах, для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 500 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка 12 игровых движков и основанных на них 194 игр:
    • Adibou 2: Nature & Sciences.
    • Dark Seed.
    • Dog-n-cat: In the Footsteps of Unprecedented Beasts.
    • Dog-n-cat: Island of Dr Ratiarty.
    • Features of National Fishing.
    • God of Thunder.
    • Heart of China.
    • Hodj 'n' Podj.
    • Little Longnose.
    • Mom Don't Worry.
    • Mort&Phil: A Movie Adventure (Special Edition).
    • Nancy Drew: Ghost Dogs of Moon Lake.
    • Nancy Drew: Secret of the Scarlet Hand.
    • Out of this World (Another World).
    • Penumbra: Overture.
    • Pilot Brothers 3: Back Side of the Earth.
    • Pilot Brothers 3D-2. Kennel Club Secrets.
    • Pilot Brothers 3D. The Case of Garden Pests.
    • Ripley's Believe It or Not!: The Riddle of Master Lu.
    • Tex Murphy: Martian Memorandum
    • The Adventures of Willy Beamish.
    • Trick or Treat.
    • Более 160 игр на движке WAGE.
    • 12 игр на движке SLUDGE, среди которых Out of Order, The Secret of Tremendous Corporation и Robin's Rescue.
  • Добавлена поддержка платформы Android 16. Для Android также реализована возможность сглаживания вывода для 3D-движков и использования штатных сетевых функций вместо libcurl.
  • Реализована возможность сборки с библиотекой SDL3 (по умолчанию продолжает использоваться SDL2).
  • Появилась возможность масштабирования результата работы шейдеров 3D-движков.
  • В движки Access, Buried, Drascula, EFH, Hypno, Lab, Neverhood, NGI, Petka, Pink, Prince, Private, Queen, Sherlock, Supernova, Sword25, Teenagent, Tetraedge Titanic, Toltecs и Voyeur добавлена возможность переопределения клавиш, а также кнопок мыши и джойстика.
  • В движки ADL, AGI, CinE, Cruise, Draci, Drascula, EFH, Gob, Hugo, MADE, MM, Parallaction, Prince и Wintermute добавлена поддержка синтеза речи.
  • В движке Private Eye значительно обновлена звуковая подсистема и добавлена поддержка внешних субтитров.
  • Значительно переработан движок SCUMM, в котором появилась поддержка оригинального внутриигрового графического интерфейса для DOS, Macintosh и Windows.
  • В движке Stark улучшена совместимость с графическими картами.
  • Изменена нумерация версий, вместо формата "X.Y.Z" применена схема "год.меcяц.обновление".


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64720-scummvm
Ключевые слова: scummvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 21:56, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Шёл 2026 год, так сказать
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:51, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что? О чём ещё писать? Не о "ИИ" же
     

  • 1.3, Кошкажена (?), 22:39, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крутой проект. Использовала еще отдельно ResidualVM (до их слияния) для запуска некоторых игр.

    В исходниках нашелся движок petka. Интуиция не подвела.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:34, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Гэг играть умеет?
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:47, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что после классических старых игр они пошли в что-то достаточно свежее, типа Penumbra. Впрочем, ведь у пенумбры и так была нативная версия, зачем они так?

    >Pilot Brothers

    Ха, а Петька у них есть?

     
     
  • 2.5, Аноним (4), 22:47, 01/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, не читал выше - и правда петька есть. Мило.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:01, 01/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >классических квестов

    Syberia были интересные:
    https://store.steampowered.com/franchise/syberiacollection

     

  • 1.11, Аноним (11), 00:35, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Out of this World (Another World)

    Вот это поворот! Абсолютно уникальная игра для своего времени. До сих пор один из лучших представителей "кинематографической" подачи сюжета.

     
     
  • 2.13, дезинсектор (?), 02:21, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её уже ремастерили-переремастерили, портировали-обпортировались. Сейчас она кажется на всех платформах уже есть. На ps5 можно за 85 лир поиграть.
     

  • 1.12, warlock (??), 01:18, 02/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     

