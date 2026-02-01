Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2026.1.0

|
После года разработки опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2026.1.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах, для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.
Всего обеспечена возможность запуска более 500 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.
В новой версии:
- Добавлена поддержка 12 игровых движков и основанных на них 194 игр:
- Adibou 2: Nature & Sciences.
- Dark Seed.
- Dog-n-cat: In the Footsteps of Unprecedented Beasts.
- Dog-n-cat: Island of Dr Ratiarty.
- Features of National Fishing.
- God of Thunder.
- Heart of China.
- Hodj 'n' Podj.
- Little Longnose.
- Mom Don't Worry.
- Mort&Phil: A Movie Adventure (Special Edition).
- Nancy Drew: Ghost Dogs of Moon Lake.
- Nancy Drew: Secret of the Scarlet Hand.
- Out of this World (Another World).
- Penumbra: Overture.
- Pilot Brothers 3: Back Side of the Earth.
- Pilot Brothers 3D-2. Kennel Club Secrets.
- Pilot Brothers 3D. The Case of Garden Pests.
- Ripley's Believe It or Not!: The Riddle of Master Lu.
- Tex Murphy: Martian Memorandum
- The Adventures of Willy Beamish.
- Trick or Treat.
- Более 160 игр на движке WAGE.
- 12 игр на движке SLUDGE, среди которых Out of Order, The Secret of Tremendous Corporation и Robin's Rescue.
- Добавлена поддержка платформы Android 16. Для Android также реализована возможность сглаживания вывода для 3D-движков и использования штатных сетевых функций вместо libcurl.
- Реализована возможность сборки с библиотекой SDL3 (по умолчанию продолжает использоваться SDL2).
- Появилась возможность масштабирования результата работы шейдеров 3D-движков.
- В движки Access, Buried, Drascula, EFH, Hypno, Lab, Neverhood, NGI, Petka, Pink, Prince, Private, Queen, Sherlock, Supernova, Sword25, Teenagent, Tetraedge Titanic, Toltecs и Voyeur добавлена возможность переопределения клавиш, а также кнопок мыши и джойстика.
- В движки ADL, AGI, CinE, Cruise, Draci, Drascula, EFH, Gob, Hugo,
MADE, MM, Parallaction, Prince и Wintermute добавлена поддержка синтеза речи.
- В движке Private Eye значительно обновлена звуковая подсистема и добавлена поддержка внешних субтитров.
- Значительно переработан движок SCUMM, в котором появилась поддержка оригинального внутриигрового графического интерфейса для DOS, Macintosh и Windows.
- В движке Stark улучшена совместимость с графическими картами.
- Изменена нумерация версий, вместо формата "X.Y.Z" применена схема "год.меcяц.обновление".