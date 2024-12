Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.9.0

После года разработки опубликован выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.9.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+. Всего обеспечена возможность запуска более 340 квестов, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King's Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др. В новой версии: Добавлена поддержка 15 игр: Backyard Basketball Castle Master Marvellous Mice Adventures: Meeting Sea Rat Marvellous Mice Adventures: Sea Rat's Birthday Mask Show Moonbase Commander Orion Burger Rise of the Dragon The Adventures of the Good Soldier Schweik The Space Bar Thimbleweed Park Total Eclipse 2 Total Eclipse Unrest Wait for it! Issue 3. Song for a Hare

Добавлена поддержка платформы Sailfish.

Движок AGS обновлён до версии 3.6.1.30, в которой появилась поддержка игр Stranger in Utopia, The Phantom Fellows и It Takes Two to Tangle.

В более чем 20 движков добавлена возможность переопределения клавиш, а также кнопок мыши и джойстика.

В движке SCUMM улучшена поддержка графики и звука в играх, собранных для платформы Macintosh.

В сборках для платформы Android добавлена поддержка Android 15 и улучшена работа с геймпадами.

В сборках для платформы iOS добавлена поддержка цифровго пера Apple Pencil.