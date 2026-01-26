The OpenNET Project / Index page

Представлен смартфон NexPhone, совмещающий Android, Debian и Windows

26.01.2026 11:07 (MSK)

Компания Nex Computer, в прошлом развивавшая dock-станцию NexDock для превращения Android-смартфона в ноутбук, анонсировала смартфон NexPhone. Компания вынашивала идею создания данного устройства с 2012 года и смогла реализовать проект только спустя 14 лет. В новом устройстве попытались совместить традиционный смартфон с переносной рабочей станцией, позволяющей получить полноценную среду рабочего стола при подключении смартфона к монитору, клавиатуре и мыши. NexPhone поставляется с платформой Android и примечателен наличием возможности запуска рабочих столов на базе Debian и Windows 11, которые доступны не только при подключении монитора, но и через штатный 6.58-дюймовый экран.

При подключении к стационарному монитору доступны три варианта интерфейса: появившийся в ветке Android 16 многооконный интерфейс для больших экранов с панелью задач в стиле ChromeOS, а также среды рабочего стола, построенные с использованием Debian GNU/Linux и Windows 11.

Графическая среда на базе Debian вызывается непосредственно из интерфейса Android как отдельное приложение, поддерживает аппаратное ускорение графики. На сайте проекта не упоминается как именно организован запуск Debian, вероятно подобная функциональность основана на проектах типа Lindroid и DebDroid или добавленной в Android 16 QPR2 возможности для запуска виртуальных машин с Linux и приложении Linux Terminal.

Windows 11 запускается в режиме двойной загрузки, что требует перезапуска устройства для перехода в среду Windows. Для отображения интерфейса Windows 11 на экране смартфона разработана специальная оболочка, а при подключении монитора выводится штатный интерфейс Windows.

NexPhone поставляется в защищённом пыле- и водонепроницаемом корпусе, соответствующем степеням защиты MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Устройство оснащено 6.58-дюймовым экраном (1080×2403, 120Hz), 12 ГБ ОЗУ, 256GB Flash + карта microSD, восьмиядерным процессором Qualcomm QCM6490, GPU Qualcomm Adreno 643, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS/A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, Dual SIM, USB-C 3.1. Имеется три камеры: основная Sony IMX787 64MP (также применяется в Google Pixel 8 Pro и Pixel 9 Pro Fold), широкоугольная Samsung S5K3L6XX 13MP и селфи-камера Samsung S5K3J1SX 10MP. Аккумулятор 5000mAh Li-ion с поддержкой проводной 18W и беспроводной зарядки. Размер 173×82.6×13.1 мм, вес 256 гр.

Для подключения монитора, клавиатуры, мыши и периферийных устройств в комплект входит USB-C хаб с переходником для HDMI. Также поддерживается использование беспроводных клавиатуры и мыши по Bluetooth с прямым подключением монитора через порт USB-C. В настоящее время проект находится на стадии запуска массового производства. Поступление NexPhone в продажу запланировано на третий квартал 2026 года по цене $549.

  1.1, Аноним (1), 11:42, 26/01/2026  
    		+4
    Как-то подозрительно дешево за такие спеки
     
     
  2.15, Аноним (15), 12:12, 26/01/2026  
    		• +/
    Самсунг 25й примерно такие же спеки и бабки. Плюс-минус сотня. Тут какой-то нонейм.
     
     
  3.37, nw (?), 13:13, 26/01/2026  
    		+2
    Топикстартер прав. Это относительно дешево за такие спеки. Нет смысла сравнивать с samsung или apple. Они выпускают совсем другие объемы и имеют уникальные контракты от поставщиков.
     
     
  4.51, Bob (??), 13:36, 26/01/2026  
    		+1
    какое дёшево? китайцы в ~2 раза дешевле свои бренды продают на расспродажах за схожие спеки. Эти заказывают на +/- тех же ODM заводах.

    И не надо заливать про уникальные контракты - то лишь для премиум сегмента.

    До 200$ всё +/- как однояйцевые близнецы у всех. Самый бюджетный Poco C85 не имеет конкурентов до 200$ ибо х-ки +/- те же и даже вид слизан друг у дружки, ибо клепает тот же завод под всех подряд)

    200-400$ уже имеет всяких монстров типа Poco F / X и Redmi Turbo китайские, у которых тупо всё флагманское. Только перепрошей) И на том же уровне заказывают этот девайс. "топ за свои бабки на готовой платформе, только type-c положите 3.х нормальный".

    Остальное сверху - накрутка за бизнес.

     
     
  5.85, Admino (ok), 15:47, 26/01/2026  
    		–2
    > Только перепрошей)

    А зачем? Неужто рекламу показывают? Неужто вендор получает бабки за эту рекламу? Неужто вендор зарабатывает на рекламе, продавая аппараты ниже стоимости? Неужто NexPhone не может работать по этой модели? Да как так-то?

     
  4.55, Аноним (15), 13:41, 26/01/2026  
    		–1
    Сравниваете спеки так сравнивайте спеки.

    Я понимаю бы речь шла - вот разлоченный смартфон, со всеми драйверами под линукс, с офф.поддержкой и тд., пригодный для каждодневного применения. А не для ходьбы по граблям по разным софт.помойкам в поисках чего-то что хоть как-то запускается на том самсунге с такими же спеками.

     
  4.84, Первая буква (?), 15:35, 26/01/2026  
    		• +/
    Тебя приучили переплачивать.
     
     
  5.139, Аноним (139), 20:10, 26/01/2026  
    		• +/
    А вы разучились критическому мышлению:
    https://habr.com/ru/news/652497/
     
  3.38, Аноним (38), 13:14, 26/01/2026  
    		• +/
    Плюс неизвестно, умеет ли он классические звонки и смс, или только по интернету.
     
     
  4.49, анон им (?), 13:34, 26/01/2026  
    		• +/
    Там же установлен андроид. Чтобы позвонить, будешь перезагружаться из ненаглядного в ненавистный андроид.
     
  2.28, sena (ok), 12:42, 26/01/2026  
    		• +/
    А что там особенного за 549$ ? За 200 евро в Ксяоми Poco x7 те же 12ГБ оперативки, но 512ГБ флэш вместо 256ГБ у сабжа. Но это же Ксяоми, а что здесь за качество и надёжность пока ещё неизвестно. Будет ли работать стабилизация в видео и фото?
     
     
  3.32, Аноним (139), 12:55, 26/01/2026  
    		–4
    >За 200 евро в Ксяоми

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

     
     
  • 4.39, Аноним (38), 13:16, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  4.64, sena (ok), 13:57, 26/01/2026  
    		• +/
    >>За 200 евро в Ксяоми
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58613

    при чём тут спеки?

     
  3.35, Аноним (35), 13:10, 26/01/2026  
    		–3
    И встроенная реклама от чпоко в придачу.  
     
     
  4.53, Bob (??), 13:39, 26/01/2026  
    		• +/
    при первом включении ставим регион США - рекламы нет, но плюшки разблокированы)
     
     
  5.71, Аноним (139), 14:19, 26/01/2026  
    		+1
    Изначально не покупать такое и всё.
     
  4.65, sena (ok), 13:58, 26/01/2026  
    		• +/
    > И встроенная реклама от чпоко в придачу.

    Какое отношение это имеет к спекам?

     
     
  5.80, Аноним (139), 15:05, 26/01/2026  
    		• +/
    Вы не можете купить чисто спеки, вы покупаете готовое устройство, и в случае с китайскими идёт "букетик" в придачу :)
     
     
  6.109, sena (ok), 17:20, 26/01/2026  
    		–1
    > Вы не можете купить чисто спеки, вы покупаете готовое устройство, и в
    > случае с китайскими идёт "букетик" в придачу :)

    Неправда твоя. Там стоит несколько мусорных приложений с рекламой, но ими можно не пользоваться, а поставить нужные приложения из гуглплея или из f-droid. Как и на Самсунгах, кстати, тоже.

    Для себя я вообще ставлю на китайцев lineage os (но нужно немного заморочиться, к сожалению). Но и без этого можно прожить без рекламы, если поставить нужные приложения вместо тех, что идут с рекламой.

     
  2.31, Аноним (139), 12:49, 26/01/2026  
    		• +/
    >NexPhone в продажу запланировано на третий квартал 2026 года по цене $549

    В Штатах это ниша iPhone 16e ~ $599, Pixel 9a ~ $499.

     
  2.33, Antononimim (?), 12:57, 26/01/2026  
    		• +/
    > Как-то подозрительно дешево за такие спеки

    Зарезервируйте 199 долларов, чтобы получить 549 долларов. Остальное оплатите позже.
    Перевод машины.

     
  2.41, Аноним (38), 13:18, 26/01/2026  
    		+2
    Какие спеки? Это хуже нетбука.
     
  2.134, Аноним (134), 19:54, 26/01/2026  
    		• +/
    > 173×82.6×13.1 мм, вес 256 гр.

    такой кирпич в 2026 здоровый человек возьмёт только если ему хорошо заплятят

     

  1.2, Аноним (139), 11:43, 26/01/2026  
    		+5
    >совмещающий Android, Debian и Windows

    MacOS и iOS не хватает.

     
     
  2.5, al (??), 11:50, 26/01/2026  
    		+5
    Да-да, и с официальной поддержкой и анонсом еще и от Apple.

    Кук выходит, и жестом Джобса достает телефон - "достал нас айфон, мы решили запилить что-то покруче с партнерами!"

     
     
  3.19, Анониматор (?), 12:21, 26/01/2026  
    		• +/
    а за ним фрибзшники выходят такие, показывают средний палец и уходят молча
     
  2.30, sena (ok), 12:45, 26/01/2026  
    		• +/
    И это всё на 256GB Flash! Сколько же там места остаётся для пользователя? Хотя бы тогда уже 512ГБ поставили...

    Но если Винду и Андроид можно снести, то ладно.

     
     
  3.56, Bob (??), 13:41, 26/01/2026  
    		+1
    sd card для юзера)
     
  • 3.94, анон им (?), 16:47, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  2.131, Аноним (131), 19:44, 26/01/2026  
    		• +/
    FreeDSB забыли!
     
     
  3.132, kusb (?), 19:54, 26/01/2026  
    		• +/
    FreeDos Arm edition.
    Dos Navigator
    Lynx
    Doom
     

  1.4, Аноним (4), 11:50, 26/01/2026  
    		• +/
    >судя по описанию, основана добавленной в Android 16 QPR2 возможности для запуска виртуальных машин с Linux и приложении Linux Terminal.

    Вроде нет, там интегрированный проект Lindroid

     
  1.6, Доктор Альба (?), 11:52, 26/01/2026  
    		–4
    Что за ХимераФон? И какое там железо?
     
     
  2.8, Аноним (139), 11:53, 26/01/2026  
    		• +/
    >И какое там железо?

    Предпоследний абзац.

     
  2.29, Аноним (29), 12:45, 26/01/2026  
    		–1
    Примерно SD7 plus gen3. Шляпа, короче.
     
  • 2.96, анон им (?), 16:49, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  1.7, Аноним (7), 11:53, 26/01/2026  
    		+2
    Но зачем там Винда?
     
     
  2.10, Аноним (10), 12:01, 26/01/2026  
    		• +/
    Чтобы продать ее апологетам. Иначе не купятся.
     
  2.18, Анониматор (?), 12:19, 26/01/2026  
    		–1
    тебе нужно понять что такое "взаимовыгодно"
     
  2.24, пожилой девственник нищеброд Core2Duo Ubuntu (?), 12:34, 26/01/2026  
    		• +/
    > Но зачем там Винда?

    Рабы корпорасов без нее не могут. Пивыкли подстилаться под проприерастов.

     
     
  • 3.97, анон им (?), 16:50, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  2.43, Аноним (43), 13:23, 26/01/2026  
    		• +/
    > Но зачем там Винда?

    А Линукс там зачем?

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 14:17, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.98, анон им (?), 16:51, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  2.73, _kp (ok), 14:27, 26/01/2026  
    		+1
    >>Но зачем там Винда?

    Для тяжелых игр этот смартфон слабоват, и тем более не планшет, чтоб на нем вообще играть.
    Самое запкскаемое приложение на смартфонах - это браузер.
    С Windows получим настоящие браузеры, быстрые, с плагинами, и прочими плюшкаи.
    Получим рабочий интернет в современных условиях. Что на Андроиде сейчас не делается без root, а с root делается через.. ректально и неэргономично.

    Был бы Linux, сгодился бы и он, он там от в виртуалке, и еще вопрос как он работает.

     
     
  3.74, EuPhobos (ok), 14:56, 26/01/2026  
    		+1
    > Был бы Linux, сгодился бы и он, он там от в виртуалке, и еще вопрос как он работает.

    Ну а Windows 11 там вообще ARM-эдишен. Что на нём запускать? Только встроенный калькулятор и косынку?

     
     
  4.130, _kp (ok), 19:21, 26/01/2026  
    		• +/
    На ARM-Windows11 все достаточно хорошо.
    Да, x86 код работает в эмуляции не так шустро, но стабильно, и сразу из коробки. И при этом все равно быстрее чем во всяких Winlator. Любители игр совсем без ничего не останутся.

    Но, тяжелые браузеры то нативные. И сетевые костыли настраиваются, в отличии от Андроида по человечески, и даже при этом работают сразу.

    Я не утверждаю, что "Windows наше всё", но любая десктопная OS для для интернета лучше любых существующих мобильных недоOS.

     
  3.99, анон им (?), 16:53, 26/01/2026  
    		+1
    Спасибо. Только что узнал, что на андроиде нет "рабочего интернета" без рут. Продолжаю читать комментарии на опеннет и учиться.
     

  1.9, Nicho (ok), 11:56, 26/01/2026  
    		• +/
    Круто, за Linux и Windows плюс.
    А то 2 монополиста Android и iOS
     
     
  2.42, Аноним (43), 13:21, 26/01/2026  
    		+2
    > Круто, за Linux и Windows плюс. А то 2 монополиста Android и iOS

    Монополисты могут спать спокойно, ибо
    удачи тебе поюзать Линукс с Виндой на тачскрине смартфона.

     
     
  3.86, 12yoexpert (ok), 15:52, 26/01/2026  
    		• +/
    а посоны-то и не знают:

    https://wiki.pine64.org/wiki/PinePhone_Software_Releases

     
     
  4.120, Аноним (120), 18:22, 26/01/2026  
    		• +/
    Только вот в сабже десктопный Дебиан.
     
  3.110, нах. (?), 17:20, 26/01/2026  
    		• +/
    > удачи тебе поюзать Линукс с Виндой на тачскрине смартфона.

    у винды нет никаких проблем с тачскрином. У линукса ну э... редхат старалась вообще-то, вон целый гом тебе испекла.

    Проблема в приложениях. Ну допустим загрузится у тебя photoshop - и, И, ИИИИ?!

      

     
     
  4.119, Аноним (120), 18:22, 26/01/2026  
    		+1
    > у винды нет никаких проблем с тачскрином

    Проблема не в тачскрине как таковом, а в том, что практически все десктопные приложения заточены под клавомышь.

     

  1.11, Аноним (11), 12:02, 26/01/2026  
    		+3
    Чего так мало камер? На задней панели можно еще пяток разместить.
     
     
  2.20, Аноним (139), 12:30, 26/01/2026  
    		• +/
    Такие тренды: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/kCVPdXLGNLxttSqjaYk8Xn-1200-80.jpg
     

  1.12, Аноним (12), 12:03, 26/01/2026  
    		–1
    Что ни говори, но телефон с дуалбутом - это круто.
     
     
  2.57, Bob (??), 13:42, 26/01/2026  
    		• +/
    привет от Samsung Galaxy S2 из прекрасного прошлого 10+ лет назад)
     

  1.13, eugener (ok), 12:07, 26/01/2026  
    		• +/
    В статье на omgubuntu.co.uk отмечается, что этот процессор выбран потому, что на данный момент только он позволяет загружать Android, Linux и ARM-винду в родном режиме (есть UEFI/EDK2).
     

  1.16, Анониматор (?), 12:13, 26/01/2026  
    		+2
    В каждом следующем предложении новости ожидал что линух и винда представляются облачные. Но нет. Зачётная работа, жаль проца подходящего мощнее не нашлось.
     
  1.21, Аноним (21), 12:32, 26/01/2026  
    		• +/
    >5000mAh

    Могли бы и побольше с такими спеками и количеством ОС...

     
     
  2.22, Аноним (21), 12:33, 26/01/2026  
    		+3
    Количеством костылей и прослоек. Исправил.
     

  • 1.25, Я узкий (-), 12:35, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  1.26, myster (ok), 12:38, 26/01/2026  
    		–4
    Жаль, что подобные стартапы возможны только в США Я не представляю, чтобы нечто... большой текст свёрнут, показать
     
     
  2.45, Аноним (45), 13:23, 26/01/2026  
    		+1
    >PinePhone подвёл российских пользователей: они выпустили прошивку, блокирующую работу в сотовых сетях России, и все владельцы PinePhone остались с кирпичом.

    А в чем собственно была проблема? На сколько я помню он позиционировал себя как открытый. Он же вроде на Линукс работал и можно было просто сменить дистр на другой. Это на обычном смартфоне на андроид все гвоздями прибито и залито бетоном.

     
     
  3.52, Я узкий (-), 13:37, 26/01/2026  
    		+1
    > можно было просто сменить дистр на другой

    Там проприетарный дистр с набором блобов и сборкой ядра от вендора. В мейнлайн скорее всего работать не будет половина периферии вроде экрана, модема или камеры.

     
     
  4.67, sena (ok), 14:03, 26/01/2026  
    		• +/
    >> можно было просто сменить дистр на другой
    > Там проприетарный дистр с набором блобов и сборкой ядра от вендора. В
    > мейнлайн скорее всего работать не будет половина периферии вроде экрана, модема
    > или камеры.

    на pinephone? там же несколько разных ОС можно поставить на выбор и исходники есть, то должно быть возможно включить всё обратно

     
  3.95, soarin (ok), 16:48, 26/01/2026  
    		• +/
    > PinePhone подвёл российских пользователей
    > А в чем собственно была проблема?

    Модем имеет проприетарную прошивку.
    В ней производитель GSM-модема заблочил работу в России с обновлением.

    Можно откатить на старую фирмварь (без блока) неочень простым способом.

     
     
  4.107, Аноним (107), 17:17, 26/01/2026  
    		• +/
    >Модем имеет проприетарную прошивку.

    В ней производитель GSM-модема заблочил работу в России с обновлением.

    Потому что надо basebad делать программной.

     
  4.123, Аноним (123), 18:29, 26/01/2026  
    		• +/
    Зато сэкономил на спичках и теперль хакером стал, а то и окирпичил вовсе.
     
  2.46, Анонимомус (?), 13:25, 26/01/2026  
    		• +/
    При чем тут США, всем остальным не дадут договориться с майками предустанавливать винду?
    Такой проект как раз ожидаешь от Китайцев, сами вспомнили Pine64, компания в Гонконге, куда перебежали из штатов.

    Десктопный Linux на Android без виртуализации работает очень плохо, костыльно и нестабильно прокидывается графика, и только иксы, без рута даже chroot не сделать, либо особые сборки приложений, либо proot, не знаю насколько обрезано ядро, могу ошибаться, но думаю докер не работает как раз из-за отсутствия рута и доступа к cgroups. Так что виртуализация, еще и с Wayland - отличный выход для массового использования.

     
     
  3.48, Аноним (139), 13:34, 26/01/2026  
    		–2
    >ожидаешь от Китайцев

    Заметил одну закономерность в комментариях на ютубе и других площадках, что все проплаченные пишут "китайцев" с большой буквы.
    И только их, любые другие будут написаны правильно со строчной буквы (*если это не начало предложения), а вот "китайцев" ботики пишут всегда с большой.

     
  2.50, Аноним (15), 13:35, 26/01/2026  
    		• +/
    С чего это вдруг? Знакомый купил Jolla C2 (Финляндия). Он вдвое дешевле топика кстати, но и по спекам похуже. Приходил показывать. Да, линукс, да, можно ставить и запускать андроидные аппы. Да, звонит без проблем. Еще раз - да, там вполне себе десктопный линукс, но с ним и кучка косяков, мелких и не очень. Ему, мне, всем техно афинным годится без проблем. Среднему андроидопользователю (и уж тем более яблофанам) строго противопоказан.
     
     
  3.121, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:22, 26/01/2026  
    		• +/
    у них разве не своя карманная рыбья ОС типа сэйлфиш ?
     
  3.125, гуманитарноаффинный (?), 18:43, 26/01/2026  
    		• +/
    Кому-кому всем? Всем техно-преобразованным на плоскости в самих себя? И всё равно слово неправильно написал. А всё потому, что не гуманитарий.
     
  2.75, iPony128052 (?), 14:59, 26/01/2026  
    		• +/
    > Жаль, что подобные стартапы возможны только в США. Я не представляю, чтобы нечто подобное появилось в Китае, России или любой другой стране. Вот почему США называют страной возможностей.

    Хоть сейчас берёшь и покупаешь AQphone M11 с РЕД ОС М

     
     
  3.88, Аноним (4), 16:16, 26/01/2026  
    		• +/
    В нем нет видеовывода
     
     
  4.93, soarin (ok), 16:46, 26/01/2026  
    		• +/
    Да. Через WiFi только. Да и железка слабая. Но суть около того.
     
  2.100, анон им (?), 16:58, 26/01/2026  
    		+1
    >PinePhone подвёл российских пользователей

    Такая вкусная подстава из лагеря "свободы".
    Apple, Samsung, Google, спасибо вам, за то, что остаётесь с нами!

     
  2.116, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:17, 26/01/2026  
    		• +/
    какие "подобные" ? Заказанные на китайской ОЕМ/ОДМ фабрике ?
     

  1.27, Аноним (27), 12:41, 26/01/2026  
    		+2
    А можно как-то выкинуть винду и получить скидку в 100 евро?
     
     
  2.34, Аноним (34), 13:09, 26/01/2026  
    		+1
    А чего не 500 сразу?
     
  2.54, Аноним (54), 13:40, 26/01/2026  
    		+1
    а можно из авто выкинуть задние сидения и дверь багажника и получить за это скидку 1000 евро?
     
     
  3.101, анон им (?), 17:00, 26/01/2026  
    		• +/
    А можно из Коре 2 Дуо выкинуть.. А, нет, оттуда ничего выкинуть нельзя.
     
     
  4.108, Аноним (107), 17:20, 26/01/2026  
    		+1
    Правильно, потому что там нет ничего лишнего, в отличие от лишних хромосом у тебя.
     
     
  • 5.126, анон им (?), 18:46, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  3.111, нах. (?), 17:23, 26/01/2026  
    		+1
    В некоторых скандинавских странах - можно.

    Но как ты понимаешь, спонсором является зильоная повесточка, а не экономический смысл сего действа, он разумеется строго отрицательный.

     
     
  4.118, GG (ok), 18:20, 26/01/2026  
    		• +/
    Можно купить почти новую тачку и продать все ненужные тебе детали дороже чем стоила тачка.
    Если она покупается для какого-нибудь самоделкинга или раллей — получается отличный экземпляр и ты ещё в плюсе остаёшься.

    Но это всё, конечно же, без учёта стоимости времени работы.
    Которого там будет не на день и не на два.

     
     
  5.122, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:25, 26/01/2026  
    		• +/
    больше того скажу, порой и полностью новые тачки покупали и по запчастям сильно дороже продавали, ведь производитель авто не парился с выпуском достаточного количества ремкомплектов и купить нужную часть порой можно было только на вторичном рынке или ждать месяцами
     
  4.127, гуманитарноаффинный (?), 18:48, 26/01/2026  
    		• +/
    Каккая зелионая повесточка? Её давно спустили в унитаз. Топят ИИ уже и углём!
     
     
  5.138, нах. (?), 20:08, 26/01/2026  
    		• +/
    так уголь объявлен очень зильоным до конца 2026го года! (не то что эта ваша грязная АЭС!)

    А там либо шах, либо ишак... ну либо придется продлить.

     
     
  6.141, Аноним (139), 20:22, 26/01/2026  
    		• +/
    >так уголь объявлен очень зильоным до конца 2026го года!

    Смотря где, в ЕС 50% это ВИЭ:
    https://3dnews.ru/1135693/

     
     
  7.142, нах. (?), 20:47, 26/01/2026  
    		• +/
    ссылка на первоисточник - зильоный фейкньюс сайт-однодневка (уверен, опять гуляющие на левацкие грантики).
    С картиночками без ссылок на источники.

    Причем картиночки - в процентиках. Про деиндустриализацию "зильоной" эуропки, в которой просто снижается выработка электричества в целом, потому что все тяжелые производства разоряются или переносятся в китай как раз из-за невозможности выполнить зеленанутые требования (ну и выпуск гендерных специалистов вместо инженеров сказывается) - разумеется не будем.

    Где производятся те самые солнечные батареи - тем более лучше не будем. А то будет как с тем "шведским" заводом аккумуляторов.

    А пока закупайте уголек со скидкой. Вы знаете, где.

     
  3.117, GG (ok), 18:18, 26/01/2026  
    		• +/
    Кстати можно и многие так делают.
    Скручиваешь всё ненужное и на ebay продаёшь кому надо.

    Сидения дорого вряд ли продадутся, а двери идут хорошо, их малолетние водятлы после вмятин любят менять на новые.

     
     
  4.143, нах. (?), 20:50, 26/01/2026  
    		• +/
    > Сидения дорого вряд ли продадутся, а двери идут хорошо, их малолетние водятлы
    > после вмятин любят менять на новые.

    без двери зимой прохладновато. А сиденья тебе дороже встанут потом при перепродаже, когда ты захочешь обновить свой автохлам. (в эуропке машины на зеленых номерах, полагаю, не перепродаются, а утилизируются сразу. Э.. угадай за чей счет.)

    Кстати, задние сиденья у модных современных машинок с электроприводом, так что правильный демонтаж обойдется в копеечку.

     

  1.40, Аноним (43), 13:18, 26/01/2026  
    		+3
    Чтобы вы понимали суть этого NexPhone, его цель - подключаиться к NexDock от тех же ребят, который представляет из себя экран с клавой в корпусе ноута за 230 баксов:

    https://nexdock.com/

    Итого, за почти $800 баксов нам предлагают тщедушную, троттлящую пародию на ноут. В то время как любой ноут даже за $500 уделает это недоразумение, как и по мощности, так и по времени автономной работы.

     
     
  2.47, Аноним (38), 13:31, 26/01/2026  
    		• +/
    > за почти $800 баксов нам предлагают тщедушную, троттлящую пародию на ноут. В то время как любой ноут даже за $500 уделает это недоразумение

    Просто бизнес.

     
     
  3.91, Аноним (91), 16:22, 26/01/2026  
    		+1
    Зато инновация.
     
  • 2.102, анон им (?), 17:02, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  2.112, нах. (?), 17:37, 26/01/2026  
    		• +/
    > Чтобы вы понимали суть этого NexPhone, его цель - подключаиться к NexDock

    слушай, а чо ж ты  новость не написал?!
    > https://nexdock.com/

    ЭТОВОТ выглядит гораздо интересней и полезней в хозяйстве чем пиццотбаксоффый недоделок с триалбутом.

    Понятно что нормальный китайский ноут 14" обойдется в ту же сумму или дешевле, но иногда может быть удачным ходом не иметь лишних ноутов и не возиться с переносом данных каждый раз.

    Интересно, каково качество этой штуки... на вид ничего так. ips, (понятно, sips или еще чего похужей, но для ноута сойдет) на портах гады конечно сэкономили, и хоть бы какой tf ридер что-ли...  но в целом выглядит разумно.
    А у китайцев ничего случаем похожего не видали?

     
     
  • 3.128, гуманитарноаффинный (?), 18:53, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.140, нах. (?), 20:22, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  1.44, bOOster (ok), 13:23, 26/01/2026  
    		• +/
    Народ вообще думать последнее время перестал. Зачем телефону, который может работать с внешним монитором "кирпичный" размер 6.6"?? Сейчас мониторов на любой вкус и размер :)
     
     
  2.61, ryoken (ok), 13:51, 26/01/2026  
    		• +/
    Монитор плохо в карман влезает. т.е. ну никак.
     
     
  3.87, bOOster (ok), 16:14, 26/01/2026  
    		–1
    Я про вкус и размер не просто так написал. На какую-нибудь площадку торговую зайди, ту-пи-ца.
     
     
  • 4.103, анон им (?), 17:04, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  3.89, bOOster (ok), 16:17, 26/01/2026  
    		• +/
    Да и эксплуатацию дома и в офисе - на больших мониторах никто не отменял.
     
     
  4.90, Аноним (91), 16:22, 26/01/2026  
    		• +/
    На забери пай и с монитором и без столько сборок и никто этим не пользуется.
     
  2.113, нах. (?), 17:40, 26/01/2026  
    		• +/
    > Народ вообще думать последнее время перестал. Зачем телефону, который может работать с
    > внешним монитором

    во-первых, не все рады таскать за собой внешний монитор (и нет, не в любом месте в любое время дня и ночи ты его себе найдешь чтоб быстренько вот щас поработать)

    во-вторых пацаны просто не будут тебя уважать, если твоя мабила целиком помещается в карман штанов, да еще и не в "чужой". Это ж даже не будет видно что у нее шесть (или скока ща модно - восемь?) камер!

     

  1.58, Аноним (58), 13:47, 26/01/2026  
    		–3
    Убрали бы из всего этого андроид, был бы торт, а так...
    Захожу на опеннет, а ни единой новости про роса мобайл и иже с ними от родной росинушки. Скукота!
     
     
  2  
    		• +/
    А это что https://opennet.ru/64191-rosa ?
     
     
  • 3.72, Аноним (58), 14:20, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А это что

    Это ноябрь прошлого года.
    Интересно, как продвигаются дела!
    Кому-то удалось пощупать это?
    Сказали, что там ни разу не андроид, хотя и похож. Видимо плазма мобил полностью перерисовали с учётом интерфейса андроида. Но андроид не причём! Его там нет! Помню один пользователь рассказывал, что там в команде все очень честно! Не врут значит.

     
  • 2.104, анон им (?), 17:05, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько комментариев сейчас нужно запостить, чтобы получить у них скидку? А много ли скидывают?
     
  • 2.136, Аноним (136), 19:57, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.137, Аноним (136), 19:59, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни единой новости

    Вот, пространство для творчества. Думаю, это возможно по силам любому скучающему.

     

  • 1.60, Аноним (60), 13:50, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная идея. Я бы купил.

    Только интересно, какая там Windows? Windows ARM, или эмуляция x86?

     
     
  • 2.68, Bob (??), 14:04, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    arm, смотри на их сайте
     
  • 2.69, Аноним (139), 14:09, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.66, Bob (??), 14:03, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А можно прошивку без смартфона?
    А ещё лучше apk или вообще adb?

    Но тогда его много что б/у за пояс заткнёт, уровня собранного с запчастей Samsung S10+ с DEX и Linux on DeX, только кастомную винду добавить.

     
  • 1.76, Аноним (76), 15:01, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Windows 11 запускается в режиме двойной загрузки, что требует перезапуска устройства для перехода в среду Windows

    Могли бы и в виртуалку засунуть.

     
     
  • 2.81, Аноним (21), 15:18, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накладно-расходно.
     
     
  • 3.92, Аноним (92), 16:25, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, кажется, уже много лет как пофиксили в аппаратуре.
     

  • 1.77, Аноним (77), 15:01, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Windows-то зачем? Оно же сдохло больше десятка лет назад.
     
     
  • 2.83, Аноним (91), 15:34, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Новый арм виндоуз вышел так-то. Тот что 10 лет назад никто и не реанимировал.  
        
     
     
  • 3.129, гуманитарноаффинный (?), 18:56, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там, как водится, криокамера немного подтекает. Но мы починим.
     

  • 1.78, Аноним (76), 15:02, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >селфи-камера Samsung S5K3J1SX 10MP

    У меня в зеркалке такой сенсор был. Правда только по мегапикселам, а не по площади. С площадью у телефонов проблемы.

     
     
  • 2.106, Аноним (136), 17:14, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только по мегапикселам, а не по площади. С площадью у телефонов проблемы

    Есть такой мульт, где мужик просил из одной шкурки восемь шапок :)))

     

  • 1.79, Аноним (76), 15:05, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Sensors and Security
    >Fingerprint scanner (integrated in power button)

    Шли бы они на тот самый палец.

     
  • 1.82, Аноним (91), 15:33, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.105, Zenitur (ok), 17:12, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно ноут, совмещающий Windows ARM, MacOS и Debian? И Android.
     
     
  • 2.114, нах. (?), 17:47, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Макбук называетцо. С ведроидом некоторые сложности правда.

     
     
  • 3.124, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:31, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на нынешнее яблоу ничего кроме ябблОси и не поставить толком чтобы всё работало
    разве что в виртуалке и, вероятно, с отрисовкой на ЦП
     
  • 2.135, Аноним (-), 19:55, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.133, Аноним (-), 19:54, 26/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

