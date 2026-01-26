Представлен смартфон NexPhone, совмещающий Android, Debian и Windows

|
2.15, Аноним (15), 12:12, 26/01/2026
Самсунг 25й примерно такие же спеки и бабки. Плюс-минус сотня. Тут какой-то нонейм.
3.37, nw (?), 13:13, 26/01/2026
|
Топикстартер прав. Это относительно дешево за такие спеки. Нет смысла сравнивать с samsung или apple. Они выпускают совсем другие объемы и имеют уникальные контракты от поставщиков.
4.51, Bob (??), 13:36, 26/01/2026
какое дёшево? китайцы в ~2 раза дешевле свои бренды продают на расспродажах за схожие спеки. Эти заказывают на +/- тех же ODM заводах.
И не надо заливать про уникальные контракты - то лишь для премиум сегмента.
До 200$ всё +/- как однояйцевые близнецы у всех. Самый бюджетный Poco C85 не имеет конкурентов до 200$ ибо х-ки +/- те же и даже вид слизан друг у дружки, ибо клепает тот же завод под всех подряд)
200-400$ уже имеет всяких монстров типа Poco F / X и Redmi Turbo китайские, у которых тупо всё флагманское. Только перепрошей) И на том же уровне заказывают этот девайс. "топ за свои бабки на готовой платформе, только type-c положите 3.х нормальный".
Остальное сверху - накрутка за бизнес.
5.85, Admino (ok), 15:47, 26/01/2026
> Только перепрошей)
А зачем? Неужто рекламу показывают? Неужто вендор получает бабки за эту рекламу? Неужто вендор зарабатывает на рекламе, продавая аппараты ниже стоимости? Неужто NexPhone не может работать по этой модели? Да как так-то?
4.55, Аноним (15), 13:41, 26/01/2026
|
Сравниваете спеки так сравнивайте спеки.
Я понимаю бы речь шла - вот разлоченный смартфон, со всеми драйверами под линукс, с офф.поддержкой и тд., пригодный для каждодневного применения. А не для ходьбы по граблям по разным софт.помойкам в поисках чего-то что хоть как-то запускается на том самсунге с такими же спеками.
3.38, Аноним (38), 13:14, 26/01/2026
|
Плюс неизвестно, умеет ли он классические звонки и смс, или только по интернету.
4.49, анон им (?), 13:34, 26/01/2026
|
Там же установлен андроид. Чтобы позвонить, будешь перезагружаться из ненаглядного в ненавистный андроид.
2.28, sena (ok), 12:42, 26/01/2026
|
А что там особенного за 549$ ? За 200 евро в Ксяоми Poco x7 те же 12ГБ оперативки, но 512ГБ флэш вместо 256ГБ у сабжа. Но это же Ксяоми, а что здесь за качество и надёжность пока ещё неизвестно. Будет ли работать стабилизация в видео и фото?
4.53, Bob (??), 13:39, 26/01/2026
|
при первом включении ставим регион США - рекламы нет, но плюшки разблокированы)
4.65, sena (ok), 13:58, 26/01/2026
|
> И встроенная реклама от чпоко в придачу.
Какое отношение это имеет к спекам?
5.80, Аноним (139), 15:05, 26/01/2026
|
Вы не можете купить чисто спеки, вы покупаете готовое устройство, и в случае с китайскими идёт "букетик" в придачу :)
6.109, sena (ok), 17:20, 26/01/2026
|
> Вы не можете купить чисто спеки, вы покупаете готовое устройство, и в
> случае с китайскими идёт "букетик" в придачу :)
Неправда твоя. Там стоит несколько мусорных приложений с рекламой, но ими можно не пользоваться, а поставить нужные приложения из гуглплея или из f-droid. Как и на Самсунгах, кстати, тоже.
Для себя я вообще ставлю на китайцев lineage os (но нужно немного заморочиться, к сожалению). Но и без этого можно прожить без рекламы, если поставить нужные приложения вместо тех, что идут с рекламой.
2.31, Аноним (139), 12:49, 26/01/2026
|
>NexPhone в продажу запланировано на третий квартал 2026 года по цене $549
В Штатах это ниша iPhone 16e ~ $599, Pixel 9a ~ $499.
2.33, Antononimim (?), 12:57, 26/01/2026
|
> Как-то подозрительно дешево за такие спеки
Зарезервируйте 199 долларов, чтобы получить 549 долларов. Остальное оплатите позже.
Перевод машины.
2.134, Аноним (134), 19:54, 26/01/2026
|
> 173×82.6×13.1 мм, вес 256 гр.
такой кирпич в 2026 здоровый человек возьмёт только если ему хорошо заплятят
2.5, al (??), 11:50, 26/01/2026
|
Да-да, и с официальной поддержкой и анонсом еще и от Apple.
Кук выходит, и жестом Джобса достает телефон - "достал нас айфон, мы решили запилить что-то покруче с партнерами!"
2.30, sena (ok), 12:45, 26/01/2026
|
И это всё на 256GB Flash! Сколько же там места остаётся для пользователя? Хотя бы тогда уже 512ГБ поставили...
Но если Винду и Андроид можно снести, то ладно.
1.4, Аноним (4), 11:50, 26/01/2026
|
>судя по описанию, основана добавленной в Android 16 QPR2 возможности для запуска виртуальных машин с Linux и приложении Linux Terminal.
Вроде нет, там интегрированный проект Lindroid
2.73, _kp (ok), 14:27, 26/01/2026
|
>>Но зачем там Винда?
Для тяжелых игр этот смартфон слабоват, и тем более не планшет, чтоб на нем вообще играть.
Самое запкскаемое приложение на смартфонах - это браузер.
С Windows получим настоящие браузеры, быстрые, с плагинами, и прочими плюшкаи.
Получим рабочий интернет в современных условиях. Что на Андроиде сейчас не делается без root, а с root делается через.. ректально и неэргономично.
Был бы Linux, сгодился бы и он, он там от в виртуалке, и еще вопрос как он работает.
3.74, EuPhobos (ok), 14:56, 26/01/2026
|
> Был бы Linux, сгодился бы и он, он там от в виртуалке, и еще вопрос как он работает.
Ну а Windows 11 там вообще ARM-эдишен. Что на нём запускать? Только встроенный калькулятор и косынку?
4.130, _kp (ok), 19:21, 26/01/2026
|
На ARM-Windows11 все достаточно хорошо.
Да, x86 код работает в эмуляции не так шустро, но стабильно, и сразу из коробки. И при этом все равно быстрее чем во всяких Winlator. Любители игр совсем без ничего не останутся.
Но, тяжелые браузеры то нативные. И сетевые костыли настраиваются, в отличии от Андроида по человечески, и даже при этом работают сразу.
Я не утверждаю, что "Windows наше всё", но любая десктопная OS для для интернета лучше любых существующих мобильных недоOS.
3.99, анон им (?), 16:53, 26/01/2026
|
Спасибо. Только что узнал, что на андроиде нет "рабочего интернета" без рут. Продолжаю читать комментарии на опеннет и учиться.
1.9, Nicho (ok), 11:56, 26/01/2026
|
Круто, за Linux и Windows плюс.
А то 2 монополиста Android и iOS
2.42, Аноним (43), 13:21, 26/01/2026
|
> Круто, за Linux и Windows плюс. А то 2 монополиста Android и iOS
Монополисты могут спать спокойно, ибо
удачи тебе поюзать Линукс с Виндой на тачскрине смартфона.
3.110, нах. (?), 17:20, 26/01/2026
|
> удачи тебе поюзать Линукс с Виндой на тачскрине смартфона.
у винды нет никаких проблем с тачскрином. У линукса ну э... редхат старалась вообще-то, вон целый гом тебе испекла.
Проблема в приложениях. Ну допустим загрузится у тебя photoshop - и, И, ИИИИ?!
4.119, Аноним (120), 18:22, 26/01/2026
|
> у винды нет никаких проблем с тачскрином
Проблема не в тачскрине как таковом, а в том, что практически все десктопные приложения заточены под клавомышь.
2.57, Bob (??), 13:42, 26/01/2026
|
привет от Samsung Galaxy S2 из прекрасного прошлого 10+ лет назад)
1.13, eugener (ok), 12:07, 26/01/2026
|
В статье на omgubuntu.co.uk отмечается, что этот процессор выбран потому, что на данный момент только он позволяет загружать Android, Linux и ARM-винду в родном режиме (есть UEFI/EDK2).
1.16, Анониматор (?), 12:13, 26/01/2026
|
В каждом следующем предложении новости ожидал что линух и винда представляются облачные. Но нет. Зачётная работа, жаль проца подходящего мощнее не нашлось.
1.26, myster (ok), 12:38, 26/01/2026
Жаль, что подобные стартапы возможны только в США Я не представляю, чтобы нечто... большой текст свёрнут, показать
2.45, Аноним (45), 13:23, 26/01/2026
|
>PinePhone подвёл российских пользователей: они выпустили прошивку, блокирующую работу в сотовых сетях России, и все владельцы PinePhone остались с кирпичом.
А в чем собственно была проблема? На сколько я помню он позиционировал себя как открытый. Он же вроде на Линукс работал и можно было просто сменить дистр на другой. Это на обычном смартфоне на андроид все гвоздями прибито и залито бетоном.
3.52, Я узкий (-), 13:37, 26/01/2026
|
> можно было просто сменить дистр на другой
Там проприетарный дистр с набором блобов и сборкой ядра от вендора. В мейнлайн скорее всего работать не будет половина периферии вроде экрана, модема или камеры.
4.67, sena (ok), 14:03, 26/01/2026
|
>> можно было просто сменить дистр на другой
> Там проприетарный дистр с набором блобов и сборкой ядра от вендора. В
> мейнлайн скорее всего работать не будет половина периферии вроде экрана, модема
> или камеры.
на pinephone? там же несколько разных ОС можно поставить на выбор и исходники есть, то должно быть возможно включить всё обратно
3.95, soarin (ok), 16:48, 26/01/2026
|
> PinePhone подвёл российских пользователей
> А в чем собственно была проблема?
Модем имеет проприетарную прошивку.
В ней производитель GSM-модема заблочил работу в России с обновлением.
Можно откатить на старую фирмварь (без блока) неочень простым способом.
4.107, Аноним (107), 17:17, 26/01/2026
|
>Модем имеет проприетарную прошивку.
В ней производитель GSM-модема заблочил работу в России с обновлением.
Потому что надо basebad делать программной.
4.123, Аноним (123), 18:29, 26/01/2026
|
Зато сэкономил на спичках и теперль хакером стал, а то и окирпичил вовсе.
2.46, Анонимомус (?), 13:25, 26/01/2026
|
При чем тут США, всем остальным не дадут договориться с майками предустанавливать винду?
Такой проект как раз ожидаешь от Китайцев, сами вспомнили Pine64, компания в Гонконге, куда перебежали из штатов.
Десктопный Linux на Android без виртуализации работает очень плохо, костыльно и нестабильно прокидывается графика, и только иксы, без рута даже chroot не сделать, либо особые сборки приложений, либо proot, не знаю насколько обрезано ядро, могу ошибаться, но думаю докер не работает как раз из-за отсутствия рута и доступа к cgroups. Так что виртуализация, еще и с Wayland - отличный выход для массового использования.
3.48, Аноним (139), 13:34, 26/01/2026
|
>ожидаешь от Китайцев
Заметил одну закономерность в комментариях на ютубе и других площадках, что все проплаченные пишут "китайцев" с большой буквы.
И только их, любые другие будут написаны правильно со строчной буквы (*если это не начало предложения), а вот "китайцев" ботики пишут всегда с большой.
2.50, Аноним (15), 13:35, 26/01/2026
|
С чего это вдруг? Знакомый купил Jolla C2 (Финляндия). Он вдвое дешевле топика кстати, но и по спекам похуже. Приходил показывать. Да, линукс, да, можно ставить и запускать андроидные аппы. Да, звонит без проблем. Еще раз - да, там вполне себе десктопный линукс, но с ним и кучка косяков, мелких и не очень. Ему, мне, всем техно афинным годится без проблем. Среднему андроидопользователю (и уж тем более яблофанам) строго противопоказан.
3.125, гуманитарноаффинный (?), 18:43, 26/01/2026
|
Кому-кому всем? Всем техно-преобразованным на плоскости в самих себя? И всё равно слово неправильно написал. А всё потому, что не гуманитарий.
2.75, iPony128052 (?), 14:59, 26/01/2026
|
> Жаль, что подобные стартапы возможны только в США. Я не представляю, чтобы нечто подобное появилось в Китае, России или любой другой стране. Вот почему США называют страной возможностей.
Хоть сейчас берёшь и покупаешь AQphone M11 с РЕД ОС М
4.93, soarin (ok), 16:46, 26/01/2026
|
Да. Через WiFi только. Да и железка слабая. Но суть около того.
2.100, анон им (?), 16:58, 26/01/2026
|
>PinePhone подвёл российских пользователей
Такая вкусная подстава из лагеря "свободы".
Apple, Samsung, Google, спасибо вам, за то, что остаётесь с нами!
2.54, Аноним (54), 13:40, 26/01/2026
|
а можно из авто выкинуть задние сидения и дверь багажника и получить за это скидку 1000 евро?
4.108, Аноним (107), 17:20, 26/01/2026
|
Правильно, потому что там нет ничего лишнего, в отличие от лишних хромосом у тебя.
3.111, нах. (?), 17:23, 26/01/2026
|
В некоторых скандинавских странах - можно.
Но как ты понимаешь, спонсором является зильоная повесточка, а не экономический смысл сего действа, он разумеется строго отрицательный.
4.118, GG (ok), 18:20, 26/01/2026
|
Можно купить почти новую тачку и продать все ненужные тебе детали дороже чем стоила тачка.
Если она покупается для какого-нибудь самоделкинга или раллей — получается отличный экземпляр и ты ещё в плюсе остаёшься.
Но это всё, конечно же, без учёта стоимости времени работы.
Которого там будет не на день и не на два.
5.122, Смузихлеб забывший пароль (?), 18:25, 26/01/2026
|
больше того скажу, порой и полностью новые тачки покупали и по запчастям сильно дороже продавали, ведь производитель авто не парился с выпуском достаточного количества ремкомплектов и купить нужную часть порой можно было только на вторичном рынке или ждать месяцами
5.138, нах. (?), 20:08, 26/01/2026
|
так уголь объявлен очень зильоным до конца 2026го года! (не то что эта ваша грязная АЭС!)
А там либо шах, либо ишак... ну либо придется продлить.
7.142, нах. (?), 20:47, 26/01/2026
|
ссылка на первоисточник - зильоный фейкньюс сайт-однодневка (уверен, опять гуляющие на левацкие грантики).
С картиночками без ссылок на источники.
Причем картиночки - в процентиках. Про деиндустриализацию "зильоной" эуропки, в которой просто снижается выработка электричества в целом, потому что все тяжелые производства разоряются или переносятся в китай как раз из-за невозможности выполнить зеленанутые требования (ну и выпуск гендерных специалистов вместо инженеров сказывается) - разумеется не будем.
Где производятся те самые солнечные батареи - тем более лучше не будем. А то будет как с тем "шведским" заводом аккумуляторов.
А пока закупайте уголек со скидкой. Вы знаете, где.
3.117, GG (ok), 18:18, 26/01/2026
|
Кстати можно и многие так делают.
Скручиваешь всё ненужное и на ebay продаёшь кому надо.
Сидения дорого вряд ли продадутся, а двери идут хорошо, их малолетние водятлы после вмятин любят менять на новые.
4.143, нах. (?), 20:50, 26/01/2026
|
> Сидения дорого вряд ли продадутся, а двери идут хорошо, их малолетние водятлы
> после вмятин любят менять на новые.
без двери зимой прохладновато. А сиденья тебе дороже встанут потом при перепродаже, когда ты захочешь обновить свой автохлам. (в эуропке машины на зеленых номерах, полагаю, не перепродаются, а утилизируются сразу. Э.. угадай за чей счет.)
Кстати, задние сиденья у модных современных машинок с электроприводом, так что правильный демонтаж обойдется в копеечку.
1.40, Аноним (43), 13:18, 26/01/2026
|
Чтобы вы понимали суть этого NexPhone, его цель - подключаиться к NexDock от тех же ребят, который представляет из себя экран с клавой в корпусе ноута за 230 баксов:
https://nexdock.com/
Итого, за почти $800 баксов нам предлагают тщедушную, троттлящую пародию на ноут. В то время как любой ноут даже за $500 уделает это недоразумение, как и по мощности, так и по времени автономной работы.
2.47, Аноним (38), 13:31, 26/01/2026
|
> за почти $800 баксов нам предлагают тщедушную, троттлящую пародию на ноут. В то время как любой ноут даже за $500 уделает это недоразумение
Просто бизнес.
2.112, нах. (?), 17:37, 26/01/2026
|
> Чтобы вы понимали суть этого NexPhone, его цель - подключаиться к NexDock
слушай, а чо ж ты новость не написал?!
> https://nexdock.com/
ЭТОВОТ выглядит гораздо интересней и полезней в хозяйстве чем пиццотбаксоффый недоделок с триалбутом.
Понятно что нормальный китайский ноут 14" обойдется в ту же сумму или дешевле, но иногда может быть удачным ходом не иметь лишних ноутов и не возиться с переносом данных каждый раз.
Интересно, каково качество этой штуки... на вид ничего так. ips, (понятно, sips или еще чего похужей, но для ноута сойдет) на портах гады конечно сэкономили, и хоть бы какой tf ридер что-ли... но в целом выглядит разумно.
А у китайцев ничего случаем похожего не видали?
1.44, bOOster (ok), 13:23, 26/01/2026
|
Народ вообще думать последнее время перестал. Зачем телефону, который может работать с внешним монитором "кирпичный" размер 6.6"?? Сейчас мониторов на любой вкус и размер :)
3.87, bOOster (ok), 16:14, 26/01/2026
|
Я про вкус и размер не просто так написал. На какую-нибудь площадку торговую зайди, ту-пи-ца.
3.89, bOOster (ok), 16:17, 26/01/2026
|
Да и эксплуатацию дома и в офисе - на больших мониторах никто не отменял.
4.90, Аноним (91), 16:22, 26/01/2026
|
На забери пай и с монитором и без столько сборок и никто этим не пользуется.
2.113, нах. (?), 17:40, 26/01/2026
|
> Народ вообще думать последнее время перестал. Зачем телефону, который может работать с
> внешним монитором
во-первых, не все рады таскать за собой внешний монитор (и нет, не в любом месте в любое время дня и ночи ты его себе найдешь чтоб быстренько вот щас поработать)
во-вторых пацаны просто не будут тебя уважать, если твоя мабила целиком помещается в карман штанов, да еще и не в "чужой". Это ж даже не будет видно что у нее шесть (или скока ща модно - восемь?) камер!
1.58, Аноним (58), 13:47, 26/01/2026
|
Убрали бы из всего этого андроид, был бы торт, а так...
Захожу на опеннет, а ни единой новости про роса мобайл и иже с ними от родной росинушки. Скукота!
3.72, Аноним (58), 14:20, 26/01/2026
|
>А это что
Это ноябрь прошлого года.
Интересно, как продвигаются дела!
Кому-то удалось пощупать это?
Сказали, что там ни разу не андроид, хотя и похож. Видимо плазма мобил полностью перерисовали с учётом интерфейса андроида. Но андроид не причём! Его там нет! Помню один пользователь рассказывал, что там в команде все очень честно! Не врут значит.
2.104, анон им (?), 17:05, 26/01/2026
|
Сколько комментариев сейчас нужно запостить, чтобы получить у них скидку? А много ли скидывают?
2.137, Аноним (136), 19:59, 26/01/2026
|
> ни единой новости
Вот, пространство для творчества. Думаю, это возможно по силам любому скучающему.
1.60, Аноним (60), 13:50, 26/01/2026
|
Классная идея. Я бы купил.
Только интересно, какая там Windows? Windows ARM, или эмуляция x86?
1.66, Bob (??), 14:03, 26/01/2026
|
А можно прошивку без смартфона?
А ещё лучше apk или вообще adb?
Но тогда его много что б/у за пояс заткнёт, уровня собранного с запчастей Samsung S10+ с DEX и Linux on DeX, только кастомную винду добавить.
1.76, Аноним (76), 15:01, 26/01/2026
|
>Windows 11 запускается в режиме двойной загрузки, что требует перезапуска устройства для перехода в среду Windows
Могли бы и в виртуалку засунуть.
2.83, Аноним (91), 15:34, 26/01/2026
|
Новый арм виндоуз вышел так-то. Тот что 10 лет назад никто и не реанимировал.
1.78, Аноним (76), 15:02, 26/01/2026
|
>селфи-камера Samsung S5K3J1SX 10MP
У меня в зеркалке такой сенсор был. Правда только по мегапикселам, а не по площади. С площадью у телефонов проблемы.
2.106, Аноним (136), 17:14, 26/01/2026
|
> только по мегапикселам, а не по площади. С площадью у телефонов проблемы
Есть такой мульт, где мужик просил из одной шкурки восемь шапок :)))
1.79, Аноним (76), 15:05, 26/01/2026
|
>Sensors and Security
>Fingerprint scanner (integrated in power button)
Шли бы они на тот самый палец.
|