Представлен смартфон NexPhone, совмещающий Android, Debian и Windows

Компания Nex Computer, в прошлом развивавшая dock-станцию NexDock для превращения Android-смартфона в ноутбук, анонсировала смартфон NexPhone. Компания вынашивала идею создания данного устройства с 2012 года и смогла реализовать проект только спустя 14 лет. В новом устройстве попытались совместить традиционный смартфон с переносной рабочей станцией, позволяющей получить полноценную среду рабочего стола при подключении смартфона к монитору, клавиатуре и мыши. NexPhone поставляется с платформой Android и примечателен наличием возможности запуска рабочих столов на базе Debian и Windows 11, которые доступны не только при подключении монитора, но и через штатный 6.58-дюймовый экран.

При подключении к стационарному монитору доступны три варианта интерфейса: появившийся в ветке Android 16 многооконный интерфейс для больших экранов с панелью задач в стиле ChromeOS, а также среды рабочего стола, построенные с использованием Debian GNU/Linux и Windows 11.

Графическая среда на базе Debian вызывается непосредственно из интерфейса Android как отдельное приложение, поддерживает аппаратное ускорение графики. На сайте проекта не упоминается как именно организован запуск Debian, вероятно подобная функциональность основана на проектах типа Lindroid и DebDroid или добавленной в Android 16 QPR2 возможности для запуска виртуальных машин с Linux и приложении Linux Terminal.

Windows 11 запускается в режиме двойной загрузки, что требует перезапуска устройства для перехода в среду Windows. Для отображения интерфейса Windows 11 на экране смартфона разработана специальная оболочка, а при подключении монитора выводится штатный интерфейс Windows.

NexPhone поставляется в защищённом пыле- и водонепроницаемом корпусе, соответствующем степеням защиты MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Устройство оснащено 6.58-дюймовым экраном (1080×2403, 120Hz), 12 ГБ ОЗУ, 256GB Flash + карта microSD, восьмиядерным процессором Qualcomm QCM6490, GPU Qualcomm Adreno 643, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, NFC, GPS/A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, Dual SIM, USB-C 3.1. Имеется три камеры: основная Sony IMX787 64MP (также применяется в Google Pixel 8 Pro и Pixel 9 Pro Fold), широкоугольная Samsung S5K3L6XX 13MP и селфи-камера Samsung S5K3J1SX 10MP. Аккумулятор 5000mAh Li-ion с поддержкой проводной 18W и беспроводной зарядки. Размер 173×82.6×13.1 мм, вес 256 гр.

Для подключения монитора, клавиатуры, мыши и периферийных устройств в комплект входит USB-C хаб с переходником для HDMI. Также поддерживается использование беспроводных клавиатуры и мыши по Bluetooth с прямым подключением монитора через порт USB-C. В настоящее время проект находится на стадии запуска массового производства. Поступление NexPhone в продажу запланировано на третий квартал 2026 года по цене $549.



