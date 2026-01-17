Бета выпуск KDE Plasma 6.6 и начало разработки KDE Plasma 6.7

|
|
|
|2.4, Аноним (4), 20:10, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Смотрится оно красиво и модно, вот только багов там много, как всегда в кедах.
|
|
|
|3.7, Аноним (7), 20:14, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Плазма даже с вейлендом падает. И что самое бесящее все так же выдает окно послать куда-то какой-то репорт. Уж лучше просто пошли и не спрашивай. Всё равно же автоматически заново запускаешь плазму.
|
|
|
|4.18, name (??), 20:57, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Какая плазма и с каким видеодрайвером? На amdgpu plasma 6.5.5 ни разу не падала, но это комп, бывают ноуты с глючным питанием.
|
|3.12, Аноним (12), 20:41, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если колхозный дизайн - это модно и красиво, то да. ИМХО ни одна кастомизация не может скрыть визуальное уродство кед.
|
|1.3, Аноним (4), 20:09, 17/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Вообще, неприятно кедами пользоваться. LXQt намного стабильнее и очень простое - один раз поставил и оно работает не мешает. В кедах же - то ark не распаковывает, то дельфин падает, то значки приложений из трея рандомно исчезают (это больше всего раздражает). Речь про 5-е кеды в дебиане 12. Четвертые кеды (которые последние 4.14.3), были гораздо стабильнее последних 5-х. LXQt рулит сейчас из DE, а там может и Orbitiny наберёт популярность в будущем.
|
|
|
|2.13, Ананоним (?), 20:42, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Может быть стабилно и не падает оно только у тех и для тех, кто платит за "сопровождение и поддержку"?
|
|
|
|3.15, Аноним (4), 20:45, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это вы про что? Про кеды? Так им не нужна стабильность, они пилят фичи ради всяких донатов, а на качество им плевать. Нет, кеды бесплатные и никому ничего не обязаны за просто так, однако их качество далеко до лучшего DE в линуксе.
|
|2.16, Андрей (??), 20:50, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ark не распаковывает. это всего лишь морда к установленным (и поддерживаемым) архиваторам...
|
|2.17, name (??), 20:51, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Последними кедами приятно пользоваться. lxqt тоже неплох, орбинити - сомнительно.
|
|1.6, Аноним (7), 20:12, 17/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Закруглены углы маркера, выделяющего активный элемент верхнего меню в приложениях
Так и пилятся гранты.
|
|
|
|2.10, Аноним (4), 20:31, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Mate всегда стабильнее было, чем кеды. Может, дело в том, что они не гонятся за донатами, как кеды, а делают своё DE, без суеты.
|
|1.19, Аноним (19), 21:00, 17/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>опция для изменения цвета кожи при изображении людей и рук.
Лёгким движением китаец превращается в негра
|