Бета выпуск KDE Plasma 6.6 и начало разработки KDE Plasma 6.7

17.01.2026 19:44 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена первая порция изменений для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Развитие новой ветки началось после перевода ветки KDE Plasma 6.6 на стадию бета-тестирования и заморозке связанной с ней кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.6 намечен на 17 февраля.

Новшества, развиваемые для KDE Plasma 6.7:

  • Реализован глобальный режим push-to-talk, при котором микрофон включается только во время нажатия и удержания определённой комбинации клавиш.
  • В виджеты управления яркостью и цветопередачей добавлены кнопки для быстрого переключения межу светлым и тёмным режимами оформления.

  • В менеджере приложений Discover в разделе "Игры" обеспечен показ отдельных подкатегорий для лаунчеров и утилит.
  • В конфигураторе реализован показ страниц настройки игровых контроллеров, мыши и тачпада только при наличии данных устройств.
  • Улучшено редактирование элементов на рабочем столе на системах с сенсорным экраном.
  • При поиске по слову "память" (memory) теперь в числе рекомендаций предлагается запустить приложение System Monitor.
  • В виджетах и приложении System Monitor реализована поддержка отслеживания сетевой активности на платформе FreeBSD.



Среди изменений в бета-версии KDE Plasma 6.6:

  • Добавлена новая экранная клавиатура plasma-keyboard, которая разрабатывается на смену виртуальной клавиатуре Maliit. Plasma-keyboard базируется на коде экранной клавиатуры Qt Virtual Keyboard, входящей в состав Qt. Реализация от KDE расширена возможностями для интеграции с рабочим столом Plasma, решает некоторые проблемы с удобством использования и применяет новый алгоритм масшабирования, позволивший улучшить отображение клавиатуры на узких экранах.

  • Добавлен новый менеджер входа plasma-login-manager, развиваемый для замены дисплейного менеджера SDDM (Simple Desktop Display Manager) и решающий специфичные для него архитектурные проблемы. Plasma-login-manager использует бэкенд на основе урезанной версии SDDM и механизм запуска, идентичный тому, что применяется для запуска сеанса рабочего стола KDE Plasma. Оформление экрана входа приближено к существующему блокировщику экрана KDE, а настройки унифицированы с KDE Plasma. Вместо использования QML для кастомизации тем оформления предложено использовать существующие плагины обоев рабочего стола, цветовых схем и тем оформления Plasma.
  • Добавлен новый мастер начальной настройки plasma-setup, который дополняет экран приветствия входа в систему (Welcome Center). В plasma-setup предложены системные операции, которые выполняются до первого входа в систему после установки, такие как создание нового пользователя, под которым будет осуществляться дальнейшая работа, выбор языка и часового пояса, настройка раскладки клавиатуры и конфигурирование сетевого доступа.
  • В приложение System Monitor добавлена поддержка выставления приоритетов выполнения процессов, по аналогии с тем, как это можно делать в старом приложении KSysGuard.
  • По умолчанию прекращена проверка ошибок в файловой системе при монтировании внешнего накопителя, данная операция теперь вызывается по желанию через отдельную опцию.
  • В диалог выбора экрана добавлено поле для поиска и фильтрации, позволяющее быстро найти экран по названию при наличии большого числа открытых окон.
  • В интерфейс калибровки HDR добавлена сводная страница с настройками для Windows-приложений и игр.
  • В приложениях воспроизведения мультимедийного контента реализована поддержка прокрутки вперёд и назад при помощи соответствующих специализированных кнопок на клавиатуре.
  • В композитный менеджер kwin добавлена поддержка Wayland-протокола color-management-v2, предоставляющего возможности для управления цветом.
  • Устранено появление визуальных артефактов в Firefox при включении в нём режима HDR.
  • Добавлена возможность сохранения текущих настроек внешнего вида в форме новой темы оформления.
  • В виджет управления Bluetooth добавлена кнопка "Forget device" для быстрого удаления сопряжённого устройства без перехода в конфигуратор.

  • В приложение System Monitor встроена функция для поиска процессов с учётом не только имени, но и опций командой строки, а также расширен диалог для настройки показываемых столбцов.
  • На экран завершения работы добавлено предупреждение о том, что перезапуск приведёт к загрузке другой операционной системы.
  • В виджет управления питанием добавлена информация о видах блокировки, применённых к отдельным приложениям (блокировка перехода в спящий режим или блокировка запуска хранителя экрана).
  • В конфигураторе реализован показ страниц настройки Thunderbolt и сенсорного экрана только при наличии данного оборудования.
  • При просмотре миниатюр окон в виджете управления задачами реализовано фокусирование на активном окне для его выделения на фоне других открытых окон.
  • В меню Kickoff реализована поддержка прокрутки списка избранных приложений, в случае если они не вмещаются в отведённую для них область.
  • Добавлена поддержка провайдера хранения паролей oo7, поддерживающего API Secret Service.
  • В эффект увеличения областей экрана добавлен режим, позволяющий центрировать вывод относительно позиции курсора (при увеличении курсор всегда остаётся в центре экрана).

  • В интерфейс выбора Emoji добавлена опция для изменения цвета кожи при изображении людей и рук.
  • Добавлена настройка для отключения индикаторов таймаута автоскрытия в уведомлениях (на некоторых системах подобная индикация на 15% увеличивает нагрузку на CPU)
  • Использование игрового контроллера теперь воспринимается как активность, блокирующая переход в спящий режим и запуск хранителя экрана.
  • Во всплывающий интерфейс компоновки дисплеев в многомониторных конфигурациях добавлена кнопка для вызова полноценного конфигуратора.
  • В размещаемых в панели виджетах улучшена читаемость текстовых меток.
  • Улучшена поддержка платформы OpenBSD (1,2,3).
  • Улучшено использование Wayland-протокола xdg-activation для переключения фокуса ввода между приложениями.
  • В конфигураторе улучшен интерфейс цветокоррекции для людей с нарушением восприятия цветов.
  • На странице настройки прав доступа приложений обеспечен показ идентификатора Flatpak-приложения (например, "com.github.wwmm.easyeffects") вместо номера версии. Добавлена возможность выделения текста для помещения в буфер обмена.
  • По умолчанию включено хранение паролей от Wi-Fi в глобальном контексте, доступном только пользователю root, а не в привязке к отдельным пользователям. Изменение позволит новым пользователям сразу начать работу в сети, если в системе ранее уже осуществлялось подключение к Wi-Fi, без необходимости повторного входа. На странице входа также сразу будут работать функции, требующие интернет-подключения, такие как использование учётных записей через LDAP.
  • В виджете с реализацией меню приложений (Application Dashboard) учтена выбранная цветовая схема для показа в светлых тонах при светлом режиме оформления (по умолчанию меню продолжает отображаться тёмным). Добавлена возможность изменения размера секций с избранными (Favorites) и обычными приложениями, чтобы выделить одной из них больше места на экране.
  • Предоставлена возможность временного отключения шаблонов и команд в менеджере буфера обмена Klipper без их удаления из списка.
  • Закруглены углы маркера, выделяющего активный элемент верхнего меню в приложениях.
  • Обеспечено корректное отображение соотношения сторон эскизов изображений при использовании сервиса смены обоев рабочего стола "Bing Picture of the Day" - вместо использования для изображений только портретного формата адаптивно выбирается альбомное или портретное представление.
  • В настройках дополнения для интеграции с web-браузером теперь используется тёмный фон, если в браузере включён тёмный режим оформления.
  • В команде "kcmshell6 --list" задействована сортировка в алфавитном порядке.
  • В KRunner отключено динамическое изменение приоритета вывода результатов поиска в зависимости от частоты их использования, что позволит добиться более предсказуемой сортировки. В панель добавлена возможность изменения уровня громкости задачи, используя прокрутку колесом мыши на пиктограмме приложения.
  • Реализована возможность передачи приложением свойства "position" при инициировании предоставления совместного доступа к экрану для улучшения работы в многомониторных конфигурациях.
  • Виджет с часами переведён на использование библиотеки "libclock", что позволило избавиться от проблем с часовыми поясами и повысить эффективность работы с таймером.
  • В меню приложений (Kickoff) реализовано визуальное разделение смежных выделенных категорий.
  • В интерфейсе поиска при вводе запроса "winver", привычного пользователям Windows, обеспечен вывод страницы с информацией о системе.
  • Реализовано отображение иконки сайта при управлении воспроизведением мультимедийного контента в браузере через виджет Media Player, когда не удалось получить картинку с обложкой альбома.
  • В конфигураторе на странице настройки экрана унифицирован размер всех слайдеров.
  • Изменена анимация переключения секций в окнах.

  • Ограничение на максимальное число виртуальных рабочих столов увеличено с 20 до 25 (позволяет отображать виртуальные рабочие столы в сетке 5x5).
  • Добавлена поддержка портала xdg для доступа к USB-устройствам из изолированных приложений.
  • Добавлена поддержка настройки визуального выделения рамок и контуров элементов интерфейса, для которых используется тема оформления Breeze. Среди прочего возможно полное отключение разделителей элементов или контрастное разделение выбранным цветом.
  • На системах с ядром Linux 6.20, разработка которого ещё не началась, и соответствующей аппаратной поддержкой реализована возможность корректировки чёткости всего содержимого экрана.
  • В интерфейс выбора обоев рабочего стола для показа в режиме слайдшоу добавлены кнопки установки и снятия выделения со всех миниатюр.
  • В конфигураторе переделан интерфейс настройки Bluetooth. Добавлены рамки для кнопок элементов списка, добавлен текст на кнопки "Connect" и обеспечено скрытие вкладки с параметрами активного устройства при выключенном Bluetooth.
  • В конфигураторе на странице выбора обоев реализованы дополнительные отступы.
  • Улучшено отображение содержимого на страницах с информацией о системе.
  • Добавлена комбинация клавиш Meta+I для вызова конфигуратора.
  • Реализована возможность использования ключевого слова "dxdiag", привычного пользователям Windows, для вывода информации о графической подсистеме при поиске.
  • В текстовых полях задействован стандартный стиль кнопок для встроенных действий.
  • В Discover добавлена кнопка для повторной проверки наличия обновлений, показываемая в диалоге после завершения очередной установки обновлений и вывода запроса на перезагрузку.
  • В GTK-теме Breeze GTK по аналогии с Qt-темой Breeze прекращено использование градиентов на кнопках.
  • Унифицирован размер слайдеров на странице настройки экрана в конфигураторе.
  • Внесены оптимизации, позволившие снизить потребление оперативной памяти в KDE Plasma более чем на 100 МБ за счёт выгрузки из памяти неиспользуемых изображений, формируемых для показа обоев рабочего стола. Ценой оптимизации стала невозможность использования мозаичного режима (tiled) отображения обоев, применяемых для воссоздания ретро-оформления в стиле KDE 1. Функциональность для работы с подобными обоями вынесена из основного кода работы с изображениями в отдельный плагин "Tiled".
  • Реализована настройка "KWin Scripts -> Enable Virtual Desktops Only on Primary", допускающая привязку окон к виртуальным рабочим столам только на первичном экране - на вторичных дисплеях окна всегда остаются видимыми, независимо от активного виртуального рабочего стола.
  • В виджет управления сетевым соединением добавлена кнопка для подключения к сети с получением параметров Wi-Fi через сканирование QR-кода.
  • В конфигураторе на странице с настройками подключения к удалённым рабочим столам в основном интерфейсе обеспечено отображение предупреждения о возникновении ошибок без необходимости открытия лога в случае сбоев.
  • В DrKonqi, утилите для отправки отчётов о сбоях, реализован учёт аварийных завершений приложений, не связанных с KDE, а также возможность отправки отчётов о сбоях в подобных программах разработчикам или сопровождающим в дистрибутиве.
  • При использовании "пипетки" (color picker) для определения цвета пикселя на экране теперь передаётся исходное RGB-значение цвета, а не значение после обработки фильтрами (например, фильтра для ночного режима) или использования профиля ICC.
  • При отображении GTK-приложений с использованием темы оформления Breeze реализованы дополнительные отступы для панелей инструментов (крайние элементы панелей касались краёв окна) и исключено появление неэстетичных чёрных линий-разделителей.
  • Обеспечена обработка активных углов (Hot-corner) для вызова действий на всех экранах в многомониторных конфиграциях, а не только на первом экране. При желании новое поведение можно отключить в настройках.
  • В виджет калибровки HDR добавлена страница для определения максимальной усреднённой яркости при отображении в полноэкранном режиме.
  • Улучшена работа операций drag-and-drop между окнами приложений на базе Wayland и XWayland.
  • В программу для создания скриншотов Spectacle встроена функция оптического распознавания символов (OCR), позволяющая преобразовывать присутствующие на изображении слова в выделяемый текст. В текущем виде функциональность OCR ограничена Spectacle, но в дальнейшем её планируют выделить в библиотеку и задействовать в других приложениях KDE. Распознавание текста осуществляется при помощи пакета Tesseract и активируется только при его наличии в системе.

  • Переработано оформление диалогов подтверждения полномочий и выбора приложения для обработки определённого контента.
  • Переработан интерфейс настройки виджета с таймером (вместо двух страниц предложен унифицированный блок настроек).
  • Объединены на одной странице разрозненные настройки системного лотка.
  • В интерфейсе смены темы оформления предоставлена возможность предпросмотра тёмных вариантов тем оформления GTK.
  • Обеспечено запоминание отказа регистрации последовательности клавиш, запрашиваемой при запуске приложения (при последующих запусках повторные запросы больше не выводятся).
  • Обеспечено сохранение позиции пиктограммы на рабочем столе после переименования файла или каталога.
  • Повышено качество и чёткость отображения информации при использовании дробного коэффициента масштабирования в сочетании с программным рендерингом.
  • Цикличное аварийное завершение процесса больше не приводит к исчерпанию памяти и зависанию системы.
  • В набор пиктограмм Breeze добавлена пиктограмма для файлов с кодом на языке Nim.
    В KDE Plasma и KWin значительно повышена плавность анимации при использовании экранов с частотой обновления больше 60Hz.
  • Проведена оптимизация KWin, сократившая выполнение лишних действий при композитинге.
  • Предоставлена возможность пометки отдельных окон для их исключения при захвате содержимого экрана (в скринкастах подобные окна и связанные с ними всплывающие окна будут скрыты). Окно можно пометить через контекстные меню в заголовке и менеджере задач, а также в редакторе оконных правил.
  • Предоставлена возможность настройки насыщенности фона для эффекта размытия содержимого. В тёмной цветовой схеме по умолчанию реализовано более тёмное размытие, а насыщенность увеличена на 150%.
  • Модернизирован интерфейс диалогового окна для управления удалённым доступом (1, 2, 3, 4).
  • При прокручивании сгруппированных пиктограмм в менеджере задач, окна теперь выводятся в порядке последнего обращения к ним, без приоритезации полноэкранных задач.
  • В редакторе меню (KMenuEdit) реализована поддержка выделения одновременно нескольких элементов для ускорения массового удаления.
  • Из виджета буфера обмена (klipper) убрана кнопка для показа диалога просмотра QR-кода - QR-код теперь сразу показывается в интерфейсе.
  • В конфигураторе при попытке удаления целиком группы ярлыков реализован запрос на подтверждение операции с подсветкой подлежащих удалению элементов.
  • В композитном менеджере KWin реализована эмуляция расширения XRandr, применяемого для динамического изменения разрешения, вращения, трансформации и зеркалирования содержимого экрана. Реализованная поддержка решила проблемы с отображением полноэкранных X11-приложений на широкоформатных экранах при использовании XWayland.
  • Продолжена модернизация диалоговых окон для доступа изолированных приложений к внешним ресурсам (XDG portal). Упрощён интерфейс для выбора окон и экрана.
  • В web-браузер и виджет управления громкости добавлена кнопка закрепления (pin) для оставления открытыми всплывающих окон, вызываемых из панели.
  • Улучшено отображение состояния дисков на странице SMART-диагностики в конфигураторе.
  • В приложениях на базе фреймворка Kirigami и QtWidgets унифицированы высота заголовков и отступы между элементами в списках.
  • В панельном виджете с меню приложений (Kicker) налажен показ подменю при быстром перемещении курсора по элементам меню верхнего уровня. Обеспечено раскрытие подменю по левую сторону от родительского элемента в случае размещения виджета в правой боковой панели.
  • В меню приложений Kickoff добавлена возможность использования клавиш управления курсором для возвращения из области с результатами поиска к полю для ввода поискового запроса.
  • Добавлена возможность назначения глобально действующих комбинаций клавиш для перемотки воспроизводимого контента вперёд или назад на 5 и 30 секунд. Комбинации назначаются пользователем и поддерживаются в мультимедийных проигрывателях, реализующих протокол удалённого управления MPRIS.
  • В виджете со списком окон реализованы настройки для показа меню при наведении курсора мышью и скрытия пиктограммы окна (останется только название окна).
  • Реализована возможность настройки порядка показа пиктограмм в виджете завершения сеанса и блокировки экрана.
  • Убран вывод уведомления об ошибке в случае отмены вставки файлов на рабочий стол из буфера обмена.
  • Повышена производительность выделения элементов на рабочем столе при помощи расширяемой мышью прямоугольной рамки.
  • При отключении анимации в системных настройках реализовано автоматическое выставление опции "reduced-motion", информирующей приложения о необходимости минимизировать использование анимации. Добавлена возможность автоматической настройки яркости экрана на устройствах с датчиком освещённости.
  • В конфигураторе на страницу настройки сетевого подключения и Wi-Fi добавлена информация о подключённых беспроводных сетях, аналогичная сведениям, показываемым в панельном апплете.
  • В менеджере приложений Discover реализовано отображение информации о числе доступных обновлений.
  • Обходным путём решена проблема с некорректным отображением цветов при запуске Windows-игр с поддержкой HDR в Wine или Proton.
  • В уведомления о скриншотах добавлена кнопка "Open Containing Folder" для открытия каталога, в который сохраняются скриншоты.
  • В виджет со списком окон добавлена возможность исключения окон, открытых на других экранах и виртуальных рабочих столах.
  • В обработчик сворачивания всех окон добавлено действие Meta+Shift+O для минимизации всех окон, кроме текущего.
  • В сеансе на базе Wayland значительно улучшена поддержка зеркалирования содержимого на нескольких экранах.
  • Добавлена возможность использования в Wayland-сеансе утилиты kscreen-doctor для добавления собственных режимов экрана.
  • Добавлена возможность перемещения окон стилусом графического планшета (смещение стилуса при удержании клавиши Meta).
  • Решены проблемы с аварийным завершением при использовании в Plasma стороннего плагина WallpaperEngineKDE.
  • Сокращено возникновение пропусков кадров (frame drop) на мониторах с очень высокой частотой обновления.
  • В приложениях, использующих xdg-desktop-portal-kde, добавлена возможность предотвращения завершения сеанса, например, из-за наличия несохранённых документов.


