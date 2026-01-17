Бета выпуск KDE Plasma 6.6 и начало разработки KDE Plasma 6.7

2.13 , Ананоним ( ? ), 20:42, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может быть стабилно и не падает оно только у тех и для тех, кто платит за "сопровождение и поддержку"?

3.15 , Аноним ( 4 ), 20:45, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это вы про что? Про кеды? Так им не нужна стабильность, они пилят фичи ради всяких донатов, а на качество им плевать. Нет, кеды бесплатные и никому ничего не обязаны за просто так, однако их качество далеко до лучшего DE в линуксе.

2.14 , Аноним ( 14 ), 20:43, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://fedoraproject.org/ru/kde/

2.16 , Андрей ( ?? ), 20:50, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ark не распаковывает. это всего лишь морда к установленным (и поддерживаемым) архиваторам...

2.17 , name ( ?? ), 20:51, 17/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Последними кедами приятно пользоваться. lxqt тоже неплох, орбинити - сомнительно.

