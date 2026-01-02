The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Пятый предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

02.01.2026 10:18

Представлен пятый экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.94). Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak и размещены в beta-репозитории на Flathub.

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока развиваются реализации протоколов IRCv3, XMPP, SIP, Demo и Bonjour. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном тестовом выпуске:

  • Добавлен интерфейс для управления статусами.
  • Изменён алгоритм для выделения ников пользователей разными цветами, который переведён на использование цветового пространства HSLuv и метод, описанный в спецификации XEP-0392.
  • Прекращено использование плагина KWallet в пользу прямой работы с библиотекой libsecret.
  • Добавлено несколько десятков внутренних изменений и исправлений в приложение Pidgin и библиотеку libpurple.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.imfreedom.or...)
  2. OpenNews: Четвёртый предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0
  3. OpenNews: Доступен мессенджер Speek 1.6, использующий сеть Tor для обеспечения конфиденциальности
  4. OpenNews: Опубликован Wa-tunnel для туннелирования трафика через мессенджер WhatsApp
  5. OpenNews: Опубликован мессенджер Delta Chat 1.42, использующий email в качестве транспорта
  6. OpenNews: Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64546-pidgin
Ключевые слова: pidgin, im
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FSA (ok), 10:23, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для меня внешний вид Pidgin всегда был ужасен (не самый ужасный, были и хуже). Но на Linux ни одного достойного мультипротокольного клиента не было, поэтому приходилось пользоваться им. Ещё и в XMPP не всё поддерживал, что мне нужно было. А потом как-то ненужен стал.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:48, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Kopete была куча разных IM-протоколов. Про многие из них в РФ и не слышали.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:37, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > внешний вид Pidgin всегда был ужасен

    Становится ещё ужасней.
    > GTK4 и Adwaita

    Да ещё когда разработчики начали коллекционировать инструменты типа SQLite для логов.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:53, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь хоть логи не будут обнуляться, хоть где-то остались адекватные разработчики.
     

  • 1.2, Аноним (13), 10:24, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Omemo уже есть? Аналог privacy please?
     
  • 1.3, Аноним (13), 10:25, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращена поставка консольного клиента Finch

    а вот это напрасно, практически единственная причина использовать сабж была

     
  • 1.4, Аноним (4), 10:34, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все уже давно в телеграме, у проекта нет будущего.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:40, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телегу заблочат, а ты не мессенджуй.
     
     
  • 3.9, аврварвар (?), 11:23, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Станет XMPP популярным - его тоже заблочат.
     
  • 3.14, Анон1110м (?), 11:54, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (7), 10:45, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:23, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, но очень скоро единственным способом обеспечить соблюдение 23-й статьи конституции - будет поднять свой собственный сервер, а чтобы его не заблочили, надо будет поднимать VPN с обфускацией трафика в какой-нибудь HTTP. Не знаю только, можно ли будет с таким работать с телефона. На компе то, понятно, все, что угодно можно установить. Но это только если за это вас не расстреляют, как при Сталине.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:48, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели кто-то пользуется этим... Так и представляю, пользователи pidgin и по совместительству фанаты GNU - 1.5 землекопа, обсуждают в ирке насколько крутой этот pidgin, лол.
     
     
  • 2.15, Анон1110м (?), 12:00, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для IRC XChat 2.8.9. Pidgin для Jabber.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру