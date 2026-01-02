Пятый предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

Представлен пятый экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.94). Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak и размещены в beta-репозитории на Flathub.

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока развиваются реализации протоколов IRCv3, XMPP, SIP, Demo и Bonjour. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном тестовом выпуске: