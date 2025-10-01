Четвёртый предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

|
|1.4, Аноним (4), 08:45, 01/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Иконка новая - УГ. Ну вот была иконка, отсылающая к названию - чем плохо? Нет, нужно выполнить очередную нейтрально-безликую хрень, а то вдруг кто голубей боится и оскорбится или на свой счёт иконку примет.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 09:24, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Выпусти мессенджер под названием Петушек. А потом удивляйся почему тебя критикуют.
|
|
|
|
|
|3.8, iPony128052 (?), 08:55, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да, даже затетсить захотелось.
Но уже только самим с собой разве переписываться...
Хотя может открою, а там все тоже тестят Pidgin 3 (шутка).
Я уже не помню где у меня аккаунт.
Jabber ru вроде. Вроде сайт до сих пор жив.
|
|
|
|4.12, Аноним (11), 09:06, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попроси их добавить deltachat плагин.будет с ком переписываться.
|
|
|
|2.16, пох. (?), 09:38, 01/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
не двойное, а абсолютное -
Из протоколов пока поддерживается только IRCv3
и поскольку апи несовместимый - никаких других не будет (авторам плагинов оно нафиг не упало давным-давно)
|
|1.13, FSA (ok), 09:21, 01/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Когда-то пользовался за неимением альтернатив Miranda IM на Linux. Нужен был мультипротокольный клиент. Были свои проблемы, вроде отсутствия нормального шифрования для XMPP, которое было бы совместимо с другими приложениями. XMPP больше не использую, ICQ тем более, а и она вообще умерла окончательно и бесповоротно. Зачем теперь этот клиент? К телеграму и вассапу подключаться без возможности звонить?
|