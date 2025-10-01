The OpenNET Project / Index page

Четвёртый предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

01.10.2025 08:33

Представлен четвёртый экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.93). Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak (пока доступен только архив с кодом).

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранения истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе Pidgin 3 объединены в одном окне список контактов и чат. Прекращена поставка консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP, SIP и Bonjour, которые пока поддерживаются частично. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном тестовом выпуске:

  • Реализована концепция бэкендов для постоянного хранения данных, таких как история переписки и активные чаты. Доступен бэкенд на базе SQLite.
  • При закрытии приложения по умолчанию обеспечено сохранение всех открытых чатов, без необходимости вручную добавлять канал в список контактов и активировать автоподключение к каналу. Подобные операции теперь выполняются автоматически для личных сообщений, групповых сообщений и чат-каналов, открытых на момент закрытия программы.
  • Представлена новая пиктограмма приложения.
  • Добавлены настройки цветовой схемы, через которые можно переключаться между тёмными и светлыми режимами или активировать системную тему оформления.
  • Улучшена поддержка протоколов IRCv3 и SIP.


