Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов

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|2.6, Аноним (6), 10:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для нахождения абонентов в сети используются известные реллеи, по сути как треккеры работают. Так что это не абсолютно децентрализованная система, хотя и реллей поднять очень просто.
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|1.5, ryoken (ok), 10:17, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты.
А там в принципе планируется доставка сообщений до контакта, который был офф-лайн и перепоключился?
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|2.7, Аноним (7), 10:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Сам запили, если тебе надо, никто не обязан реализовывать твои хотелки бесплатно.
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|3.8, ыы (?), 10:36, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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обиженка в бессильной злобе газифицирует...
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|3.19, ryoken (ok), 11:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам запили, если тебе надо, никто не обязан реализовывать твои хотелки бесплатно.
При чём тут хотелки..? Я про план развития программы спросил. Насколько я в курсе, даже тупые претупые СМС с телефона так могут работать.
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|1.10, Аноним (11), 10:43, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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странно, что на никому не нужный русский перевод уже был, а на китайский, французский, итальянский и т.д. только сейчас появились.
наводит на подозрения, что авторы - налогоплательщики рф
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|2.12, Аноним (9), 10:48, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в РФ он мало популярен от части из-за шаблонного образования. на уроках информатики не информируют про что такое хорошо, а что такое плохо: плохо в плане разрастание всяких сервисов-корпорастов. хотя по факту у каждого под столом десктоп и можно поднимать что-то своё.
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|3.13, Аноним (11), 10:50, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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прочитал сейчас бред, не связанный с исходным сообщением. что за шиза по поводу школы? она должна ребёнку рассказывать, что хорошо, что плохо? ты из роскомпозора что ли?
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|5.16, Аноним (11), 10:54, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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опять какой-то бред. при чём тут торрент? и кто тебя научил говорить "умеет в"? в школе учительница?
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|5.25, Аноним (29), 12:00, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для того чтобы детей было куда приткнуть пока родители на работе.
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|4.24, Аноним (29), 12:00, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>прочитал сейчас бред, не связанный с исходным сообщением. что за шиза по поводу школы? она должна ребёнку рассказывать, что хорошо, что плохо? ты из роскомпозора что ли?
В школе должны промывать мозги, чтобы ребенок стал хорошим членом общества. Некоторые называют это социализацией.
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|3.28, Аноним (29), 12:03, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всем мире самый популярный мессенджер это Вацап. Как это коррелируется со школьной программой в разных странах? Да никак.
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|1.20, Аноним (20), 11:44, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Загрузить aTox можно с GitHub и F-Droid
Малварь, спайварь, майнварь...
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|1.23, Аноним (-), 11:50, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наверное, это хорошо, только сам tox по большому счету сдох так и не дожив до реализации основных фичей. Поддержку работы под одним аккаунтом с разных устройств так и не запилили.
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|1.27, Аноним (29), 12:02, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты.
В 21 веке мессенджер без виде-аудио сообщений, звонков не нужен.
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|2.30, DayDve (?), 12:29, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я бы хотел мессенджер без аудиосообщений (голосовых), или, хотя бы, на худой конец, с возможностью блокировки отправки мне таких сообщений.
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|3.34, Аноним (15), 12:45, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экран показывать - вот киллинг фича. И при этом мочь голосом объясняться о происходящем.
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|2.31, DayDve (?), 12:30, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я бы хотел мессенджер без аудиосообщений (голосовых), или, хотя бы, на худой конец, с возможностью блокировки отправки мне таких сообщений.
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