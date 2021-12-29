Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов

Состоялся выпуск aTox 0.7.0, свободного мессенджера для платформы Android, использующего протокол Tox (c-toxcore). Tox предлагает децентрализованную P2P-модель распространения сообщений, использующую криптографические методы для идентификации пользователя и защиты транзитного трафика от перехвата. Приложение написано на языке программирования Kotlin. Исходный код и готовые сборки приложения распространяются под лицензией GPLv3. Особенности aTox: Удобство: простые и понятные настройки.

Сквозное шифрование: единственные люди, которые могут увидеть переписку, это сам пользователь и прямые собеседники.

Распределённость: отсутствие центральных серверов которые могут быть выключены или с которых данные пользователя могут быть переданы кому-либо постороннему.

Легковесность: нет телеметрии, рекламы, или других форм наблюдения, а текущая версия приложения занимает всего 14 мегабайт. История изменений aTox 0.7.0: Добавлено: Поддержка аудиозвонков. Поддержка зашифрованных профилей Tox (позволяет зашифровать свой текущий профиль, установив пароль в настройках). Поддержка отображения Tox ID в виде QR-кода (через долгое нажатие на него). Поддержка копирования Tox ID без открытия меню "Поделиться" (также через долгое нажатие на него). Возможность выбирать и отправлять больше одного файла за раз. Возможность получать текст из других приложений (через меню "Поделиться"). Удаление контактов теперь требует подтверждения. Возможность редактировать свой АнтиСпам (NoSpam) код. Библиотека Toxcore обновлена до версии 0.2.13, в которой исправлена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакета.

Исправлено: Статус соединения больше не зависнет на "Подключено", при отсутствующем соединении. Обеспечено блокирование попыток добавить самого себя в контакты. Меню настроек больше не будет отображаться неверно при использовании длинных переводов на другие языки. История чатов больше не будет храниться после удаления контактов. Настройка темы "использовать системную" теперь правильно будет использовать системную тему, вместо того, чтобы переключаться автоматически, исходя из времени суток. Пользовательский интерфейс больше не будет закрывать собой системные панели на Android 4.4.

Переводы на новые языки: Арабский. Баскский. Боснийский. Китайский (упрощённый). Эстонский. Французский. Греческий. Иврит. Венгерский. Итальянский. Литовский. Персидский. Польский. Португальский. Румынский. Словацкий. Турецкий. Украинский.

В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты. А также множество других, более мелких новых функций и улучшений. Загрузить aTox можно с GitHub и F-Droid (версия 0.7.0 будет добавлена в ближайшие несколько дней, но при проблемах со стороны F-Droid - этот срок может увеличиться).



