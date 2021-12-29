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Выпуск мессенджера aTox 0.7.0 с поддержкой аудиовызовов

29.12.2021 00:58

Состоялся выпуск aTox 0.7.0, свободного мессенджера для платформы Android, использующего протокол Tox (c-toxcore). Tox предлагает децентрализованную P2P-модель распространения сообщений, использующую криптографические методы для идентификации пользователя и защиты транзитного трафика от перехвата. Приложение написано на языке программирования Kotlin. Исходный код и готовые сборки приложения распространяются под лицензией GPLv3.

Особенности aTox:

  • Удобство: простые и понятные настройки.
  • Сквозное шифрование: единственные люди, которые могут увидеть переписку, это сам пользователь и прямые собеседники.
  • Распределённость: отсутствие центральных серверов которые могут быть выключены или с которых данные пользователя могут быть переданы кому-либо постороннему.
  • Легковесность: нет телеметрии, рекламы, или других форм наблюдения, а текущая версия приложения занимает всего 14 мегабайт.

История изменений aTox 0.7.0:

  • Добавлено:
    • Поддержка аудиозвонков.
    • Поддержка зашифрованных профилей Tox (позволяет зашифровать свой текущий профиль, установив пароль в настройках).
    • Поддержка отображения Tox ID в виде QR-кода (через долгое нажатие на него).
    • Поддержка копирования Tox ID без открытия меню "Поделиться" (также через долгое нажатие на него).
    • Возможность выбирать и отправлять больше одного файла за раз.
    • Возможность получать текст из других приложений (через меню "Поделиться").
    • Удаление контактов теперь требует подтверждения.
    • Возможность редактировать свой АнтиСпам (NoSpam) код.
    • Библиотека Toxcore обновлена до версии 0.2.13, в которой исправлена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакета.
  • Исправлено:
    • Статус соединения больше не зависнет на "Подключено", при отсутствующем соединении.
    • Обеспечено блокирование попыток добавить самого себя в контакты.
    • Меню настроек больше не будет отображаться неверно при использовании длинных переводов на другие языки.
    • История чатов больше не будет храниться после удаления контактов.
    • Настройка темы "использовать системную" теперь правильно будет использовать системную тему, вместо того, чтобы переключаться автоматически, исходя из времени суток.
    • Пользовательский интерфейс больше не будет закрывать собой системные панели на Android 4.4.
  • Переводы на новые языки:
    • Арабский.
    • Баскский.
    • Боснийский.
    • Китайский (упрощённый).
    • Эстонский.
    • Французский.
    • Греческий.
    • Иврит.
    • Венгерский.
    • Итальянский.
    • Литовский.
    • Персидский.
    • Польский.
    • Португальский.
    • Румынский.
    • Словацкий.
    • Турецкий.
    • Украинский.

В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты. А также множество других, более мелких новых функций и улучшений.

Загрузить aTox можно с GitHub и F-Droid (версия 0.7.0 будет добавлена в ближайшие несколько дней, но при проблемах со стороны F-Droid - этот срок может увеличиться).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/evilcorpltd...)
  2. OpenNews: Выпуск aTox 0.6.0, приватного и безопасного мессенджера для Android
  3. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
  4. OpenNews: Подготовлен неофициальный PPA-репозиторий клиента uTox, свободной замены Skype
  5. OpenNews: Выпуск Protox 1.6, Tox-клиента для мобильных платформ
  6. OpenNews: Переполнение буфера в Toxcore, эксплуатируемое через отправку UDP-пакета
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56426-atox
Ключевые слова: atox, tox, messenger
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, ктото (?), 10:05, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    он работает без внешнего ip?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для нахождения абонентов в сети используются известные реллеи, по сути как треккеры работают. Так что это не абсолютно децентрализованная система, хотя и реллей поднять очень просто.
     

  • 1.5, ryoken (ok), 10:17, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты.

    А там в принципе планируется доставка сообщений до контакта, который был офф-лайн и перепоключился?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Сам запили, если тебе надо, никто не обязан реализовывать твои хотелки бесплатно.
     
     
  • 3.8, ыы (?), 10:36, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    обиженка в бессильной злобе газифицирует...
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:45, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    с чего ты взял, что он обиженка и газифицирует?
     
  • 3.19, ryoken (ok), 11:19, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам запили, если тебе надо, никто не обязан реализовывать твои хотелки бесплатно.

    При чём тут хотелки..? Я про план развития программы спросил. Насколько я в курсе, даже тупые претупые СМС с телефона так могут работать.

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:37, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в локальной сети работает?
     
  • 1.10, Аноним (11), 10:43, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    странно, что на никому не нужный русский перевод уже был, а на китайский, французский, итальянский и т.д. только сейчас появились.

    наводит на подозрения, что авторы - налогоплательщики рф

     
     
  • 2.12, Аноним (9), 10:48, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в РФ он мало популярен от части из-за шаблонного образования. на уроках информатики не информируют про что такое хорошо, а что такое плохо: плохо в плане разрастание всяких сервисов-корпорастов. хотя по факту у каждого под столом десктоп и можно поднимать что-то своё.
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 10:50, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    прочитал сейчас бред, не связанный с исходным сообщением. что за шиза по поводу школы? она должна ребёнку рассказывать, что хорошо, что плохо? ты из роскомпозора что ли?
     
     
  • 4.14, Аноним (9), 10:53, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зуммер, который не умеет в в торрент?
     
     
  • 5.16, Аноним (11), 10:54, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    опять какой-то бред. при чём тут торрент? и кто тебя научил говорить "умеет в"? в школе учительница?
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 12:05, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернете его научили. Из шутейки-котейки это уже становится нормой языковой.
    https://pikabu.ru/story/umet_v_6045996
    http://www.gamedev.ru/flame/forum/?id=209011
     
  • 4.15, Аноним (15), 10:54, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для чего нужна школа?
     
     
  • 5.17, Аноним (11), 10:55, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для втирания текущей пропаганды с раннего детства, разумеется
     
  • 5.18, Аноним (7), 11:06, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну надо же чем-то сосницких занять.
     
  • 5.25, Аноним (29), 12:00, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для того чтобы детей было куда приткнуть пока родители на работе.
     
  • 4.24, Аноним (29), 12:00, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >прочитал сейчас бред, не связанный с исходным сообщением. что за шиза по поводу школы? она должна ребёнку рассказывать, что хорошо, что плохо? ты из роскомпозора что ли?

    В школе должны промывать мозги, чтобы ребенок стал хорошим членом общества. Некоторые называют это социализацией.

     
  • 3.28, Аноним (29), 12:03, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всем мире самый популярный мессенджер это Вацап. Как это коррелируется со школьной программой в разных странах? Да никак.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:44, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Загрузить aTox можно с GitHub и F-Droid

    Малварь, спайварь, майнварь...

     
     
  • 2.26, Аноним (29), 12:01, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Январь, февраль.
     
     
  • 3.33, Аноним (15), 12:37, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И эдварь у Г.плэя.

    Shut it down and go away.

     

  • 1.21, Аноним (20), 11:46, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может тох и мертво, но живее йами.
     
     
  • 2.22, Аноним (20), 11:47, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут версия 0.7 а интерфейс менее багован чем йами 3.0
     

  • 1.23, Аноним (-), 11:50, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверное, это хорошо, только сам tox по большому счету сдох так и не дожив до реализации основных фичей. Поддержку работы под одним аккаунтом с разных устройств так и не запилили.
     
  • 1.27, Аноним (29), 12:02, 29/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В последующих версиях aTox разработчик планирует добавить следующие важные функции: видеозвонки и групповые чаты.

    В 21 веке мессенджер без виде-аудио сообщений, звонков не нужен.

     
     
  • 2.30, DayDve (?), 12:29, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я бы хотел мессенджер без аудиосообщений (голосовых), или, хотя бы, на худой конец, с возможностью блокировки отправки мне таких сообщений.
     
     
  • 3.34, Аноним (15), 12:45, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экран показывать - вот киллинг фича. И при этом мочь голосом объясняться о происходящем.
     
  • 2.31, DayDve (?), 12:30, 29/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я бы хотел мессенджер без аудиосообщений (голосовых), или, хотя бы, на худой конец, с возможностью блокировки отправки мне таких сообщений.
     

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