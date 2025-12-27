Выпуск PorteuX 2.5, дистрибутива на основе Slackware

|
|1.2, Аноним (2), 10:49, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ух ты, прикольно пораьотали ребята. Аж захотелось скачать и погонять. Наверное, так и сделаю. "3 секунды в лайв-режиме", видимо, от флешки зависит :)
|
|1.3, Аноним (3), 11:24, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Какая-то комсомольская статья. Читаешь и думаешь: "Во крута!".
Переходишь по ссылке, а там один репозиторий гитхаб, в котором отслеживаются бинарные архивы (Карл!) и непонятная гугловская почта для связи. Какое-то сомнительное поделие, возможно, вирусня. А статья вводит в заблуждение.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 12:17, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык если кто и будет пользоваться данным шедевром, то какие-нибудь GNU фанаты, 2 или 3 человека со всего мира. Больше похоже не на вирусняк, а на толстый стёб над линуксом, и философией васянских дистров в частности.
|
|2.8, eugener (ok), 12:32, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в котором отслеживаются бинарные архивы
перейдите в корень репы, там патчи и их много. Так что какая-то работа явно проделана.
|
|1.4, 12yoexpert (ok), 12:15, 27/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
как вы вообще замечаете, включено там ускорение воспроизведения или нет? видео тормозит сильно, если выключено? никогда в жизни на десктопе не было проблем с воспроизведением ни на одной ОС, и я никогда не лазил проверять, что там у меня за ускорение
|
|
|
|2.9, eugener (ok), 12:43, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Железо наверное всегда имел хорошее, ну на десктопе-то понятно, а вот если взять мини-ноут на intel celeron n3350 и на нём без vaapi посмотреть hevc 1080p — получим слайдшоу со 100%-ой загрузкой проца. А с vaapi всё идеально, плавное видео и cpu вообще не загружен.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 13:06, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дело даже не в слайд-шоу, процессор может и потянуть, а вот что скажет батарея?
|
|3.14, 12yoexpert (ok), 14:37, 27/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Железо наверное всегда имел хорошее, ну на десктопе-то понятно, а вот если
> взять мини-ноут на intel celeron n3350 и на нём без vaapi
> посмотреть hevc 1080p — получим слайдшоу со 100%-ой загрузкой проца. А
> с vaapi всё идеально, плавное видео и cpu вообще не загружен.
у меня есть n100 и i5-1130g7, в бородатые годы были атлоны/семпрон/fx, слайдшоу никогда не было (только я никогда не обращал внимания, hevc там или не hevc, просто смотрел 1080p)
но спасибо за инфу, попробую обращать внимание на загрузку цпу
вот бы была ещё какая-нибудь софтварная красная лампочка, которая бы загоралась, если задействуется софтварный рендеринг видео
|