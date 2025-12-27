The OpenNET Project / Index page

Выпуск PorteuX 2.5, дистрибутива на основе Slackware

27.12.2025

Доступен выпуск дистрибутива PorteuX 2.5, основанного на Slackware и развиваемого под впечатлением от проектов Slax и Porteus. Из особенностей PorteuX отмечается наличие преднастроенных окружений на базе рабочих столов Cinnamon, COSMIC, GNOME, KDE, LXDE, LXQt, MATE и Xfce, включение аппаратного ускорения обработки мультимедийных файлов на GPU Intel, AMD и NVIDIA, загрузка в Live-режиме за 3 секунды, системный образ в режиме только для чтения с доустановкой приложений из каталога PorteuX App Store, поддержка отката установки обновлений, режим загрузки в ОЗУ (copy2ram) и возможность загрузки по сети. Проектом сформировано 8 сборок, размером около 600 Mb (сборка с KDE - 656 Mb, с Xfce - 543 Mb, c GNOME - 576 Mb).

Ключевые изменения:

  • Прекращено формирование стабильных сборок в пользу непрерывно обновляемых версий на базе Slackware Current.
  • Добавлена поддержка установки пакетов в формате Flatpak и использования каталога Flathub.
  • Обновлены версии, например, ядро Linux 6.18.2, драйвер NVIDIA 590.48.01, Cinnamon 6.6.3, COSMIC 1.0, GNOME 49.2, KDE Plasma 6.5.4.
  • В модуль 002-gui добавлены flatpak и intel-media-driver (включает аппаратное ускорение видео на новых GPU Intel). В модуль 001-core добавлен пакет ensurepip.
  • Добавлена ​​поддержка некоторых сетевых карт Realtek.
  • В LXQt добавлен патч для передачи информации об использовании X11 или Wayland.
  • В ядре включена поддержка SYSRQ.
  • В Cinnamon добавлен набор символьных пиктограмм xapp-symbolic-icons.
  • Из сборки с KDE Plasma удалены пакеты appstream и libfyaml, а из сборки с MATE - mate-themes.
  • В LXDE улучшены настройки Openbox.
  • Улучшена поддержка графического API Vulkan (решены проблемы с некоторыми играми в Steam).
  • Налажена поддержка опции zram в /porteux/porteux.cfg.
  • Обеспечена работа инсталлятора с разделами NTFS3.


    Новость настолько крутая, что аж без хейта
     
    Ух ты, прикольно пораьотали ребята. Аж захотелось скачать и погонять. Наверное, так и сделаю. "3 секунды в лайв-режиме", видимо, от флешки зависит :)
     
    Какая-то комсомольская статья. Читаешь и думаешь: "Во крута!".
    Переходишь по ссылке, а там один репозиторий гитхаб, в котором отслеживаются бинарные архивы (Карл!) и непонятная гугловская почта для связи. Какое-то сомнительное поделие, возможно, вирусня. А статья вводит в заблуждение.
     
     
    Дык если кто и будет пользоваться данным шедевром, то какие-нибудь GNU фанаты, 2 или 3 человека со всего мира. Больше похоже не на вирусняк, а на толстый стёб над линуксом, и философией васянских дистров в частности.
     
    > в котором отслеживаются бинарные архивы

    перейдите в корень репы, там патчи и их много. Так что какая-то работа явно проделана.

     

    как вы вообще замечаете, включено там ускорение воспроизведения или нет? видео тормозит сильно, если выключено? никогда в жизни на десктопе не было проблем с воспроизведением ни на одной ОС, и я никогда не лазил проверять, что там у меня за ускорение
     
     
    Железо наверное всегда имел хорошее, ну на десктопе-то понятно, а вот если взять мини-ноут на intel celeron n3350 и на нём без vaapi посмотреть hevc 1080p — получим слайдшоу со 100%-ой загрузкой проца. А с vaapi всё идеально, плавное видео и cpu вообще не загружен.
     
     
    Дело даже не в слайд-шоу, процессор может и потянуть, а вот что скажет батарея?
     
    > Железо наверное всегда имел хорошее, ну на десктопе-то понятно, а вот если
    > взять мини-ноут на intel celeron n3350 и на нём без vaapi
    > посмотреть hevc 1080p — получим слайдшоу со 100%-ой загрузкой проца. А
    > с vaapi всё идеально, плавное видео и cpu вообще не загружен.

    у меня есть n100 и i5-1130g7, в бородатые годы были атлоны/семпрон/fx, слайдшоу никогда не было (только я никогда не обращал внимания, hevc там или не hevc, просто смотрел 1080p)

    но спасибо за инфу, попробую обращать внимание на загрузку цпу

    вот бы была ещё какая-нибудь софтварная красная лампочка, которая бы загоралась, если задействуется софтварный рендеринг видео

     
     
    N100 в несколько раз быстрее N3350.
     
    amdgpu_top
     

    На легендарном 775 сокете не пойдёт, нужен SSE4.2
     

