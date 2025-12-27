Выпуск PorteuX 2.5, дистрибутива на основе Slackware

> Железо наверное всегда имел хорошее, ну на десктопе-то понятно, а вот если

> взять мини-ноут на intel celeron n3350 и на нём без vaapi

> посмотреть hevc 1080p — получим слайдшоу со 100%-ой загрузкой проца. А

> с vaapi всё идеально, плавное видео и cpu вообще не загружен.

у меня есть n100 и i5-1130g7, в бородатые годы были атлоны/семпрон/fx, слайдшоу никогда не было (только я никогда не обращал внимания, hevc там или не hevc, просто смотрел 1080p)

но спасибо за инфу, попробую обращать внимание на загрузку цпу

вот бы была ещё какая-нибудь софтварная красная лампочка, которая бы загоралась, если задействуется софтварный рендеринг видео

