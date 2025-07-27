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Выпуск дистрибутива Slackel 8.0

27.07.2025 07:36

Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 8.0, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 3.6 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с веткой Slackware Current и поставляется с ядром Linux 6.12.39. Обновлены версии программ, среди которых firefox 140.0.4, thunderbird 140.0.1esr, libreoffice 25.2.1, GIMP 3.0.4, smplayer 25.6.0, mpv 0.40.0, MPlayer 20250330, exaile 4.1.3, brasero 3.12.3, isomaster 1.3.17, pidgin 2.14.142 и transmission 2.94.

В дистрибутиве реализована поддержка пакетов в формате flatpak и задействованы разработанные проектом Slackel графические утилиты:

  • instonusb - установка на USB-накопитель;
  • multibootusb - организация загрузки нескольких систем с USB-накопителя;
  • SLI (Slackel Live Installer) - для установки на внешний или внутренний накопитель;
  • install-upgrade-kernel-ext-usb-gtk - GUI для обновления ядра в установках на USB-накопителе;
  • install-upgrade-kernel-gtk - GUI для обновления ядра на локальном накопителе.


  1. Главная ссылка к новости (https://slackel.sourceforge.io...)
  2. OpenNews: Выпуск редакции дистрибутива Slackel 7.7 с рабочим столом MATE
  3. OpenNews: Опубликован Linux-дистрибутив Zenwalk 2023
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 15.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Porteus 5.01
  6. OpenNews: Новые версии дистрибутива Slax 15.0.3 и 12.1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63634-slackel
Ключевые слова: slackel, slackware
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:49, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Для девяностых может и потянет, но сейчас линуксойд уже другой пошёл, ненасытный на эффекты и закругления.
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:55, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь когда придет андроид на обычные ПК он выкинет всю эту дистрибутивную шушеру.
     
     
  • 2.7, Karl Richter (ok), 08:48, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и кому нужен андроид на ПК?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:27, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВКП(б)
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:00, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так подобная «шушера» ни за что и не конкурирует. У подобных дистрибутивов количество пользователей исчисляется хорошо если сотнями.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:02, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Полный п. Почему коньки в виде окна? Зачем они вообще? Почему там выводится архитектура ядра ("on x86_64")? Она что, часто меняется? Типа до обеда мы на x64, а после на аарч64, а по воскресеньям мы на мипсе? И зачем на скрине двое часов? Типа если одни сломаются, то будут запасные? Иконки вырвиглаз, в трее гирлянда, кнопкопуск... Ужас короче. Даже в вантуз-98 все было продуманнее. Интерфейс отстает от оси 27-летней давности.
     
     
  • 2.16, Sorlag (?), 11:01, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вы задаете вопросы на стороннем ресурсе, а не автору скриншота?
     

  • 1.6, из 00х (?), 08:37, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а можно чтобы 2-е часов были на рабочем столе?
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:01, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >instonusb - установка на USB-накопитель;

    У меня флешка одна. Подскажите: я могу загрузиться с нее в сабже с параметром toram, затем передёрнуть флешку, разметить ее и установить дистрибутив на нее?

     
     
  • 2.15, Sorlag (?), 10:59, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это насколько вы владеете консольным инструментарием по работе с хранилищем.
     

  • 1.9, Аноним (9), 09:19, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без округления не надо. Хочу Линукс ядро с закругленными углами
     
  • 1.13, Dana Jansens (?), 10:02, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Openbox это база!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:40, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xbox лучше
     

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