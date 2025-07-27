Опубликован выпуск дистрибутива Slackel 8.0, построенного на наработках проектов Slackware и Salix, и полностью совместимого с предлагаемыми в них репозиториями. Ключевым отличием Slackel является использование постоянно обновляемой ветки Slackware-Current. Графическое окружение основано на оконном менеджере Openbox. Размер загрузочного образа, способного работать в Live-режиме, 3.6 ГБ (i386 и x86_64).

Новый выпуск синхронизирован с веткой Slackware Current и поставляется с ядром Linux 6.12.39. Обновлены версии программ, среди которых firefox 140.0.4, thunderbird 140.0.1esr, libreoffice 25.2.1, GIMP 3.0.4, smplayer 25.6.0, mpv 0.40.0, MPlayer 20250330, exaile 4.1.3, brasero 3.12.3, isomaster 1.3.17, pidgin 2.14.142 и transmission 2.94.

В дистрибутиве реализована поддержка пакетов в формате flatpak и задействованы разработанные проектом Slackel графические утилиты: