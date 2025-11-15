Выпуск Wine 10.19 и Wine staging 10.19

|
Вайн это из мира 90-ых. Сейчас хардварь ассистед виртуализейшен, ставьте винду, играйте нативно. Долой диназавров!
Я вот хотел перепройти planescape:tornment в hardware assisted virtualization, а она тормозит и лагает, хотя другие игры вроде gta работают.
А что из витруалок умеет виртуализировать видеокарту с достаточным функционалом и производительностью для игр?
А если у меня нету серверной Nvidia с поддержкой vGPU? Я же просто хочу запустить игры на обычной десктопной видеокарте.
Игры из 90-х там только относительно недавно нормально заработали (когда уже никому не нужны стали).
> ...когда уже никому не нужны стали.
Сударь, как всегда, знает мнение большинства))
Сейчас проще уже даже не виртуалку на vmware поднимать, а компьютер отдельно купит. Wine остаётся для настоящих энтузиастов
