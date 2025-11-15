Выпуск Wine 10.19 и Wine staging 10.19

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:41, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот хотел перепройти planescape:tornment в hardware assisted virtualization, а она тормозит и лагает, хотя другие игры вроде gta работают.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:44, 15/11/2025 А что из витруалок умеет виртуализировать видеокарту с достаточным функционалом и производительностью для игр?

3.6 , кек ( ? ), 10:50, 15/11/2025 хы, xen?

4.17 , Аноним ( 5 ), 13:13, 15/11/2025 А если у меня нету серверной Nvidia с поддержкой vGPU? Я же просто хочу запустить игры на обычной десктопной видеокарте.

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:34, 15/11/2025 Ты сам-то в 90-е пользовался wine?

3.9 , Ан333ним ( ? ), 11:42, 15/11/2025 Игры из 90-х там только относительно недавно нормально заработали (когда уже никому не нужны стали).

4.13 , Аноним ( 13 ), 12:34, 15/11/2025 > ...когда уже никому не нужны стали. Сударь, как всегда, знает мнение большинства))

2.15 , Ан333ним ( ? ), 12:58, 15/11/2025 Зачем ставить линукс, чтобы запускать там виртуалки с вендой?


