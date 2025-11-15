The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Wine 10.19 и Wine staging 10.19

15.11.2025 10:11

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.19. С момента выпуска 10.18 было закрыто 34 отчёта об ошибках и внесено 439 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка механизма Reparse Point, при помощи которого можно прикреплять к файлам и каталогам дополнительные данные, идентифицируемые через теги. Добавлены флаги для чтения, создания и удаления объектов Reparse Point. Обеспечена поддержка Reparse Point в функциях NtQueryDirectoryFile(), get_file_info(), fd_get_file_info(), DeleteFile() и RemoveDirectory().
  • Расширена поддержка исключений WinRT.
  • Проведён рефакторинг реализации Common Control после разделения библиотеки COMCTL32 на отдельные модули для версий 5 и 6.
  • В JavaScript-движке jscript.dll реализована поддержка типизированных массивов.
  • Решены проблемы с переключением окон по alt+tab и сворачиванием окон в виртуальных рабочих столах.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MS Office 2007, Affinity Photo 2, mIRC 7.81, Pegasus Mail, explorer.exe, foobar2000.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Puyo Puyo Tetris, HighFleet, Metro 2033, Project CARS, Enemy Territory: Quake Wars SDK 1.5, Airline Tycoon, Horizon Zero Dawn, Total Annihilation, Elasto Mania II, Starcraft: Brood war, Baldur's Gate 3.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.19, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 256 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.19 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи с реализацией механизма Reparse Points, в также улучшения, связанные с поддержкой символических ссылок в ntdll, реализацией класса FileAttributeTagInformation в ntdll и функции D3DX11CreateTextureFromMemory() в d3dx11.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 10.18. Доля Windows-игр, работающих через Wine и Proton, приблизилась к 90%
  3. OpenNews: В Wine интегрирована начальная поддержка ntsync для повышения производительности игр
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.17 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Valve представила приставку Steam Machine и VR-шлем Steam Frame, поставляемые с Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз Proton 10.0, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64253-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:27, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Вайн это из мира 90-ых. Сейчас хардварь ассистед виртуализейшен, ставьте винду, играйте нативно. Долой диназавров!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:41, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот хотел перепройти planescape:tornment в hardware assisted virtualization, а она тормозит и лагает, хотя другие игры вроде gta работают.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:44, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что из витруалок умеет виртуализировать видеокарту с достаточным функционалом и производительностью для игр?
     
     
  • 3.6, кек (?), 10:50, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    хы, xen?
     
     
  • 4.17, Аноним (5), 13:13, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если у меня нету серверной Nvidia с поддержкой vGPU? Я же просто хочу запустить игры на обычной десктопной видеокарте.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:34, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сам-то в 90-е пользовался wine?
     
     
  • 3.9, Ан333ним (?), 11:42, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры из 90-х там только относительно недавно нормально заработали (когда уже никому не нужны стали).
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:34, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ...когда уже никому не нужны стали.

    Сударь, как всегда, знает мнение большинства))

     
  • 2.15, Ан333ним (?), 12:58, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ставить линукс, чтобы запускать там виртуалки с вендой?
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:59, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас проще уже даже не виртуалку на vmware поднимать, а компьютер отдельно купит. Wine остаётся для настоящих энтузиастов
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:29, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проще для кого? Для игруна?
     
     
  • 3.14, Василий (??), 12:53, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для игр много лет назад xbox придумали
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:58, 15/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой Metro 2033

    До сих пор хорошо играется:
    https://store.steampowered.com/app/286690/Metro_2033_Redux/

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру