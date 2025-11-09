Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.50

|
|
|
|2.9, Аноним (9), 11:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Я тут баловался с CE и в Darkest Dungeon с помощью CT систему облегчения-усложнения (пропорциональное изменение параметров) придумал с помощью хитрого приемчика. )
|
|2.46, Константавр (ok), 16:32, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как же ужасно выглядят эти игры. Безотносительно эпохи и совершенства движка. Может они были популярны из-за сюжета, но я с самого их начала не могу решиться на то, чтобы играть в это уродство.
А про конкретно эти порты - а где там UE5? Где его мощь? Модели и текстуры как были мерзкими так и остались. Переделать!
|
|1.2, Мурзин (?), 11:06, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Какие-то скучные обои из нулевых. Не хватает толковых молодых дизайнеров. И звук какой-то блеклый. Во-общем, не впечатлило.
|
|
|
|2.49, Аноним (49), 17:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С молодыми дизайнерами Геншин получится или Фортнайт, если повезёт.
|
|
|
|3.50, анон с ним (?), 17:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Геншин довольно хорош в графике и по дизайну мира. Он уже апдейтнулся и увеличил минимальные требования, если вы не знали. Реалистичность - это не обязательно хорошо. А уж в анимэлайк она точно ни к чему. Но я сейчас не о гача-геймплее.
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 14:35, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> изометрические гамесы
Ты что таблеток объелся? Этот движок сам игру не сделает.
|
|
|
|2.11, Аноним (9), 11:53, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мне кажется движок не универсальный. Завязан на беседковское. Ресурсы под свою игру должны быть похожи на морровиндовские.
|
|
|
|3.18, Аноним (18), 12:22, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ресурсы упаковать в такой же контейнер или добавить поддержку ZIP не проблема. В плане самих данных: текстур, мешей, звуков, - хз.
|
|3.41, Аноним (39), 15:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Представлен выпуск проекта OpenMW 0.50, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind.
Я извиняюсь за дерзость что процитировал первый абзац темы, но вам правильно кажется.
|
|3.52, анон с ним (?), 17:55, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Без разницы на что должны быть похожи ресурсы, если игр на нём нет и не будет.
|
|2.33, Аноним (32), 14:37, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Долгой жизни и активного развития проекту!
прочитал как долой жизни
|
|1.7, Шарп (ok), 11:36, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Графоний какой-то из первой половины нулевых. Зачем такое делать в 2к25?
|
|
|
|2.10, Аноним (9), 11:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
я в stoneshard для себя ce-экспериментировал и слегка залип. Разнообразная Система RPG притянула. )
|
|2.14, Аноним (18), 12:18, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Чел, ты бы для приличия сравнил как выглядила оригинальная морра и запущенная под OpenMW. Ахрененный графоний. Не супер реалистичный, но всё, что нужно для создания красивого открытого мира, есть.
|
|2.15, KaZaaM4iK (ok), 12:18, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не понял. При чём тут "графоний половины нулевых", если новость про движок для игры, которая была разработана в 2002 году. Или же ты думаешь, что сменил движок и у тебя 8к?
|
|2.34, Аноним (32), 14:39, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы игра не была размером в терабайт. Прошлая часть была с миром почти бесконечного размера. С миллионами персонажей. Такая современная игра на анреале ни на какой диск не поместится
|
|1.16, зомбированный (?), 12:20, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
только к концу 2025 года добавили эффект Доплера, который умели звуковые карточки ещё 90х годах прошлого века... мдя...
|
|
|
|2.23, Аноним (20), 12:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Intel HDA тоже умеет?
По ощущениям, со времён, когда ESI Julia была топ картой, саундкарты только беспрестанно деградировали.
|
|
|
|3.25, зомбированный (?), 13:11, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
все звуковые карточки на базе чипа Envy24HT не были игровыми от слова совсем, будь это ESI Juli@ или M-Audio Revo. Они вообще не умеют в эффект Доплера или ЕАХ
|
|3.28, Аноним (27), 13:30, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все эти аппаратные ухищрения сейчас не нужны, всё прекрасно делается софтом.
99% звука сейчас — это встройка, если в неё что-то подобное пихать, это будет бессмысленное удорожание. А что касается качества, тут как раз встройки неплохо подтянулись.
|
|
|
|4.30, зомбированный (?), 13:57, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
я как раз давно поджидал такого комментатора - софтовый 3D-вук полное фуфло!!! Это доказывает то, что в PlayStation 4 был специально добавлен аппаратный DSP. Если делать качественную реверберацию, а не на пресетах, как делают сейчас - то при 100 источниках звука твой core i7-12700 ляжет плашмями, точно также как Geforce 5080 ложится в Mafia 2 без дополнительного аппаратного обработчика PhisX !!! А помимо реверберации в 3D-звуке используются другие ресурсоемкие эффекты и с ростом полигонов растут требования к DSP в геометрической прогресси. Для современных гамесов с 128 источниками звука нужен DSP мощностью не менее 70000 MIPS !!!
|
|
|
|5.54, анон с ним (?), 18:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Geforce 5080 ложится в Mafia 2 без дополнительного аппаратного обработчика PhisX
Спасибо, шиз. Обожаю твои каменты. И 12-летнего эксперта ещё. Да ладно, вас таких много тут. Просто шведский стол!:)
|
|5.55, Аноним (55), 18:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хорошая шизофрения, отборная. В современный игры с HRTF попробуй поиграть только.
|
|3.38, Аноним (36), 15:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Intel HDA тоже умеет?
Что такое "доплер"? Это изменение частоты... Т.е. скорости выборки из буфера. Меняется всего лишь сэмплинг.
|
|
|
|
|
|5.47, Аноним (36), 16:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чел, что ты хотел показать этой ссылкой?
... is the change in the frequency ...
|
|2.26, mos (??), 13:12, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всегда приятно читать такие вскукареки.
Читая их, я понимаю, что я не зря никогда ничего не пишу в опен сурс.
Спасибо за такой очередной вскукарек как подтверждение моей позиции.
|
|
|
|3.35, Аноним (32), 14:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Всегда приятно читать такие вскукареки.
... читать такие вскукареки интересней чем играть в них ...
|
|1.44, Аноним (39), 16:00, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Мне нравятся только первые две части Старинных свитков, те что двухмерные. Все что позже, трехмерные скатились в попсу.
|
|
|
|2.59, Lyrix (ok), 19:56, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Арена и Багерфол - попса, ибо двухмерка тоже в моде была. Настоящий тру это настолки по DnD :)
|