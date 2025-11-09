Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.50

Представлен выпуск проекта OpenMW 0.50, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов. Среди изменений в новой версии: Улучшено поведение ботов и модернизирована система поиска путей.

Реализовано сохранение настроек после завершения работы с окном изменения настроек, а не после выхода из игры.

Устранены некоторые расхождения геймплея с оригинальной игрой Morrowind, например, пересмотрены навыки при нахождении в тюрьме, а в судебной системе исключены повторные обвинения за одно и то же преступление.

Улучшена реализация скелетной анимации и решены проблемы при скиннинге, например, приводящие к смещению парусов на кораблях не в ту сторону.

Устранена рассогласованность расстановки объектов на карте местности при отрисовке при помощи OpenGL.

В системе скриптинга OpenMW-Lua реализована возможность модификации механики боя, например, изменения влияния брони на наносимый игроку урон. Добавлена поддержка изменения из скриптов настроек погоды и получения данных о местности. Предоставлена возможность чтения и изменения журнала игрока. Добавлена поддержка создания собственных NPC-персонажей без использования плагинов.

Для 3D‑звука включён эффект Доплера, делающий более реалистичными звуки движущихся объектов.

Переработан интерфейс для геймпадов. Появилась возможность использования кнопок геймпада для навигации по игровому интерфейсу и полного управления игровым процессом с помощью геймпада без эмуляции мыши.

В редакторе контента переделаны маркеры выбора элементов.

Продолжена работа над поддержкой игр на более свежих версиях движка Bethesda, таких как Oblivion (2006), Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Переработана код для текстурирования местности. Добавлена поддержка отображения отдалённых объектов, включая деревья, с использованием функции постраничной загрузки.



