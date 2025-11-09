The OpenNET Project / Index page

Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.50

09.11.2025 10:19

Представлен выпуск проекта OpenMW 0.50, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов.

Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов.

Среди изменений в новой версии:

  • Улучшено поведение ботов и модернизирована система поиска путей.
  • Реализовано сохранение настроек после завершения работы с окном изменения настроек, а не после выхода из игры.
  • Устранены некоторые расхождения геймплея с оригинальной игрой Morrowind, например, пересмотрены навыки при нахождении в тюрьме, а в судебной системе исключены повторные обвинения за одно и то же преступление.
  • Улучшена реализация скелетной анимации и решены проблемы при скиннинге, например, приводящие к смещению парусов на кораблях не в ту сторону.
  • Устранена рассогласованность расстановки объектов на карте местности при отрисовке при помощи OpenGL.
  • В системе скриптинга OpenMW-Lua реализована возможность модификации механики боя, например, изменения влияния брони на наносимый игроку урон. Добавлена поддержка изменения из скриптов настроек погоды и получения данных о местности. Предоставлена возможность чтения и изменения журнала игрока. Добавлена поддержка создания собственных NPC-персонажей без использования плагинов.
  • Для 3D‑звука включён эффект Доплера, делающий более реалистичными звуки движущихся объектов.
  • Переработан интерфейс для геймпадов. Появилась возможность использования кнопок геймпада для навигации по игровому интерфейсу и полного управления игровым процессом с помощью геймпада без эмуляции мыши.
  • В редакторе контента переделаны маркеры выбора элементов.
  • Продолжена работа над поддержкой игр на более свежих версиях движка Bethesda, таких как Oblivion (2006), Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Переработана код для текстурирования местности. Добавлена поддержка отображения отдалённых объектов, включая деревья, с использованием функции постраничной загрузки.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64206-openmw
Ключевые слова: openmw, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:56, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ремастер Oblivion вот запилили на UE5:
    https://steamcommunity.com/app/2623190/screenshots/
    А вот Elder Scrolls VI вроде как делают на Creation Engine 2, на котором сделан Starfield:
    https://steamcommunity.com/app/1716740/screenshots/
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я тут баловался с CE и в Darkest Dungeon с помощью CT систему облегчения-усложнения (пропорциональное изменение параметров) придумал с помощью хитрого приемчика. )
     
  • 2.46, Константавр (ok), 16:32, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ужасно выглядят эти игры. Безотносительно эпохи и совершенства движка. Может они были популярны из-за сюжета, но я с самого их начала не могу решиться на то, чтобы играть в это уродство.

    А про конкретно эти порты - а где там UE5? Где его мощь? Модели и текстуры как были мерзкими так и остались. Переделать!

     
     
  • 3.48, Аноним (1), 17:41, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >UE5? Где его мощь?

    Чтобы увидеть всю "мощь" нужна RTX 5090.

     

  • 1.2, Мурзин (?), 11:06, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Какие-то скучные обои из нулевых. Не хватает толковых молодых дизайнеров. И звук какой-то блеклый. Во-общем, не впечатлило.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 12:17, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это жанр Action RPG. Кому какая половинка нравится.
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:16, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ещё горизонт всегда в мыле и тумане...
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С молодыми дизайнерами Геншин получится или Фортнайт, если повезёт.
     
     
  • 3.50, анон с ним (?), 17:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геншин довольно хорош в графике и по дизайну мира. Он уже апдейтнулся и увеличил минимальные требования, если вы не знали. Реалистичность - это не обязательно хорошо. А уж в анимэлайк она точно ни к чему. Но я сейчас не о гача-геймплее.
     
     
  • 4.57, Аноним (49), 18:16, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, зомбированный (?), 11:25, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята подскажите, а какой свободный игровой движок оптимально подходит для создания гамесов в стиле Диабло, Alien Shooter 2 ? мне вообщше нравяца больше изометрические гамесы, чем  The Elder Scrolls 3. А ещё мне нравится Millennium Soldier: Expendable, жаль никто продолжение не сделал... https://retrofreakreviews.com/2018/04/13/expendable-for-pc-review/
     
     
  • 2.17, Крокодил (?), 12:20, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бери godot engine
     
     
  • 3.22, Bottle (?), 12:50, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/godotengine/godot/issues/84137
     
  • 3.51, анон с ним (?), 17:54, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И делай на нём ремастеры первых шести Final Fantasy :)
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бери что угодно. Основная проблема — сделать игру.
     
  • 2.29, Аноним (29), 13:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flare engine
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:35, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > изометрические гамесы

    Ты что таблеток объелся? Этот движок сам игру не сделает.

     
  • 2.39, Аноним (39), 15:54, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:32, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Долгой жизни и активного развития проекту!
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:53, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется движок не универсальный. Завязан на беседковское. Ресурсы под свою игру должны быть похожи на морровиндовские.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:22, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ресурсы упаковать в такой же контейнер или добавить поддержку ZIP не проблема. В плане самих данных: текстур, мешей, звуков, - хз.
     
  • 3.41, Аноним (39), 15:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Представлен выпуск проекта OpenMW 0.50, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind.

    Я извиняюсь за дерзость что процитировал первый абзац темы, но вам правильно кажется.

     
  • 3.52, анон с ним (?), 17:55, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без разницы на что должны быть похожи ресурсы, если игр на нём нет и не будет.
     
  • 2.33, Аноним (32), 14:37, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Долгой жизни и активного развития проекту!

    прочитал как долой жизни

     
     
  • 3.42, Аноним (39), 15:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здоровья погибшим.
     
     
  • 4.53, анон с ним (?), 17:57, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава кишочкам!
     

  • 1.7, Шарп (ok), 11:36, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Графоний какой-то из первой половины нулевых. Зачем такое делать в 2к25?
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я в stoneshard для себя ce-экспериментировал и слегка залип. Разнообразная Система RPG притянула. )
     
  • 2.14, Аноним (18), 12:18, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чел, ты бы для приличия сравнил как выглядила оригинальная морра и запущенная под OpenMW. Ахрененный графоний. Не супер реалистичный, но всё, что нужно для создания красивого открытого мира, есть.
     
  • 2.15, KaZaaM4iK (ok), 12:18, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял. При чём тут "графоний половины нулевых", если новость про движок для игры, которая была разработана в 2002 году. Или же ты думаешь, что сменил движок и у тебя 8к?
     
  • 2.19, Аноним (1), 12:29, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра 2002 года и без OpenMW нормально не поиграешь:
    https://youtu.be/fkvMfLJK0Lw?si=XKgkGBIZiw2f8nDA&t=759
     
  • 2.34, Аноним (32), 14:39, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы игра не была размером в терабайт. Прошлая часть была с миром почти бесконечного размера. С миллионами персонажей. Такая современная игра на анреале ни на какой диск не поместится
     
  • 2.40, Аноним (39), 15:56, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в графонии а в геймплее.
     
  • 2.43, Аноним (39), 15:59, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня вопрос, зачем в 2kkk25 делают вас?
     

  • 1.12, Аноним (18), 12:14, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воу, кто-то занимается портом скайрима на OpenMW? Это же пушка!
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:41, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В чём пушка? Скайрим самая скучная часть из всех.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овливион скучнее был. Самая скучная даггерфол.
     

  • 1.16, зомбированный (?), 12:20, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    только к концу 2025 года добавили эффект Доплера, который умели звуковые карточки ещё 90х годах прошлого века... мдя...
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 12:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel HDA тоже умеет?

    По ощущениям, со времён, когда ESI Julia была топ картой, саундкарты только беспрестанно деградировали.

     
     
  • 3.25, зомбированный (?), 13:11, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все звуковые карточки на базе чипа Envy24HT не были игровыми от слова совсем, будь это ESI Juli@ или M-Audio Revo. Они вообще не умеют в эффект Доплера или ЕАХ
     
  • 3.28, Аноним (27), 13:30, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти аппаратные ухищрения сейчас не нужны, всё прекрасно делается софтом.
    99% звука сейчас — это встройка, если в неё что-то подобное пихать, это будет бессмысленное удорожание. А что касается качества, тут как раз встройки неплохо подтянулись.
     
     
  • 4.30, зомбированный (?), 13:57, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    я как раз давно поджидал такого комментатора - софтовый 3D-вук полное фуфло!!! Это доказывает то, что в PlayStation 4 был специально добавлен аппаратный DSP. Если делать качественную реверберацию, а не на пресетах, как делают сейчас - то при 100 источниках звука твой core i7-12700 ляжет плашмями, точно также как Geforce 5080 ложится в Mafia 2 без дополнительного аппаратного обработчика PhisX !!! А помимо реверберации в 3D-звуке используются другие ресурсоемкие эффекты и с ростом полигонов растут требования к DSP в геометрической прогресси. Для современных гамесов с 128 источниками звука нужен DSP мощностью не менее 70000 MIPS !!!
     
     
  • 5.54, анон с ним (?), 18:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Geforce 5080 ложится в Mafia 2 без дополнительного аппаратного обработчика PhisX

    Спасибо, шиз. Обожаю твои каменты. И 12-летнего эксперта ещё. Да ладно, вас таких много тут. Просто шведский стол!:)

     
     
  • 6.56, Аноним (1), 18:15, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он прав.
    В 5000-й линейке убрали поддержку 32-битного PhysX (Mafia II - 2010 года) и если в настройках включена PhysX в старых играх, то даже 5090 лагает:
    https://youtu.be/XNoBsrgoppQ?si=JF1qGRM-I8M4-60k&t=1263
     
  • 6.58, зомбированный (?), 18:18, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для тех кто в бронепоезде
    https://www.ixbt.com/news/2025/03/13/geforce-rtx-5080-gtx-580-2010-physx.html
    https://habr.com/ru/news/883778
     
  • 5.55, Аноним (55), 18:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая шизофрения, отборная. В современный игры с HRTF попробуй поиграть только.
     
  • 4.31, Аноним (1), 14:06, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все эти аппаратные ухищрения сейчас не нужны

    Может быть, но разница есть даже с простыми картами:
    - https://www.asus.com/ru/motherboards-components/sound-cards/gaming/xonar-se/
    - https://www.asus.com/ru/motherboards-components/sound-cards/gaming/strix-soar/

     
  • 3.38, Аноним (36), 15:23, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Intel HDA тоже умеет?

    Что такое "доплер"? Это изменение частоты... Т.е. скорости выборки из буфера. Меняется всего лишь сэмплинг.

     
     
  • 4.45, Аноним (1), 16:13, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect
     
     
  • 5.47, Аноним (36), 16:58, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, что ты хотел показать этой ссылкой?

    ... is the change in the frequency ...

     
  • 2.24, Legionum (?), 12:52, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же не помогал проекту, поэтому все получилось медленнее.
     
  • 2.26, mos (??), 13:12, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда приятно читать такие вскукареки.
    Читая их, я понимаю, что я не зря никогда ничего не пишу в опен сурс.

    Спасибо за такой очередной вскукарек как подтверждение моей позиции.

     
     
  • 3.35, Аноним (32), 14:48, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда приятно читать такие вскукареки.

    ... читать такие вскукареки интересней чем играть в них ...

     
     
  • 4.37, mos (??), 15:19, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.44, Аноним (39), 16:00, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне нравятся только первые две части Старинных свитков, те что двухмерные. Все что позже, трехмерные скатились в попсу.
     
     
  • 2.59, Lyrix (ok), 19:56, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арена и Багерфол - попса, ибо двухмерка тоже в моде была. Настоящий тру это настолки по DnD :)
     

