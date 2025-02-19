The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания VK передаёт игровой движок Nau Engine на попечение сообщества

19.02.2025 10:12

Разработчики открытого игрового движка NauEngine, основанного компанией VK, объявили о передаче проекта сообществу. Техническое сопровождение движка вместо VK теперь будет осуществлять Школа разработки видеоигр ИТМО, а экспертную поддержку обеспечит ассоциация АПРИОРИ. В анонсе передача проекта в руки сообщества преподносится как новый этап развития, связанный с переходом от коммерческой модели разработки к модели на основе привлечения независимого сообщества. Репозиторий проекта не обновлялся с момента публикации бета-версии в ноябре.

Судя по комментариям представителей проекта, данным изданию Коммерсант, дальнейшее развитие продукта будет зависить от сообщества, а интеграция с университетом ИТМО позволит развивать движок и обучать студентов разработке, а также использовать его как основу для научно-исследовательских работ. При этом пресс-служба VK заявила, что компания продолжит поддерживать движок, исходя из потребностей его дальнейшего развития. Директор Школы разработки видеоигр ИТМО считает, что в сообществе движок сможет развиваться более эффективно и разнопланово, чем при стандартной коммерческой разработке. По мнению представителей игровой индустрии движок Nau Engine оказался не востребован и все продолжают работать с Unreal Engine и Unity.

В качестве основы движка NauEngine используется система рендеринга, построенная с заимствованием компонентов из движка Dagor Engine, открытого осенью прошлого года компанией Gaijin Entertainment. Код из движка Dagor был доработан, особенно в области управления ассетами. Вместо внутреннего языка шейдеров Dagor (dshl) задействован язык HLSL. Добавлена возможность условной компиляции шейдеров для динамического изменения материала поверхности. Переработана реализация техники физически корректного рендеринга (PBR). Для ассетов задействован формат USD (Universal Scene Description).

Для симуляции физических процессов задействована библиотека Jolt. Для построения графического интерфейса в играх применён инструментарий Cocos2dx и библиотека Dear ImGui. Сетевое взаимодействие в движке организовано при помощи UDP-транспорта GameNetworkingSockets и библиотеки ASIO. Для работы со звуком используется библиотека miniaudio. Для управления вводом используется библиотека gainput, а для импорта скелетной анимации проект ozz-animation. Для написания игровой логики предлагается использовать языки C++ и Lua, но дополнительно развивается подсистема агностического скриптинга, которая позволит применять различные языки программирования.

Вместе с движком развивается среда разработки игр NauEditor, включающая редактор трехмерной сцены, материалов, анимаций и визуальных эффектов (VFX). Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt 6 и включает такие компоненты, как Project Browser (Браузер проекта), Viewport (Окно просмотра), Outliner (Структура сцены), Inspector (Инспектор) и Console (Консоль). Отдельно поставляется редактор интерфейса пользователя в играх (GUI Editor), основанный на библиотеке Cocos2dx.

  1. Главная ссылка к новости (https://t.me/nauengine/61...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine
  3. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  4. OpenNews: VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine
  5. OpenNews: Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62743-nau
Ключевые слова: nau, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 10:25, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    скорее выбрасывает на мороз
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:28, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее пере тем как выбрости на мороз, облили сжиженным газм.
     
     
  • 3.23, User (??), 10:56, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Скорее пере тем как выбрости на мороз, облили сжиженным газм.

    Никто ничем не "обливал" - оно с самого начала так пахло!

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НИНУЖНО или взлетит?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:36, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >НИНУЖНО или взлетит?

    С чего оно взлетит? Для супер реализма есть unreal, для продвинутого инди unity, для слабого железа и спо Godot, также есть что-то для неумеющих в программирование вообще и что-то среднее от всех сразу от Амазона. Рыночек давно поделён.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 19/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Опенсорс здорового человека.
     
  • 1.5, Аноним (6), 10:28, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На...кодили и теперь выбросили на мороз.
     
     
  • 2.27, Alladin (?), 11:08, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    повторяшка)
     

  • 1.7, Аноним (-), 10:28, 19/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Уууууъъъ (?), 10:28, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Здорово, деньги потратили, а сообщество теперь будет работать бесплатно — просто смешно! 😒

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да никто ничего там делать не будет бесплатно, никому оно не нужно.
     
  • 2.19, aname (?), 10:51, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а сообщество теперь будет работать бесплатно — просто смешно!

    Эта часть должна быть разделена на 3 логически связанных части, а не одним предложением.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:42, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя кто то ставил ему зaдротом?...
     
  • 2.20, User (??), 10:52, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и деньги потрачены совсем не на "разработку", и пользоваться этим никто и не планировал...
     

  • 1.9, User (??), 10:32, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У нас будет свой apache software foundation с abadoneware и академичками!
     
  • 1.10, Аноним (-), 10:36, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот мне интересно, а с вебом что? Какие будут критерии российского ПО? Языков программирования русских нет. Их просто нет. Допустим фреймворки на JavaScript и CSS ещё выпустить можно. А по серверной части что? Kotlin и фреймворки на нём?
     
  • 1.16, AlGil_O_N_ (ok), 10:48, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    нам лень, вы делайте, но мы контролируем. делайте за свой счет а сливки мы снимать будем.
    Гениально.
     
     
  • 2.32, Bottle (?), 11:30, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально соседняя новость.
     

  • 1.17, aname (?), 10:49, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кошка бросила котят, пусть там кодят как хотят
     
  • 1.24, Аноним (24), 10:58, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что без указания лицензии? Новость не по феншую.
     
     
  • 2.26, тоже Аноним (ok), 11:05, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На изоленту, которой примотаны друг к другу чужие библиотеки, лицензию еще не придумали.
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:08, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно, бабло освоено, теперь мучайтесь сами.
     
  • 1.30, Аноним (-), 11:11, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лол, поматросили и бросили!

    От всего окологосударственного друго и не ждешь. Все проекты отложенный фейл ради освоения денег. Тем кто серьезно надеялся на возрождение русского геймдева соболезную.

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:23, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея для анриал енжина и прочих: если игру разрабатывают на подсанкционной территории, добавлять лок фпс или майнер в итоговый билд
     

  • 1.33, горькая пилюля (?), 11:31, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Меня умиляют эти слова местного лексикона: попечение, покровительство, под крыло. Очень смешно читается с пониманием, что из себя на самом деле представляют все эти "попечители". От слова "попа", очевидно.
    Про движок этот уже написали, что он овно, неконкурентоспособен и никому не нужен. Так что попечайте, вам в самый раз.
     
  • 1.34, Аноним (34), 11:35, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну фсё. Писец. Что общее, свободное, бесплатное, то кривобокое и нежизнеспособное.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру