Компания VK передаёт игровой движок Nau Engine на попечение сообщества

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|2.6, Аноним (6), 10:28, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скорее пере тем как выбрости на мороз, облили сжиженным газм.
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|3.23, User (??), 10:56, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Скорее пере тем как выбрости на мороз, облили сжиженным газм.
Никто ничем не "обливал" - оно с самого начала так пахло!
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|2.35, Аноним (35), 11:36, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>НИНУЖНО или взлетит?
С чего оно взлетит? Для супер реализма есть unreal, для продвинутого инди unity, для слабого железа и спо Godot, также есть что-то для неумеющих в программирование вообще и что-то среднее от всех сразу от Амазона. Рыночек давно поделён.
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|1.8, Уууууъъъ (?), 10:28, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Здорово, деньги потратили, а сообщество теперь будет работать бесплатно — просто смешно! 😒
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|2.18, Аноним (18), 10:50, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да никто ничего там делать не будет бесплатно, никому оно не нужно.
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|2.19, aname (?), 10:51, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а сообщество теперь будет работать бесплатно — просто смешно!
Эта часть должна быть разделена на 3 логически связанных части, а не одним предложением.
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|2.20, User (??), 10:52, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и деньги потрачены совсем не на "разработку", и пользоваться этим никто и не планировал...
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|1.9, User (??), 10:32, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У нас будет свой apache software foundation с abadoneware и академичками!
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|1.10, Аноним (-), 10:36, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот мне интересно, а с вебом что? Какие будут критерии российского ПО? Языков программирования русских нет. Их просто нет. Допустим фреймворки на JavaScript и CSS ещё выпустить можно. А по серверной части что? Kotlin и фреймворки на нём?
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|1.16, AlGil_O_N_ (ok), 10:48, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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нам лень, вы делайте, но мы контролируем. делайте за свой счет а сливки мы снимать будем.
Гениально.
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|2.26, тоже Аноним (ok), 11:05, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На изоленту, которой примотаны друг к другу чужие библиотеки, лицензию еще не придумали.
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|1.30, Аноним (-), 11:11, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лол, поматросили и бросили!
От всего окологосударственного друго и не ждешь. Все проекты отложенный фейл ради освоения денег. Тем кто серьезно надеялся на возрождение русского геймдева соболезную.
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|2.31, Аноним (31), 11:23, 19/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Идея для анриал енжина и прочих: если игру разрабатывают на подсанкционной территории, добавлять лок фпс или майнер в итоговый билд
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|1.33, горькая пилюля (?), 11:31, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Меня умиляют эти слова местного лексикона: попечение, покровительство, под крыло. Очень смешно читается с пониманием, что из себя на самом деле представляют все эти "попечители". От слова "попа", очевидно.
Про движок этот уже написали, что он овно, неконкурентоспособен и никому не нужен. Так что попечайте, вам в самый раз.
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|1.34, Аноним (34), 11:35, 19/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну фсё. Писец. Что общее, свободное, бесплатное, то кривобокое и нежизнеспособное.
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