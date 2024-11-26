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Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine

26.11.2024 15:20

Представлен первый бета выпуск открытого игрового движка NauEngine и связанной с ним среды разработки игр NauEditor, код которых распространяется под лицензией BSD. Проект изначально основан компанией VK, но затем его разработка была выделена в отдельную компанию "Н-Джинн". Движок полностью бесплатный и может использоваться для создания производных коммерческих и некоммерческих продуктов. Для разработчиков игр подготовлено руководство пользователя на русском языке. Релиз намечен на конец 2025 года.

Среда разработки игр включает редактор трехмерной сцены, материалов, анимаций и визуальных эффектов (VFX). Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt6 и включает такие компоненты, как Project Browser (Браузер проекта), Viewport (Окно просмотра), Outliner (Структура сцены), Inspector (Инспектор) и Console (Консоль). Отдельно поставляется редактор интерфейса пользователя в играх (GUI Editor). основанный на библиотеке Cocos2dx. В качестве контейнера для ассетов выбран формат USD (Universal Scene Description), который может применяться для хранения различного игрового контента, такого как 3D-модели, текстуры и звуковые эффекты.

Готовая сборка среды NauEditor сформирована для Windows. В качестве требований для сборки из исходных текстов заявлены Windows 10 и Visual Studio 2022. Из графических API пока заявлена только поддержка DX12 для Windows, а для разработки шейдеров применяется язык HLSL. В прошлогоднем анонсе заявлялось, что движок будет поддерживать разные операционные системы и платформы, включая ПК, мобильные устройства, игровые консоли и Web.

В качестве основы движка NauEngine используется система рендеринга, построенная с заимствованием компонентов из движка Dagor Engine, открытого осенью прошлого года компанией Gaijin Entertainment, штаб-квартира которой находится в Венгрии. Отмечается, что код из движка Dagor существенно доработан, особенно в области управления ассетами. Вместо внутреннего языка шейдеров Dagor (dshl) задействован язык HLSL. Добавлена возможность условной компиляции шейдеров для динамического изменения материала поверхности. Переработана реализация техники физически корректного рендеринга (PBR).

Для симуляции физических процессов задействована библиотека Jolt, развиваемая разработчиком из Нидерландов и использованная в игре Horizon Forbidden West нидерландской студии Guerrilla Games. Для построения графического интерфейса в играх задействован инструментарий Cocos2dx, развиваемый разработчиками из Китая, а также библиотека Dear ImGui, которую развивает Омар Корнут (Omar Cornut) из Франции.

Сетевое взаимодействие в движке организовано при помощи UDP-транспорта GameNetworkingSockets, развиваемого компанией Valve, и библиотеки ASIO, разработанной Кристофером Кольхоффом (Christopher M. Kohlhoff) из Австралии. Для работы со звуком используется библиотека miniaudio, созданная Дэвидом Ридом (David Reid) из Австралии.

Для управления вводом используется библиотека gainput, созданная Йоханнесом Кульманном (Johannes Kuhlmann) из Германии. Для импорта скелетной анимации применяется библиотека ozz-animation, которую развивает Гийом Блан (Guillaume Blanc) из Великобритании. При этом проект NauEngine изначально развивается как модульный и допускающий взаимозаменяемость отдельных подсистем.

Для написания игровой логики в бета-версии предлагается использовать языки C++ и Lua (возможности пока ограничены), но дополнительно развивается подсистема агностического скриптинга, которая позволит применять различные языки программирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://nauengine.org/ru/blog/...)
  2. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  3. OpenNews: VK будет развивать свой открытый игровой движок под именем Nau Engine
  4. OpenNews: Открыт исходный код движка от игры Приключения капитана Блада
  5. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.3
  6. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 24.09, открытого компанией Amazon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62293-nauengine
Ключевые слова: nauengine, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Омномномном (?), 15:54, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Сборная солянка из открытых компонентов нацеленная на платформу которой официально тут не присутвует уже третий год.

    Отнюдь не астралинукс или редос заметьте.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > официально тут не присутвует уже третий год

    Только за 2024 год было потрачено из федерального бюджета на закупку лицензий винды что-то около 400 миллионов.

     
     
  • 3.64, Аноним (64), 16:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жалкие гроши то есть.
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Это проект VK, а VK сейчас это mail.ru короче все ясно этот как завод Жигули, место такое.
     
     
  • 3.78, Аноним (-), 17:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это проект VK, а VK сейчас это mail.ru короче все ясно этот как завод Жигули, место такое.

    Пользователи Xonotic смотрят на графоний со скрина и недоумевают - у них уже цать лет графоний лучше был.

     
     
  • 4.125, Аноним (125), 19:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Пользователи Xonotic

    Этот ваш Ксонотик, самый безвкусный клон квейка, с полным отсутствием какого-либо баланса, он может понравиться только неуискшенным линуксоидам которые привыкли собирать из гавна и палок. Тот же Warsow в разы сбалансированее.

     
     
  • 5.142, Аноним (142), 19:52, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обсуждение игрового движка, а он до баланса докопался.
     
  • 5.171, Аноним (-), 22:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот ваш Ксонотик, самый безвкусный клон квейка, с полным отсутствием какого-либо
    > баланса,

    Хочешь баланс - играй в режиме minstagib. Там все просто - one shot, one kill. Оружие у всех одинаковое - баланс идеальный, все одинаковые, так что все зависит только от игрока.

    > он может понравиться только неуискшенным линуксоидам которые привыкли собирать
    > из гавна и палок. Тот же Warsow в разы сбалансированее.

    У кваков вообще мультиплеерные мапы - гамно полное. При том - у всех. Ну вот не могут корпоративные винтики родить мапу нормальную. А игроки которые сами в это еще и играют - очень даже.

     
  • 3.161, бибер (?), 21:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за "Завод Жигули", ни разу про такой не слышал. Выдумываешь на ходу?
     
  • 2.49, Слава Линуксу (?), 16:39, 26/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.79, Rus_Trololo (ok), 17:20, 26/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, Владимир Маркелов (-), 16:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вот интересно. Они там на серьезных щщaх собираются выдавать в большой продaкшoн вот "это" в качестве нового "универсального" движка для всех? Каким образом движок от онлайн-стратежки потеснит хотя бы тот же Godot (на котором уже сейчас около 800 игр разных жанров в стиме) или Unity? Про Unreal Engine уже молчу. Это изначально движок, заточенный под одну игру. Я вижу здесь мощный рacпил бaбла, желание попиapиться, но не более того.
     
     
  • 3.68, Аноним (14), 17:06, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так на движке то и сделают продолжение смуты и все.
     
     
  • 4.90, Хехмда (?), 17:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не сделают, для этого движка покупные ассеты от анрила не подойдут.
     
  • 3.103, Ан (??), 18:22, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот, вот. Учитывая,что игрушки на Godot идут под линухами и им не нужны виндовые либы.
     
  • 3.110, llolik (ok), 18:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я вижу здесь мощный рacпил бaбла

    И как-же они распилили собственное бабло? Насколько я помню тут VK полностью на свои пилит и ни у кого денег не просило.

     
  • 3.150, Аноним (-), 20:14, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на котором уже сейчас около 800 игр разных жанров в стиме

    ... но годных в лучше случае с десяток наберется.
    Все остальное - какой-то треш и васяподелия.

    А вот Юнити, тут да. И игр много, и даже какое-то ААА делают.

     
  • 2.77, Darkseer (-), 17:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > NauEngine

    В чем смысл этого движка? Для кого он? Уже есть Godot как вполне достойная замена Unity. А для тех, кому надо что-то помощнее, но по каким-то причинам не хочется связываться с UE, есть Open 3D Engine от амазона (я его немного потыкал, и он мне понравился). Если так хочется свой русский национальный движок, так разуйте глаза - он уже давно существует, называется Unigine Engine, ребята из Томска делали. Так что присоединяюсь к всеобщему негодованию, не вижу смысла в этом странном движке. Это даже не самый простой движок для вкатывания в геймдев, для изучения основ и всего такого.

     
     
  • 3.93, КО (?), 18:05, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Godot завокнился, что-то опенсурс от Амазона - попробуй выпусти игру, лол башляй-отчисляй. Unigine закрыт.
    А тут свои родные налоги освоены.
     
     
  • 4.104, Ан (??), 18:23, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что сделал?
     
     
  • 5.107, Аноним (107), 18:29, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там драма с повесточкой, банами и форком
     
  • 5.126, Аноним (126), 19:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новостной ленте Godot в "Месяц гордости" выпустили заметку, мол "мы гордимся, что Godot-engine активно используется ЛГБТ-разработчиками". Из-за чего у нежной части аудитории порвало пятую точку и они в комментах к новости начали спамить сообщениями от пассивно-агрессивных "зачем вы тащите сюда свою повесточку" до открытой ненависти, за что их всех отправили в бан. После чего они сделали no-woke форк Godot, который тихо загибается, как и все подобные пригорелые проекты. А Godot продолжает жить-поживать, как ни в чём не бывало: собака лает - караван идёт.
     
     
  • 6.157, Rus_Trololo (ok), 20:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть чему тут радоваться?
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:58, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В прямом эфире наблюдаем «Лебедь, щука и рак»:
    https://dtf.ru/gameindustry/3218504
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 16:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кого это волнует, если всё равно в PФ все игры качались и качаются с торрентов. Тем более сейчас, когда их даже при желании не оплатить.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 16:03, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >даже при желании не оплатить

    Спокойно покупаются и оплачиваются, буквально один запрос в гугле подскажет.

     
     
  • 4.115, Anonymous1 (?), 18:39, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, извините!
     
  • 3.91, Хехмда (?), 17:55, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последние лет 10 стим был очень популярен, а торенты почти померли не считая популярных и дорогих релизов.
    Людям уже точно продали идею что покупать хорошо, а брать копию с торентов плохо. Теперь произойдет откат на торенты, мало кто скушает алтренативы вроде вк.
     
     
  • 4.94, Rus_Trololo (ok), 18:06, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Те, кому проще заплатить, чем "возиться с торрентами", наврядли бы стали что-то сидировать. Поэтому пускай платят, и что хотят делают - толку от них нет все равно.
     
     
  • 5.99, Аноним (5), 18:15, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >толку от них нет

    А от кого есть ? Если вы не платите (т.е. не помогаете развитию) за продукт очевидно вам нравится.

     
     
  • 6.130, Rus_Trololo (ok), 19:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо помогать с развитием (инди-разработчики и создатели контента), те и донаты принимают, как правило. А те, кто клепает yoba-игры и голливудские фильмы, те не только не бедствуют, но и тратят огромные деньги на лоббирование анти-пиратских законов.
     
     
  • 7.133, arisu (ok), 19:22, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а не пробовал просто игнорировать их продукцию, например? тебе не нравятся условия автора — ты не берёшь, не пользуешься. очень просто.
     
     
  • 8.136, Rus_Trololo (ok), 19:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мне не нравятся условия, то с чего бы мне их соблюдать самоограничением ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.138, arisu (ok), 19:38, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это отличная логика в тюрьмах, например, есть много людей, которые тоже протест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.140, Rus_Trololo (ok), 19:47, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если копирасты хотят, чтобы их условия соблюдались, то пускай заставляют А добр... текст свёрнут, показать
     
  • 9.141, Аноним (5), 19:47, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие игры вы покупали тогда и в какие донатили ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.143, нах. (?), 19:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А неплохая попытка, товарищмаер Смуту, конечно же - Смуту А, и эту еще, забыл... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.147, Rus_Trololo (ok), 20:05, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представьте, если бы все любители стима на Linux донатили бы эти деньги на разра... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.151, Аноним (5), 20:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На какие наши если конкретно вы просто пиратите ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.95, КО (?), 18:06, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда не сможешь найти оригинал какого-то говноремейка - милости просим
     
  • 4.156, Rus_Trololo (ok), 20:49, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же и так было понятно, что если постепенно переходить на централизованные проприетарные сервисы с DRM типа Steam, то рано или поздно выбора де-факто не останется, т.к. практически все начнут его использовать, и с "пиратки" играть онлайн будет не с кем. Сами себе ногу прострелили, но никогда не признают, что дальше своего носа не видели.
     
     
  • 5.173, arisu (ok), 22:28, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > c "пиратки" играть онлайн будет не с кем

    когда-нибудь летние дети с удивлением узнают, что игры бывают не только в виде мультиплеерных лутершутеров.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (18)

  • 1.7, Аноним324 (ok), 16:00, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойти поискать в нём кишки Cryengine 3 чтоле, из которого состоит ламберярд он же Open 3D Engine. А то очень знакомая раскладка.
     
     
  • 2.38, JackONeill (?), 16:32, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где то читал что там Dagor Engine. А вот на базе чего он не знаю.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 16:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Где то читал что там Dagor Engine.

    В тексте новости, не?

     
     
  • 4.71, Аноним (14), 17:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Читать новость дальше заголовка это моветон.
     
     
  • 5.148, JackONeill (?), 20:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну либо я слепой, что вероятнее, либо новость дополнили позже.
     
     
  • 6.154, Maxim Chirkov (ok), 20:35, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости про Dagor Engine было написано изначально.
     
  • 3.70, arisu (ok), 17:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где то читал что там Dagor Engine. А вот на базе чего
    > он не знаю.

    он на базе dagor engine.

     

  • 1.9, Аноним (-), 16:02, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В качестве требований для сборки из исходных текстов заявлены Windows 10 и Visual Studio 2022.

    Опенсорсненько)

    > задействована библиотека Jolt, развиваемая разработчиком из Нидерландов
    > Cocos2dx, развиваемый разработчиками из Китая
    > Dear ImGui, которую развивает Омар Корнут
    > библиотеки ASIO, разработанной Кристофером Кольхоффом из Германи
    > которую развивает Гийом Блан (Guillaume Blanc) из Великобритании

    А.. а что в этом всем "российского"?
    Документацию переписали?

    Где гарантии, что завтра не повторится ситуация с ядром или туда не напихают закладок?

     
  • 1.12, Аноним (6), 16:07, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Зачем в новости специально выделять из какой страны продукт? Почему никто не пишет, что вышла новая версия американского (или финского?) ядра Linux? Из-за этого всё бурление в комментах.
     
     
  • 2.15, Аноним (-), 16:10, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Затем что если завтра, Омар скажет "ай эм туркишь" и воткнет ятаган в спину или пониже, не было воплей "как же так! у нас даже г̶в̶о̶з̶д̶е̶й̶ движок сделать не могут!!".

    Я думаю что ситуация будет только ухудшаться -> завязываться на какие-то зарубежные ресурсы просто глупо.
    (я уже молчу что сайты и репозитории могут забанить изнутри)

     
     
  • 3.31, Аноним (5), 16:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://opennet.ru/59517-law
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 16:43, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е теперь за участие еще и можно быть наказанным?
    Здорово, правда!?
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:16, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому как этот движок везде рекламируется как российский, а на деле российского там почти ничего нет, просто надёргали из разных мест по кускам.
     
     
  • 3.169, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? А кто запрещает дергать? Где сказано, что библиотека американская? Покажи мне такой документ.
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да ))) и самое смешное что росийского там ровно ноль ) ни в движке ни в иструментах и компонентах с помощью которых он "создан"
     
     
  • 3.27, Маняним (?), 16:24, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё это плоды труда интернационального комьюнити, и если бы оно было, скажем, голландским или французским, там точно те же инструменты и компоненты использовались. Просто в тех странах никто не подчёркивает происхождение своего продукта. От российского продукта почему-то всегда завышенные требования, чтобы было всё на 100% своё, полный цикл, начиная с добычи кремния.
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 16:30, 26/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.96, Аноним (107), 18:07, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > От российского продукта почему-то всегда завышенные требования, чтобы было всё на 100% своё, полный цикл, начиная с добычи кремния.

    Если бы написали, что контора "Н-Джинн" выпустила свой движек, то требования были бы в соответствии с известностью этой конторы. Акцентирование, что это "российский движек" поднимает требования до уровня гос. проекта :)

     
     
  • 5.101, Аноним (101), 18:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поднимает требования до уровня гос. проекта

    Сам придумал?

     
     
  • 6.113, Аноним (107), 18:38, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да. Обучением не занимаюсь, если что

    дружище, мне под каждым коментарием копирайт прописывать, чтобы показать, что это личное мнение?

     
  • 6.152, Аноним (152), 20:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты так не умеешь
     
  • 4.159, Rus_Trololo (ok), 21:04, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо подчеркивать, но не там, где из своего только название. Иначе обратный эффект получается.
     

  • 1.21, Аноним (21), 16:18, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне кажется или гуй сделан на веб-технлогиях, типа электрона?
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 16:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там упоминается DearImgui
     
  • 2.48, Анонис (?), 16:39, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IMGUI + Qt6.
     

  • 1.32, ijuij (?), 16:28, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем они так напрягаются? Думают, что создадут что-то уникальное? Сейчас есть Godot — один из лучших игровых движков, который уже предлагает множество возможностей для разработчиков.

     
     
  • 2.44, AngloSux (?), 16:36, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Зачем они так напрягаются? Думают, что создадут что-то уникальное?

    Эммм... получается, так можно спросить за все продукты, которые разрабатываются в условиях конкуренции?

     
  • 2.73, arisu (ok), 17:11, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем они так напрягаются?

    затем, что бюджетное финансирование просто так не выбьешь, желательно хоть что-то показать. ну, для начала. или быть лицом, очень близким к императору — но зачем такому финансирование, когда у него и так весь бюджет на ладони?

     
     
  • 3.145, нах. (?), 20:03, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ну, для начала. или быть лицом, очень близким к императору —

    ну так фсбшная братва отжавшая vk - очень даже близка к императору.

    > но зачем такому финансирование, когда у него и так весь бюджет
    > на ладони?

    так что дело не в финансировании. Конкретного проекта, по крайней мере. Императора надо ублажать, а то ж из близких можно и в отдаленные переместиться. Император любит импортозамещение. Император не умеет в компьютеры, поэтому вон шильдик переклеили, обои поменяли и вперед. Император хлопает в ладоши и дает кусать от бюджета сколько надо и для чего душа пожелает.

     

  • 1.54, Аноним (54), 16:44, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Представлен первый бета выпуск открытого игрового движка NauEngine и связанной с ним среды разработки игр NauEditor, код которых распространяется под лицензией BSD.

    Авторы применили правильную лицензию BSD, они понимаю что игровой движок с GPL никому не нужен будет.

     
     
  • 2.98, Аноним (98), 18:12, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И наивно надеются, что им за него заплатят :))
     
     
  • 3.118, Аноним (125), 18:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очевидно, что не надеятся. Научись в контекст.
    Это подгон басоте, чтобы клепала игрушки на православном движке, двигали отечественный гейМдев.
     
     
  • 4.120, arisu (ok), 18:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Очевидно, что не надеятся. Научись в контекст.
    > Это подгон басоте, чтобы клепала игрушки на православном движке, двигали отечественный
    > гейМдев.

    итак. бесплатное двигло в исходниках, которое работает на куче платформ, имеет мощное комьюнити, кучу туториалов и примеров, готовые ассеты, всё это можно спокойно скачать и использовать. или непонятное нечто непонятно от кого, которое умеет строго в одну платформу, неизвестно сколько проживёт, без сравнимой по уровню документации и без сообщества, куда можно обратиться за помощью. что же выбрать, что…

     
     
  • 5.122, Аноним (125), 18:50, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >бесплатное двигло в исходниках

    Правильно понимаю что ты сравниваешь проприетарный движок, например UE5 со свободным по настоящему движком  под по настоящему свободной лицензией?

     
     
  • 6.124, arisu (ok), 18:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет, неправильно. Godot — слышал, нет? ну, услышь, если не слышал.
     
  • 6.137, Аноним (98), 19:38, 26/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.105, Гы (?), 18:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что GPL, что BSD - особой разницы нет. Игровой движок в вакууме - никому не нужен, без тонн ассетов.
     
     
  • 3.119, Аноним (125), 18:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько движков, ассетов, игр ты сделал?
    Коммерческую игру на GPL не имеет смысла выпускать. Я не беру в расчет моды на GZdoom которые выпускают в виде стендэлон, там бюджет два бичпакета и полтарашка пива.
     
     
  • 4.168, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не беру в расчет моды на GZdoom которые выпускают в виде стендэлон, там бюджет два бичпакета и полтарашка пива.

    Зато у Selaco код поставляется вместе с игрой. Но чтобы работала система частиц у них проприетарный редактор вроде. Как то так.

     
  • 4.177, Гы (?), 22:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непосредственно свои проекты - 2 штуки, дошедшие до релиза. И ещё пол сотни проектов, в которых участвовал как фриланс разработчик. Level designer/level artist. Совсем немного писал плагины для UE4, Godot. А ты?

    В геймдеве код пишут под свои, конкретные, задачи быстро и на от361сь. Никто в этом добре копаться не будет, это никому вообще не интересно. В конечном итоге, если ты трясёшься за свои интеллектуальные права - особых проблем слинковать FOSS код с проприетарью - нет.

     
  • 2.167, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авторы применили правильную лицензию BSD, они понимаю что игровой движок с GPL никому не нужен будет.

    Вопрос к лицензионным сомелье: а почему не mit?

     

  • 1.97, th3m3 (ok), 18:12, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже поддержки Linux нет, одна винда. Нафиг он такой нужен?
     
     
  • 2.121, Аноним (125), 18:47, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужна нативная поддержка, если эмуляция справляется в разы лучше?
     
     
  • 3.132, th3m3 (ok), 19:20, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А зачем нужна нативная поддержка, если эмуляция справляется в разы лучше?

    Сейчас бы ещё под винду всё писать.

     
  • 3.176, Аноним (176), 22:42, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня эту сказку ещё не слышал.
     
  • 2.158, Rus_Trololo (ok), 20:57, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Делаешь дуалбут и играешь. Незачем пытаться забивать гвозди микроскопом. Linux - "прошивка для роутера", смирись.
     
     
  • 3.162, th3m3 (ok), 21:20, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Делаешь дуалбут и играешь. Незачем пытаться забивать гвозди микроскопом. Linux - "прошивка
    > для роутера", смирись.

    Ты там определись с методичкой, то для серверов, то уже для роутера. Так скоро уже и принятие будет ;)

     
  • 2.165, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:34, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нафиг он такой нужен?

    Чтобы для вк игори пилить. Думаешь кто-то там сильно будет печься о линуксе? Сомневаюсь.

     

  • 1.108, Аноним (108), 18:29, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > "Проект изначально основан компанией VK"

    Так в чём подвох проекта?

     
  • 1.155, Аноним (155), 20:47, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Автор новости так невзначай стебнулся "отечественностью" движка, Ctrl+F " из ". )
     
  • 1.166, Анонем (?), 21:53, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну ладно, то что там куча "иностранных" компонент, уже простебали. Но почему такой странный выбор? Почему какой-то примитивный miniaudio, когда есть мощный и полностью открытый Steam Audio? При этом взять сетевую библиотеку от тех же Valve не постеснялись.

    > Gainput
    > This project is archived. It's neither maintained nor developed anymore.

     

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