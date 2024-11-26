Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine

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|1.2, Омномномном (?), 15:54, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Сборная солянка из открытых компонентов нацеленная на платформу которой официально тут не присутвует уже третий год.
Отнюдь не астралинукс или редос заметьте.
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|2.6, Аноним (6), 15:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> официально тут не присутвует уже третий год
Только за 2024 год было потрачено из федерального бюджета на закупку лицензий винды что-то около 400 миллионов.
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|2.14, Аноним (14), 16:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Это проект VK, а VK сейчас это mail.ru короче все ясно этот как завод Жигули, место такое.
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|3.78, Аноним (-), 17:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это проект VK, а VK сейчас это mail.ru короче все ясно этот как завод Жигули, место такое.
Пользователи Xonotic смотрят на графоний со скрина и недоумевают - у них уже цать лет графоний лучше был.
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|4.125, Аноним (125), 19:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Пользователи Xonotic
Этот ваш Ксонотик, самый безвкусный клон квейка, с полным отсутствием какого-либо баланса, он может понравиться только неуискшенным линуксоидам которые привыкли собирать из гавна и палок. Тот же Warsow в разы сбалансированее.
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|5.171, Аноним (-), 22:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Этот ваш Ксонотик, самый безвкусный клон квейка, с полным отсутствием какого-либо
> баланса,
Хочешь баланс - играй в режиме minstagib. Там все просто - one shot, one kill. Оружие у всех одинаковое - баланс идеальный, все одинаковые, так что все зависит только от игрока.
> он может понравиться только неуискшенным линуксоидам которые привыкли собирать
> из гавна и палок. Тот же Warsow в разы сбалансированее.
У кваков вообще мультиплеерные мапы - гамно полное. При том - у всех. Ну вот не могут корпоративные винтики родить мапу нормальную. А игроки которые сами в это еще и играют - очень даже.
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|3.161, бибер (?), 21:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что за "Завод Жигули", ни разу про такой не слышал. Выдумываешь на ходу?
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|2.56, Владимир Маркелов (-), 16:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне вот интересно. Они там на серьезных щщaх собираются выдавать в большой продaкшoн вот "это" в качестве нового "универсального" движка для всех? Каким образом движок от онлайн-стратежки потеснит хотя бы тот же Godot (на котором уже сейчас около 800 игр разных жанров в стиме) или Unity? Про Unreal Engine уже молчу. Это изначально движок, заточенный под одну игру. Я вижу здесь мощный рacпил бaбла, желание попиapиться, но не более того.
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|4.90, Хехмда (?), 17:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не сделают, для этого движка покупные ассеты от анрила не подойдут.
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|3.103, Ан (??), 18:22, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот, вот. Учитывая,что игрушки на Godot идут под линухами и им не нужны виндовые либы.
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|3.110, llolik (ok), 18:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я вижу здесь мощный рacпил бaбла
И как-же они распилили собственное бабло? Насколько я помню тут VK полностью на свои пилит и ни у кого денег не просило.
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|3.150, Аноним (-), 20:14, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на котором уже сейчас около 800 игр разных жанров в стиме
... но годных в лучше случае с десяток наберется.
Все остальное - какой-то треш и васяподелия.
А вот Юнити, тут да. И игр много, и даже какое-то ААА делают.
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|2.77, Darkseer (-), 17:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> NauEngine
В чем смысл этого движка? Для кого он? Уже есть Godot как вполне достойная замена Unity. А для тех, кому надо что-то помощнее, но по каким-то причинам не хочется связываться с UE, есть Open 3D Engine от амазона (я его немного потыкал, и он мне понравился). Если так хочется свой русский национальный движок, так разуйте глаза - он уже давно существует, называется Unigine Engine, ребята из Томска делали. Так что присоединяюсь к всеобщему негодованию, не вижу смысла в этом странном движке. Это даже не самый простой движок для вкатывания в геймдев, для изучения основ и всего такого.
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|3.93, КО (?), 18:05, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Godot завокнился, что-то опенсурс от Амазона - попробуй выпусти игру, лол башляй-отчисляй. Unigine закрыт.
А тут свои родные налоги освоены.
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|5.126, Аноним (126), 19:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новостной ленте Godot в "Месяц гордости" выпустили заметку, мол "мы гордимся, что Godot-engine активно используется ЛГБТ-разработчиками". Из-за чего у нежной части аудитории порвало пятую точку и они в комментах к новости начали спамить сообщениями от пассивно-агрессивных "зачем вы тащите сюда свою повесточку" до открытой ненависти, за что их всех отправили в бан. После чего они сделали no-woke форк Godot, который тихо загибается, как и все подобные пригорелые проекты. А Godot продолжает жить-поживать, как ни в чём не бывало: собака лает - караван идёт.
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|2.8, Аноним (6), 16:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кого это волнует, если всё равно в PФ все игры качались и качаются с торрентов. Тем более сейчас, когда их даже при желании не оплатить.
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|3.10, Аноним (5), 16:03, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>даже при желании не оплатить
Спокойно покупаются и оплачиваются, буквально один запрос в гугле подскажет.
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|3.91, Хехмда (?), 17:55, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Последние лет 10 стим был очень популярен, а торенты почти померли не считая популярных и дорогих релизов.
Людям уже точно продали идею что покупать хорошо, а брать копию с торентов плохо. Теперь произойдет откат на торенты, мало кто скушает алтренативы вроде вк.
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|4.94, Rus_Trololo (ok), 18:06, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те, кому проще заплатить, чем "возиться с торрентами", наврядли бы стали что-то сидировать. Поэтому пускай платят, и что хотят делают - толку от них нет все равно.
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|5.99, Аноним (5), 18:15, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>толку от них нет
А от кого есть ? Если вы не платите (т.е. не помогаете развитию) за продукт очевидно вам нравится.
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|6.130, Rus_Trololo (ok), 19:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому надо помогать с развитием (инди-разработчики и создатели контента), те и донаты принимают, как правило. А те, кто клепает yoba-игры и голливудские фильмы, те не только не бедствуют, но и тратят огромные деньги на лоббирование анти-пиратских законов.
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|7.133, arisu (ok), 19:22, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а не пробовал просто игнорировать их продукцию, например? тебе не нравятся условия автора — ты не берёшь, не пользуешься. очень просто.
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|9.138, arisu (ok), 19:38, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
это отличная логика в тюрьмах, например, есть много людей, которые тоже протест... текст свёрнут, показать
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|4.95, КО (?), 18:06, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда не сможешь найти оригинал какого-то говноремейка - милости просим
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|4.156, Rus_Trololo (ok), 20:49, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это же и так было понятно, что если постепенно переходить на централизованные проприетарные сервисы с DRM типа Steam, то рано или поздно выбора де-факто не останется, т.к. практически все начнут его использовать, и с "пиратки" играть онлайн будет не с кем. Сами себе ногу прострелили, но никогда не признают, что дальше своего носа не видели.
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|5.173, arisu (ok), 22:28, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> c "пиратки" играть онлайн будет не с кем
когда-нибудь летние дети с удивлением узнают, что игры бывают не только в виде мультиплеерных лутершутеров.
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|1.7, Аноним324 (ok), 16:00, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пойти поискать в нём кишки Cryengine 3 чтоле, из которого состоит ламберярд он же Open 3D Engine. А то очень знакомая раскладка.
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|3.70, arisu (ok), 17:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где то читал что там Dagor Engine. А вот на базе чего
> он не знаю.
он на базе dagor engine.
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|1.9, Аноним (-), 16:02, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В качестве требований для сборки из исходных текстов заявлены Windows 10 и Visual Studio 2022.
Опенсорсненько)
> задействована библиотека Jolt, развиваемая разработчиком из Нидерландов
> Cocos2dx, развиваемый разработчиками из Китая
> Dear ImGui, которую развивает Омар Корнут
> библиотеки ASIO, разработанной Кристофером Кольхоффом из Германи
> которую развивает Гийом Блан (Guillaume Blanc) из Великобритании
А.. а что в этом всем "российского"?
Документацию переписали?
Где гарантии, что завтра не повторится ситуация с ядром или туда не напихают закладок?
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|1.12, Аноним (6), 16:07, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Зачем в новости специально выделять из какой страны продукт? Почему никто не пишет, что вышла новая версия американского (или финского?) ядра Linux? Из-за этого всё бурление в комментах.
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|2.15, Аноним (-), 16:10, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Затем что если завтра, Омар скажет "ай эм туркишь" и воткнет ятаган в спину или пониже, не было воплей "как же так! у нас даже г̶в̶о̶з̶д̶е̶й̶ движок сделать не могут!!".
Я думаю что ситуация будет только ухудшаться -> завязываться на какие-то зарубежные ресурсы просто глупо.
(я уже молчу что сайты и репозитории могут забанить изнутри)
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|4.52, Аноним (-), 16:43, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Т.е теперь за участие еще и можно быть наказанным?
Здорово, правда!?
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|2.17, Аноним (17), 16:16, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому как этот движок везде рекламируется как российский, а на деле российского там почти ничего нет, просто надёргали из разных мест по кускам.
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|2.20, Аноним (20), 16:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да да ))) и самое смешное что росийского там ровно ноль ) ни в движке ни в иструментах и компонентах с помощью которых он "создан"
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|3.27, Маняним (?), 16:24, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё это плоды труда интернационального комьюнити, и если бы оно было, скажем, голландским или французским, там точно те же инструменты и компоненты использовались. Просто в тех странах никто не подчёркивает происхождение своего продукта. От российского продукта почему-то всегда завышенные требования, чтобы было всё на 100% своё, полный цикл, начиная с добычи кремния.
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|4.96, Аноним (107), 18:07, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> От российского продукта почему-то всегда завышенные требования, чтобы было всё на 100% своё, полный цикл, начиная с добычи кремния.
Если бы написали, что контора "Н-Джинн" выпустила свой движек, то требования были бы в соответствии с известностью этой конторы. Акцентирование, что это "российский движек" поднимает требования до уровня гос. проекта :)
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|6.113, Аноним (107), 18:38, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да. Обучением не занимаюсь, если что
дружище, мне под каждым коментарием копирайт прописывать, чтобы показать, что это личное мнение?
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|4.159, Rus_Trololo (ok), 21:04, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо подчеркивать, но не там, где из своего только название. Иначе обратный эффект получается.
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|1.32, ijuij (?), 16:28, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем они так напрягаются? Думают, что создадут что-то уникальное? Сейчас есть Godot — один из лучших игровых движков, который уже предлагает множество возможностей для разработчиков.
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|2.44, AngloSux (?), 16:36, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Зачем они так напрягаются? Думают, что создадут что-то уникальное?
Эммм... получается, так можно спросить за все продукты, которые разрабатываются в условиях конкуренции?
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|2.73, arisu (ok), 17:11, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зачем они так напрягаются?
затем, что бюджетное финансирование просто так не выбьешь, желательно хоть что-то показать. ну, для начала. или быть лицом, очень близким к императору — но зачем такому финансирование, когда у него и так весь бюджет на ладони?
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|3.145, нах. (?), 20:03, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ну, для начала. или быть лицом, очень близким к императору —
ну так фсбшная братва отжавшая vk - очень даже близка к императору.
> но зачем такому финансирование, когда у него и так весь бюджет
> на ладони?
так что дело не в финансировании. Конкретного проекта, по крайней мере. Императора надо ублажать, а то ж из близких можно и в отдаленные переместиться. Император любит импортозамещение. Император не умеет в компьютеры, поэтому вон шильдик переклеили, обои поменяли и вперед. Император хлопает в ладоши и дает кусать от бюджета сколько надо и для чего душа пожелает.
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|1.54, Аноним (54), 16:44, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Представлен первый бета выпуск открытого игрового движка NauEngine и связанной с ним среды разработки игр NauEditor, код которых распространяется под лицензией BSD.
Авторы применили правильную лицензию BSD, они понимаю что игровой движок с GPL никому не нужен будет.
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|3.118, Аноним (125), 18:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очевидно, что не надеятся. Научись в контекст.
Это подгон басоте, чтобы клепала игрушки на православном движке, двигали отечественный гейМдев.
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|4.120, arisu (ok), 18:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Очевидно, что не надеятся. Научись в контекст.
> Это подгон басоте, чтобы клепала игрушки на православном движке, двигали отечественный
> гейМдев.
итак. бесплатное двигло в исходниках, которое работает на куче платформ, имеет мощное комьюнити, кучу туториалов и примеров, готовые ассеты, всё это можно спокойно скачать и использовать. или непонятное нечто непонятно от кого, которое умеет строго в одну платформу, неизвестно сколько проживёт, без сравнимой по уровню документации и без сообщества, куда можно обратиться за помощью. что же выбрать, что…
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|5.122, Аноним (125), 18:50, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>бесплатное двигло в исходниках
Правильно понимаю что ты сравниваешь проприетарный движок, например UE5 со свободным по настоящему движком под по настоящему свободной лицензией?
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|6.124, arisu (ok), 18:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет, неправильно. Godot — слышал, нет? ну, услышь, если не слышал.
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|2.105, Гы (?), 18:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что GPL, что BSD - особой разницы нет. Игровой движок в вакууме - никому не нужен, без тонн ассетов.
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|3.119, Аноним (125), 18:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько движков, ассетов, игр ты сделал?
Коммерческую игру на GPL не имеет смысла выпускать. Я не беру в расчет моды на GZdoom которые выпускают в виде стендэлон, там бюджет два бичпакета и полтарашка пива.
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|4.168, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не беру в расчет моды на GZdoom которые выпускают в виде стендэлон, там бюджет два бичпакета и полтарашка пива.
Зато у Selaco код поставляется вместе с игрой. Но чтобы работала система частиц у них проприетарный редактор вроде. Как то так.
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|4.177, Гы (?), 22:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Непосредственно свои проекты - 2 штуки, дошедшие до релиза. И ещё пол сотни проектов, в которых участвовал как фриланс разработчик. Level designer/level artist. Совсем немного писал плагины для UE4, Godot. А ты?
В геймдеве код пишут под свои, конкретные, задачи быстро и на от361сь. Никто в этом добре копаться не будет, это никому вообще не интересно. В конечном итоге, если ты трясёшься за свои интеллектуальные права - особых проблем слинковать FOSS код с проприетарью - нет.
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|2.121, Аноним (125), 18:47, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем нужна нативная поддержка, если эмуляция справляется в разы лучше?
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|3.132, th3m3 (ok), 19:20, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А зачем нужна нативная поддержка, если эмуляция справляется в разы лучше?
Сейчас бы ещё под винду всё писать.
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|2.158, Rus_Trololo (ok), 20:57, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Делаешь дуалбут и играешь. Незачем пытаться забивать гвозди микроскопом. Linux - "прошивка для роутера", смирись.
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|3.162, th3m3 (ok), 21:20, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Делаешь дуалбут и играешь. Незачем пытаться забивать гвозди микроскопом. Linux - "прошивка
> для роутера", смирись.
Ты там определись с методичкой, то для серверов, то уже для роутера. Так скоро уже и принятие будет ;)
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|1.155, Аноним (155), 20:47, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Автор новости так невзначай стебнулся "отечественностью" движка, Ctrl+F " из ". )
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|1.166, Анонем (?), 21:53, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну ладно, то что там куча "иностранных" компонент, уже простебали. Но почему такой странный выбор? Почему какой-то примитивный miniaudio, когда есть мощный и полностью открытый Steam Audio? При этом взять сетевую библиотеку от тех же Valve не постеснялись.
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