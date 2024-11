Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine

2.8 , Аноним ( 6 ), 16:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Кого это волнует, если всё равно в PФ все игры качались и качаются с торрентов. Тем более сейчас, когда их даже при желании не оплатить.

3.10 , Аноним ( 5 ), 16:03, 26/11/2024 >даже при желании не оплатить Спокойно покупаются и оплачиваются, буквально один запрос в гугле подскажет.

4.115 , Anonymous1 ( ? ), 18:39, 26/11/2024 Ой, извините!

3.91 , Хехмда ( ? ), 17:55, 26/11/2024 Последние лет 10 стим был очень популярен, а торенты почти померли не считая популярных и дорогих релизов.

Людям уже точно продали идею что покупать хорошо, а брать копию с торентов плохо. Теперь произойдет откат на торенты, мало кто скушает алтренативы вроде вк.

4.94 , Rus_Trololo ( ok ), 18:06, 26/11/2024 Те, кому проще заплатить, чем "возиться с торрентами", наврядли бы стали что-то сидировать. Поэтому пускай платят, и что хотят делают - толку от них нет все равно.

5.99 , Аноним ( 5 ), 18:15, 26/11/2024 >толку от них нет А от кого есть ? Если вы не платите (т.е. не помогаете развитию) за продукт очевидно вам нравится.

6.130 , Rus_Trololo ( ok ), 19:18, 26/11/2024 Кому надо помогать с развитием (инди-разработчики и создатели контента), те и донаты принимают, как правило. А те, кто клепает yoba-игры и голливудские фильмы, те не только не бедствуют, но и тратят огромные деньги на лоббирование анти-пиратских законов.

7.133 , arisu ( ok ), 19:22, 26/11/2024 а не пробовал просто игнорировать их продукцию, например? тебе не нравятся условия автора — ты не берёшь, не пользуешься. очень просто.

8.136 , Rus_Trololo ( ok ), 19:33, 26/11/2024 Если мне не нравятся условия, то с чего бы мне их соблюдать самоограничением 
9.138 , arisu ( ok ), 19:38, 26/11/2024 это отличная логика в тюрьмах, например, есть много людей, которые тоже протест... 
10.140 , Rus_Trololo ( ok ), 19:47, 26/11/2024 Если копирасты хотят, чтобы их условия соблюдались, то пускай заставляют А добр... 
9.141 , Аноним ( 5 ), 19:47, 26/11/2024 Какие игры вы покупали тогда и в какие донатили 
10.143 , нах. ( ? ), 19:54, 26/11/2024 А неплохая попытка, товарищмаер Смуту, конечно же - Смуту А, и эту еще, забыл... 
11.147 , Rus_Trololo ( ok ), 20:05, 26/11/2024 Представьте, если бы все любители стима на Linux донатили бы эти деньги на разра... 
12.151 , Аноним ( 5 ), 20:25, 26/11/2024 На какие наши если конкретно вы просто пиратите 
4.95 , КО ( ? ), 18:06, 26/11/2024 Когда не сможешь найти оригинал какого-то говноремейка - милости просим

4.156 , Rus_Trololo ( ok ), 20:49, 26/11/2024 Это же и так было понятно, что если постепенно переходить на централизованные проприетарные сервисы с DRM типа Steam, то рано или поздно выбора де-факто не останется, т.к. практически все начнут его использовать, и с "пиратки" играть онлайн будет не с кем. Сами себе ногу прострелили, но никогда не признают, что дальше своего носа не видели.

5.173 , arisu ( ok ), 22:28, 26/11/2024 > c "пиратки" играть онлайн будет не с кем когда-нибудь летние дети с удивлением узнают, что игры бывают не только в виде мультиплеерных лутершутеров.