Выпуск открытого игрового движка Godot 4.3

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|2.3, Аноним (3), 13:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Отличный показатель того что ничего годного на нём не сделано.
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|3.6, daemontux (?), 14:04, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну потому что делать игру которую можно выпустить на ps3 3ds и wi так себе идея
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|3.7, daemontux (?), 14:05, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну потому что делать игру которую можно выпустить на ps3 3ds и wi так себе идея
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|3.8, Аноним (8), 14:11, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На маркетплейсе всё тухло. Например, ты хочешь оживить свою игру деревом поведения и анимациями на конечных автоматах. Ты должен либо реализовать всё сам, либо взять васянскую недоделку (для позапрошлой версии движка) и переписать её под свои нужды. Или взять нормальный движок, с которым никаких сложностей не будет.
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|5.10, Аноним (8), 14:18, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Любой, являющийся стандартом индустрии. Кажется, для юнити готовых компонентов до сих пор больше, но анриал уже давно позволяет всё необходимое. Актуален только анриал, имхо.
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|7.17, Аноним (17), 14:54, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не, просто у опеннетных экспертов нет денег на актуальное железо.
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|6.23, nume (ok), 15:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как собрать игрушку для веба весом 5-15 мегабайт под Unreal? И нужно чтобы движок тоже весил максимум 20 гб, он так сможет?
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|7.25, Аноним (17), 15:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю насчёт веба, а под андроид полно игрушек весом 100-200 мегабайт (очевидно, что в основном ресурсы).
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|6.26, Аноним (26), 16:15, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юнити такой стандарт индустрии, что разработчики аж побежали. Куда можно подальше от Юнити с их безумными идеями монетизации.
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|7.33, Аноним (33), 16:42, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И чо, много кто побежал? Побухтели, возмутились и отстегнули.
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|7.34, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это недавно относительно было. А так, порой забавно получалось - не успел из одной конторы уволиться и только сделал видимым резюме, как, добравшись вечером домой, видишь на телефоне несколько пропущенных звонков и горсть сообщений в мессенджеры с предложениями по профильной работе
Причём, зп обычно выше и работа весьма недалеко. Но в осн стартапы, поэтому, можно смело отсекать 2/3 заявок
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|7.28, Аноним (3), 16:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно ты уже три раза всю игру прошел можешь уже и мимо пройти. Дай другим поиграть.
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|7.31, Аноним (17), 16:35, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно, её ж покупать надо, на торрентах так и не появилась.
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|6.43, нах. (?), 17:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причем бы тут анрил? Уззкие делали - сразу нах-й!
Кстати, кто бы мне объяснил - вон у свалкер2 в требованиях - RX 5700 XT / GTX 1080 Ti - обе, понятно, сто лет не выпускаются. А что, собственно, под него брать-то не безумно дорогое и не из под кипящей оппы майнера?
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|6.46, Аноним (47), 18:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Атомик Харт ещё заблокировал в Steam покупки игры для РФ - делаем выводы и проходим мимо этого игросеросодержащего продукта.
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|7.52, Аноним (17), 18:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько понимаю, это часть соглашения с VK Play, ничего личного.
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|3.32, КО (?), 16:38, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, будто магазины предоставляют поиск по движку.
Вон мне Of Blades & Tails запомнилась, хорошая игра
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|1.19, nume (ok), 14:57, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он конечно очень удобный для разработки, но для прода он годится только для пк максимум)
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|4.37, nume (ok), 16:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как минимум это, но ещё частичная непредсказуемость, нестабильность и дьявол кроется в ещё пару деталей, ещё пример: они слишком гонятся за самыми новыми технологиями, в итоге при выходе 4 случился тот же факап как при выходе 3 версии, но уже в других местах: например в c#, в вебе, в поддержке мобильных устройств и технологий... Короче тут можно писать очень, очень много какой Godot 4 "плохой", но всё это можно обойти или не существенно только для пк.
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|1.21, Аноним (21), 15:35, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>(физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.
Подходящая для разработки игр лицензия. GPL бы в жизни не взял для движка игры.
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|3.38, Аноним (38), 17:08, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не будет в здравом уме сразу выпускать игры под gpl, ибо 100% не окупит себя.
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|3.39, Аноним (-), 17:23, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О, а вот и аргументы в стиле "сперва добейся"))
Ты лучше покажи список ЖоПЛь игр которые сделало сообщество™.
Желательно сразу опенсорсные, а не откртые по принципу "на тебе боже, что мне негоже".
Если пальцев одной руки не хватит, то второй точно.
Но боюсь в списке будет лютый шлак.
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