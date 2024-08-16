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Выпуск открытого игрового движка Godot 4.3

16.08.2024 12:49

После восьми месяцев разработки опубликован релиз свободного игрового движка Godot 4.3, подходящего для создания 2D- и 3D-игр. Движок поддерживает простой для изучения язык задания игровой логики, графическую среду для проектирования игр, систему развёртывания игр в один клик, широкие возможности анимации и симуляции физических процессов, встроенный отладчик и систему выявления узких мест в производительности. Код игрового движка, среды проектирования игр и сопутствующих средств разработки (физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.

Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств. Движком поддерживаются все популярные стационарные и мобильные платформы (Linux, Windows, macOS, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PS Vita, Android, iOS, BBX), а также разработка игр для Web. Готовые для запуска бинарные сборки сформированы для Linux, Android, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена экспериментальная встроенная поддержка протокола Wayland на системах Linux и BSD.
  • Добавлены новые ресурсы AudioStreamInteractive, AudioStreamPlaylist и AudioStreamSynchronized, позволяющие создавать динамическое музыкальное сопровождение, меняющееся в зависимости от контекста в игре.
  • Добавлена возможность интерполяции при симуляции физических процессов в двумерном пространстве, создающая дополнительные кадры для отрисовки промежуточных состояний между текущей и следующей позициями объекта, что делает вывод более плавным на экранах с высокой частотой обновления и на маломощных устройствах.
  • Полностью переделан визуальный редактор шейдеров, который теперь лучше адаптирован для работы с большими и сложными графами шейдеров. Для повышения наглядности восприятия информации узлы теперь раскрашиваются в зависимости от категории, а для соединений узлов используются более заметные цвета. Добавлено два новых типа узлов - "reroute" и "frame" для упрощения перемещения и визуального выделения узлов.

  • Повышена гибкость работы со слоями. Добавлен новый узел TileMapLayer для упрощения добавления слоёв. Ранее созданные узлы TileMap могут быть преобразованы в узлы TileMapLayer одним щелчком мыши в редакторе.

  • Возвращена поддержка экспорта приложений для Web, работающих в однопоточном режиме. Однопоточные приложения лучше совместимы с браузерами и не требуют усложнённой серверной поддержки.
  • Проведена оптимизация производительности в многопоточном режиме. Внесены изменения, снижающие вероятность возникновения взаимных блокировок. Повышена надёжность многопоточной загрузки ресурсов.
  • В средства для создания скелетной анимации добавлен новый узел SkeletonModifier3D, упрощающий организацию перемещения сочленений, используя скрипты. Добавлены новые опции для импорта скелетной анимации в формате fbx. В интерфейсе управления анимацией добавлена поддержка выделения, копирования, вставки и дублирования ключевых кадров.

  • Добавлена возможность автоматического разделения навигационных сеток на отдельные части, что упрощает работу с проектами, содержащими большие игровые миры, а также сокращает потребление памяти и повышает производительность. Разделение настраивается через определения границ и размеров при помощи новых свойств в ресурсах NavigationPolygon (2D) и NavigationMesh (3D).

  • В редактор добавлена встроенная поддержка импорта файлов в формате fbx, не требующая использования стороннего конвертера. Предоставлена возможность перемещения панели доступа к файловой системе в нижнюю часть экрана, что позволяет выделить больше свободного пространства для просмотра файлов.

  • Переделано оформление менеджера проектов, в котором предоставлена возможность прямого доступа к таким настройкам редактора, как язык, тема оформления, уровень масштабирования и сетевой режим. Добавлен компонент для проверки наличия обновлений.
  • Добавлен новый узел Parallax2D, упрощающий создание иллюзии глубины в 2D-играх через движение фоновых элементов с разной скоростью.
  • В систему рендеринга добавлена предварительная поддержка смешивания альфа-каналов в 3D-шейдерах, позволяющая создавать более реалистичные языки пламени и фейерверки. Добавлен API управления эффектами на стадии композитинга, позволяющий подключить свой кода для изменения логики отрисовки (например, можно использовать для создания эффекта размытия при движении). Расширены возможности генерации тумана, позволяющие определить где начинается туман и когда он становится полностью непрозрачным. Значительно доработан бэкенд рендеринга "Compatibility".

  • Модернизирована архитектура объекта RenderingDevice и добавлена поддержка направленного ациклического графа рендеринга, позволяющего оптимизировать передачу команд к графическому API, что демонстрирует повышение частоты кадров на 5-15% без внесения изменений в 3D-сцену.
  • Добавлен новый драйвер рендеринга, использующий Direct3D 12.
  • В GDScript предоставлена возможность сокращения размера кода при экспорте за счёт его чистки, упаковки и обфусцирования. Добавлен новый оператор "is not" (например, "if my_node is not Node3D:"). В редакторе расширены возможности автодополнения кода.
  • Расширены возможности для создания игр для шлемов виртуальной реальности, используя OpenXR и WebXR. Добавлена поддержка симулятора Meta XR Simulator.
  • В играх для Web повышено качество звука и добавлена возможность показа заставки.


  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2
  3. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  4. OpenNews: Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine
  5. OpenNews: Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot
  6. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61716-godot
Ключевые слова: godot, game
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:45, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Проекты на Godot Engine за 2023 год:
    https://www.youtube.com/watch?v=W1_zKxYEP6Q
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Отличный показатель того что ничего годного на нём не сделано.  
     
     
  • 3.6, daemontux (?), 14:04, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что делать игру которую можно выпустить на ps3 3ds и wi так себе идея
     
  • 3.7, daemontux (?), 14:05, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что делать игру которую можно выпустить на ps3 3ds и wi так себе идея
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:11, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На маркетплейсе всё тухло. Например, ты хочешь оживить свою игру деревом поведения и анимациями на конечных автоматах. Ты должен либо реализовать всё сам, либо взять васянскую недоделку (для позапрошлой версии движка) и переписать её под свои нужды. Или взять нормальный движок, с которым никаких сложностей не будет.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:13, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за движок такой мифический?
     
     
  • 5.10, Аноним (8), 14:18, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любой, являющийся стандартом индустрии. Кажется, для юнити готовых компонентов до сих пор больше, но анриал уже давно позволяет всё необходимое. Актуален только анриал, имхо.
     
     
  • 6.14, daemontux (?), 14:46, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только под анриал 5 нет актуального железа и пряморуких разработчиков.
     
     
  • 7.17, Аноним (17), 14:54, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не, просто у опеннетных экспертов нет денег на актуальное железо.
     
     
  • 8.45, нах. (?), 18:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вот чо ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, nume (ok), 15:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как собрать игрушку для веба весом 5-15 мегабайт под Unreal? И нужно чтобы движок тоже весил максимум 20 гб, он так сможет?
     
     
  • 7.25, Аноним (17), 15:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю насчёт веба, а под андроид полно игрушек весом 100-200 мегабайт (очевидно, что в основном ресурсы).
     
  • 6.26, Аноним (26), 16:15, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юнити такой стандарт индустрии, что разработчики аж побежали. Куда можно подальше от Юнити с их безумными идеями монетизации.
     
     
  • 7.29, Аноним (3), 16:22, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже defold лучше чем сабж. А к нему много вопросов.  
     
  • 7.33, Аноним (33), 16:42, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чо, много кто побежал? Побухтели, возмутились и отстегнули.
     
  • 7.34, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это недавно относительно было. А так, порой забавно получалось - не успел из одной конторы уволиться и только сделал видимым резюме, как, добравшись вечером домой, видишь на телефоне несколько пропущенных звонков и горсть сообщений в мессенджеры с предложениями по профильной работе
    Причём, зп обычно выше и работа весьма недалеко. Но в осн стартапы, поэтому, можно смело отсекать 2/3 заявок
     
  • 5.11, Аноним (3), 14:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Атомик Харт сделан на анреал енджин. Делаем выводы.
     
     
  • 6.27, Рейхсканцлер (?), 16:19, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит проходим мимо от этой шляпы.
     
     
  • 7.28, Аноним (3), 16:20, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно ты уже три раза всю игру прошел можешь уже и мимо пройти. Дай другим поиграть.  
     
  • 7.31, Аноним (17), 16:35, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно, её ж покупать надо, на торрентах так и не появилась.
     
     
  • 8.47, Аноним (47), 18:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то есть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, Аноним (17), 18:29, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В то, что есть, сами играйте ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.43, нах. (?), 17:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем бы тут анрил? Уззкие делали - сразу нах-й!

    Кстати, кто бы мне объяснил - вон у свалкер2 в требованиях -  RX 5700 XT / GTX 1080 Ti - обе, понятно, сто лет не выпускаются. А что, собственно, под него брать-то не безумно дорогое и не из под кипящей оппы майнера?

     
  • 6.46, Аноним (47), 18:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Атомик Харт ещё заблокировал в Steam покупки игры для РФ - делаем выводы и проходим мимо этого игросеросодержащего продукта.
     
     
  • 7.52, Аноним (17), 18:31, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько понимаю, это часть соглашения с VK Play, ничего личного.
     
  • 3.32, КО (?), 16:38, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, будто магазины предоставляют поиск по движку.
    Вон мне Of Blades & Tails запомнилась, хорошая игра
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:00, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В оригинальной статье красивых картинок было побольше
     
     
  • 2.16, Аноним (3), 14:49, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это маркетинговый булшит.
     

  • 1.19, nume (ok), 14:57, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он конечно очень удобный для разработки, но для прода он годится только для пк максимум)
     
     
  • 2.24, Василий Пупов (?), 15:43, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разверни мысль - в чем фатальные недостатки? (просто интересно)
     
     
  • 3.30, Bottle (?), 16:22, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Производительность. Особенно беды с рендерингом.
     
     
  • 4.37, nume (ok), 16:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум это, но ещё частичная непредсказуемость, нестабильность и дьявол кроется в ещё пару деталей, ещё пример: они слишком гонятся за самыми новыми технологиями, в итоге при выходе 4 случился тот же факап как при выходе 3 версии, но уже в других местах: например в c#, в вебе, в поддержке мобильных устройств и технологий... Короче тут можно писать очень, очень много какой Godot 4 "плохой", но всё это можно обойти или не существенно только для пк.
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:35, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >(физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT.

    Подходящая для разработки игр лицензия. GPL бы в жизни не взял для движка игры.

     
     
  • 2.36, noc101 (ok), 16:48, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покажи свой список игр
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:08, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не будет в здравом уме сразу выпускать игры под gpl, ибо 100% не окупит себя.
     
  • 3.39, Аноним (-), 17:23, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, а вот и аргументы в стиле "сперва добейся"))
    Ты лучше покажи список ЖоПЛь игр которые сделало сообщество™.
    Желательно сразу опенсорсные, а не откртые по принципу "на тебе боже, что мне негоже".

    Если пальцев одной руки не хватит, то второй точно.
    Но боюсь в списке будет лютый шлак.

     
  • 2.40, Аноним (40), 17:23, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, кэп.
     

  • 1.41, Аноним (41), 17:46, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мда, это вам не анриал.
     

  • 1.42, Абу (?), 17:48, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.48, Аноним (47), 18:27, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.51, Аноним (-), 18:30, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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