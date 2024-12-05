Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine

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|3.6, Аноним (2), 11:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он уже переименован в Daslang, название репы старое осталось
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|1.9, eugener (ok), 13:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хотел спросить в чём прикол хроматических аберраций на картинке (в фотографии мы обычно с ними боремся), но сначала загуглил и узнал много нового. Оказывается их специально добавляют для винтажного вида. ¯\_(ツ)_/¯
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|2.18, Аноним (18), 14:47, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только на реальную хроматическую аберрацию это похоже весьма отдалённо, а больше напоминает плохое сведение цветов на ЭЛТ. Ну тоже винтаж, в своём роде.
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|3.19, eugener (ok), 14:51, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только на реальную хроматическую аберрацию это похоже весьма отдалённо
Не-не, не отдалённо, а вот прям точно как неисправленная хроматика по краям кадра на широкоугольном объективе.
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|3.16, Аноним (-), 14:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Очень не хватает ифдефов в расте, в итоге вернулся на си++
Хм.. а чем тебе cfg и cfg_if не подошли?
Кажется оно дает те же возможности.
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|2.27, awoland (ok), 15:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уж лучше не раст
На раст сейчас пишет свой новый движёк Tellusim в Сан-Диего бывший автор и ведущий разработчик Unigine Александр Запрягаев.
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|1.13, Аноним (13), 14:11, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>был открыт в прошлом году компанией Gaijin Entertainment под лицензией BSD
Единственно подходящая открытая лицензия для игрового движка.
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|1.15, Аноним (15), 14:37, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сравнение с Unreal Engine - на каких дурачков рассчитано? Они хотели сказать что UE не умеет рендерить траву и партиклы, а текстуры поддерживает разве что качеством как в Quake 2?
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|2.17, Bottle (?), 14:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений.
И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива.
К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam), потому что просадки фреймрейта нынче сопровождают многие игры на UE5.
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|3.20, Аноним (15), 14:58, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений.
Что значит достойное, UE тут выглядит как игра начала 2000-х.
> К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam)
Тогда это демонстрация того, что разработчики не осилили UE, а не того что на Dagor Engine можно сделать более крутую графику.
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|3.25, Аноним (25), 15:20, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива.
Наивные обыватели и журналисты сравнивают движки по их рекламным фичам (потому что это всё что они видят). Профессионалы сравнивают редакторы, которые идут с этими движками. Unreal Engine стал индустриальным стандартом прежде всего из-за редактора. Догнать и перегнать его в этой части значительно сложнее (и скучнее), чем сделать очередную "мега-гипер-систему глобального динамического освещения с лучами с симуляцией релятивских эффектов на квантовом уровне".
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|1.24, Другой Аноним (?), 15:10, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скриншот Unreal: Фильм "Оно"
Скриншот Dagor Engine: "Слово пацана"
А если серьёзно, то скорее всего там прежде всего разные фильтры пост-обработки и цветокоррекции. К движкам это не имеет отношения. Unreal известен своей давней любовью к жёлто-коричневой цветовой гамме. Фундаментальные различия есть, но их тяжело разглядеть за этим.
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|1.26, awoland (ok), 15:41, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на базе карты Dust 2 и библиотеки ассетов Megascans
Гайдзины лицуху нарушают? По условиям лицензии ассеты Quixel Megascans разрешаются к бесплатному использованию только совместно и внутри движка Unreal Engine... Про Дагор ничего не сказано.
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