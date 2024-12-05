The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine

05.12.2024 11:21

Опубликованы новые сборки игрового движка Dagor Engine, код которого был открыт в прошлом году компанией Gaijin Entertainment под лицензией BSD, после чего задействован компанией VK в качестве основы движка NauEngine. Ключевым изменением в новой версии стало открытие под лицензией BSD полного исходного кода фреймворка для разработки многопользовательских игр. В качестве примера техники создания многопользовательских игр опубликован код демонстрационной версии игры Outerspace.

Дополнительно совместно со студией Hooks Creative Studio была создана демо-сцена EastDistrict на базе карты Dust 2 и библиотеки ассетов Megascans, показывающая как можно использовать одну и ту же игровую карту с разными игровыми движками Unreal Engine 5 и Dagor Engine. Указанная сцена была использована для сравнения движков - в проведённых тестах движок Dagor обрабатывал карту быстрее, обеспечивая при этом равную или субъективно превосходящую визуальную точность, которой удалось добиться благодаря применению таких техник, как расширенное сглаживание и глобальное освещение в реальном времени.

Движок Dagor Engine применялся для создания таких игр, как 3D-шутеры Enlisted, Crossout и CRSED: F.O.A.D., приключенческий боевик Blades of Time, авиасимулятор Apache: Air Assault и симулятор сражений War Thunder. Предоставляется поддержка графических API поддерживается Vulkan, DX12, DX11 и Metal, и платформ Windows, Linux, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 3-5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, tvOS и iOS. Среди возможностей движка:

  • физически корректный рендеринг (PBR);
  • встроенный движок смуляции физических процессов, столкновений, разрушений и физики транспортных средств;
  • возможность подключения внешних физических движков;
  • динамически разрушаемые окружения;
  • поддержка NVIDIA Waveworks;
  • широкий спектр графических эффектов и методов управления освещением;
  • динамические и мягкие тени;
  • глобальное освещение;
  • поддержка HDR;
  • объёмный звук;
  • синтезатор речи;
  • возможность использования языка описания шейдеров HLSL;
  • реалистичная отрисовка водных поверхностей, огня и дыма;
  • симулятор растений;
  • поддержка скелетной, процедурной и гибридной анимации;
  • подсистема для создания многопользовательских сетевых и online игр;
  • редакторы уровней и ресурсов;
  • возможность использования высокопроизводительного скриптового языка Daslang со строгой статической типизацией и поддержкой JIT- и AOT-компиляции.


  1. Главная ссылка к новости (https://gaijinent.com/news/dem...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine
  3. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  4. OpenNews: Открыт исходный код игры Outertale
  5. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.3
  6. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 24.09, открытого компанией Amazon
Автор новости: Bottle
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62343-dagor
Ключевые слова: dagor, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:44, 05/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –4 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:44, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гаджины еще очень быстрый скриптовый язык делают https://github.com/GaijinEntertainment/daScript
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 11:51, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нейминг не оч https://github.com/DNADNL/NetScript
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он уже переименован в Daslang, название репы старое осталось
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:13, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А че неплохой движок, чем то напоминает ue5.
     
  • 1.9, eugener (ok), 13:04, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел спросить в чём прикол хроматических аберраций на картинке (в фотографии мы обычно с ними боремся), но сначала загуглил и узнал много нового. Оказывается их специально добавляют для винтажного вида. ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 2.10, МИСАКА (?), 13:19, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А мне блики солнца
    Важнее, чем детализация и целостность
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:47, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только на реальную хроматическую аберрацию это похоже весьма отдалённо, а больше напоминает плохое сведение цветов на ЭЛТ. Ну тоже винтаж, в своём роде.
     
     
  • 3.19, eugener (ok), 14:51, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только на реальную хроматическую аберрацию это похоже весьма отдалённо

    Не-не, не отдалённо, а вот прям точно как неисправленная хроматика по краям кадра на широкоугольном объективе.

     

  • 1.11, anonymmmeer (?), 13:52, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел написать, что почему не на раст и сколько можно терпеть...
    потом тыкнул в перавую попавшийся файл.
    https://github.com/GaijinEntertainment/DagorEngine/blob/main/prog/engine/memor

    а там магические константы, ifdef лапша, сырые указатели...

    уж лучше не раст

     
     
  • 2.14, Аноним (2), 14:32, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень не хватает ифдефов в расте, в итоге вернулся на си++
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Очень не хватает ифдефов в расте, в итоге вернулся на си++

    Хм.. а чем тебе cfg и cfg_if не подошли?
    Кажется оно дает те же возможности.

     
     
  • 4.21, Аноним (2), 15:05, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне куцый ифдеф, когда есть полноценный
     
  • 2.27, awoland (ok), 15:54, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уж лучше не раст

    На раст сейчас пишет свой новый движёк Tellusim в Сан-Диего бывший автор и ведущий разработчик Unigine Александр Запрягаев.

     

  • 1.13, Аноним (13), 14:11, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >был открыт в прошлом году компанией Gaijin Entertainment под лицензией BSD

    Единственно подходящая открытая лицензия для игрового движка.

     
     
  • 2.22, Аноним (2), 15:05, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А MIT?
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:37, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сравнение с Unreal Engine - на каких дурачков рассчитано? Они хотели сказать что UE не умеет рендерить траву и партиклы, а текстуры поддерживает разве что качеством как в Quake 2?
     
     
  • 2.17, Bottle (?), 14:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений.
    И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива.
    К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam), потому что просадки фреймрейта нынче сопровождают многие игры на UE5.
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 14:58, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений.

    Что значит достойное, UE тут выглядит как игра начала 2000-х.

    > К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam)

    Тогда это демонстрация того, что разработчики не осилили UE, а не того что на Dagor Engine можно сделать более крутую графику.

     
     
  • 4.23, Аноним (2), 15:07, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по сталкеру и другим UE5 играм, анрил никто не осилил
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:20, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива.

    Наивные обыватели и журналисты сравнивают движки по их рекламным фичам (потому что это всё что они видят). Профессионалы сравнивают редакторы, которые идут с этими движками. Unreal Engine стал индустриальным стандартом прежде всего из-за редактора. Догнать и перегнать его в этой части значительно сложнее (и скучнее), чем сделать очередную "мега-гипер-систему глобального динамического освещения с лучами с симуляцией релятивских эффектов на квантовом уровне".

     

  • 1.24, Другой Аноним (?), 15:10, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скриншот Unreal: Фильм "Оно"
    Скриншот Dagor Engine: "Слово пацана"

    А если серьёзно, то скорее всего там прежде всего разные фильтры пост-обработки и цветокоррекции. К движкам это не имеет отношения. Unreal известен своей давней любовью к жёлто-коричневой цветовой гамме. Фундаментальные различия есть, но их тяжело разглядеть за этим.

     
  • 1.26, awoland (ok), 15:41, 05/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на базе карты Dust 2 и библиотеки ассетов Megascans

    Гайдзины лицуху нарушают? По условиям лицензии ассеты Quixel Megascans разрешаются к бесплатному использованию только совместно и внутри движка Unreal Engine... Про Дагор ничего не сказано.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру