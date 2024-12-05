Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine

2.17 , Bottle ( ? ), 14:44, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений.

И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива.

К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam), потому что просадки фреймрейта нынче сопровождают многие игры на UE5.

3.20 , Аноним ( 15 ), 14:58, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это вполне достойное сравнение, потому что Unreal Engine 5 хоть и лидер индустрии, иметь альтернативу в виде in-house всегда полезно, тем более-то без лицензионных отчислений. Что значит достойное, UE тут выглядит как игра начала 2000-х. > К тому же, очень похоже на то, что управиться с Unreal Engine 5 могут только сами Epic Games и несколько избранных студий (вроде Croteam) Тогда это демонстрация того, что разработчики не осилили UE, а не того что на Dagor Engine можно сделать более крутую графику.

4.23 , Аноним ( 2 ), 15:07, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по сталкеру и другим UE5 играм, анрил никто не осилил

3.25 , Аноним ( 25 ), 15:20, 05/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И при всех возможных недостатках Dagor engine выглядит как вполне себе альтернатива. Наивные обыватели и журналисты сравнивают движки по их рекламным фичам (потому что это всё что они видят). Профессионалы сравнивают редакторы, которые идут с этими движками. Unreal Engine стал индустриальным стандартом прежде всего из-за редактора. Догнать и перегнать его в этой части значительно сложнее (и скучнее), чем сделать очередную "мега-гипер-систему глобального динамического освещения с лучами с симуляцией релятивских эффектов на квантовом уровне".

