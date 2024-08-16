Открыт исходный код игры Outertale

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|1.2, Аноним (2), 09:45, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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json, typescript, браузер как движок - вот так внезапно всякие новые jrpg из rpgmaker могут тормозить на средний тачках, притом имея графику и геймплей на уровне дидов под snes.
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|2.7, AKTEON (?), 09:57, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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зопретить electron как ускоряющий глобальное утепление !!
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|2.8, Аноним (8), 09:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обнови nwjs, если тормозит. Не факт, что будет работать (зависит от того, как плохо написано), но в 99 случаях из 100 будет. Rpgmaker mz в среднем более производительный, чем mv. И они оба более функциональные и производительные, чем rpgmaker с ruby (которые как-то работали на древнем железе, да).
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|3.12, Аноним (12), 10:21, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Более производительный теперь означает тормозит на том же железе, где раньше не тормозил. Интересно!
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|4.26, Аноним (-), 11:17, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Более производительный теперь означает тормозит на том же железе,
> где раньше не тормозил. Интересно!
А что не так? Теперь оно жрет ресурсы гораздо быстрее :)
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|4.28, Аноним (8), 11:24, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Более современные (и требовательные) игры на старом движке очень тормозят даже на производительном современном железе, при очевидно куда меньших демонстрируемых возможностях.
Можно взять вероятно, более понятный пример для демонстрации. Есть такая достаточно нишевая вещь, как текстовых тексты. Первые версии z-machine появились в конце 70х, и, можно предположить, что они исполнялись достаточно эффективно на железе 70х годов. В своеобразной виртуальной машине, к тому же, но, на сегодня, даже самые производительные образцы этих виртуальных машин могут залагать самый современный процессор на минимально сложной игре, а менее производительные просто лагают постоянно.
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|2.19, Аноним (19), 10:37, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я говорил, когда Flash убивали, что к добру это не приведёт.
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|1.5, Жироватт (ok), 09:54, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А в чем вообще принципиальный смысл делать клоны игор?
Не заимствовать и развивать идеи, а клонировать почти дословно.
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|2.9, Аноним (8), 10:00, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этим занимаются люди, у которых нет своих идей. Они не способны создавать.
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|3.15, Аноним (15), 10:27, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Этим занимаются люди, у которых нет своих идей. Они не способны создавать.
Крайне наивная и глупая точка зрения. Взять тот же сталкер, моды на который ГОРАЗДО увлекательней и разнообразней чем оригинальная трилогия. Людям просто понравилась, атмосфера/лор и они начали клепать свои интерпретации. Попутно улучшая и развивая оригинальный (слитый) движок, исправляя баги, реализуя новые фичи, мультипоточность/расширенный скриптинг/поддержка 64-bit.
Тут я вижу ту же ситуацию, человеку понравилась игра и он склепал свою интерпретацию, причем на не оригинальном движке. Как по мне это не похоже на человека который "не способен создавать". В отличие от анонимного "критика".
К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист. Что не помешало самой игре стать крайне популярной.
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|4.17, Аноним (8), 10:36, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это корректная позиция. Дорабатывать означает видеть недостатки и понимать, как их исправить. Это не делать копию чужого продукта (что является плагиатом и встречается повсеместно).
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|4.22, Аноним (-), 10:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Крайне наивная и глупая точка зрения. Взять тот же сталкер, моды на который ГОРАЗДО увлекательней и разнообразней чем оригинальная трилогия.
*по мнению пользователей форума мододелов. про моды кроме необъятной вообще нигде не слышали
Это.. очень ценное мнение.
Примерно как проводить опрос на форуме извращенцев, что круче линукс или виндовс.
> Людям просто понравилась, атмосфера/лор и они начали клепать свои интерпретации. Попутно улучшая и развивая оригинальный (слитый) движок, исправляя баги, реализуя новые фичи, мультипоточность/расширенный скриптинг/поддержка 64-bit.
У тебя ошибка в слове "слитый". Движок ведь сп№№№й, не так ли?
То что к тебе попал в руки какой-то код, не дает права его использовать.
> Тут я вижу ту же ситуацию, человеку понравилась игра и он склепал свою интерпретацию, причем на не оригинальном движке. Как по мне это не похоже на человека который "не способен создавать". В отличие от анонимного "критика".
Конечно это человек который "может создавать".
Да-да, тонны шлак-издата или историй про попаданцев не дадут соврать.
> К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист. Что не помешало самой игре стать крайне популярной.
Но у нее была идея, реализация и музыка, причем все свое.
А тут как видно, аффтор смог в движок и "а давайте сделаей фентези в космосе"
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|4.40, iPony129412 (?), 12:32, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист
Ждём опенсорс рнализацию игры от Dragon Snow.
Но там художник больше, а не программист.
RPG Maker оно такое.
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|2.11, Аноним (11), 10:14, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в чем вообще принципиальный смысл делать клоны игор?
Люди без личной жизни пытаются хоть как-то добавить смысла своему существованию.
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|3.23, Аноним (19), 10:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Личная жизнь — это АТНАШЕНЕЯ? Кому-то программировать интереснее, и это тоже личная жизнь. Впрочем, вы, конечно, свечку держали, а так-то у нормальных людей одно другому не мешает.
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|4.27, Аноним (11), 11:21, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Личная жизнь — это АТНАШЕНЕЯ? Кому-то программировать интереснее
Ничего, естественный отбор расставит все по своим местам.
> так-то у нормальных людей одно другому не мешает
Ага, не мешает. Это типа годами забиваешь на девочек, друзей, семью, планы на будущее - и вместо этого сидишь кодишь клон детской иглусецьки...
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|3.34, Аноним (33), 12:06, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вам в голову не приходило, что кодить, паять, варить поделки это может хобби? А хобби это тоже личная жизнь.
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|2.24, Аноним (24), 11:06, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы отнять у тебя всё свободное время. Так ты будешь сутками сидеть за компом, не выходя из дома. А значит, и бузить не будешь.
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|2.32, Аноним (31), 12:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дать вторую жизнь продукту и например перелицензиповать. Как клон вторых героев который тут так жестко пиарят.
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|1.25, Аноним (-), 11:12, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Данные сцены хранятся в JSON-файлах. Движок
> игры написан на TypeScript
О господи. Судя по скрину - вебабизяны пытались косплеить 2D гамесы и ретро. Получилось... мда... почти как у древних, кроме того что это капец на электроне и JSONе. Это я понимаю, открытие века... и второго века...
А так не в обиду автырю - но сейчас есть эн сайтов с совершенно халявными ассетами, коли уж сам рисовать не умеет. Под всякими CC[0,by-sa, etc..] и проч.
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|1.38, iPony129412 (?), 12:21, 16/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Список коммитов как-будто кто-то по клавиатуре случайно бил.
Я конечно понимаю, что не корпоративные правила, но какой-то треш.
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