Открыт исходный код игры Outertale

2.3 , Жироватт ( ok ), 09:51, 16/08/2024 Software as gas

3.13 , Аноним ( 13 ), 10:22, 16/08/2024 В наше время это называли энтропией.

2.7 , AKTEON ( ? ), 09:57, 16/08/2024 зопретить electron как ускоряющий глобальное утепление !!

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:58, 16/08/2024 Обнови nwjs, если тормозит. Не факт, что будет работать (зависит от того, как плохо написано), но в 99 случаях из 100 будет. Rpgmaker mz в среднем более производительный, чем mv. И они оба более функциональные и производительные, чем rpgmaker с ruby (которые как-то работали на древнем железе, да).

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:21, 16/08/2024 Более производительный теперь означает тормозит на том же железе, где раньше не тормозил. Интересно!

4.26 , Аноним ( - ), 11:17, 16/08/2024 > Более производительный теперь означает тормозит на том же железе,

> где раньше не тормозил. Интересно! А что не так? Теперь оно жрет ресурсы гораздо быстрее :)

4.28 , Аноним ( 8 ), 11:24, 16/08/2024 Более современные (и требовательные) игры на старом движке очень тормозят даже на производительном современном железе, при очевидно куда меньших демонстрируемых возможностях. Можно взять вероятно, более понятный пример для демонстрации. Есть такая достаточно нишевая вещь, как текстовых тексты. Первые версии z-machine появились в конце 70х, и, можно предположить, что они исполнялись достаточно эффективно на железе 70х годов. В своеобразной виртуальной машине, к тому же, но, на сегодня, даже самые производительные образцы этих виртуальных машин могут залагать самый современный процессор на минимально сложной игре, а менее производительные просто лагают постоянно.

2.19 , Аноним ( 19 ), 10:37, 16/08/2024 А я говорил, когда Flash убивали, что к добру это не приведёт.

3.31 , Аноним ( 31 ), 11:59, 16/08/2024 Адобе аир сильно хуже электрона в тыщу раз.

4.39 , Аноним ( 19 ), 12:23, 16/08/2024 Флэшевые игрушки а-ля скриншот на втором пне летали.

2.33 , Аноним ( 33 ), 12:02, 16/08/2024 GTA 6 и CS next написать на Electron.