Открыт исходный код игры Outertale

2.6 , AKTEON ( ? ), 09:56, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну на другие платформы переносить ..

2.9 , Аноним ( 8 ), 10:00, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этим занимаются люди, у которых нет своих идей. Они не способны создавать.

3.15 , Аноним ( 15 ), 10:27, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Этим занимаются люди, у которых нет своих идей. Они не способны создавать. Крайне наивная и глупая точка зрения. Взять тот же сталкер, моды на который ГОРАЗДО увлекательней и разнообразней чем оригинальная трилогия. Людям просто понравилась, атмосфера/лор и они начали клепать свои интерпретации. Попутно улучшая и развивая оригинальный (слитый) движок, исправляя баги, реализуя новые фичи, мультипоточность/расширенный скриптинг/поддержка 64-bit. Тут я вижу ту же ситуацию, человеку понравилась игра и он склепал свою интерпретацию, причем на не оригинальном движке. Как по мне это не похоже на человека который "не способен создавать". В отличие от анонимного "критика". К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист. Что не помешало самой игре стать крайне популярной.

4.17 , Аноним ( 8 ), 10:36, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это корректная позиция. Дорабатывать означает видеть недостатки и понимать, как их исправить. Это не делать копию чужого продукта (что является плагиатом и встречается повсеместно).

4.22 , Аноним ( - ), 10:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Крайне наивная и глупая точка зрения. Взять тот же сталкер, моды на который ГОРАЗДО увлекательней и разнообразней чем оригинальная трилогия. *по мнению пользователей форума мододелов. про моды кроме необъятной вообще нигде не слышали

Это.. очень ценное мнение.

Примерно как проводить опрос на форуме извращенцев, что круче линукс или виндовс. > Людям просто понравилась, атмосфера/лор и они начали клепать свои интерпретации. Попутно улучшая и развивая оригинальный (слитый) движок, исправляя баги, реализуя новые фичи, мультипоточность/расширенный скриптинг/поддержка 64-bit. У тебя ошибка в слове "слитый". Движок ведь сп№№№й, не так ли?

То что к тебе попал в руки какой-то код, не дает права его использовать. > Тут я вижу ту же ситуацию, человеку понравилась игра и он склепал свою интерпретацию, причем на не оригинальном движке. Как по мне это не похоже на человека который "не способен создавать". В отличие от анонимного "критика". Конечно это человек который "может создавать".

Да-да, тонны шлак-издата или историй про попаданцев не дадут соврать. > К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист. Что не помешало самой игре стать крайне популярной. Но у нее была идея, реализация и музыка, причем все свое.

А тут как видно, аффтор смог в движок и "а давайте сделаей фентези в космосе"

4.40 , iPony129412 ( ? ), 12:32, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > К слову, код Undertale та еще лапша, из свичей в 1000+ строк, ибо тобифокс классный композитор, но он вообще не программист Ждём опенсорс рнализацию игры от Dragon Snow. Но там художник больше, а не программист.

RPG Maker оно такое.

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:14, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А в чем вообще принципиальный смысл делать клоны игор? Люди без личной жизни пытаются хоть как-то добавить смысла своему существованию.

3.16 , Аноним ( 15 ), 10:29, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не проецируй свои проблемы на других людей.

3.23 , Аноним ( 19 ), 10:58, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Личная жизнь — это АТНАШЕНЕЯ? Кому-то программировать интереснее, и это тоже личная жизнь. Впрочем, вы, конечно, свечку держали, а так-то у нормальных людей одно другому не мешает.

4.27 , Аноним ( 11 ), 11:21, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Личная жизнь — это АТНАШЕНЕЯ? Кому-то программировать интереснее Ничего, естественный отбор расставит все по своим местам. > так-то у нормальных людей одно другому не мешает Ага, не мешает. Это типа годами забиваешь на девочек, друзей, семью, планы на будущее - и вместо этого сидишь кодишь клон детской иглусецьки...

5.37 , Аноним ( 19 ), 12:21, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Человечество давно отказалось от естественного отбора, есличо.

4.35 , Аноним ( 33 ), 12:08, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сношения :)

3.34 , Аноним ( 33 ), 12:06, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вам в голову не приходило, что кодить, паять, варить поделки это может хобби? А хобби это тоже личная жизнь.

2.24 , Аноним ( 24 ), 11:06, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы отнять у тебя всё свободное время. Так ты будешь сутками сидеть за компом, не выходя из дома. А значит, и бузить не будешь.

2.32 , Аноним ( 31 ), 12:01, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дать вторую жизнь продукту и например перелицензиповать. Как клон вторых героев который тут так жестко пиарят.

