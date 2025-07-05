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Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.49

05.07.2025 10:33

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenMW 0.49, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов.

Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов.

Среди изменений в новой версии:

  • Расширены возможности AI, например, боты теперь могут пить зелья.
  • Реализована поддержка плавного перехода между анимациями, позволяющая повысить реалистичность анимации за счёт интерполяции состояний между ключевыми кадрами групп анимации в различных стилях. Переработана логика анимации во время боя.
  • Расширены возможности для создания расширений на языке Lua: скрипты на Lua теперь могут управлять и взаимодействовать с анимацией, звуком, магическими эффектами, квестами, виртуальной файловой системой, телепортацией объектов, созданием объектов, загрузкой данных в формате YAML, сохранением игр и загрузкой сохранённых игр.
  • Изменена механика ближнего боя, которая приближена к оригинальной игре Morrowind в таких особенностях, как неспособность ботов атаковать вверх или вниз. Упрощена система ударов, в которой задействовано сканирование окружения игрока с использованием конуса попадания. Для игрока стало проще попадать в летающих врагов, а летающим врагам, в свою очередь, стало легче атаковать игрока. Повышена реалистичность оценки попаданий при ближнем бое, которая теперь производится не в момент удара, а после его завершения, что, например, даёт возможность уклоняться от ударов.
  • Реализована возможность появления морских существ в областях за пределами основной карты.
  • Модернизирована система освещения при отрисовке - повышена реалистичность бликов и отражений от точечных источников света, добавлены более красивые эффекты волн и ряби на воде. Добавлены настройки для имитации оригинального вида игры Morrowind.
  • В физическом движке повышена точность и предсказуемость обнаружения коллизий при взаимодействии персонажей с окружающей средой.
  • Повышена стабильность пост-процессинга. Добавлены униформы шейдеров для цвета неба и окружающей среды. Обеспечено сохранение целевых рендеров между кадрами для поддержки временных эффектов.
  • B консоли появилась поддержка поиска среди вывода и реализована возможность сохранения истории введённых команд между сеансами.
  • Прекращена поддержка сохранённых игр, записанных в версиях OpenMW до 0.45.
  • Игровой редактор и графические утилиты портированы на Qt 6. В ланчер и мастер установки добавлен перевод на русский язык.
  • Началась работа над реализацией поддержки игр на более свежих версиях движка Bethesda, таких как Oblivion (2006), Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Файлы с ресурсами из этих игр могут использоваться для создания модов для Morrowind или примеров игр от OpenMW.


  1. Главная ссылка к новости (https://openmw.org/2025/openmw...)
  2. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48
  3. OpenNews: Компания VK передаёт игровой движок Nau Engine на попечение сообщества
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.4
  5. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0
  6. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.05, открытого компанией Amazon
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63525-openmw
Ключевые слова: openmw, game
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:24, 05/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Игровой редактор и графические утилиты портированы на Qt 6

    Семерку значит дропнули.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:37, 05/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Сколько смотрю на новости про OpenMW столько думаю что оригинальник игра прям одна из лучших созданных человеками. Жаль что в детстве пропустил.
     
  • 1.4, pic (??), 11:42, 05/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Долгой жизни проекту.
     
  • 1.5, kravich (ok), 11:46, 05/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлены униформы шейдеров для цвета неба и окружающей среды

    "Как спалиться на использовании машинного перевода и не подать виду"

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:54, 05/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Началась работа над реализацией поддержки игр на более свежих версиях движка Bethesda

    Тогда проект должен будет называться OpenBT... OpenGB... OpenCE... OpenTodd...

     

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