Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.49

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта OpenMW 0.49, развивающего свободную реализацию движка для ролевой игры в жанре фэнтези The Elder Scrolls 3: Morrowind. По сравнению с оригинальным движком в OpenMW реализован модернизированный интерфейс пользователя, улучшена графика, добавлен собственный редактор OpenMW-CS для создания новых игр и модов, задействован движок симуляции физических процессов Bullet, добавлена поддержка платформ macOS и Linux, улучшено поведение ботов. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. В интерфейсе редактора OpenMW-CS и лаунчера используется Qt, во внутриигровом интерфейсе применяется MyGUI. Для работы с устройствами ввода задействован SDL, а для вывода звука - OpenAL. Готовые сборки подготовлены для Linux (PPA, flatpak), Windows и macOS. Для запуска необходимо наличие файлов с игровыми ресурсами из оригинальной игры Morrowind или установка альтернативного набора ресурсов. Среди изменений в новой версии: Расширены возможности AI, например, боты теперь могут пить зелья.

Реализована поддержка плавного перехода между анимациями, позволяющая повысить реалистичность анимации за счёт интерполяции состояний между ключевыми кадрами групп анимации в различных стилях. Переработана логика анимации во время боя.

Расширены возможности для создания расширений на языке Lua: скрипты на Lua теперь могут управлять и взаимодействовать с анимацией, звуком, магическими эффектами, квестами, виртуальной файловой системой, телепортацией объектов, созданием объектов, загрузкой данных в формате YAML, сохранением игр и загрузкой сохранённых игр.

Изменена механика ближнего боя, которая приближена к оригинальной игре Morrowind в таких особенностях, как неспособность ботов атаковать вверх или вниз. Упрощена система ударов, в которой задействовано сканирование окружения игрока с использованием конуса попадания. Для игрока стало проще попадать в летающих врагов, а летающим врагам, в свою очередь, стало легче атаковать игрока. Повышена реалистичность оценки попаданий при ближнем бое, которая теперь производится не в момент удара, а после его завершения, что, например, даёт возможность уклоняться от ударов.

Реализована возможность появления морских существ в областях за пределами основной карты.

Модернизирована система освещения при отрисовке - повышена реалистичность бликов и отражений от точечных источников света, добавлены более красивые эффекты волн и ряби на воде. Добавлены настройки для имитации оригинального вида игры Morrowind.

В физическом движке повышена точность и предсказуемость обнаружения коллизий при взаимодействии персонажей с окружающей средой.

Повышена стабильность пост-процессинга. Добавлены униформы шейдеров для цвета неба и окружающей среды. Обеспечено сохранение целевых рендеров между кадрами для поддержки временных эффектов.

B консоли появилась поддержка поиска среди вывода и реализована возможность сохранения истории введённых команд между сеансами.

Прекращена поддержка сохранённых игр, записанных в версиях OpenMW до 0.45.

Игровой редактор и графические утилиты портированы на Qt 6. В ланчер и мастер установки добавлен перевод на русский язык.

Началась работа над реализацией поддержки игр на более свежих версиях движка Bethesda, таких как Oblivion (2006), Skyrim, Fallout 3, Fallout: New Vegas и Fallout 4. Файлы с ресурсами из этих игр могут использоваться для создания модов для Morrowind или примеров игр от OpenMW.



