Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.05, открытого компанией Amazon

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила открытый игровой 3D-движок Open 3D Engine 25.05 (O3DE), пригодный для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Исходный код движка O3DE был открыт в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия кодовой базы развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic. Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты. Среди изменений в новой версии: Полностью переделан инструмент Trackview, применяемый для создания интерактивной анимации в играх.

Проведена работа по повышению производительности движка рендеринга Atom и реализации в нём возможности работы одновременно с несколькими GPU.

Реализована поддержка нового стандартизированного интерфейса симуляции в модуле ROS2, интегрируемом с инструментарием Robot Operating System (ROS2) и предоставляющем драйверы, реализации алгоритмов, компоненты, ресурсы и утилиты для создания симуляторов роботов.

Компании Open Robotics, NVIDIA и Robotec.ai совместно модернизировали возможности платформы для построения сложных симуляторов.

Компания Meta упростила интеграцию инструментария Quest Mobile SDK (Oculus Mobile SDK) с движком O3DE - автоматизированы операции настройки окружения для систем виртуальной реальности и управления пакетами с использованием O3DE.

Упрощён процесс подготовки и передачи изменений в проект. Для документации к API задействована система модулей Hugo, благодаря которой разработчики теперь могут отправлять изменения к документации в форме небольших pull-запросов.

Повышено качество работы среды визуального программирования Script Canvas.

Добавлена поддержка свежих версий Android SDK и Gradle.

Сокращено время загрузки и повышена производительность приложений для платформы Android.

Проведена оптимизация производительности компонентов движка для разработки игр для мобильных платформ. В некоторых ситуациях, например, при использовании констант шейдеров, удалось добиться прироста производительности на 40%.

Стабилизирована возможность задействования нескольких разных GPU для отрисовки одной сцены.

Зависимости обновлены для поддержки последней версии спецификации OpenXR.



