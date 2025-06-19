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Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.05, открытого компанией Amazon

19.06.2025 17:39

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила открытый игровой 3D-движок Open 3D Engine 25.05 (O3DE), пригодный для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходный код движка O3DE был открыт в июле 2021 года компанией Amazon и основаны на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия кодовой базы развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

  • Полностью переделан инструмент Trackview, применяемый для создания интерактивной анимации в играх.
  • Проведена работа по повышению производительности движка рендеринга Atom и реализации в нём возможности работы одновременно с несколькими GPU.
  • Реализована поддержка нового стандартизированного интерфейса симуляции в модуле ROS2, интегрируемом с инструментарием Robot Operating System (ROS2) и предоставляющем драйверы, реализации алгоритмов, компоненты, ресурсы и утилиты для создания симуляторов роботов.
  • Компании Open Robotics, NVIDIA и Robotec.ai совместно модернизировали возможности платформы для построения сложных симуляторов.
  • Компания Meta упростила интеграцию инструментария Quest Mobile SDK (Oculus Mobile SDK) с движком O3DE - автоматизированы операции настройки окружения для систем виртуальной реальности и управления пакетами с использованием O3DE.
  • Упрощён процесс подготовки и передачи изменений в проект. Для документации к API задействована система модулей Hugo, благодаря которой разработчики теперь могут отправлять изменения к документации в форме небольших pull-запросов.
  • Повышено качество работы среды визуального программирования Script Canvas.
  • Добавлена поддержка свежих версий Android SDK и Gradle.
  • Сокращено время загрузки и повышена производительность приложений для платформы Android.
  • Проведена оптимизация производительности компонентов движка для разработки игр для мобильных платформ. В некоторых ситуациях, например, при использовании констант шейдеров, удалось добиться прироста производительности на 40%.
  • Стабилизирована возможность задействования нескольких разных GPU для отрисовки одной сцены.
  • Зависимости обновлены для поддержки последней версии спецификации OpenXR.


  1. Главная ссылка к новости (https://o3de.org/o3de-25-05-0-...)
  2. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 24.09, открытого компанией Amazon
  3. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  4. OpenNews: Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine
  5. OpenNews: Компания VK передаёт игровой движок Nau Engine на попечение сообщества
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63432-o3de
Ключевые слова: o3de, game
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Кошкажена (?), 17:42, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие игори на нем есть?
     
     
  • 2.2, laindono (ok), 17:46, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:58, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легче сказать каких игорей на нем нет.
     
  • 2.4, ковролин (?), 17:59, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    крузис, написано же
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 18:05, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 4.8, ковролин (?), 18:08, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.10, Аноним (-), 18:19, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.15, Аноним (15), 18:39, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/app/1715130/Crysis_Remastered/
     

  • 1.5, Аноним (-), 18:02, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.9, Аноним (-), 18:11, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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  • 1.16, Шутка (-), 18:54, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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