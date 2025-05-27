Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0

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|2.6, Аноним (6), 10:56, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производительности не хватит. В периметре насколько помню динамический NURBS всё же.
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|1.4, анон (?), 10:47, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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(протер глаза) не вижу никакой разницы между old и new. где там размытие?
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|2.8, Анониссимус (?), 11:09, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да там везде размытие. На синем цветочке сильнее всего заметно. Слезайте, батенька, с ЭЛТ-мониторов, это вредит зрению :)
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|2.9, eh (?), 11:10, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если тыкнуть на картинку, то всё видно. на превьюшке тоже непонятно
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|2.15, НяшМяш (ok), 12:37, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если там теперь SDL, то можно заставить насильно с помощью SDL_VIDEODRIVER=wayland
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|1.13, Аноним (13), 12:18, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох, надо уже собраться с силами и начать засылать в редакцию новости о выходе новых версий Bevy. Местная публика и раст любит, и смотреть на то, как на нём ничего-не-делают. А между тем, это - единственный опенсорсный движок с реализацией Nanite (virtual geometry). Релиз правда недавно уже был, так что теперь только через несколько месяцев.
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|3.19, Аноним (13), 12:49, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит сразу сказать, что свой рендерер они запилили не потому, что в Беви плохой а потому, что они начали разработку довольно давно, и на тот момент действительно рендерер был примитивен (Беви всего 5 лет, Годоту - 25). Сейчас рендерер на уровне современных движков.
Что касается выпущенных игр, энтузиасты ведут список https://github.com/Vrixyz/bevy_awesome_prod .
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