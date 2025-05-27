Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0

После трёх месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.12.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Основные изменения: Переход на библиотеку SDL2 для работы с окнами и устройствами ввода, позволивший добавить поддержку управления через сенсорные экраны.

В меню настроек добавлена поддержка назначения комбинаций клавиш.

В графическом интерфейсе реализована поддержка узловой анимации текстур (animated node texture).

Исправлена фильтрация текстур (текстуры теперь не выглядят размытыми).

На страницы с информацией о пакетах добавлена вкладка "Рецензии", на которой показаны отзывы других пользователей о пакете.

Для разработчиков игр добавлен метод set_camera для выбора режима камеры, сопоставленной с игроком.

Повышена производительность загрузки и генерации игровых миров, а также обеспечена более эффективная индексация в хранилище объектов.



