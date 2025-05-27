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Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0

27.05.2025 10:36

После трёх месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.12.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Переход на библиотеку SDL2 для работы с окнами и устройствами ввода, позволивший добавить поддержку управления через сенсорные экраны.
  • В меню настроек добавлена поддержка назначения комбинаций клавиш.
  • В графическом интерфейсе реализована поддержка узловой анимации текстур (animated node texture).
  • Исправлена фильтрация текстур (текстуры теперь не выглядят размытыми).
  • На страницы с информацией о пакетах добавлена вкладка "Рецензии", на которой показаны отзывы других пользователей о пакете.
  • Для разработчиков игр добавлен метод set_camera для выбора режима камеры, сопоставленной с игроком.
  • Повышена производительность загрузки и генерации игровых миров, а также обеспечена более эффективная индексация в хранилище объектов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.luanti.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Обновление игры Skyblock: Zero, построенной на движке Luanti
  3. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.11.0
  4. OpenNews: Игровой движок Minetest переименован в Luanti
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63309-luanti
Ключевые слова: luanti, game, maincraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:39, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Если кому интересно, для Luanti есть реализация игры Mineclonia, форк MineClone 2 (которая сейчас VoxeLibre и имеет другие цели). Mineclonia старается как можно ближе реализовать Minecraft, и за последний год там очень сильно продвинулись (намного лучше чем когда-либо было в MineClone 2/VoxeLibre)

    https://content.luanti.org/packages/ryvnf/mineclonia/

    https://codeberg.org/mineclonia/mineclonia/

     
  • 1.3, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:47, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Периметр на нём можно запилить ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:56, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительности не хватит. В периметре насколько помню динамический NURBS всё же.
     

  • 1.4, анон (?), 10:47, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    (протер глаза) не вижу никакой разницы между old и new. где там размытие?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты из ЭЛТ-монитора пишешь?
     
  • 2.7, eugener (ok), 10:56, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Синий цветочек на переднем плане.
     
  • 2.8, Анониссимус (?), 11:09, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да там везде размытие. На синем цветочке сильнее всего заметно. Слезайте, батенька, с ЭЛТ-мониторов, это вредит зрению :)
     
  • 2.9, eh (?), 11:10, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если тыкнуть на картинку, то всё видно. на превьюшке тоже непонятно
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:21, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland так и нету :(
     
     
  • 2.15, НяшМяш (ok), 12:37, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если там теперь SDL, то можно заставить насильно с помощью SDL_VIDEODRIVER=wayland
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:18, 27/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох, надо уже собраться с силами и начать засылать в редакцию новости о выходе новых версий Bevy. Местная публика и раст любит, и смотреть на то, как на нём ничего-не-делают. А между тем, это - единственный опенсорсный движок с реализацией Nanite (virtual geometry). Релиз правда недавно уже был, так что теперь только через несколько месяцев.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:28, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой движок будет более быстрым,bevy или godot?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 12:41, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Löve
     
  • 3.18, Аноним (13), 12:42, 27/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 12:42, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кому интересно, есть успешная (в смысле продаётся и про неё слышали) игруха на Rust+Bevy: https://store.steampowered.com/app/2198150/Tiny_Glade/

    Разраб графической части там какой-то гений, они для игры написали свой рендерер (не использовали встроенный в Bevy) и у них даже есть свой апскейлер.

     
     
  • 3.19, Аноним (13), 12:49, 27/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит сразу сказать, что свой рендерер они запилили не потому, что в Беви плохой а потому, что они начали разработку довольно давно, и на тот момент действительно рендерер был примитивен (Беви всего 5 лет, Годоту - 25). Сейчас рендерер на уровне современных движков.

    Что касается выпущенных игр, энтузиасты ведут список https://github.com/Vrixyz/bevy_awesome_prod .

     

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