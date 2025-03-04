Выпуск открытого игрового движка Godot 4.4

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|1.1, Аноним (1), 11:39, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Все небинарные рады, наверное. Даже хз кто им ещё рискнёт пользоваться после той истерики автора движка. Все нормальные люди уже на Redot ушли.
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|2.2, Аноним (2), 11:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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кажется, что редотом интересуются больше те, кто игры вообще не делает
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|4.8, Аноним (8), 11:58, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты алгоритмы не проходил? Листвью можно сделать даже на белой доске.
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|5.21, зомбированный (?), 12:50, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я вот шото ни разу не видел, чтобы на игровом движке делали прокручиваемый Listview туда-сюда из десятков элементов
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|6.42, Аноним (8), 13:40, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что в играх это не нужно? А как сделать ленивую загрузку и прочие оптимизации полно статей в инете бери любую.
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|2.15, Аноним (-), 12:41, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все небинарные рады, наверное. Даже хз кто им ещё рискнёт пользоваться после той истерики автора движка. Все нормальные люди уже на Redot ушли.
Те, кто действительно пользовались движком, те и пользуются, плюс появляются новые пользователи, учитывая количество новых роликов в Ютюбе и игрушек в Стиме.
Это только те, кто по факту только новости читает, слышали звон, да не знают, где он. И они глупую выходку Community Manager'a и модераторов на социальных площадках называют "истерикой АВТОРА ДВИЖКА". Так что те, кто действительно разрабатывает игры - рады, да. Полно новых вкусных плюшек и вообще прогресс разработки радует.
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|2.51, fuggy (ok), 14:01, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Думаю загнётся этот redot. И мы уже видим. В настоящее время активность разработки форка существенно отстаёт от движка Godot. Дадим ему ещё полгода. Потому что нет разницы, что повесточные, что антиповесточные. Ещё никогда форк созданный по политическим мотивам, где из всех изменений в форке самое существенное это смена названия, никогда долго не выживает. Помните был такой Glimpse форк Gimp, так вот: Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP. Продержался всего 2 года.
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|3.52, Аноним (52), 14:05, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Прекращение разработки Glimpse, форка графического редактора GIMP. Продержался всего 2 года.
2 года продержалась его репа с исходным кодом. А разработка и не начиналась, лол.
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|2.54, Аноним (52), 14:11, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Даже хз кто им ещё рискнёт пользоваться после той истерики автора движка.
Все, кто не читает 24/7 всякую туфту в интернет-клоаках?
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|2.14, нитгитлистер (?), 12:25, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё грузицо, просто там особо ни чего интересного нет. так чисто наглядные примеры возможностей по редактированию. а что вообще на этом движкуе из заметных игр написано? ну всякие мобилки и онлайн-%рочильни не в счёт разумеется
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|3.20, Карлос Сношайтилис (ok), 12:48, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> всякие мобилки и онлайн-%рочильни не в счёт разумеется
Разумеется, в счёт, ибо имеют значимую, если не ведущую, долю рынка.
И если годот позволяет их клепать на изи, то он годен. Для рынка.
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|4.30, Аноним (-), 13:22, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И если годот позволяет их клепать на изи, то он годен. Для рынка.
В том-то и дело, что годен именно для специфического рынка.
Поэтому если тебе нужно быстренько склепать очередную онлайн-%рочильню - то берешь годот.
А если что-то нормальное... то не факт что там будет все что нужно, оно будет работать как нужно с нужной производительность.
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|3.46, fuggy (ok), 13:54, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На steamdb посмотри, не мобилки. Из известных: brotato, dome keeper, backpack battles, turing complete, thrive.
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|2.18, Аноним (16), 12:45, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это потому что ты не осилил установку кодеков в Linux, а стриммер осилил и поставил галочку.
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|2.17, Аноним (17), 12:45, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, Cruelty Squad например, тактический шутер. Ещё скоро должен выйти PVKK, тоже использующий godot. Ни в первом, ни во втором случае я не знал о том, что godot был движком игры.
Ни одна из этих игр действительно не является известными проектами, тем более вторая ещё не вышла. Главное, что в принципе есть такой открытый проект. Движок судить по популярности игр на его базе всё таки немного странно, в конце концов это не сильно зависит от самого движка, сколько от "танцора"/игродела и времени.
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|3.47, Аноним (-), 13:54, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну, Cruelty Squad например, тактический шутер.
Выглядит как-будто школник выпил ведро водки и потом его всю ночь тошнило спрайтами.
Не, ну я понимаю что есть люди которые сожрут любое овно, но таких, к счастью, меньшинство.
> Ещё скоро должен выйти PVKK, тоже использующий godot.
Судя по ролику это игра на один уровень.
Ну хоть графоний туда прикрутили.
> Главное, что в принципе есть такой открытый проект.
Дестоп линуксов тоже есть куча, а толку если оно не юзабельно.
> Движок судить по популярности игр на его базе всё таки немного странно, в конце концов это не сильно зависит от самого движка, сколько от "танцора"/игродела и времени.
Так движок это "обувь" танцора.
Ну т.е профи возможно и в лаптях станцует.
Возможности движка это важно.
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|4.61, Аноним (61), 14:51, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри Bloodthief и Road To Vostok. Для обеих есть играбельные демо с более, чем одним уровнем, авторы обеих отчитываются о разработке. Первая идёт на картошке (есть, кстати интересное видео о техниках оптимизации, которые пришлось использовать автору).
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|5.78, Аноним (78), 15:50, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нравится наблюдать как здесь авторитетно отправляют "посмотрите на" то, о чём никто ничего не слышал и не знает. И никогда не узнает. Ну, кроме..
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|2.23, Аноним (-), 12:56, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какие известные игры его используют?
В прошлых новостях хвастались что Sonic Colors: Ultimate на нем сделан.
Правда сама игра оказалась 6/10 по Steam))
На самом деле много. Просто большая часть из них это какие-то васяноподелия, инди-наркомания и прочий треш (Cruelty Squad шикарный пример, но сейчас набигут его фоннаты и только это подтвердят)))
Ничего стоящего на годоте пока не видел. Возможно что-то портируют с Юнити, но вот когда будет, тогда и будет.
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|3.55, Твой лучший друг (?), 14:12, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Портов с Юнити на Годо не видел, но вот обратная ситуация вполне себе реальна. Бротато для мобилок сделан на Unity. Да, успешный успех движка Godot настолько успешен, что пришлось переделывать игру на другие платформы.
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|5.66, Аноним (-), 15:06, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Road To Vostok
Coming Soon To Early Access
Оно еще даже в EA не вышло, о чем вообще можно говорить?
Ну и графоний уровня HL2 с текстур-паком.
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|6.77, Аноним (77), 15:48, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Ну и графоний уровня HL2 с текстур-паком.
А теперь сравни ресурсы Valve и одного разработчика, который это пилит. Так что это огромный комплимент, по большому счету. Какой бы ни был у тебя движок, решающее значение для визуальной составляющей будет иметь качество ассетов. А это упирается тупо в деньги.
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|3.35, Аноним (-), 13:35, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В целом по 5-6 новых игр в неделю выходит
А сколько из этих 5-6 нормальные игры? У тебя в роликах половина "игр" уровня флеш-игр 15-20 летней давности. А что-то вообще уровня rpgmaker.
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|4.44, Алекс Винчестер (?), 13:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и в юнити выходит в основном 99% всякого xлaмa. Ведь сейчас каждый шkoльник может накoдить с помощью AI (а то и вовсе нaшлeпaть всяких блюпpинтов без знания программирования) свой сyпершyтан с эльфaми и коpованами. Вот и имеем то, что имеем... Тонны мyсорных "игр" в стиме, еще и с плохой графикой, тормозящие на топовых видюхах.
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|5.49, Аноним (-), 13:56, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так и в юнити выходит в основном 99% всякого xлaмa.
С цифрой не согласен, но предположим. Зато в оставшиеся 1% попадают шикарнейшие Ori and the Will of the Wisps, Kerbal Space Program, Escape from Tarkov, Subnautica, Rust, Wasteland 2/3, Cities: Skylines, Cuphead, Amoung Us, Genshin и так далее.
А чем годот может похвастаться? Целого соника написали?)))
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|6.65, Аноним (61), 15:03, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё абсолютно то же самое писали в десятых, и робкие голоса "но есть же игры X и Y на Unity..." точно так же тонули в хоре негодования.
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|7.72, Аноним (-), 15:29, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё абсолютно то же самое писали в десятых
В десятых на юнити писали огого как. Даже помню переход с 3.x на 4.0.
Мы тогда не решились переходить и релизились на тройке, потому что сроки поджимали.
Ну и Годот как бэ вышел 11 лет назад.
А толковые игры до сих пор можно перечислить в пару строк.
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|8.79, Аноним (61), 15:51, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего кроме игр на мобилки и школоподелий не было Вернее, были конечно, но ано... текст свёрнут, показать
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|6.69, Аноним (69), 15:17, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По-сути GE пару лет отраду. Именно тому GE, в котором можно уже что-то делать. Нужно подождать еще некоторое количество лет.
Ты выкатил список игр, часть из которых появилась раньше обсуждаемого игрового движка)
Напомни, а сколько пилили Subnautica? Подобные игры на GE будут, но не раньше 5-8 лет.
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|7.73, Анонем (?), 15:34, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня
Движку 20+ лет, а в нем только "пару лет" можно что-то делать?
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|7.75, Аноним (-), 15:42, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По-сути GE пару лет отраду.
Какие пару лет?? Он релизнулся в 2014 году.
И он был достаточный, чтобы Дедалики на нем сделали порт Депонии.
> Ты выкатил список игр, часть из которых появилась раньше обсуждаемого игрового движка)
Ori and the Will of the Wisps только анонсировали на E3 2017, релизнулся в 2020.
Genshin - 2020 год.
Rust портировали на Unity 5, а это минимум 2015й. А ведь могли бы на годот!
> Подобные игры на GE будут
Блаженный верит.
Но пока что список игр настолько уныл, что сюда en.wikipedia.org/wiki/Godot_(game_engine)#Notable_video_games_made_with_Godot попал Cruelty Squad
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|3.63, Аноним (61), 14:53, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прекращай смотреть драма-ютуберов, всем пофиг на "повестку" и Redot.
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|2.53, fuggy (ok), 14:07, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из известных: brotato, dome keeper, backpack battles, turing complete, thrive. Могу выделить turing complete головоломка по созданию процессора из логических компонентов.
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|1.19, Bottle (?), 12:47, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств.
Если движок такой хороший, то почему открыли?
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|2.26, Аноним (-), 13:08, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если движок такой хороший, то почему открыли?
Потому что при помощи "проприетарного продукта профессионального уровня" делали для латинской америки казино и прочий крап.
Но тк они не справлялись с развитием - то решили выложить ненужность, дабы сообщество поработало забесплатно.
Хороший движок был бы популярен и без открытия.
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|2.39, Шигорн (?), 13:38, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нигде не написано что он был или даже есть хороший. Он был плохим и закрытым, стал таким же плохим, но открытым.
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|3.56, Аноним (52), 14:13, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Он был плохим и закрытым, стал таким же плохим, но открытым.
А какие конкретно у тебя претензии к движку? Вопрос риторический, если что.
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|4.60, Bottle (?), 14:49, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Его сектантское сообщество, которое не чурается лжи с самого начала - привлекают сказками о легковесности и простоте всяких новичков, которые думают, что если редактор с пустым окном запускается быстрее чем в Юнити, то и движок быстрее выполняет все задачи.
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|5.71, Аноним (69), 15:22, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не в защиту GE, но Unity тоже привирают. Говнокодить можно и там и тут - это то, что мы видим и по движкам и по играм.
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|1.68, Аноним (-), 15:12, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно наблюдать как уменьшается порог входа.
Раньше нужно было что-то знать и уметь, а сейчас берешь готовый движок, бесплатные текстуры, бесплатный музон, лепишь какие-то скриптики и хоба - что-то получилось. Что-то.
Причем это не только в игрострое. Всякие фрикады, кикады, даже гимп позволяет что-то как-то сделать, что раньше можно было делать только на проф. софте. И некоторых результат даже устраивает. Что приводит к существенному снижению среднего качества продукта :(
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|2.74, Аноним (-), 15:36, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это говорит от совершенстве и зрелости технологии Если по списку - то кикад раз... большой текст свёрнут, показать
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|3.76, Аноним (-), 15:44, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> до проф уровня оно все равно не дотягивает.
Так никто и не говорил что дотягивает.
Просто раньше были условные paint и photoshop, а сейчас paint, недоphotoshop и photoshop.
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|1.80, Аноним (78), 15:52, 04/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И снова игроделы здесь сегодня собрались. Вчерашние художники и позавчерашние музыканты.
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