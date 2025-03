Выпуск открытого игрового движка Godot 4.4

4.44 , Алекс Винчестер ( ? ), 13:43, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и в юнити выходит в основном 99% всякого xлaмa. Ведь сейчас каждый шkoльник может накoдить с помощью AI (а то и вовсе нaшлeпaть всяких блюпpинтов без знания программирования) свой сyпершyтан с эльфaми и коpованами. Вот и имеем то, что имеем... Тонны мyсорных "игр" в стиме, еще и с плохой графикой, тормозящие на топовых видюхах.

5.49 , Аноним ( - ), 13:56, 04/03/2025 > Так и в юнити выходит в основном 99% всякого xлaмa. С цифрой не согласен, но предположим. Зато в оставшиеся 1% попадают шикарнейшие Ori and the Will of the Wisps, Kerbal Space Program, Escape from Tarkov, Subnautica, Rust, Wasteland 2/3, Cities: Skylines, Cuphead, Amoung Us, Genshin и так далее. А чем годот может похвастаться? Целого соника написали?)))

6.65 , Аноним ( 61 ), 15:03, 04/03/2025 Всё абсолютно то же самое писали в десятых, и робкие голоса "но есть же игры X и Y на Unity..." точно так же тонули в хоре негодования.

7.72 , Аноним ( - ), 15:29, 04/03/2025 > Всё абсолютно то же самое писали в десятых В десятых на юнити писали огого как. Даже помню переход с 3.x на 4.0.

Мы тогда не решились переходить и релизились на тройке, потому что сроки поджимали. Ну и Годот как бэ вышел 11 лет назад.

А толковые игры до сих пор можно перечислить в пару строк. 8.79 , Аноним ( 61 ), 15:51, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничего кроме игр на мобилки и школоподелий не было Вернее, были конечно, но ано... 6.69 , Аноним ( 69 ), 15:17, 04/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По-сути GE пару лет отраду. Именно тому GE, в котором можно уже что-то делать. Нужно подождать еще некоторое количество лет. Ты выкатил список игр, часть из которых появилась раньше обсуждаемого игрового движка) Напомни, а сколько пилили Subnautica? Подобные игры на GE будут, но не раньше 5-8 лет.

7.73 , Анонем ( ? ), 15:34, 04/03/2025 >Исходные тексты движка были открыты в 2014 году студией OKAM, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня Движку 20+ лет, а в нем только "пару лет" можно что-то делать?

8.81 , Аноним ( 61 ), 15:53, 04/03/2025 текст свёрнут, показать Пару лет как переписали с нуля по сути ... 7.75 , Аноним ( - ), 15:42, 04/03/2025 > По-сути GE пару лет отраду. Какие пару лет?? Он релизнулся в 2014 году.

И он был достаточный, чтобы Дедалики на нем сделали порт Депонии. > Ты выкатил список игр, часть из которых появилась раньше обсуждаемого игрового движка) Ori and the Will of the Wisps только анонсировали на E3 2017, релизнулся в 2020.

Genshin - 2020 год.

Rust портировали на Unity 5, а это минимум 2015й. А ведь могли бы на годот! > Подобные игры на GE будут Блаженный верит. Но пока что список игр настолько уныл, что сюда en.wikipedia.org/wiki/Godot_(game_engine)#Notable_video_games_made_with_Godot попал Cruelty Squad