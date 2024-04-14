Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot

|
|1.1, Аноним (1), 09:44, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
"основатель таких проектов, как GNOME, Midnight Commander и Mono" - у Мигеля явно не получается, почему он всё ещё старается?
"зачем мистер Рубль? во имя чего?"
|
|1.3, Аноним (2), 09:59, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Проекты в чьём названии встречается название языка или фреймворка который в нём используется это всегда провал. А когда в названии встречается название языка, который не используется в нём это двойной провал.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 11:20, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Давайте перестанем использовать LibFLAC, там ведь используется название языка C!
|
|1.4, Аноним (4), 10:02, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Мигель де Икаса (Miguel de Icaza), основатель таких проектов, как GNOME, Midnight
Commander и Mono:
> As for myself, I had fallen in love with the iPhone, so using a Mac on a day-to-day basis was a must. Having been part of the Linux Desktop efforts, I felt a deep guilt for liking OSX and moving a lot of my work to it.
Все, что нужно знать о Гнумовцах.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 11:03, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>As for myself, I had fallen in love with the iPhone, so using a Mac on a day-to-day basis was a must. Having been part of the Linux Desktop efforts, I felt a deep guilt for liking OSX and moving a lot of my work to it.
Документальное подтверждение того что я говорил, Гном копирует макось, но неумело.
|
|2.25, DC (??), 12:50, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наоборот с генома все копируют в макось , кде и прочие системы или ты думаешь , автоскрытие появилось из воздуха?
|
|2.28, Аноним (28), 13:33, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мигель уволился и M$ и теперь сладкими речами ищет способ продаться в Эппл.
|
|1.8, Аноним (6), 11:06, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Давно уже встречал Half-life в браузере, Quake 1, 2 тоже вроде, и при этом полноценные в которые можно играть, а не просто статичные сцены.
|
|1.9, Аноним (9), 11:14, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Библиотека LibGodot, куда бы её встроить? Любители тайловых оконных менеджеров, не желаете ли встроить в какой-нибудь i3?
|
|1.12, Bottle (?), 11:38, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У Godot рендер тормозной, делать на нём приложения, это как писать на Электроне, можно, но не нужно.
|
|
|
|
|
|3.15, Bottle (?), 11:52, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это верно и для четвёртой версии. Запусти демки вроде Abandoned Spaceship Demo, TPS Demo, Desert Light и получишь во всех случаях максимум сорок кадров.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 12:05, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти, нынешнее поколение погромистов совершенно не знает что такое потребление ресурсов, у них Unity эталон движков.
Если что эти погромисты даже после 6 лет разработки не в состоянии написать правильно код считывания файла настроек, применения, и обновления значений в диалоге настроек графики.
150 фпс на rtx 4080 есть и ладно, они даже не одупляют что на такой карте при их уровне графике должны быть все 480 фпс...
Наступит время когда технологии по типа dlss которые 1080p кадр увеличивают в 4 раза, одновременно дорисовывая все через ИИ, и это лютая дичь и позор. Вы когда нибудь видели чтобы текст на текстуре в игре отображался не так как его нарисовали дизайнеры? Так вот пожалуйста Alan Wake 2.
|
|
|
|5.21, Аноним (13), 12:21, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ещё что, разрабы gta5 через 10 лет неспособны были прочитать json нормально. Для хорошей картинки сегодня достаточно использовать нормальные текстуры, в старых играх крохотные текстуры и поэтому всё выглядит так ужасно.
|
|5.29, Аноним (29), 13:35, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти
Игры делают под современные видеокарты, вот же нонсенс. Ведь никогда раньше такого не было.
Правда, технология RTX не такая уж и современная, шесть лет ей уже.
|
|4.26, Аноним2 (?), 13:25, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ради интереса запустил TPS Demo, выкрутил все настройки на максимум и отключил vsync, получил 110-130фпс. Как будете оправдываться?
|
|
|
|
|
|6.30, Аноним2 (?), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не думаю что использовать наиболее подходящее оборудование для запуска игр чтобы запустить игру на godot это что-то странное, кажется что наоборот.
|
|4.31, Аноним (28), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У Unreal Engine та же фигня. Тормозящая соременые "движки" технология называется PBR и жрёт видеопамять как не в себя, с соответствующими последствиями (VRAM <-> RAM) для тех карт, где памяти не хватает.
|
|3.16, Аноним (16), 11:54, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Переписать-то переписали, а тестовые сцены всё равно как в киселе, не ощущаются отзывчивыми. А ещё микролаги время от времени.
|
|
|
|4.19, Аноним (13), 12:17, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Демки кривые, а при чём тут двиг? Я попробовал запустить, тысяча ошибок в логе и сцена не рисуется корректно, но видно, что задействовано размывание движения, из-за него всегда будет как в киселе.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 12:40, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для начала переписать Python на самом Python, далее переписать всё на этом переписанном Python.
|
|1.23, Аноним (23), 12:38, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>возможности встраивания в приложения произвольных сцен, подготовленных для игрового движка Godot
Это такая новомодная замена Dart/Flutter, QML/QtQuick и HTML/Electron? Теперь вместо браузерного движка во все приложения будет тянуться игровой?
|