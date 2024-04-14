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Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot

14.04.2024 09:37

Мигель де Икаса (Miguel de Icaza), основатель таких проектов, как GNOME, Midnight Commander и Mono, представил инициативу по реализации возможности встраивания в приложения произвольных сцен, подготовленных для игрового движка Godot. Для включения в состав Godot предложена библиотека LibGodot, позволяющая отрисовывать контент, созданный для движка Godot, а также предоставляющая API для управления движком и взаимодействия с контентом. Библиотека поддерживает динамическое и статическое связывание и может использоваться с кодом на C++, Swift, Rust, Python и других языках, для которых созданы обвязки GDExtension. Код открыт под лицензией MIT.

Разработчики библиотеки намерены добиться включения экспериментальной поддержки LibGodot в состав выпуска Godot 4.3, а в версии Godot 4.4 обеспечить поддержку в LibGodot графического API OpenGL и платформ Android, Windows, Linux (X11 и Wayland), помимо изначально поддерживаемых macOS и iOS. Из областей применения LibGodot, кроме интеграции контента Godot в графический интерфейс приложения (показа окон Godot, как части интерфейса), отмечается возможность управления движком Godot из приложения и решение задач, связанных с автоматизацией разработки (например, для задействования при сборке ассетов).

  1. Главная ссылка к новости (https://tirania.org/blog/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2
  3. OpenNews: Проект GodotOS подготовил оболочку операционной системы на игровом движке Godot
  4. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  5. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  6. OpenNews: Раскол в сообществе свободного игрового движка Urho3D привёл к созданию форка
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60988-libgodot
Ключевые слова: libgodot, godot, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:44, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "основатель таких проектов, как GNOME, Midnight Commander и Mono" - у Мигеля явно не получается, почему он всё ещё старается?

    "зачем мистер Рубль? во имя чего?"

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:56, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так если бы получилось зачем стараться?
     

  • 1.3, Аноним (2), 09:59, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проекты в чьём названии встречается название языка или фреймворка который в нём используется это всегда провал. А когда в названии встречается название языка, который не используется в нём это двойной провал.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:20, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Давайте перестанем использовать LibFLAC, там ведь используется название языка C!
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go портировали на .Net?
     
     
  • 3.22, Аноним (2), 12:23, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Go переписал  на home.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мигель де Икаса (Miguel de Icaza), основатель таких проектов, как GNOME, Midnight
    Commander и Mono:
    > As for myself, I had fallen in love with the iPhone, so using a Mac on a day-to-day basis was a must. Having been part of the Linux Desktop efforts, I felt a deep guilt for liking OSX and moving a lot of my work to it.

    Все, что нужно знать о Гнумовцах.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:03, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >As for myself, I had fallen in love with the iPhone, so using a Mac on a day-to-day basis was a must. Having been part of the Linux Desktop efforts, I felt a deep guilt for liking OSX and moving a lot of my work to it.

    Документальное подтверждение того что я говорил, Гном копирует макось, но неумело.

     
  • 2.25, DC (??), 12:50, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот с генома все копируют в макось , кде и прочие системы или ты думаешь , автоскрытие появилось из воздуха?
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:33, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мигель уволился и M$ и теперь сладкими речами ищет способ продаться в Эппл.
     

  • 1.8, Аноним (6), 11:06, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно уже встречал Half-life в браузере, Quake 1, 2  тоже вроде, и при этом полноценные в которые можно играть, а не просто статичные сцены.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:14, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Библиотека LibGodot, куда бы её встроить? Любители тайловых оконных менеджеров, не желаете ли встроить в какой-нибудь i3?
     
  • 1.12, Bottle (?), 11:38, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Godot рендер тормозной, делать на нём приложения, это как писать на Электроне, можно, но не нужно.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:41, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 4 переписали.
     
     
  • 3.15, Bottle (?), 11:52, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это верно и для четвёртой версии. Запусти демки вроде Abandoned Spaceship Demo, TPS Demo, Desert Light и получишь во всех случаях максимум сорок кадров.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:05, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти, нынешнее поколение погромистов совершенно не знает что такое потребление ресурсов, у них Unity эталон движков.

    Если что эти погромисты даже после 6 лет разработки не в состоянии написать правильно код считывания файла настроек, применения, и обновления значений в диалоге настроек графики.

    150 фпс на rtx 4080 есть и ладно, они даже не одупляют что на такой карте при их уровне графике должны быть все 480 фпс...

    Наступит время когда технологии по типа dlss которые 1080p кадр увеличивают в 4 раза, одновременно дорисовывая все через ИИ, и это лютая дичь и позор. Вы когда нибудь видели чтобы текст на текстуре в игре отображался не так как его нарисовали дизайнеры? Так вот пожалуйста Alan Wake 2.

     
     
  • 5.18, Аноним (17), 12:06, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * через ИИ будут нормой.
     
  • 5.21, Аноним (13), 12:21, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё что, разрабы gta5 через 10 лет неспособны были прочитать json нормально. Для хорошей картинки сегодня достаточно использовать нормальные текстуры, в старых играх крохотные текстуры и поэтому всё выглядит так ужасно.
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:35, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти

    Игры делают под современные видеокарты, вот же нонсенс. Ведь никогда раньше такого не было.
    Правда, технология RTX не такая уж и современная, шесть лет ей уже.

     
  • 4.26, Аноним2 (?), 13:25, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради интереса запустил TPS Demo, выкрутил все настройки на максимум и отключил vsync, получил 110-130фпс. Как будете оправдываться?
     
     
  • 5.27, Bottle (?), 13:32, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что у тебя видеокарта серии RTX.
     
     
  • 6.30, Аноним2 (?), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не думаю что использовать наиболее подходящее оборудование для запуска игр чтобы запустить игру на godot это что-то странное, кажется что наоборот.
     
  • 4.31, Аноним (28), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Unreal Engine та же фигня. Тормозящая соременые "движки" технология называется PBR и жрёт видеопамять как не в себя, с соответствующими последствиями (VRAM <-> RAM) для тех карт, где памяти не хватает.
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:54, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписать-то переписали, а тестовые сцены всё равно как в киселе, не ощущаются отзывчивыми. А ещё микролаги время от времени.
     
     
  • 4.19, Аноним (13), 12:17, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демки кривые, а при чём тут двиг? Я попробовал запустить, тысяча ошибок в логе и сцена не рисуется корректно, но видно, что задействовано размывание движения, из-за него всегда будет как в киселе.
     
  • 2.14, Аноним (11), 11:44, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    звучит как призыв переписать всё на питоне
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:40, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала переписать Python на самом Python, далее переписать всё на этом переписанном Python.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:38, 14/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >возможности встраивания в приложения произвольных сцен, подготовленных для игрового движка Godot

    Это такая новомодная замена Dart/Flutter, QML/QtQuick и HTML/Electron? Теперь вместо браузерного движка во все приложения будет тянуться игровой?

     

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