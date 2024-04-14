Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:41, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В 4 переписали.

3.15 , Bottle ( ? ), 11:52, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это верно и для четвёртой версии. Запусти демки вроде Abandoned Spaceship Demo, TPS Demo, Desert Light и получишь во всех случаях максимум сорок кадров.

4.17 , Аноним ( 17 ), 12:05, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти, нынешнее поколение погромистов совершенно не знает что такое потребление ресурсов, у них Unity эталон движков. Если что эти погромисты даже после 6 лет разработки не в состоянии написать правильно код считывания файла настроек, применения, и обновления значений в диалоге настроек графики. 150 фпс на rtx 4080 есть и ладно, они даже не одупляют что на такой карте при их уровне графике должны быть все 480 фпс... Наступит время когда технологии по типа dlss которые 1080p кадр увеличивают в 4 раза, одновременно дорисовывая все через ИИ, и это лютая дичь и позор. Вы когда нибудь видели чтобы текст на текстуре в игре отображался не так как его нарисовали дизайнеры? Так вот пожалуйста Alan Wake 2.

5.18 , Аноним ( 17 ), 12:06, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – * через ИИ будут нормой.

5.21 , Аноним ( 13 ), 12:21, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это ещё что, разрабы gta5 через 10 лет неспособны были прочитать json нормально. Для хорошей картинки сегодня достаточно использовать нормальные текстуры, в старых играх крохотные текстуры и поэтому всё выглядит так ужасно.

5.29 , Аноним ( 29 ), 13:35, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Игры сейчас делают под rtx видеокарты, у которых много видеопамяти Игры делают под современные видеокарты, вот же нонсенс. Ведь никогда раньше такого не было.

Правда, технология RTX не такая уж и современная, шесть лет ей уже.

4.26 , Аноним2 ( ? ), 13:25, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ради интереса запустил TPS Demo, выкрутил все настройки на максимум и отключил vsync, получил 110-130фпс. Как будете оправдываться?

5.27 , Bottle ( ? ), 13:32, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, что у тебя видеокарта серии RTX.

6.30 , Аноним2 ( ? ), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не думаю что использовать наиболее подходящее оборудование для запуска игр чтобы запустить игру на godot это что-то странное, кажется что наоборот.

4.31 , Аноним ( 28 ), 13:36, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Unreal Engine та же фигня. Тормозящая соременые "движки" технология называется PBR и жрёт видеопамять как не в себя, с соответствующими последствиями (VRAM <-> RAM) для тех карт, где памяти не хватает.

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:54, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переписать-то переписали, а тестовые сцены всё равно как в киселе, не ощущаются отзывчивыми. А ещё микролаги время от времени.

4.19 , Аноним ( 13 ), 12:17, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Демки кривые, а при чём тут двиг? Я попробовал запустить, тысяча ошибок в логе и сцена не рисуется корректно, но видно, что задействовано размывание движения, из-за него всегда будет как в киселе.

2.14 , Аноним ( 11 ), 11:44, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – звучит как призыв переписать всё на питоне

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:40, 14/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для начала переписать Python на самом Python, далее переписать всё на этом переписанном Python.

