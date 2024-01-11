Проект GodotOS подготовил оболочку операционной системы на игровом движке Godot

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|3.4, Аноним (1), 09:27, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сталк же на Пень4 работал и со 128 метровой Атиайкой. Зачем там 4090?Вообще тема:Решил открыть проводник - надо вытупить в Долг и замочить парочку зомбарей.
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|2.7, анон (?), 09:41, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пфф! Вот халф-лайф-2 вместо файлового менеджера - це дiло
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|1.2, Аноним (3), 09:20, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тоже было интересно почему на игровых движках не делают простые программы типа блокнот или офис. Там же в играх всегда все круто работает и с анимацией.
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|2.15, Bottle (?), 09:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Делают - просто при монолитной архитектуре приложение начинает жрать как не в себя. Игровой лаунчер EGS запускает процессы Unreal Engine.
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|2.30, n00by (ok), 10:41, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что, когда в Xerox придумавали граф.интерфейс, памяти было мало, приходилось экономить. В итоге получилося событийно-ориентированное, нажал кнопку - только тогда тогда печатает букву. В играх подход другой - картинка перерисовывается целиком, например 60 раз в секунду. С тех пор потребление ресурсов блокнотами выросло, браузер жрёт больше игрушки, но думать за Xerox мало кому хочется.
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|3.39, Аноним (39), 12:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оптимизировать по памяти надо всегда, даже сейчас. Память всегда золотая, её всегда острый дефицит.
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|4.41, n00by (ok), 12:55, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот в играх и оптимизируют - ненужные кадры не хранят впустую в трёх копиях, как в разросшейся до бодипозитивности модели Xerox.
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|2.35, SDL (?), 11:51, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если SDL считать игровым движком, то у FreeRDP начиная с 3.0 есть версия на SDL.
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|3.50, Аноним (-), 14:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если SDL считать игровым движком, то у FreeRDP начиная с 3.0 есть версия на SDL.
Ну тогда Qemu - это такая гамеза. Симулятор компа. Так чтоли получается?!
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|2.43, Анонимас (?), 13:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помнится, когда я был подростком, в моде были свистелки вроде Compiz, а потом они куда-то пропали.
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|3.45, NA (?), 13:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Люди перестали ценить прекрасное. Пластиковый мир победил.
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|3.51, Аноним (-), 14:48, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Помнится, когда я был подростком, в моде были свистелки вроде Compiz,
> а потом они куда-то пропали.
Они были настолько успешными что их сожрал Canonical. Иногда EPIC WIN настолько эпичен что превращается в EPIC FAIL.
Сапопикал стал делать какую-то непонятную фигню, нагамнякали страшно глюкавый конфигуратор на петоне, работать стало через раз, глюки чинить их модные питононяши не собирались, как обычно.
Ну оно и сгнило в результате. Кому нужен такой монструозный глюкастик? Он работать стал раз через три, местами FPS в плинтус, и куча технических проблем. Да еще переписали с сей на плюсы, дабы порог вхождения повыше был, видимо. Как задолбаные глюками этого месива старые кодеры слились, новых вот не образовалось. А пачка петоняш с глючным конфигуратором могут - что?
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|2.56, Bottle (?), 15:16, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из удачных примеров могу вспомнить Material Maker, тоже на Godot.
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|1.5, Аноним (5), 09:30, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я не прочту этим утром ничего более странного как среда рабочего стола на игровом движке.
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|2.17, Bottle (?), 09:59, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь ждём игровой движок на основе среды рабочего стола или оконного менеджера, например, Compiz.
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|3.20, Аноним (5), 10:05, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, ну когда то давно, ещё до школы, играл в текстовую игру в терминале. Вертолет состоящий из нескольких белых пикселей двагался не черном фоне и стрелял по наземным объектам такжен из белых пикселей.
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|2.32, YetAnotherOnanym (ok), 10:49, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ачотакова? Картинку рендерит? Рендерит. Какая принципиальная разница, отрисовывать свиток с заклинаниями или список файлов? Если может нарисовать человека, монстра, или предмет обстановки, что мешает отрисовать простую панельку?
Вообще странно, что игровой движок не интегрировари в DE раньше.
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|2.44, Анонус (?), 13:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то давно в состав Гнума входила библиотека Clutter, которая по сути была scene graph'ом. И при некотором усердии с ее помощью можно было бы делать игрушки.
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|2.52, Аноним (-), 14:50, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я не прочту этим утром ничего более странного как среда рабочего стола на игровом движке.
Deadfood был не лох и оказался готов заспорить с ними - сделав качалку десктопным окружением. Надеюсь он это не читает, но заинтегрировать одно в другое - было бы просто суперкомбо :)
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|1.6, Аноним (5), 09:40, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Error
The following features required to run Godot projects on the Web are missing:
WebGL2 - Check web browser configuration and hardware support
На рабочем ПК оценить не получилось а разбираться лень.
Чтоб скачать просят денег, но у меня их нет.
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|2.22, Аноним (22), 10:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не нужно платить, это просто опциональный донат, "Заплати, сколько хочешь", там есть ссылка "No thanks, just take me to the downloads" если платить не хочется (после нажатия на "Download Now")
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|1.18, Аноним (5), 10:02, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Error
The following features required to run Godot projects on the Web are missing:
WebGL2 - Check web browser configuration and hardware support
Тот момент когда на рабочем ПК не смог запустить демонстрацию, а разбираться лень.
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|1.21, Аноним (21), 10:07, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот есть же нормальные всякие RetroArch, LibreELEC, Steam, лучше б туда интеграцию завезли
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|2.34, Аноним (1), 11:13, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А от куда инфа про 4 гига?Чел выше про 4090 тоже писал. Игра же грузит ресурсы из моделек,а не сам движок столько жрёт.Может быть я ошибаюсь?
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|2.37, Аноним (36), 12:14, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Любой современный интерфейс рисуется на GPU. Software rendering, если где остался, только как fallback.
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|1.38, Аноним (38), 12:40, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>выпуск проекта GodotOS, развивающего прототип графического интерфейса, созданный с использованием игрового движка Godot
Когда в руках молоток, то всё выглядит как гвоздь.
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|2.48, Роман (??), 14:17, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я сам решил недавно попробовать. Кроме паскаля и С++ ничего не знал, но GDScript быстро освоил, очень простой и удобный ЯП оказался. Хотя кодить игры для Godot можно и на плюсах, пока буду GDScript юзать. Думаю простенькую гоночку запилить с физикой и разрушаемостью.
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|2.59, Аноним (-), 15:59, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Анон выше хотел пyкнyть, но смaчно oбoсpaлся... Бывает) Особенно забавляют такие клoвaны, которые сравнивают текущий прогресс движков, которые разрабатывают больше 20 лет (силами десятков тысяч девелоперов) и Godot, над которым трудится несколько программистов, и тем не менее умудряются отжиpать у Unity/Unreal'а кучу девелоперов и проектов. Так что расслабь булки, анон. Твоя вoнь не к месту.
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|3.60, Аноним (60), 16:17, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> умудряются отжиpать у Unity/Unreal'а кучу девелоперов и проектов
Ты лучше мне рассажи о "невероятной взрывной волне популярности" и прочем маркетинговом бреде.
Ну и как "наши космические корабли бороздят просторы Вселенной".
Я уже видел кучу раз прибегающих с горящими глазами, рассказывающих про windows-капец. Что вот-вот и наступит! А как сидели на паре процентов, так и сидят.
Так и тут, скорее всего, будет - 1,5 калеки плюс с десяток игр, которые хоть продуктом можно назвать, а остальное - продукты жизнедеятельности васянов.
> Так что расслабь булки, анон. Твоя вoнь не к месту.
Хаха, не указывай мне что делать, и я не укажу куда тебе идти)
Если проект унылое овно - то уже нельзя его таким назвать?
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|1.54, Аноним (55), 15:07, 11/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У valve в играх тоже были свои контролы: табы, кнопки, чекбоксы. Вспомните кс.
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