Проект GodotOS подготовил оболочку операционной системы на игровом движке Godot

2.8 , Пряник ( ? ), 09:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё и выглядит на любой ОС одинаково.

2.15 , Bottle ( ? ), 09:58, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Делают - просто при монолитной архитектуре приложение начинает жрать как не в себя. Игровой лаунчер EGS запускает процессы Unreal Engine.

2.16 , tty0 ( ? ), 09:59, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для этого дотнет есть с директх-м

2.30 , n00by ( ok ), 10:41, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Потому что, когда в Xerox придумавали граф.интерфейс, памяти было мало, приходилось экономить. В итоге получилося событийно-ориентированное, нажал кнопку - только тогда тогда печатает букву. В играх подход другой - картинка перерисовывается целиком, например 60 раз в секунду. С тех пор потребление ресурсов блокнотами выросло, браузер жрёт больше игрушки, но думать за Xerox мало кому хочется.

3.39 , Аноним ( 39 ), 12:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оптимизировать по памяти надо всегда, даже сейчас. Память всегда золотая, её всегда острый дефицит.

4.41 , n00by ( ok ), 12:55, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот в играх и оптимизируют - ненужные кадры не хранят впустую в трёх копиях, как в разросшейся до бодипозитивности модели Xerox.

2.35 , SDL ( ? ), 11:51, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если SDL считать игровым движком, то у FreeRDP начиная с 3.0 есть версия на SDL.

3.50 , Аноним ( - ), 14:43, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если SDL считать игровым движком, то у FreeRDP начиная с 3.0 есть версия на SDL. Ну тогда Qemu - это такая гамеза. Симулятор компа. Так чтоли получается?!

2.43 , Анонимас ( ? ), 13:10, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помнится, когда я был подростком, в моде были свистелки вроде Compiz, а потом они куда-то пропали.

3.45 , NA ( ? ), 13:19, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Люди перестали ценить прекрасное. Пластиковый мир победил.

3.51 , Аноним ( - ), 14:48, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Помнится, когда я был подростком, в моде были свистелки вроде Compiz,

> а потом они куда-то пропали. Они были настолько успешными что их сожрал Canonical. Иногда EPIC WIN настолько эпичен что превращается в EPIC FAIL. Сапопикал стал делать какую-то непонятную фигню, нагамнякали страшно глюкавый конфигуратор на петоне, работать стало через раз, глюки чинить их модные питононяши не собирались, как обычно. Ну оно и сгнило в результате. Кому нужен такой монструозный глюкастик? Он работать стал раз через три, местами FPS в плинтус, и куча технических проблем. Да еще переписали с сей на плюсы, дабы порог вхождения повыше был, видимо. Как задолбаные глюками этого месива старые кодеры слились, новых вот не образовалось. А пачка петоняш с глючным конфигуратором могут - что?

4.57 , Аноним ( 57 ), 15:30, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типа оно до этого нормально работало, ага

2.56 , Bottle ( ? ), 15:16, 11/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из удачных примеров могу вспомнить Material Maker, тоже на Godot.

