Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.10

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила открытый игровой 3D-движок Open 3D Engine 25.10 (O3DE), пригодный для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.
Исходный код движка O3DE был открыт в июле 2021 года компанией Amazon и основан на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия кодовой базы развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.
Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.
Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Предлагается несколько десятков модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.
Среди изменений в новой версии:
- Переработан процесс установки. Добавлена возможность ручной установки необходимых зависимостей. Размер установочного пакета сокращён на 26% для Windows и на 40% для Linux. Значительно сокращён размер собранных бинарных файлов - на 54.50% для Windows и на 72.31% для Linux.
- Повышена эффективность сборочного процесса.
- Расширены и оптимизированы возможности для отладки: до 50% снижено потребление памяти в интерфейсе редактирования, ускорен процесс сборки в отладочном режиме, c минут до секунд сокращена продолжительность итераций при отладке (исправление -> компиляция -> запуск -> тестирование).
- Обеспечена совместимость со стандартом C++ 20.
- Повышена производительность и улучшено определение зависимостей в Asset Processor.
- Расширены возможности симуляции для роботов. Компоненты, предназначенные для использования при разработке роботов, вынесены из модуля ROS2 в новые модули ROS2Controllers, ROS2Robot и ROS2Sensors.
- Базовые библиотеки AzCore, AzFramework и AzToolsFramework преобразованы для динамического, а не статического связывания.
- На платформе Linux реализована поддержка механизма MOC (Masked Occlusion Culling) для исключения отрисовки объектов, перекрываемых другими объектами.
- Добавлена возможность применения эффекта смазывания движущихся объектов (Motion Blur) на стадии пост-процессинга.
- Добавлена поддержка одновременного затенения нескольких видов сцены в одном проходе рендеринга.
- Добавлена поддержка дополнительных форматов представления вершин для трассировки лучей.
- В модуль OpenXR добавлены компоненты для контроллеров виртуальной реальности. Для систем Linux включён модуль OpenXR.