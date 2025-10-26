Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.10

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила открытый игровой 3D-движок Open 3D Engine 25.10 (O3DE), пригодный для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android. Исходный код движка O3DE был открыт в июле 2021 года компанией Amazon и основан на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия кодовой базы развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic. Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Предлагается несколько десятков модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты. Среди изменений в новой версии: Переработан процесс установки. Добавлена возможность ручной установки необходимых зависимостей. Размер установочного пакета сокращён на 26% для Windows и на 40% для Linux. Значительно сокращён размер собранных бинарных файлов - на 54.50% для Windows и на 72.31% для Linux.

Повышена эффективность сборочного процесса.

Расширены и оптимизированы возможности для отладки: до 50% снижено потребление памяти в интерфейсе редактирования, ускорен процесс сборки в отладочном режиме, c минут до секунд сокращена продолжительность итераций при отладке (исправление -> компиляция -> запуск -> тестирование).

Обеспечена совместимость со стандартом C++ 20.

Повышена производительность и улучшено определение зависимостей в Asset Processor.

Расширены возможности симуляции для роботов. Компоненты, предназначенные для использования при разработке роботов, вынесены из модуля ROS2 в новые модули ROS2Controllers, ROS2Robot и ROS2Sensors.

Базовые библиотеки AzCore, AzFramework и AzToolsFramework преобразованы для динамического, а не статического связывания.

На платформе Linux реализована поддержка механизма MOC (Masked Occlusion Culling) для исключения отрисовки объектов, перекрываемых другими объектами.

Добавлена возможность применения эффекта смазывания движущихся объектов (Motion Blur) на стадии пост-процессинга.

Добавлена поддержка одновременного затенения нескольких видов сцены в одном проходе рендеринга.

Добавлена поддержка дополнительных форматов представления вершин для трассировки лучей.

В модуль OpenXR добавлены компоненты для контроллеров виртуальной реальности. Для систем Linux включён модуль OpenXR.







