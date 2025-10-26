The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.10

26.10.2025 11:37

Некоммерческая организация Open 3D Foundation (O3DF) представила открытый игровой 3D-движок Open 3D Engine 25.10 (O3DE), пригодный для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечивать качество кинематографического уровня. Код написан на С++ и опубликован под лицензией Apache 2.0. Имеется поддержка платформ Linux, Windows, macOS, iOS и Android.

Исходный код движка O3DE был открыт в июле 2021 года компанией Amazon и основан на коде ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, построенного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. После открытия кодовой базы развитие движка курирует некоммерческая организация Open 3D Foundation, созданная под эгидой Linux Foundation. Помимо Amazon к совместной работе над проектом подключились такие компании, как Epic Games, Adobe, Huawei, Microsoft, Intel и Niantic.

Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Предлагается несколько десятков модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.

Среди изменений в новой версии:

  • Переработан процесс установки. Добавлена возможность ручной установки необходимых зависимостей. Размер установочного пакета сокращён на 26% для Windows и на 40% для Linux. Значительно сокращён размер собранных бинарных файлов - на 54.50% для Windows и на 72.31% для Linux.
  • Повышена эффективность сборочного процесса.
  • Расширены и оптимизированы возможности для отладки: до 50% снижено потребление памяти в интерфейсе редактирования, ускорен процесс сборки в отладочном режиме, c минут до секунд сокращена продолжительность итераций при отладке (исправление -> компиляция -> запуск -> тестирование).
  • Обеспечена совместимость со стандартом C++ 20.
  • Повышена производительность и улучшено определение зависимостей в Asset Processor.
  • Расширены возможности симуляции для роботов. Компоненты, предназначенные для использования при разработке роботов, вынесены из модуля ROS2 в новые модули ROS2Controllers, ROS2Robot и ROS2Sensors.
  • Базовые библиотеки AzCore, AzFramework и AzToolsFramework преобразованы для динамического, а не статического связывания.
  • На платформе Linux реализована поддержка механизма MOC (Masked Occlusion Culling) для исключения отрисовки объектов, перекрываемых другими объектами.
  • Добавлена возможность применения эффекта смазывания движущихся объектов (Motion Blur) на стадии пост-процессинга.
  • Добавлена поддержка одновременного затенения нескольких видов сцены в одном проходе рендеринга.
  • Добавлена поддержка дополнительных форматов представления вершин для трассировки лучей.
  • В модуль OpenXR добавлены компоненты для контроллеров виртуальной реальности. Для систем Linux включён модуль OpenXR.




  1. Главная ссылка к новости (https://o3de.org/o3de-release-...)
  2. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.05, открытого компанией Amazon
  3. OpenNews: SurrealEngine - открытая реализация игрового движка Unreal Engine 1
  4. OpenNews: Обновление игрового движка с открытым кодом Dagor Engine
  5. OpenNews: Компания VK передаёт игровой движок Nau Engine на попечение сообщества
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64113-o3de
Ключевые слова: o3de, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:05, 26/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Не видел ни одной игры на этом движке, кто-нибудь использовал его для игр?
     
     
  • 2.2, Rastler (ok), 12:21, 26/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже интересно...
     
  • 2.3, хех (?), 12:26, 26/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Star Citizen/Squadron 42
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:06, 26/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайские ммо на нём были же, других заинтересованных и нет.
     
  • 2.8, nw (?), 13:12, 26/10/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:13, 26/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся проблема этих "движков" - использовать их не проще, чем самому писать.
     

  • 1.4, SVolf (?), 12:26, 26/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вот Godot я хотя бы знаю, вроде даже какие-то игры есть, которые перешли с Unity на него, в рамках прошлогоднего скандала. А это что такое? Кто его его будет юзать в здравом уме, когда есть Unreal, Unity, да даже тот же Godot?
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 13:05, 26/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ерешли с Unity на него

    из огня да в полымя кек

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:53, 26/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вышел релиз Farthest Frontier:
    https://store.steampowered.com/app/1044720/Farthest_Frontier/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру