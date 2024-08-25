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SurrealEngine - открытая реализация игрового движка Unreal Engine 1

25.08.2024 08:21

Проект SurrealEngine развивает открытую реализацию первых версий игрового движка Unreal Engine и нацелен на предоставление возможности запуска игрового процесса с использованием карт из оригинальной игры Unreal Tournament (UT99), выпущенной в 1999 году, не используя оригинальный проприетарный движок. Помимо Windows проектом поддерживается работа в Linux с использованием библиотек SDL2, waylandpp и libasound2. Проект написан на языке С++ и распространяется под открытой лицензией zlib.

На текущей стадии развития движок SurrealEngine может загружать и отрисовывать карты, а также поддерживает почти все возможности скриптов UnrealScript (пока не реализованы только массивы и некоторые сетевые возможности). Поддерживается определение ресурсов из следующих игр на базе движка Unreal Engine 1: Unreal Tournament, Unreal, Unreal Gold, Deus Ex, Klingon Honor Guard, NERF Arena Blast, TNN Outdoors Pro Hunter, Rune Classic, Clive Barker's Undying, Tactical-Ops: Assault on Terror и Wheel of Time. При этом относительно рабочая возможность запуска пока достигнута только для игр Unreal Tournament и Unreal Gold, а при попытке запуска остальных игр наблюдаются аварийные завершения.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61760-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:29, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Свежачок подъехал, бежим создавать игры на этом!
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:30, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > github

    Ждём удаления по DMCA.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:43, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не re3\reVC, чтоб за это страйк прилетал - написано-то с нуля.

    OpenMW никто жить не мешает.

     

  • 1.3, WE (?), 08:30, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Выглядит как секта любителей некромантии.
     
     
  • 2.13, нах. (?), 09:56, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игори которых мы заслужили. Но чем?!...

     

  • 1.5, КО (?), 08:47, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Какое-то дежавю, а не сами ли эпики открывали доступ к сорцам старых UE?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:53, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не сами, да и лицензии там не видно
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:02, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Unreal Tournament до сих пор одна из любимых игр ))
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:05, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выглядит как привет из 80-ых. Графоний оставляет желать лучшего конечно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:07, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это привет из начала нулевых )
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:25, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не оставляет. UT прекрасен
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:32, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, какие требования? Для Unreal хватало Pentium MMX.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:40, 25/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    core 2 duo + 512 ram
     

  • 1.14, Герострат (?), 10:17, 25/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это вам за ваши грехи.
     
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