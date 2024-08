Проект SurrealEngine развивает открытую реализацию первых версий игрового движка Unreal Engine и нацелен на предоставление возможности запуска игрового процесса с использованием карт из оригинальной игры Unreal Tournament (UT99), выпущенной в 1999 году, не используя оригинальный проприетарный движок. Помимо Windows проектом поддерживается работа в Linux с использованием библиотек SDL2, waylandpp и libasound2. Проект написан на языке С++ и распространяется под открытой лицензией zlib. На текущей стадии развития движок SurrealEngine может загружать и отрисовывать карты, а также поддерживает почти все возможности скриптов UnrealScript (пока не реализованы только массивы и некоторые сетевые возможности). Поддерживается определение ресурсов из следующих игр на базе движка Unreal Engine 1: Unreal Tournament, Unreal, Unreal Gold, Deus Ex, Klingon Honor Guard, NERF Arena Blast, TNN Outdoors Pro Hunter, Rune Classic, Clive Barker's Undying, Tactical-Ops: Assault on Terror и Wheel of Time. При этом относительно рабочая возможность запуска пока достигнута только для игр Unreal Tournament и Unreal Gold, а при попытке запуска остальных игр наблюдаются аварийные завершения.