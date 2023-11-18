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Выпуск TR1X 3.0, открытого движка для игры Tomb Raider

18.11.2023 12:30

Опубликован выпуск проекта TR1X 3.0, развивающего открытый игровой движок, который может использоваться вместо проприетарного движка шутера от третьего лица Tomb Raider. TR1X существенно расширяет возможности оригинального движка, например, в открытом проекте добавлен новый интерфейс в стиле PS1 и обеспечена возможность масштабирования, улучшена работа в оконном режиме, добавлены визуальные эффекты, появилась поддержка изменения поля зрения и позиции камеры, добавлена возможность оглядываться по сторонам во время бега и смотреть вверх/вниз во время прыжков, значительно модернизирована система рендеринга и расширен игровой процесс, устранены многие недоработки и ошибки, свойственные оригинальному движку. Код движка написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Для запуска требуется наличие игровых ресурсов из игры Tomb Raider 1.

Новый выпуск примечателен реализацией поддержки платформы Linux, добавлением отладочной консоли для разработчиков, возможностью выбора между оригинальными и развиваемыми энтузиастами наборами уровней, поддержкой бонусных игровых уровней, открываемых при нахождении секретов. По аналогии с игрой Tomb Raider 2 появилась поддержка переворота под водой и добавлена возможность наклоняться вперёд или назад во время прямых прыжков. Снижена нагрузка на CPU в коде планирования отрисовки кадров.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/LostArtefac...)
  2. OpenNews: Игра Tomb Raider доступна для Linux
  3. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.48
  4. OpenNews: Компания id Software открыла код новой редакции игры Quake II
  5. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  6. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60139-tr1x
Ключевые слова: tr1x, game
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, crypt (ok), 12:42, 18/11/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    3д - одновневка, спрайты - вечны
     
  • 2, Аноним (2), 13:00, 18/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Зачем
     
     
  • 4, Аноним (4), 13:15, 18/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно — потому что могут. Алсо, игра не какая-то нишевая, а даже вовсе наоборот. Сам её никогда не понимал, но поклонников у неё куча.
     

  • 3, Аноним (3), 13:02, 18/11/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати, тут Half-Life раздают, успейте:
    https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
     
  • 5, Аноним (5), 13:30, 18/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    > появилась поддержка переворота под водой и добавлена возможность наклоняться вперёд или назад во время прямых прыжков

    ... что существенно уменьшает сложность игры
    Ох уж эти казуалы-неосиляторы...

     
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