Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

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|2.2, Аноним (2), 21:20, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там всё печальнее. Основной разработчик погиб два года назад, после чего компания закрылась и теперь причастные к её деятельности понемногу перелицензируют и открывают код.
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|5.8, Аноним (8), 21:42, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А там есть хоть что-то ценное? Если собирается только доисторическим тулчейном доисторической студии, это уже показательно. Могли и под паблик домейн вывалить, всё одно.
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|6.10, Аноним (10), 21:58, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разжевать и в рот положить не надо? Там написано, чем он собирается. А дальше — действуй, опенсорс же.
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|6.33, Аноним (33), 01:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Могли и под паблик домейн вывалить, всё одно.
GPL это рак. Если возьму этот движок, сделаю игру, начну продавать, придут линуксоиды и начнут требовать исходники. Оно мне надо? Конечно же я не буду использовать этот движок, а напишу свой и никому не покажу.
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|2.9, Аноним (8), 21:46, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от того, насколько оно большое, и насколько там качественный и хороший код. Если там masm, то вроде у nasm есть поддержка синтаксиса.
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|2.11, Аноним (11), 22:03, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ассемблер там только в zip библиотеке. а в остальном нормальный С++
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|2.12, grass (?), 22:05, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это гитхаб криво посчитал - ассемблерные файлы там есть только в частях zlib
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