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Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

08.03.2024 21:09

Ассоциация K-D Lab открыла исходный код игрового движка qdEngine, предназначенного для создания квестов. Весь код, за исключением сторонних библиотек, опубликован под лицензией GPLv3. Движок поддерживает платформу Windows 10 и может быть протестирован с ресурсами из игры "Похождения бравого солдата Швейка".

На основе опубликованного движка были созданы следующие игры:

  • Братья Пилоты 3D. Дело об Огородных вредителях
  • Братья Пилоты 3D-2. Тайны Клуба Собаководов
  • Братья Пилоты. Обратная сторона Земли
  • Карлик Нос
  • Мама не горюй
  • Ну, погоди! Выпуск 3. Песня для зайца
  • Похождения бравого солдата Швейка
  • Три маленькие белые мышки. Визит Морской крысы
  • Три маленькие белые мышки. День рождения морской крысы


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KD-lab-Open...)
  2. OpenNews: Опубликован код ещё двух игр студии KD-Vision
  3. OpenNews: Опубликован исходный код российской игры Самогонки
  4. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 23.10, открытого компанией Amazon
  5. OpenNews: Открыт код игрового движка Dagor Engine, который будет использован VK в Nau Engine
  6. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.2
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60752-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 21:14, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    «Вот тебе, боже, что нам не гоже»
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:20, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там всё печальнее. Основной разработчик погиб два года назад, после чего компания закрылась и теперь причастные к её деятельности понемногу перелицензируют и открывают код.
     
     
  • 3.3, Аноним (2), 21:25, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это был Андрей Кузьмин, в Калининграде попал в ДТП.
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:30, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Бас фактор? - не умеем мы пока в софтварную разработку.
     
     
  • 4.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 21:37, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот кол открыли - покажи как надо, портируй на другие платформы
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 21:42, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там есть хоть что-то ценное? Если собирается только доисторическим тулчейном доисторической студии, это уже показательно. Могли и под паблик домейн вывалить, всё одно.
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 21:58, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разжевать и в рот положить не надо? Там написано, чем он собирается. А дальше — действуй, опенсорс же.
     
  • 6.19, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:11, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну братья Пилоты неплохие были, хотя и похуже первых. Если умельцы добавят рейтрейсинг в движок, перепройду с удовольствием.
     
  • 6.33, Аноним (33), 01:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Могли и под паблик домейн вывалить, всё одно.

    GPL  это рак. Если возьму этот движок, сделаю игру, начну продавать, придут линуксоиды и начнут требовать исходники. Оно мне надо? Конечно же я не буду использовать этот движок, а напишу свой и никому не покажу.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:39, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Assembly 70.2%
    Туши свет, оно практически непортабельно.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 21:46, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от того, насколько оно большое, и насколько там качественный и хороший код. Если там masm, то вроде у nasm есть поддержка синтаксиса.
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:03, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ассемблер там только в zip библиотеке. а в остальном нормальный С++
     
  • 2.12, grass (?), 22:05, 08/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это гитхаб криво посчитал - ассемблерные файлы там есть только в частях zlib
     

  • 1.29, Аноним (29), 23:36, 08/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём интеграции в ScummVM.
     
  • 1.32, Аноним (29), 00:33, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему вангеры в https://github.com/KranX/Vangers , а всё остальное — в https://github.com/orgs/KD-lab-Open-Source ? И почему самогонки и вангеры - это разные движки, они разве не на одном движке?
     

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