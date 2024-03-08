Ассоциация K-D Lab открыла код игрового движка qdEngine

>Могли и под паблик домейн вывалить, всё одно. GPL это рак. Если возьму этот движок, сделаю игру, начну продавать, придут линуксоиды и начнут требовать исходники. Оно мне надо? Конечно же я не буду использовать этот движок, а напишу свой и никому не покажу.

