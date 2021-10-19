Опубликован исходный код российской игры Самогонки

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|1.2, Аноним (2), 23:38, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Для меня лично самогонка - это не гонки на компуктере. Эххх. Бражку правильную настоять с пол годика. На травах. Это вам не это.
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|2.7, Аноним (7), 23:51, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бражку настоять? Может все таки имелся в виду дистилятЪ?
Или просто вы уже продегустировали и там запятые где-то потерялись?
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|3.10, Аноним (2), 00:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а дистилятЪ по Вашему откуда берется?
Знаю одного товарища, кто умудряется такие шедевры делать...ни в одном магазине илитных алко такого не попробуешь.
Он и по году настаивал. И по 3. Для себя экспериментирует. В целом 72 оборота, пьется просто как вода. Даже запаха нет. Красноватого цвета, не помню что за травы он туда добавлял. В общем пиваешь сидишь все ок. Опьянения не ощущаешь до тех пор пока не встанешь из-за стола. Но и опьянение мягкое такое, каким оно и должно быть. Т.е соображаешь норм. Просто на приколе.
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|4.20, Anon2 (?), 01:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Опьянения не ощущаешь до тех пор пока не встанешь из-за стола
Классический "спотыкач" (название вида настоек)
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|1.3, Аноним (2), 23:40, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Игорь 99 под винду, ну такое себе.
Помню в те годы была прикольная аркадная гонка на желтом такси, можно было всех давить. Название забыл.
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|5.18, Аноним (2), 00:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно! Спс! Как давно это было. Я ишо стунтс застал. Мдеее. Древний мамонт)
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|1.16, Alice Ventus (?), 00:42, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это замечательно. Тут в комментах куча шуток про водку, но, вероятно, эти люди про игру (да и игровую вселенную) узнали из новости.
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|2.19, Аноним (2), 00:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деточка, водка и самогон - это разные вселенные. Одно ректификат, второе дистиллят.
А про инори, писал уже. Ишо в stunts под досом шпилил. Так шта ты бы шел уроки учить. Завтра в школу.
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