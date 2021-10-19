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Опубликован исходный код российской игры Самогонки

19.10.2021 19:56

Под лицензией GPLv3 опубликован исходный код игры "Самогонки", произведённой в 1999 году компанией К-Д ЛАБ. Игра "Самогонки" представляет собой аркадную гонку по маленьким сферическим планетам-трассам с возможностью пошагового режима прохождения. Сборка поддерживается только под Windows.

Исходный код выложен не в полном виде, поскольку он не полностью сохранился у разработчиков. Однако, силами сообщества большая часть недоработок уже исправлена. Ранее в открытый доступ были выложены исходный коды других игр К-Д ЛАБ: ВанГеры и Периметр.

  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/wall-31104_1745...)
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Автор новости: dilesoft
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55994-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:37, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Игры, которые мы заслужили.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Для меня лично самогонка - это не гонки на компуктере. Эххх. Бражку правильную настоять с пол годика. На травах. Это вам не это.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:51, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бражку настоять? Может все таки имелся в виду дистилятЪ?
    Или просто вы уже продегустировали и там запятые где-то потерялись?
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 23:57, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вам не смузи
    Отбродится должно перед перегонкой
     
  • 3.10, Аноним (2), 00:10, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а дистилятЪ по Вашему откуда берется?
    Знаю одного товарища, кто умудряется такие шедевры делать...ни в одном магазине илитных алко такого не попробуешь.
    Он и по году настаивал. И по 3. Для себя экспериментирует. В целом 72 оборота, пьется просто как вода. Даже запаха нет. Красноватого цвета, не помню что за травы  он туда добавлял. В общем пиваешь сидишь все ок. Опьянения не ощущаешь до тех пор пока не встанешь из-за стола. Но и опьянение мягкое такое, каким оно и должно быть. Т.е соображаешь норм. Просто на приколе.
     
     
  • 4.20, Anon2 (?), 01:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Опьянения не ощущаешь до тех пор пока не встанешь из-за стола

    Классический "спотыкач" (название вида настоек)

     
     
  • 5.21, Аноним (2), 01:19, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спотыкач классический емнип до 45 оборотов.
     

  • 1.3, Аноним (2), 23:40, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Игорь 99 под винду, ну такое себе.
    Помню в те годы была прикольная аркадная гонка на желтом такси, можно было всех давить. Название забыл.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:45, 19/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И корованы грабить
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crazy Taxi
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 00:36, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Древняя там машинка такая была. Округлая.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 00:45, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Quarantine?
     
     
  • 5.18, Аноним (2), 00:52, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно! Спс! Как давно это было. Я ишо стунтс застал. Мдеее. Древний мамонт)
     

  • 1.4, flexagoon (ok), 23:41, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем ебилдов?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:26, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, в зависимостях VirtualBox и какой-то огромный блоб.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:48, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это просто невероятно!
     
  • 1.9, СССР (?), 23:59, 19/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    что за хрень а не новость?
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:14, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Наличие скринов бы многое объяснило
     
  • 1.12, Аноним (12), 00:22, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самогонщики?
     
  • 1.16, Alice Ventus (?), 00:42, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это замечательно. Тут в комментах куча шуток про водку, но, вероятно, эти люди про игру (да и игровую вселенную) узнали из новости.
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 00:54, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деточка, водка и самогон - это разные вселенные. Одно ректификат, второе дистиллят.
    А про инори, писал уже. Ишо в stunts под досом шпилил. Так шта ты бы шел уроки учить. Завтра в школу.
     
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