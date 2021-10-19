Опубликован исходный код российской игры Самогонки

Под лицензией GPLv3 опубликован исходный код игры "Самогонки", произведённой в 1999 году компанией К-Д ЛАБ. Игра "Самогонки" представляет собой аркадную гонку по маленьким сферическим планетам-трассам с возможностью пошагового режима прохождения. Сборка поддерживается только под Windows.

Исходный код выложен не в полном виде, поскольку он не полностью сохранился у разработчиков. Однако, силами сообщества большая часть недоработок уже исправлена. Ранее в открытый доступ были выложены исходный коды других игр К-Д ЛАБ: ВанГеры и Периметр.



