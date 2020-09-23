Компания Frictional Games открыла код игр серии Amnesia

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Компания Frictional Games объявила об открытии полных исходных текстов 3D-игр в жанре "выживание в кошмаре" - Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs, выпущенных в 2010 и 2013 годах. Игровые ресурсы остаются проприетарными. Это не первая публикации кода игр Frictional Game, в 2010 году данная компания открыла код игрового движка HPL1 и написанной на нём игры "Penumbra: Overture".
Код игр открыт под свободной лицензией GPLv3 и опубликован на GitHub (Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine For Pigs). Игры написаны на С++ и используют SDL для обработки ввода и OpenGL для графики. Репозитории включают файлы для сборки для Linux и macOS при помощи CMake и для Windows с использованием Visual Studio 2010. Кроме кода непосредственно игр, открыты также исходные тексты связанных с ними игровых редакторов. Ожидается, что открытие кода упростит развитие модов, которых для указанных игр уже насчитывается более тысячи, и даст возможность создания новых открытых игровых движков на основе технологий, задействованных в играх Amnesia.
Из предложенных в открытом коде возможностей, которые могут оказаться полезными разработчикам игровых движков, отмечаются:
- Карты теней со сглаженными краями.
- Работающая в реальном времени система отсечения невидимых областей, работающая с динамическими объектами.
- Система автоматического рендеринга статических объектов, работающая в пакетном режиме.
- Система отложенной отрисовки теней.
- Полнофункциональный редактор, в том числе поддерживающий такие возможности, как подбор алгоритмов и подгонка видимых областей.
- Простая система искусственного интеллекта для создания ботов и умных агентов.
- Продвинутая система физической симуляции звуков.
- Система построения взаимодействия на основе физических процессов.
- Собственный звуковой движок, использующий API OpenAL.
- Движок с реализацией различных технологий рендеринга и геймплея.