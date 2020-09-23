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Компания Frictional Games открыла код игр серии Amnesia

23.09.2020 19:58

Компания Frictional Games объявила об открытии полных исходных текстов 3D-игр в жанре "выживание в кошмаре" - Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs, выпущенных в 2010 и 2013 годах. Игровые ресурсы остаются проприетарными. Это не первая публикации кода игр Frictional Game, в 2010 году данная компания открыла код игрового движка HPL1 и написанной на нём игры "Penumbra: Overture".

Код игр открыт под свободной лицензией GPLv3 и опубликован на GitHub (Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine For Pigs). Игры написаны на С++ и используют SDL для обработки ввода и OpenGL для графики. Репозитории включают файлы для сборки для Linux и macOS при помощи CMake и для Windows с использованием Visual Studio 2010. Кроме кода непосредственно игр, открыты также исходные тексты связанных с ними игровых редакторов. Ожидается, что открытие кода упростит развитие модов, которых для указанных игр уже насчитывается более тысячи, и даст возможность создания новых открытых игровых движков на основе технологий, задействованных в играх Amnesia.

Из предложенных в открытом коде возможностей, которые могут оказаться полезными разработчикам игровых движков, отмечаются:

  • Карты теней со сглаженными краями.
  • Работающая в реальном времени система отсечения невидимых областей, работающая с динамическими объектами.
  • Система автоматического рендеринга статических объектов, работающая в пакетном режиме.
  • Система отложенной отрисовки теней.
  • Полнофункциональный редактор, в том числе поддерживающий такие возможности, как подбор алгоритмов и подгонка видимых областей.
  • Простая система искусственного интеллекта для создания ботов и умных агентов.
  • Продвинутая система физической симуляции звуков.
  • Система построения взаимодействия на основе физических процессов.
  • Собственный звуковой движок, использующий API OpenAL.
  • Движок с реализацией различных технологий рендеринга и геймплея.


  1. Главная ссылка к новости (https://frictionalgames.com/20...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты игры Penumbra из комплекта Humble Indie Bundle
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.2
  4. OpenNews: Игровой движок Corona меняет название на Solar2D и становится полностью открытым
  5. OpenNews: Открыт код игр Gravity Bone, Thirty Flights of Loving и Quadrilateral Cowboy
  6. OpenNews: Выпуск Minetest 5.3.0, открытого клона игры MineCraft
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53768-game
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним (1), 21:06, 23/09/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Игры написаны на С++

    ждём переписывания на Rust

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:18, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше смени аватарку на ждуна
     
  • 2.8, Аноним (-), 21:53, 23/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я все надеюсь что они сделают ремастер Amnesia: The Dark Descent в 4K, все-таки великая классика жанра ("машина свиней" от китайских криводелов и даром не нужна). И может сделают нормальные игровые русские шрифты, а не то что присобачивают большинство разрабов в русских версиях игр. Все-таки хороший игровой шрифт это часть атмосферы.

    Новую часть обязательно куплю на GOG, выглядит многообещающе! И сделана она студией Frictional Games, а не безнадежными китайцами, которые сначала выкакали провальную Dear Esther, а затем провальную Amnesia: A Machine for Pigs.

    https://www.gog.com/game/amnesia_rebirth

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 23/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    ждем ебилдов
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:10, 23/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    Всё уже куплено, кроме amnesia: rebirth
    https://store.steampowered.com/bundle/6817/Frictional_Collection/
     
  • 1.5, nickname (??), 21:15, 23/09/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    жуткая игруха
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:16, 23/09/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Лицензия, конечно, норм, хоть что-то получить из этого может только комьюнити (хотя список возможностей и не впечатляет). Ну теперь то Игорь появится(нет)!
     

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