Опубликован код ещё двух игр студии KD-Vision

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Вслед за исходными кодами игр "ВанГеры", "Периметр" и "Самогонки" были опубликованы исходные тексты ещё двух игр студии KD-Vision (бывшая KD-Lab) - "Периметр 2: Новая Земля" и "Maelstrom: The Battle for Earth Begins". Обе игры построены на Vista Engine - развитии движка "Периметра", который поддерживает водные поверхности и другие новые возможности. Публикацией исходных кодов занимается сообщество поклонников игр KD-Lab с разрешения разработчиков. Исходные коды игры опубликованы под лицензией GPLv3, ресурсы игры можно использовать из Steam.