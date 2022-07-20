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Опубликован код ещё двух игр студии KD-Vision

20.07.2022 21:08

Вслед за исходными кодами игр "ВанГеры", "Периметр" и "Самогонки" были опубликованы исходные тексты ещё двух игр студии KD-Vision (бывшая KD-Lab) - "Периметр 2: Новая Земля" и "Maelstrom: The Battle for Earth Begins". Обе игры построены на Vista Engine - развитии движка "Периметра", который поддерживает водные поверхности и другие новые возможности. Публикацией исходных кодов занимается сообщество поклонников игр KD-Lab с разрешения разработчиков. Исходные коды игры опубликованы под лицензией GPLv3, ресурсы игры можно использовать из Steam.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/KD-lab-Open...)
  2. OpenNews: Опубликован исходный код российской игры Самогонки
  3. OpenNews: Открытое бета-тестирование Linux-версии игры "Вангеры"
Автор новости: dilesoft
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57529-games
Ключевые слова: games
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, slava_kpss (ok), 21:56, 20/07/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Некстген
     
  • 1.2, Tita_M (ok), 22:26, 20/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мне вот, что интересно: можно ли пройти Вангеров не делая то, что тебе предлагают Парафин и Карман как Сверхвангеру? По сути мы либо так ничего и не меняем в Цепи, когда переселяем часть жильцов из эскейвов либо вообще оставляем после себя проклятую Цепь. Мне кажется хорошая концовка могла бы быть та где мы отлавливаем всех Кукол и выкидываем их на Трилле, чтобы обычный Вангер до них не добрался и Биосы бы отдохнули от Нюхи.
     
     
  • 2.6, freehck (ok), 22:37, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, биосы просто помучаются от дериллия при отсутствия нюхи, и не подохнут? Сомнение что-то берёт. Эта экосистема формировалась в супе миллионы циклов. Им нравится цепь. Кто мы нафиг такие, чтобы им добро наносить? Так что пусть эскейвы и дальше потребляют себе нюху, любуются кузовками, воспитывают герoин и собирают гаремы мужей. Не такая уж плохая у них жизнь, в самом деле. =)
     

  • 1.3, ыы (?), 22:28, 20/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    На тобi Боже, шо менi не гоже...

    Еще один некрофильский проект...

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:35, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну может кому пригодиться, может кто нибудь возмет за основу для новой открытой ртс. Или просто посдмотреть как реализуется что то. Где то читал что к старым играм даже успешным коммерчески теряют исходный код, просто потому что он лежит на диске на полке как мусор.
     
     
  • 3.8, ыы (?), 22:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и идеям и реализации более 20 лет... Шо там брать за основу?
     

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