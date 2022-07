Опубликован код ещё двух игр студии KD-Vision

1.1 , slava_kpss ( ok ), 21:56, 20/07/2022 [ответить] +1 + / – Некстген

1.2 , Tita_M ( ok ), 22:26, 20/07/2022 [ответить] + / – Мне вот, что интересно: можно ли пройти Вангеров не делая то, что тебе предлагают Парафин и Карман как Сверхвангеру? По сути мы либо так ничего и не меняем в Цепи, когда переселяем часть жильцов из эскейвов либо вообще оставляем после себя проклятую Цепь. Мне кажется хорошая концовка могла бы быть та где мы отлавливаем всех Кукол и выкидываем их на Трилле, чтобы обычный Вангер до них не добрался и Биосы бы отдохнули от Нюхи.

2.6 , freehck ( ok ), 22:37, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты думаешь, биосы просто помучаются от дериллия при отсутствия нюхи, и не подохнут? Сомнение что-то берёт. Эта экосистема формировалась в супе миллионы циклов. Им нравится цепь. Кто мы нафиг такие, чтобы им добро наносить? Так что пусть эскейвы и дальше потребляют себе нюху, любуются кузовками, воспитывают герoин и собирают гаремы мужей. Не такая уж плохая у них жизнь, в самом деле. =)



1.3 , ыы ( ? ), 22:28, 20/07/2022 [ответить] + / – На тобi Боже, шо менi не гоже... Еще один некрофильский проект...

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:35, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну может кому пригодиться, может кто нибудь возмет за основу для новой открытой ртс. Или просто посдмотреть как реализуется что то. Где то читал что к старым играм даже успешным коммерчески теряют исходный код, просто потому что он лежит на диске на полке как мусор.

3.8 , ыы ( ? ), 22:40, 20/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и идеям и реализации более 20 лет... Шо там брать за основу?



