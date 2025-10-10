The OpenNET Project / Index page

Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.14.0

10.10.2025 21:18

После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.14.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Частицы, появляющиеся при копании, теперь видны всем игрокам.
  • Улучшен пользовательский интерфейс. В главном меню связанные с игровым миром параметры теперь скрываются, если мир не выбран. Добавлена поддержка выделения слов целиком при помощи комбинаций клавиш "Ctrl+Shift + ←/→".
  • Обеспечена возможность масштабирования имён (nametag) в зависимости от расстояния.
  • Обновлена документация.
  • Решены проблемы с интерполяцией звеньев (bone) при анимации.
  • Повышена эффективность хранения и стабильность генерации блоков карт (mapblock).
  • Загрузка текстур ускорена за счёт кэширования путей.


Обсуждение (1)
  • 1, Аноним (1), 21:42, 10/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вангеры ремастеред ждем :)
     
