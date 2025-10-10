Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.14.0

После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.14.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Основные изменения: Частицы, появляющиеся при копании, теперь видны всем игрокам.

Улучшен пользовательский интерфейс. В главном меню связанные с игровым миром параметры теперь скрываются, если мир не выбран. Добавлена поддержка выделения слов целиком при помощи комбинаций клавиш "Ctrl+Shift + ←/→".

Обеспечена возможность масштабирования имён (nametag) в зависимости от расстояния.

Обновлена документация.

Решены проблемы с интерполяцией звеньев (bone) при анимации.

Повышена эффективность хранения и стабильность генерации блоков карт (mapblock).

Загрузка текстур ускорена за счёт кэширования путей.



