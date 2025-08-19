The OpenNET Project / Index page

Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.13.0

19.08.2025 13:44

После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.13.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность переключаться между слотами инвентаря, используя комбинацию клавиш ctrl+tab.
  • Добавлены постоянные идентификаторы объектов.
  • Добавлены новые методы для работы с узлами.
  • Решены проблемы, связанные с генераторами частиц, зависанием меню и т.д.


  Главная ссылка к новости (https://blog.luanti.org/2025/0...)
  2. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63745-luanti
Ключевые слова: luanti, game, minecraft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 13:55, 19/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Минекрафт! А мод для девопосов завезли?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:31, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А мод для девопосов завезли?

    Это датацетры строить чтоб как в Майнкрафте? :)

     

  • 1.2, Доктор Альба (?), 14:05, 19/08/2025 [ответить]  
    		• +/
    Интересный движок. Интересно, есть ли известные проекты на нём?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:35, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.minecraft.net/ru-ru
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:19, 19/08/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Зачем все эти игрулечки на опеннете? Вообще неинтересно.
     
     
  • 2.4, Брус Ю (?), 14:21, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На опеннете ибо опен ))
     
