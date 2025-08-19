Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.13.0

После двух месяцев разработки опубликован релиз Luanti 5.13.0, свободного кроссплатформенного игрового движка в жанре песочница, позволяющего создавать игры по аналогу Roblox, но с воксельной механикой, используя различные блоки для совместного формирования игроками различных структур и построек, образующих подобие виртуального мира. Некоторые игры на движке стремятся клонировать Minecraft. Предоставляемый движком геймплей полностью зависит от набора модов, создаваемых на языке Lua. Движок написан на языке С++ c использованием 3D-библиотеки IrrlichtMt (форк Irrlicht). Код Luanti распространяется под лицензией LGPL, а игровые ресурсы под лицензией CC BY-SA 3.0. Готовые сборки формируются для различных дистрибутивов Linux, Android, FreeBSD, Windows и macOS. Основные изменения: Добавлена возможность переключаться между слотами инвентаря, используя комбинацию клавиш ctrl+tab.

Добавлены постоянные идентификаторы объектов.

Добавлены новые методы для работы с узлами.

Решены проблемы, связанные с генераторами частиц, зависанием меню и т.д.



