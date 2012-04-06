The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск PortableGL 0.99, реализации OpenGL 3 на языке Си

15.09.2025 10:37

После полутора лет разработки подготовлен выпуск проекта PortableGL 0.99, развивающего программную реализацию графического API OpenGL 3.x, написанную целиком на языке Си. Теоретически PortableGL может быть использован в любых приложениях, принимающих текстуру или фреймбуфер в качестве входных данных. Код оформлен в виде одного заголовочного файла и распространяется под лицензией MIT.

Проектом определены такие цели, как переносимость, соответствие API OpenGL, простота использования, простой код и высокая производительность. Из областей применения упоминаются обучение концепциям построения графических API, использование для работы с 3D-графикой на системах без GPU и интеграция поддержи OpenGL в специфичные операционные системы, для которых не перенесён пакет Mesa3D. Из готовых проектов, использующих PortableGL, отмечается порт Minecraft-подобной игры Craft.

В новой версии продолжено наращивание функций и возможностей OpenGL, реализована поддержка вызовов glColorMask() и glDebugMessageCallback(), добавлен макрос PGL_UNSAFE для отключения проверки ошибок, добавлен макрос PGLDEF для определения прототипов атрибутов, переработано использование OpenGL-типов в публичном API.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rswinkle/Po...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 25.2, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Эксперимент по использованию AI для перевода приложения с GTK2 и OpenGL на GTK4 и Vulkan
  4. OpenNews: В Mesa принят amdgpu_virtio для использования OpenGL и Vulkan в гостевых системах
  5. OpenNews: Выпуск графической библиотеки IGL 1.0, абстрагирующей работу с OpenGL, Metal, Vulkan и WebGL
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63879-portablegl
Ключевые слова: portablegl, opengl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру