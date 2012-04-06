Выпуск PortableGL 0.99, реализации OpenGL 3 на языке Си

После полутора лет разработки подготовлен выпуск проекта PortableGL 0.99, развивающего программную реализацию графического API OpenGL 3.x, написанную целиком на языке Си. Теоретически PortableGL может быть использован в любых приложениях, принимающих текстуру или фреймбуфер в качестве входных данных. Код оформлен в виде одного заголовочного файла и распространяется под лицензией MIT.

Проектом определены такие цели, как переносимость, соответствие API OpenGL, простота использования, простой код и высокая производительность. Из областей применения упоминаются обучение концепциям построения графических API, использование для работы с 3D-графикой на системах без GPU и интеграция поддержи OpenGL в специфичные операционные системы, для которых не перенесён пакет Mesa3D. Из готовых проектов, использующих PortableGL, отмечается порт Minecraft-подобной игры Craft.

В новой версии продолжено наращивание функций и возможностей OpenGL, реализована поддержка вызовов glColorMask() и glDebugMessageCallback(), добавлен макрос PGL_UNSAFE для отключения проверки ошибок, добавлен макрос PGLDEF для определения прототипов атрибутов, переработано использование OpenGL-типов в публичном API.



