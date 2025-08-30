Выпуск Wine 10.14 и Wine staging 10.14

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 10.14. С момента выпуска 10.13 было закрыто 19 отчётов об ошибках и внесено 264 изменения. Наиболее важные изменения: Добавлена реализация утилиты ping для IPv6.

Инфраструктура непрерывной интеграции Gitlab переведена на выпуск Debian 13.

Движок Wine Mono обновлён до выпуска 10.2.0. Wine Mono представляет собой дистрибутив Framework Mono, предназначенный для использования в Wine вместо проприетарного компонента .NET Framework.

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.17, в которой добавлен новый тип шейдеров "tx", в шейдерах HLSL добавлена поддержка разделяемой памяти групп потоков, и расширена поддержка геометрических шейдеров.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: VemsTune, ROCS Show Ready, ShowStopper, Roblox Studio.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Phantasy Star Online: Blue Burst, GreedFall, Mafia III: Definitive Edition, Death to Spies, Fritz Chess Coach, Le Mans Ultimate. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 10.14, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 290 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 10.14 и обновлён код vkd3d.



