Проект Landrun развивает непривилегированную систему изоляции приложений

2.3 , Аноним ( 3 ), 13:40, 23/03/2025 На гитхабе есть проект go-is-not-good.

Долгое, но любопытное чтиво. Впрочем фанатики и тролли, как всегда, пройдут мимо.

Долгое, но любопытное чтиво. Впрочем фанатики и тролли, как всегда, пройдут мимо.

3.9 , Аноним ( 9 ), 14:01, 23/03/2025 > go-is-not-good Надо почитать, я вот тоже склоняюсь к тому что всякие go и rust, не очень хорошее.

Должна быть унификация.

Должна быть унификация.

3.10 , Аноним ( 10 ), 14:09, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там последний пост от 18го года(уже 6 лет!) и он не открывается. Всё остальное вообще уже протухшее и не актуальное. Куча однотипных жалоб на "нет дженериков" которые добавили 3 года назад в 1.18.

Go отличный язык и экосистема у него богатая. Если интересует язык лучше чем go где реально поправили мешающие вещи(а не этот бредовый перечень), то есть V. Но с экосистемой там пока печально