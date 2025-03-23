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Проект Landrun развивает непривилегированную систему изоляции приложений

23.03.2025 10:13

Проект Landrun начал развитие новой системы для изолированного выполнения отдельных приложений. Для изоляции задействован LSM-модуль ядра Linux Landlock, позволяющий обойтись без выполнения привилегированных операций во время создания sandbox-окружения. По своим задачам Landrun близок к утилите Firejail, но отличается более простой реализацией, легковесностью и возможностью работы под обычным непривилегированным пользователем без поставки с флагом suid. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv2.

Механизм Landlock позволяет непривилегированным программам ограничить использование объектов ядра Linux, таких как иерархии файлов, сетевые сокеты и ioctl. В отличие от пространств имён и фильтрации системных вызовов изолированное окружение формируется ядром Linux в форме дополнительного слоя над существующими системными механизмами управления доступом. Для взаимодействия с подсистемой Landlock в утилите landrun используется библиотека go-landlock от разработчиков LandLock.

Landrun позволяет снизить риск компрометации основной системы при запуске не заслуживающих доверия или потенциально уязвимых программ. Из возможностей отмечается поддержка выборочного ограничения доступа на уровне отдельных каталогов, привязка полномочий к файловыми путям (разрешение или запрет чтения, записи и исполнения) и контроль над инициированием и приёмом TCP-соединений.

Например, при помощи Landrun процессу можно запретить запуск исполняемых файлов, разрешить запись только в отдельный подкаталог c данными, запретить создание слушающих сокетов для приёма сетевых соединений и разрешить отправку сетевых запросов только на указанные TCP-порты. В простейшем случае для запрета записи, запуска и сетевых возможностей программу можно выполнить командой "landrun --ro /", а для изоляции nginx можно использовать: 


   landrun --rox /usr/bin --ro /lib,/lib64,/var/www --rwx /var/log --bind-tcp 80,443 /usr/bin/nginx

В планах на будущее упоминается расширенное управление доступом к файловой системе, поддержка UDP и управление ресурсами процессов. Для ограничения доступа на уровне файловой системы требуется как минимум ядро Linux 5.13, а для сетевых ограничений - 6.8.

Дополнительно можно отметить, что в кодовую базу Firejail уже приняты изменения, позволяющие использовать подсистему ядра Landlock для изоляции без suid-бита и повышения привилегий, но релиз с данной поддержкой ещё не опубликован.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ошибка в LSM-модуле Landlock позволяла заново получить сброшенные привилегии
  3. OpenNews: Выпуск системы изоляции приложений Firejail 0.9.72
  4. OpenNews: Представлен TinyKVM для виртуализации на уровне отдельных процессов
  5. OpenNews: Выпуск Bubblewrap 0.9, прослойки для создания изолированных окружений
  6. OpenNews: Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62934-landrun
Ключевые слова: landrun, landlock, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:28, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо с самого начали стали делать на быстром и безопасном языке Go на котором легко писать и поддерживать код.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:40, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На гитхабе есть проект go-is-not-good.
    Долгое, но любопытное чтиво. Впрочем фанатики и тролли, как всегда, пройдут мимо.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:01, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > go-is-not-good

    Надо почитать, я вот тоже склоняюсь к тому что всякие go и rust, не очень хорошее.
    Должна быть унификация.

     
  • 3.10, Аноним (10), 14:09, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там последний пост от 18го года(уже 6 лет!) и он не открывается. Всё остальное вообще уже протухшее и не актуальное. Куча однотипных жалоб на "нет дженериков" которые добавили 3 года назад в 1.18.
    Go отличный язык и экосистема у него богатая. Если интересует язык лучше чем go где реально поправили мешающие вещи(а не этот бредовый перечень), то есть V. Но с экосистемой там пока печально
     

  • 1.2, Аноним (1), 13:33, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Изолированные приложения можно переместить на другой сервер без остановки или поменять версии библиотек. Очень удобно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:42, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему просто либо не запускать не доверенные приложения, либо запускать их под отдельным пользователем или на отдельной системе?
     
     
  • 2.11, Werwolf (ok), 14:12, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) для работы часто требуется запускать ПО к которому ноль доверия, но без которого работа не работает
    2) ты удивишься как многое может выудить в системе софт работая под другим пользователем из того чего ему не стоит знать
    3) запускать такой софт в виртуалке или на другом железе конечно можно, но это лишний оверхед, можно и в контейнере, но это то же самое только больше места на диске займёт
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:46, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сам тут пишу что-то подобное, но на питоне. Вылезли гигантские проблемы даже без изоляции сторонних приложений, а даже на самоизоляции.
     
  • 1.6, Werwolf (ok), 13:46, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd-run позволяет делать то же самое но есть из коробки
    firejail позволяет описать это в конфиге а не в команде
    чем это будет лучше?

    P.S.: не тролю, правда интересно..

     
  • 1.7, Аноним (5), 13:48, 23/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющие использовать подсистему ядра Landlock для изоляции без suid-бита и повышения привилегий

    Неэффективно. landlock в данный момент не позволяет ограничивать  сисколлы, это работа сейчас для seccomp-BPF, который, как и всё BPFное, требует привилегий.

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 13:50, 23/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, firejail с самого начала следовало использовать не костыли, а на лету генерировать apparmor-профили. Но apparmor очень хреново документирован, их дока - полнейшая помойка.
     
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