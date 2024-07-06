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Началось альфа-тестирование PHP 8.4

06.07.2024 10:41

Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.4. Релиз намечен на 21 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.4:

  • Добавлена поддержка прикрепления обработчиков свойств (property hook), позволяющих добавить дополнительную логику, выполняемую при изменении или доступе к свойствам объекта, реализуемую без перехвата операций чтения и записи при помощи общих функций __get и __set, и без создания дополнительных методов-обвязок. Применение обработчиков свойств даёт возможность существенно сократить объём кода и упростить переопределение поведения работы со свойствами, благодаря привязке собственного обработчика к каждому свойству. 
    
   class User 
   {
       public string $name {
           set {
               if (strlen($value) === 0) {
                throw new ValueError("Name must be non-empty");
               }
               $this->name = $value;
           }   
       }
 
       public function __construct(string $name) {
           $this->name = $name;
       }
}
  • Разрешено указание ссылок на методы в конструкции "new" без отделяющих скобок, т.е. вместо "$name = (new MyClass())->method()" теперь можно указывать "$name = new MyClass()->method()".
  • Вместо общего параметра "opcache.jit_buffer_size" для управления JIT-компилятором и настройки размера буфера JIT предложены параметры "opcache.jit" и "opcache.jit_buffer_size". Для отключения JIT теперь можно указывать "opcache.jit=disable" вместо "opcache.jit_buffer_size=0". Кроме того, внесены изменения, снижающие потребление памяти и повышающие производительность JIT в некоторых ситуациях.
  • Объявлено устаревшим поведение, при котором для параметров функций с присвоенным по умолчанию значением null автоматически разрешалось присвоение значений null. Для того, чтобы подобные параметры могли принимать значения null теперь требуется явное указание префикса "?". Например, вместо "function save(Book $book = null) {}" следует указывать "function save(?Book $book = null) {}".
  • Реализован класс \Dom\HTMLDocument, поддерживающий корректный разбор разметки HTML5.
  • Добавлена функция request_parse_body() для разбора HTTP-запросов с типом контента multipart/form-data (RFC1867).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/index.php#...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.3
  3. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая выполнить код при работе в режиме CGI
  4. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
  5. OpenNews: Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP
  6. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61499-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 11:54, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эй, а когда дженерики? С 2016 года прошло много времени, и JIT завезли, и +100500 оптимизаций завезли, каждый релиз всё ускоряют и ускоряют, а дженерики для них всё ещё сильно медленные?

    Вот бы у пыхи появился бы компилятор... Официальный

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:56, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, Wed (??), 12:11, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужны дженерики, то специально для Вас разрабатывают ARA Language: https://ara-lang.io/generics/introduction.html
     
     
  • 3.7, Дмитрий (??), 12:15, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, изучим!
     
  • 2.28, Ногоед (?), 14:18, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > каждый релиз всё ускоряют и ускоряют

    Представляю как ты удивишься ускорению, если запустишь движок PHP 4 на современном железе.

     
     
  • 3.31, Медведь (ok), 14:25, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, давай для каждого сайтика-визитки по вычислительному кластеру держать.
     
  • 3.57, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:40, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а если PHP 1 ?
     

  • 1.3, Аноним (2), 12:00, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Php как всегда топчик.
     
     
  • 2.21, Медведь (ok), 14:02, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты держишь список вверх ногами?
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:03, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Кто-то ещë им пользуется? Ну кроме дедов админов которые 100500 лет назад освоили это как замену хтмл
     
     
  • 2.6, Wed (??), 12:13, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь для быстрого написания RESTful API.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:57, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А где рестфул пишется медленно то? В руби, питоне и го это литерали пара строчек. Куда быстрее?
     
  • 3.30, Медведь (ok), 14:22, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри в сторону хотя бы FastAPI и обзавидуйся.
     
     
  • 4.41, BrainFucker (ok), 15:14, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё бы ничего, но дурацкая идея описывать роуты через декораторы. Роуты в Django удобнее imho.
     
     
  • 5.43, Аноним (2), 15:25, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Джанго до сих пор унылая синхронщина. Фастапи божественная асинхронщина.  
     
     
  • 6.46, Медведь (ok), 15:28, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради -- они работают над этим: https://django.fun/docs/django/5.0/topics/async/
     
  • 5.44, Медведь (ok), 15:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём именно весь ужас такого подхода? Да и API на джанго -- таки уже не пара строк кода, хотя тоже довольно вменяемо.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:32, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем надо и что в PHP такого уж плохого?
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 13:58, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Динамика, отсутствие какой-либо строгости, плохой дизайн и дубовая семантика из 90х.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если уж люди на сишечке пишут…
     
     
  • 5.29, Медведь (ok), 14:21, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не позиционирует сишечку как простой скриптовый язык для быстрого клепания веб-приложух. В отличие от.
     
     
  • 6.48, User (??), 15:33, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и php не позиционируют лет уж... много со времен php4 прошло, да?
     
     
  • 7.52, Медведь (ok), 15:49, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как позиционируют сейчас?
     
  • 3.19, Медведь (ok), 14:01, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда сложнее найти, что в PHP хорошего
     
     
  • 4.58, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:42, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность
    Весьма простая работа и программирование

    Уже на паре этих пунктов отсекается куча претендентов

     
     
  • 5.59, Медведь (ok), 17:01, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раз уж пых такой замечательный, может, назовешь хотя бы пару не веб приложений на пыхе? Ну, по идее же такой быстрый и простой язык хочется использовать везде?
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:38, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/articles/142140/ (оригинал https://eev.ee/blog/2012/04/09/php-a-fractal-of-bad-design)
     
  • 3.39, BrainFucker (ok), 15:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А чем надо

    Удобных популярных фреймворков бы. А то сейчас почему-то Laravel популярен, от которого ощущения как от Битрикса. Symfony тоже не особо фонтан.

     
  • 2.27, Ногоед (?), 14:17, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то ещë им пользуется?

    Бóльшая часть веба? Почему? Потому что нет ничего проще, чем перекинуть WP через FTP и начать наполнять контент.

     
     
  • 3.32, Медведь (ok), 14:28, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только из-за легаси. Никто в здравом уме не станет начинать новый проект на пыхе в 2024.
     
     
  • 4.35, Ногоед (?), 14:39, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обязательно стрелять из пушки по воробьям? Прекращайте мыслить в масштабах "проектов", помимо них, есть ещё и "сайты", которые ещё худо-бедно не вытеснены соцсетями и маркетплейсами.
     
     
  • 5.38, Медведь (ok), 15:04, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Чуть не поперхнулся... "Прекращайте мыслить в масштабах тёплого, помимо них, есть ещё и мягкое"
     
     
  • 6.50, Ногоед (?), 15:46, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам то понял что написал, дeбич?)
     
     
  • 7.53, Медведь (ok), 15:50, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хотел задать тебе тот же вопрос, гидроцефал ты наш. Какое слово тебе непонятно? "Проект"?
     
     
  • 8.55, Аноним (55), 16:03, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    129313 P S Репортнул все твои выceры ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.56, Медведь (ok), 16:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полегчало ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, Ося Бендер (?), 12:18, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Похоже на переставление кроватей. Все этики скобочки, вопросики, одним словом мощный релиз...
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:30, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    удивляюсь тому, насколько пых отстает от всей остальной индустрии. Про дженерики уже сказали: в каком там году они были добавлены в Java? геттеры/сеттеры уже давно были в яваскрипте. А вот new MyClass()->method() говорит о том, что они до сих пор не могут нормально допилить свой лексер/парсер. Помню времена, когда пых не умел даже в обращение к индексу возвращенного из функции массива: get_hello()[42]. Пипец одним словом. Я вообще от всех скрываю, что в юности зашкварился об пых. Если бы я шырялся по падикам в поисках закладок, -- это было бы более достойным занятием, чем кодить на Персонал Хоум Пейдж (пхп).
     
     
  • 2.15, Антон (??), 13:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да не, улучшение по new MyClass()->method() один чувак предложил, чем неимоверное гордился в своей тележной группе. Было б чем, фуфломицин и то полезнее, чем его "улучшение"
     
  • 2.25, Ногоед (?), 14:15, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дженерики

    А теперь скажи нафига они вообще нужны в скриптовом языке для создания веба?

     

  • 1.12, Додо (?), 13:05, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PHP как всегда... В большинстве языков nullable тип обозначается через постфикс (Book?), они же делают через префикс (?Book). Буквально так же, только по-своему, и это можно сказать практически про весь синтаксис.
    А так язык неплохой, да, и хорошо, что он активно развивается.
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:11, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я все жду, когда добавят возможность огрантчивать область видимости переменной только в рамках текущего блока, т.е. как let и const в JavaScript.
     
  • 1.14, Фняк (?), 13:14, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.17, Медведь (ok), 13:57, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто скажет, в пых уже завезли множества, словари, списки, вот это вот всё? Или за всех по прежнему отдувается убогонький ассоциативный массивчик? Варианты реализации как надстройки над ним же не в счет.
     
     
  • 2.20, Аноним (16), 14:02, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не завезли. Проблема пхп в том, что его дизайнят эксперты по пхп, а не эксперты по программированию =)
     
     
  • 3.22, Медведь (ok), 14:05, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так закопайте же уже стюардессу!
     
     
  • 4.45, Аноним (2), 15:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пхп это на чём написан весь мир.
     
     
  • 5.47, Медведь (ok), 15:32, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то он такой глючный...
     

  • 1.24, Ногоед (?), 14:13, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё равно большинство сайтов пишутся в стиле PHP 4. Эти новые финтифлюшки нужны чуть более чем никому. И нет никого кто бы мог это опровергнуть.
     
     
  • 2.26, Медведь (ok), 14:15, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Плюс тонны легаси, которые никто не будет перекраивать вдоль и поперек.
     

  • 1.33, Какоето имя (?), 14:36, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живо? Им практически никто не пользуется, есть Ява, какой смысл в Пхп ?
     
     
  • 2.36, Ногоед (?), 14:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > есть Ява

    Вордпресс с вукомерс уже переписали на джава? Как ты это будешь перекидывать по FTP на shared-хостера за $3 в месяц?

     

  • 1.37, Аноним (37), 14:54, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пых - жыф!
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.42, onanim (?), 15:15, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    странно, что его до сих пор не переименовали в P++
     
  • 1.51, Аноним (51), 15:48, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    aдмин зaбaнь этого клоуна под ником Медведь, всю тему зacpaл своим экспeртным дивaнным мнением
     
     
  • 2.54, Медведь (ok), 15:58, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пыхер? Пригорает? И как-то внятных аргументов в пользу пыха нет? Понятно.
     

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