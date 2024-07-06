Началось альфа-тестирование PHP 8.4

удивляюсь тому, насколько пых отстает от всей остальной индустрии. Про дженерики уже сказали: в каком там году они были добавлены в Java? геттеры/сеттеры уже давно были в яваскрипте. А вот new MyClass()->method() говорит о том, что они до сих пор не могут нормально допилить свой лексер/парсер. Помню времена, когда пых не умел даже в обращение к индексу возвращенного из функции массива: get_hello()[42]. Пипец одним словом. Я вообще от всех скрываю, что в юности зашкварился об пых. Если бы я шырялся по падикам в поисках закладок, -- это было бы более достойным занятием, чем кодить на Персонал Хоум Пейдж (пхп).

