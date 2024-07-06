Началось альфа-тестирование PHP 8.4

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|1.1, Дмитрий (??), 11:54, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эй, а когда дженерики? С 2016 года прошло много времени, и JIT завезли, и +100500 оптимизаций завезли, каждый релиз всё ускоряют и ускоряют, а дженерики для них всё ещё сильно медленные?
Вот бы у пыхи появился бы компилятор... Официальный
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|2.28, Ногоед (?), 14:18, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> каждый релиз всё ускоряют и ускоряют
Представляю как ты удивишься ускорению, если запустишь движок PHP 4 на современном железе.
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|3.31, Медведь (ok), 14:25, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага, давай для каждого сайтика-визитки по вычислительному кластеру держать.
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|1.4, Аноним (4), 12:03, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Кто-то ещë им пользуется? Ну кроме дедов админов которые 100500 лет назад освоили это как замену хтмл
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|2.6, Wed (??), 12:13, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь для быстрого написания RESTful API.
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|3.16, Аноним (16), 13:57, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А где рестфул пишется медленно то? В руби, питоне и го это литерали пара строчек. Куда быстрее?
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|4.41, BrainFucker (ok), 15:14, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё бы ничего, но дурацкая идея описывать роуты через декораторы. Роуты в Django удобнее imho.
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|5.43, Аноним (2), 15:25, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Джанго до сих пор унылая синхронщина. Фастапи божественная асинхронщина.
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|5.44, Медведь (ok), 15:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чём именно весь ужас такого подхода? Да и API на джанго -- таки уже не пара строк кода, хотя тоже довольно вменяемо.
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|3.18, Аноним (16), 13:58, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Динамика, отсутствие какой-либо строгости, плохой дизайн и дубовая семантика из 90х.
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|5.29, Медведь (ok), 14:21, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никто не позиционирует сишечку как простой скриптовый язык для быстрого клепания веб-приложух. В отличие от.
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|6.48, User (??), 15:33, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и php не позиционируют лет уж... много со времен php4 прошло, да?
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|4.58, Бывалый Смузихлёб (ok), 16:42, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производительность
Весьма простая работа и программирование
Уже на паре этих пунктов отсекается куча претендентов
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|5.59, Медведь (ok), 17:01, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раз уж пых такой замечательный, может, назовешь хотя бы пару не веб приложений на пыхе? Ну, по идее же такой быстрый и простой язык хочется использовать везде?
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|3.39, BrainFucker (ok), 15:08, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А чем надо
Удобных популярных фреймворков бы. А то сейчас почему-то Laravel популярен, от которого ощущения как от Битрикса. Symfony тоже не особо фонтан.
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|2.27, Ногоед (?), 14:17, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-то ещë им пользуется?
Бóльшая часть веба? Почему? Потому что нет ничего проще, чем перекинуть WP через FTP и начать наполнять контент.
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|3.32, Медведь (ok), 14:28, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только из-за легаси. Никто в здравом уме не станет начинать новый проект на пыхе в 2024.
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|4.35, Ногоед (?), 14:39, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обязательно стрелять из пушки по воробьям? Прекращайте мыслить в масштабах "проектов", помимо них, есть ещё и "сайты", которые ещё худо-бедно не вытеснены соцсетями и маркетплейсами.
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|5.38, Медведь (ok), 15:04, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Чуть не поперхнулся... "Прекращайте мыслить в масштабах тёплого, помимо них, есть ещё и мягкое"
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|7.53, Медведь (ok), 15:50, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хотел задать тебе тот же вопрос, гидроцефал ты наш. Какое слово тебе непонятно? "Проект"?
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|1.8, Ося Бендер (?), 12:18, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Похоже на переставление кроватей. Все этики скобочки, вопросики, одним словом мощный релиз...
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|1.9, Аноним (9), 12:30, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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удивляюсь тому, насколько пых отстает от всей остальной индустрии. Про дженерики уже сказали: в каком там году они были добавлены в Java? геттеры/сеттеры уже давно были в яваскрипте. А вот new MyClass()->method() говорит о том, что они до сих пор не могут нормально допилить свой лексер/парсер. Помню времена, когда пых не умел даже в обращение к индексу возвращенного из функции массива: get_hello()[42]. Пипец одним словом. Я вообще от всех скрываю, что в юности зашкварился об пых. Если бы я шырялся по падикам в поисках закладок, -- это было бы более достойным занятием, чем кодить на Персонал Хоум Пейдж (пхп).
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|2.15, Антон (??), 13:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да не, улучшение по new MyClass()->method() один чувак предложил, чем неимоверное гордился в своей тележной группе. Было б чем, фуфломицин и то полезнее, чем его "улучшение"
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|2.25, Ногоед (?), 14:15, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> дженерики
А теперь скажи нафига они вообще нужны в скриптовом языке для создания веба?
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|1.12, Додо (?), 13:05, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PHP как всегда... В большинстве языков nullable тип обозначается через постфикс (Book?), они же делают через префикс (?Book). Буквально так же, только по-своему, и это можно сказать практически про весь синтаксис.
А так язык неплохой, да, и хорошо, что он активно развивается.
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|1.13, Аноним (13), 13:11, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я все жду, когда добавят возможность огрантчивать область видимости переменной только в рамках текущего блока, т.е. как let и const в JavaScript.
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|1.17, Медведь (ok), 13:57, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто скажет, в пых уже завезли множества, словари, списки, вот это вот всё? Или за всех по прежнему отдувается убогонький ассоциативный массивчик? Варианты реализации как надстройки над ним же не в счет.
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|2.20, Аноним (16), 14:02, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не завезли. Проблема пхп в том, что его дизайнят эксперты по пхп, а не эксперты по программированию =)
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|1.24, Ногоед (?), 14:13, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё равно большинство сайтов пишутся в стиле PHP 4. Эти новые финтифлюшки нужны чуть более чем никому. И нет никого кто бы мог это опровергнуть.
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|2.26, Медведь (ok), 14:15, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плюс тонны легаси, которые никто не будет перекраивать вдоль и поперек.
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|2.36, Ногоед (?), 14:41, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> есть Ява
Вордпресс с вукомерс уже переписали на джава? Как ты это будешь перекидывать по FTP на shared-хостера за $3 в месяц?
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|1.51, Аноним (51), 15:48, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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aдмин зaбaнь этого клоуна под ником Медведь, всю тему зacpaл своим экспeртным дивaнным мнением
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|2.54, Медведь (ok), 15:58, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пыхер? Пригорает? И как-то внятных аргументов в пользу пыха нет? Понятно.
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