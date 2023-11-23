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Релиз языка программирования PHP 8.3

23.11.2023 21:01

После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.3. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.

Ключевые изменения в PHP 8.3:

  • Во время клонирования классов предоставлена возможность повторной инициализации свойств с атрибутом "readonly". Переопределение readonly-свойств допускается только внутри функции "__clone": 
    
   readonly class Post
   {
       public function __construct(
           public DateTime $createdAt,
       ) {}
       public function __clone()
       {
           $this->createdAt = new DateTime(); // разрешено, несмотря на то, что свойство "createdAt" доступно в режиме только для чтения.
       }
   }
  • Предоставлена возможность использования констант с указанием типа в классах, типажах и перечислениях: 
    
   class Foo
   {
       const string BAR = 'baz'; 
   }
  • Добавлена поддержка атрибута "#[Override]", при помощи которого разработчик может информировать интерпретатор о том, что отмеченный метод переопределяет какой-то родительский метод. В случае если переопределения не будет интерпретатор выведет ошибку.
  • Изменена обработка отрицательных значений в качестве индекса массива. Например, при добавлении в пустой массив элемента с номером "-5" и добавлении ещё одного элемента, раньше второй элемент сохранялся с индексом "0", а начиная с версии PHP 8.3 будет сохраняться с индексом "-4". $array = []; $array[-5] = 'a'; $array[] = 'b'; var_export($array); // Было array (-5 => 'a', 0 => 'b') // Стало array (-5 => 'a', -4 => 'b')
  • Добавлена возможность создания анонимных классов в режиме только для чтения: 
    
   $class = new readonly class {
       public function __construct(
           public string $foo = 'bar',
       ) {}
   };
  • Добавлена функция json_validate() для быстрой проверки соответствия строки формату JSON без выполнения операций декодирования. 
     
   json_validate(string $json, int $depth = 512, int $flags = 0): bool
  • В класс Randomizer, предоставляющий высокоуровневый API для генерации псеводослучайных чисел и последовательностей, добавлены новые методы: getBytesFromString для формирования строки заданного размера, использующей в случайном порядке символы, присутствующие в другой строке; getFloat и nextFloat для генерации случайного числа с плавающей запятой, укладывающегося в указанный диапазон.
  • Добавлена возможность извлечения констант, используя синтаксис динамических классов: 
    
   class Foo  
   {
       const BAR = 'bar';
   }

   $name = 'BAR';
 
   // Ранее для извлечения константы BAR нужно было вызывать
   constant(Foo::class . '::' . $name);

   // А теперь достаточно указать
   Foo::{$name};
  • Добавлена генерация отдельных исключений (DateMalformedIntervalStringException, DateInvalidOperationException, DateRangeError) в случае проблем, возникающих в операциях работы с датами и временем.
  • Улучшена обработка ошибок, возникающих в процессе разбора сериализированных данных в функции unserialize(). В случае проблем unserialize() теперь выдаёт код E_WARNING вместо E_NOTICE.
  • Внесены изменения в функцию range(). Обеспечена генерация исключения при попытке передачи объектов, ресурсов или массивов в переменных, определяющих границы диапазона, а также при указании отрицательного значения в параметре $step или неопределённого значения в любом параметре. Обеспечен вывод списка символов при указании строк вместо чисел (например, "range('5', 'z')").
  • Изменено поведение типажей со статическими свойствами, которые теперь переопределяют статические свойства, унаследованные из родительского класса.
  • Добавлены настройки для защиты от переполнения стека. В ini-файл добавлены директивы zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size, определяющие максимально разрешённый и зарезервированный размер стека. Программа будет завершаться ошибкой при приближении к исчерпанию стека, когда стек заполнен больше, чем на разницу между значениями zend.max_allowed_stack_size и zend.reserved_stack_size (выполнение будет остановлено не доводя ситуацию до возникновения segmentation fault). По умолчанию значение zend.max_allowed_stack_size выставлено в 0 (0 - размер определяется автоматически, для отключения ограничения можно выставить -1).
  • Добавлены новые POSIX-функции posix_sysconf(), posix_pathconf(), posix_fpathconf() и posix_eaccess().
  • Добавлена функция mb_str_pad, представляющая собой аналог строковой функции str_pad(), рассчитанный на работу с многобайтовыми кодировками, такими как UTF-8.
  • Разрешено создание замыканий из методов и передачи именованных аргументов в эти замыкания. 
    
   $test = new Test();
   $closure = $test->magic(...);
   $closure(a: 'hello', b: 'world');
  • Изменено поведение при обработке видимости констант в интерфейсах. 
    
   interface I {
       public const FOO = 'foo';
   }
   class C implements I {
       private const FOO = 'foo';
   }
  • Расширены возможности функций array_sum(), array_product(), posix_getrlimit(), gc_status(), class_alias(), mysqli_poll(), array_pad() и proc_get_status().
  • Объявлена устаревшей возможность передачи отрицательного значения $widths в mb_strimwidth(). Удалена константа NumberFormatter::TYPE_CURRENCY. Прекращена поддержка вызова функции ldap_connect() с двумя параметрами $host и $port. Удалена настройка opcache.consistency_checks.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/archive/20...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.2
  3. OpenNews: Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP
  4. OpenNews: Перехвачен контроль над 14 PHP-библиотеками в репозитории Packagist
  5. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
  6. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60172-php
Ключевые слова: php
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 21:29, 23/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.2, Дмитрий (??), 21:31, 23/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда строгие коллекции??
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:44, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого дженерики нужны. Можно, конечно, сделать только массивы, как в Golang, а потом страдать, но в пхп и так достаточно страданий
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:19, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде в HHVM есть дженерики, может и в PHP когда-нибудь завезут, если решать что они там нужны
     

  • 1.4, пох. (?), 21:49, 23/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    не хочу быть банальным, но не могу удержаться от вопроса: ОНО ЕЩЁ ЖИВО?! лол
     
     
  • 2.5, лютый арчешкольник... (?), 22:03, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ОНО ЕЩЁ ЖИВО

    оно небось всё ещё 50+ % веба занимает.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:17, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это если как измерять? по количеству посетителей? сомневаюсь, что гугл написан на пыхе.
     
  • 2.6, Смузиеб (?), 22:16, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    примерно как вы в своем возрасте)
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:17, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Facebook/VK по-прежнему крутятся на нём.

    Лол оставьте дома.

     

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